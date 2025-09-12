L-au urmărit în campionatul din Belgia, iar acum îi sfătuiesc pe cei de la CFR! Cum îl pot pune ardelenii în valoare pe Islam Slimani: „Nu trebuie să alerge ca Usain Bolt”

Primasport.ro, 12 septembrie 2025 17:40

L-au urmărit în campionatul din Belgia, iar acum îi sfătuiesc pe cei de la CFR! Cum îl pot pune ardelenii în valoare pe Islam Slimani: „Nu trebuie să alerge ca Usain Bolt”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
17:50
LIVE VIDEO | Ceahlăul – FC Bihor, de la 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
LIVE VIDEO | Ceahlăul – FC Bihor, de la 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 30 minute
17:40
L-au urmărit în campionatul din Belgia, iar acum îi sfătuiesc pe cei de la CFR! Cum îl pot pune ardelenii în valoare pe Islam Slimani: „Nu trebuie să alerge ca Usain Bolt” Primasport.ro
L-au urmărit în campionatul din Belgia, iar acum îi sfătuiesc pe cei de la CFR! Cum îl pot pune ardelenii în valoare pe Islam Slimani: „Nu trebuie să alerge ca Usain Bolt”
Acum o oră
17:10
Dublă lovitură pentru FCSB! După Adrian Şut, campioana României nu se va putea baza pe alţi doi titulari Primasport.ro
Dublă lovitură pentru FCSB! După Adrian Şut, campioana României nu se va putea baza pe alţi doi titulari
Acum 2 ore
16:40
Eugen Neagoe la naţionala Moldovei? Experimentatul tehnician a făcut anunţul: „M-a sunat cineva” Primasport.ro
Eugen Neagoe la naţionala Moldovei? Experimentatul tehnician a făcut anunţul: „M-a sunat cineva”
16:40
CFR, aproape de o nouă mutare de răsunet! Motivul pentru care nu s-a mai realizat transferul care ar fi „betonat” apărarea clujenilor Primasport.ro
CFR, aproape de o nouă mutare de răsunet! Motivul pentru care nu s-a mai realizat transferul care ar fi „betonat” apărarea clujenilor
Acum 4 ore
15:40
VIDEO | Seth Dunwoody păcăleşte plutonul şi se impune în a treia etapă din turul României. Clasare excelentă pentru Cristi Răileanu Primasport.ro
VIDEO | Seth Dunwoody păcăleşte plutonul şi se impune în a treia etapă din turul României. Clasare excelentă pentru Cristi Răileanu
15:20
Nostalgia TV lansează grila de toamnă! Forever Young: poveşti care nu îmbătrânesc niciodată Primasport.ro
Nostalgia TV lansează grila de toamnă! Forever Young: poveşti care nu îmbătrânesc niciodată
15:20
Bomba zilei! FC U Craiova are interzis în toate competiţiile, iar clubul a anunţat ce se întâmplă cu echipă Primasport.ro
Bomba zilei! FC U Craiova are interzis în toate competiţiile, iar clubul a anunţat ce se întâmplă cu echipă
15:10
FIFA a primit 1,5 milioane de cereri de bilete pentru Cupa Mondială în 24 de ore Primasport.ro
FIFA a primit 1,5 milioane de cereri de bilete pentru Cupa Mondială în 24 de ore
15:00
Se destramă Craiova? După Baiaram, un alt fotbalist poate pleca. Scouterii s-au dus în Cipru, după el: ”Le place profilul jucătorului!” Primasport.ro
Se destramă Craiova? După Baiaram, un alt fotbalist poate pleca. Scouterii s-au dus în Cipru, după el: ”Le place profilul jucătorului!”
