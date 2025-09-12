Mirel Rădoi (Universitatea Craiova) - Farul ne-a creat probleme mereu, şi în meciurile de acasă

Newsweek.ro, 12 septembrie 2025 17:40

Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 30 minute
17:40
Mirel Rădoi (Universitatea Craiova) - Farul ne-a creat probleme mereu, şi în meciurile de acasă Newsweek.ro
Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă...
Acum o oră
17:20
Singura divă adevărată a filmului românesc are 84 de ani. Interzisă de Elena Ceaușescu și Iliescu Newsweek.ro
Singura divă adevărată a filmului românesc a fost o actriță iubită mult de români și de o frumusețe ...
17:20
Un cercetător român a obținut „Nobelul american”. A dezvoltat terapia care tratează fibroza chistică Newsweek.ro
„Nobelul american”, așa cum este supranumit Premiul Lasker ce se acordă pentru cercetarea biomedical...
17:00
Despăgubiri de 3,7 milioane de euro pentru tinerii români morți în Italia. Au fost luați de viitură Newsweek.ro
Despăgubiri de 3,7 milioane de euro pentru tinerii români morți în Italia. Au fost luați de viitură....
Acum 2 ore
16:50
Despăgubiri de 3.700.000 € cer familiile tinerilor români luați de viitură în Italia. Acuzații grave Newsweek.ro
Familiile celor trei tineri care au murit după ce au așteptat aproape o oră să fie salvați din apele...
16:30
Cine se uită în Coreea de Nord la filme străine e lichidat de Kim. Năstase s-a pozat cu el Newsweek.ro
Dictatorul din Coreea de Nord Kim Jong Un, care s-a întâlnit Adrian Năstase la Beijing la invitația ...
16:30
Un bărbat a încercat să-și omoare socrul de două ori. L-a otrăvit, apoi a tăiat frânele Newsweek.ro
Un bărbat a încercat să-și omoare socrul de două ori. L-a otrăvit, apoi a tăiat frânele. Cum a fost ...
16:20
METEO Cum va fi vremea pe 13 septembrie? Temperaturi ca-n mijlocul verii Newsweek.ro
METEO Cum va fi vremea pe 13 septembrie? Temperaturi ca-n mijlocul verii. Ce spun meteorologii despr...
16:10
UE de neclintit: Mașinile pe motorină și benzină mai au 10 ani. Strategie contra modelelor din China Newsweek.ro
Consultarea UE cu industria auto privind obiectivul pentru 2035 de eliminare treptată a vehiculelor ...
16:10
Cum a reușit un român să blocheze o autostradă din Germania? Pagube de 30.000 € Newsweek.ro
Un roman este cercetat după ce a blocat o autostradă din Germania. Poliția face cercetări după ce re...
Acum 4 ore
15:40
UE ar putea elimina gazul rusesc până în 2026. SUA presează Bruxelles-ul: &#34;Se poate și în 6 luni&#34; Newsweek.ro
Uniunea Europeană ar putea elimina complet dependența de gazul rusesc în următoarele 6-12 luni, înlo...
15:30
Donald Trump spune că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk este în custodia autorităților Newsweek.ro
Donald Trump spune că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk este în custodia autorităților....
15:20
Bulgaria a ajuns cu autostrada la Belgrad. România nu poate duce o autostradă în Serbia de 10 ani Newsweek.ro
Bulgaria a terminat Autostrada Europa, care leagă Sofia de Belgrad și, mai departe, de vestul Europe...
15:00
Pensionarii ar urma să piardă 500 lei la pensie în următorii 2 ani. Anunțul FMI care dă fiori Newsweek.ro
Austeritatea se va prelungi și anul viitor. Pensionarii ar urma să piardă 500 lei la pensie în următ...
14:30
Protest al sindicatelor din administrația publică locală în București, pe 15 septembrie Newsweek.ro
Pe 15 septembrie, reprezentanți ai federațiilor sindicale reprezentative din administrația publică l...
14:20
Altarul Kremlinului: preoți moldoveni, racolați pe TikTok pentru propagandă rusească cu &#34;zero lei&#34; Newsweek.ro
O investigație de presă arată cum pelerinaje sponsorizate de Ilan Șor, coordonate de la Moscova pe g...
14:10
Cel mai mare constructor chinez de mașini electrice atacă Europa și „la priză”, pe model Tesla Newsweek.ro
BYD, cel mai mare constructor chinez de mașini electrice, nu se mai mulțumește să atace doar cu auto...
14:00
Ucraina lovește infrastructura de export petrolier a Rusiei. Sute de drone, spre porturile rusești Newsweek.ro
Ucraina a lovit Rusia. Primorsk, principalul port de încărcare a petrolului din Marea Baltică, a fos...
Acum 6 ore
13:50
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu o delegație a FMI. Sprijin față de măsurile fiscale adoptate Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a primit, vineri, o delegaţie a Fondului Monetar Internaţional (FMI) cu care ...
13:40
Avertisment de la MAI: A existat o activitate de clonare a site-ului noii cărți de identitate Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că a existat o activitate de clonare a site-ului oficial a...
13:10
Fenomenul Labubu ia amploare: o rusoaică și-a &#34;vândut sufletul&#34; pentru păpuși. Putin, obsedat de ele Newsweek.ro
O tânără din Moscova a semnat un contract prin care și-a „vândut sufletul” pentru 100.000 de ruble, ...
13:00
Scandalul pensiilor speciale. Greva magistraților lasă pacienții fără tratamente. Cum e posibil? Newsweek.ro
Multe instanțe din România au încetat activitatea în semn de protest față de tăierea pensiilor speci...
12:50
Ajutor la pensie pentru plata facturilor. Dacă nu te înscrii repede, pierzi banii pe două luni Newsweek.ro
Ajutor la pensie pentru plata facturilor. Pensionarii care nu se înscriu până pe 27 septembrie vor p...
12:10
George Simion amenință parlamentarii cu o revoltă &#34;în stil Nepal”: &#34;Nu garantez că vor fi iertați&#34; Newsweek.ro
Liderul AUR, George Simion a amenințat cu proteste sângeroase similare celor din Nepal, după ce depu...
12:00
NASA interzice chinezilor să participe la programele sale spațiale. Suspiciuni de spionaj Newsweek.ro
Agenția spațială americană NASA a blocat accesul cetățenilor chinezi cu vize americane valabile la f...
12:00
Becali face o biserică într-o arie protejată, fără autorizații. „Este lemn și nu este construcție” Newsweek.ro
Latifundiarul din Pipera și patronul FCSB Gigi Becali face o biserică într-o arie protejată, fără au...
Acum 8 ore
11:50
Călin Georgescu apără pensiile speciale de 25.000 lei. „Magistrații sunt disprețuiți de Bolojan” Newsweek.ro
Călin Georgescu se poziționează de partea judecătorilor și procurorilor. Călin Georgescu apără pensi...
11:40
Starea democrației la nivel global: România, scoruri apropiate de Congo, Tunisia, India și Lesotho Newsweek.ro
Raportul privind starea democrației la nivel global în 2025, realizat de grupul de reflecţie Interna...
11:30
Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru complot de lovitură de stat în Brazilia Newsweek.ro
Curtea Supremă din Brazilia l-a condamnat pe fostul președinte Jair Bolsonaro la 27 de ani și trei l...
11:20
O monedă de argint cu un chip de femeie, lansată de BNR. Cât valorează și de unde se poate cumpăra? Newsweek.ro
O monedă din argint cu un chip de femeie urmează să fie lansată de BNR. Tirajul este de 5.000 de exe...
11:20
Complex imobiliar de lux la Muntele Sinai. Este locul unde Moise a primit cele 10 Porunci biblice Newsweek.ro
Muntele Sinai va fi „invadat” de un complex imobiliar de lux aprobat de guvernul egiptean. Zona are ...
11:00
Angajată la Poșta Română, reținută pentru delapidare. Paguba: 1.100.000 de lei. Ce a făcut? Newsweek.ro
Angajata uui oficiu poștal din Târgu Jiu a fost reținută pentru delapidare. Aceasta ar fi adus o pag...
10:50
Alertă medicală: ciuperca mortală C. auris provoacă focare grave în spitale din România și Europa Newsweek.ro
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor avertizează că ciuperca mortală Candidozyma auri...
10:50
Testamentul lui Giorgio Armani. Cum se împartea averea colosală a celebrului creator de modă? Newsweek.ro
Averea lui Giorgio Armani urmează să fie împărțită. Creatorul de modă a lăsat două testamente, scris...
10:40
Boala copilăriei care poate ucide după câțiva ani. Un copil a murit din cauza complicațiilor Newsweek.ro
Un copil a murit la câțiva ani după ce a făcut rujeolă, o boală cunoscută drept a copilăriei. Acesta...
10:30
Pensionarii trebuie să depună un document, ca să nu rămână fără pensie. Termen limită-30 septembrie Newsweek.ro
Pensionarii români care se află în străinătate trebuie să depună un document, ca să nu rămână fără p...
10:20
O femeie a încercat să intre cu 6 cuțite în Palatul Parlamentului. Figura pe lista AUR Newsweek.ro
O femeie a fost prinsă cu cuține asupra sa la intrarea în Parlament. Ea figura pe lista AUR și inten...
10:10
Un bolnav de cancer a cerut în justiție dreptul la tratament. Magistrații erau în grevă Newsweek.ro
Curtea de Apel București a suspendat un dosar al unui bolnav de cancer care solicita asigurarea trat...
Acum 12 ore
09:50
Alegeri decisive în Moldova. Aderarea la UE, în pericol, dacă prorușii preiau controlul Chișinăului Newsweek.ro
Viitorul european al Republicii Moldova depinde de rezultatul alegerilor parlamentare. Un sondaj rec...
09:40
METEOSe mai „întoarce” vara în România. Cum va fi vremea în următoarea lună? Newsweek.ro
Toamna își intră definitiv în rol, cu temperaturi normale pentru lunile septembrie și octombrie, pot...
09:20
Pretext de război. Rusia și Belarus încep exercițiile militare care au precedat invazia în Ucraina Newsweek.ro
Rusia și Belarus au lansat astăzi, 12 septembrie, exercițiile militare comune Zapad 2025. Ultima edi...
09:10
Kirk, martirizat de Simion: Drepturile civile, o prostie. „Copiii să asiste la pedeapsa cu moartea” Newsweek.ro
Activistul radical de dreapta Charlie Kirk a fost împușcat. Prilej pentru George Simion să îl martir...
09:00
China trimite cel mai avansat portavion și două distrugătoare cu rachete în coasta Taiwanului Newsweek.ro
Cel mai avansat portavion al Chinei, Fujian, a traversat vineri Strâmtoarea Taiwan, în cadrul unor e...
08:50
Poți conduce mașina după ce ai băut o bere? În cât timp este eliminat alcoolul din sânge? Newsweek.ro
Probabil că mulți încă se întreabă dacă pot bea o bere - una singură, „nevinovată” - apoi să se urce...
08:40
Asasinarea lui Charlie Kirk: FBI a dat publicităţii o nouă înregistrare video cu suspectul Newsweek.ro
Asasinarea lui Charlie Kirk: FBI a dat publicităţii o nouă înregistrare video cu suspectul. Autorită...
08:30
Consiliul de Securitate al ONU, discuții despre violarea spațiului aerian al Poloniei Newsweek.ro
Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite se va reuni vineri pentru a discuta despre incursiunile ...
08:20
Trump &#34;scuză&#34; Rusia după ce 19 drone rusești au intrat în Polonia: &#34;Ar putea fi o eroare&#34; Newsweek.ro
Donald Trump, a afirmat că intruziunea unor drone rusești în spațiul aerian al Poloniei ar putea fi ...
07:50
VIDEO Prima actriță româncă care a apărut goală în film. La 31 de ani, pleacă în SUA. Moare anonimă Newsweek.ro
A fost prima actriță română care a apărut goală într-un film, lucru ce s-a petrecut în primii ani de...
07:40
Salariul unui muncitor necalificat, cu 2.000 lei mai mic ca venitul mediu. „Oferim mediu prietenos” Newsweek.ro
Radigrafia pieței muncii: Muncitorii necalificați primesc un salariu cu 2.000 lei mai mic decât veni...
07:20
De la copil adoptat la cel mai bogat om din lume. Cum a reușit un miliardar să facă averi? Newsweek.ro
După o creștere bruscă a acțiunilor la bursă, Larry Ellison a devenit pentru scurt timp cea mai boga...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.