14:40
TAS a suspendat-o provizoriu pe atleta etiopiană Diribe Welteji înaintea Campionatelor Mondiale Primasport.ro
TAS a suspendat-o provizoriu pe atleta etiopiană Diribe Welteji înaintea Campionatelor Mondiale
14:30
Alcool pe stadioane! De când se va putea bea bere la meciuri Primasport.ro
Alcool pe stadioane! De când se va putea bea bere la meciuri
Acum 6 ore
13:20
După manifestaţiile pro-palestiniene, echipa Israel-Premier Tech îşi va schimba titulatura pentru cursele următoare Primasport.ro
După manifestaţiile pro-palestiniene, echipa Israel-Premier Tech îşi va schimba titulatura pentru cursele următoare
12:50
Deţinătorii de loje la stadionul Azteca din Ciudad de México vor beneficia de acces automat la Cupa Mondială Primasport.ro
Deţinătorii de loje la stadionul Azteca din Ciudad de México vor beneficia de acces automat la Cupa Mondială
12:50
Hochei pe gheaţă: Canadienii achitaţi de acuzaţia de agresiune sexuală vor putea juca din nou în NHL începând cu 1 decembrie Primasport.ro
Hochei pe gheaţă: Canadienii achitaţi de acuzaţia de agresiune sexuală vor putea juca din nou în NHL începând cu 1 decembrie
12:30
Meciurile starurilor din Arabia Saudită se văd în România exclusiv pe PrimaPlay.ro Primasport.ro
Meciurile starurilor din Arabia Saudită se văd în România exclusiv pe PrimaPlay.ro
12:10
De ce a ratat Dinamo transferul verii: ”Toată lumea îşi mai doreşte!” | EXCLUSIV Primasport.ro
De ce a ratat Dinamo transferul verii: ”Toată lumea îşi mai doreşte!” | EXCLUSIV
12:10
Răzvan Burleanu negociază cu trei antrenori! Cine ar putea să îi ia locul lui Mircea Lucescu Primasport.ro
Răzvan Burleanu negociază cu trei antrenori! Cine ar putea să îi ia locul lui Mircea Lucescu
Acum 8 ore
11:40
Un antrenor român cu peste 200 de meciuri în SuperLiga ar putea să preia naţionala Moldovei Primasport.ro
Un antrenor român cu peste 200 de meciuri în SuperLiga ar putea să preia naţionala Moldovei
11:40
E gata! Fiul lui Ronaldinho a pus cerneala pe contract Primasport.ro
E gata! Fiul lui Ronaldinho a pus cerneala pe contract
11:00
Motivul pentru care Gică Hagi are şanse foarte mici să ajungă la echipa naţională Primasport.ro
Motivul pentru care Gică Hagi are şanse foarte mici să ajungă la echipa naţională
10:50
Andrei Chindriş a bătut palma cu nouă formaţie! Destinaţie interesantă Primasport.ro
Andrei Chindriş a bătut palma cu nouă formaţie! Destinaţie interesantă
10:10
VIDEO | Ceahlăul – FC Bihor, ora 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primasport.ro
VIDEO | Ceahlăul – FC Bihor, ora 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro!
10:10
VIDEO | "U" Cluj - Rapid, astăzi, de la ora 21:00, în direct la Prima Sport 1! Start de etapă în SuperLiga Primasport.ro
VIDEO | "U" Cluj - Rapid, astăzi, de la ora 21:00, în direct la Prima Sport 1! Start de etapă în SuperLiga
10:10
E gata! Selecţionerul şi-a dat demisia! Ultimul rezultat a influenţat totul: ”Urez mult succes naţionalei!” Primasport.ro
E gata! Selecţionerul şi-a dat demisia! Ultimul rezultat a influenţat totul: ”Urez mult succes naţionalei!”
10:10
Jose Mourinho, gata de revenirea în Premier League! Echipa la care ar putea ajunge "The Special One" Primasport.ro
Jose Mourinho, gata de revenirea în Premier League! Echipa la care ar putea ajunge "The Special One"
Acum 12 ore
09:30
Surpriză mare! Marius Şumudică şi-a găsit echipă Primasport.ro
Surpriză mare! Marius Şumudică şi-a găsit echipă
09:00
Donald Trump a fost primit de public cu aplauze şi huiduieli Primasport.ro
Donald Trump a fost primit de public cu aplauze şi huiduieli
08:40
Şeful lui Dinamo nu înţelege situaţia Stelei: ”Nu ştiu de ce joacă!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Şeful lui Dinamo nu înţelege situaţia Stelei: ”Nu ştiu de ce joacă!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 24 ore
00:20
Cât de gravă este accidentarea lui Şut! Ultimele detalii oferite de FCSB: ”Crimă!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Cât de gravă este accidentarea lui Şut! Ultimele detalii oferite de FCSB: ”Crimă!” | VIDEO EXCLUSIV
00:00
Bomba de la miezul nopţii! Ştefan Baiaram poate pleca de la Universitatea Craiova: 4.000.000 de euro puse pe masă pentru starul din Bănie Primasport.ro
Bomba de la miezul nopţii! Ştefan Baiaram poate pleca de la Universitatea Craiova: 4.000.000 de euro puse pe masă pentru starul din Bănie
11 septembrie 2025
23:50
Şeful lui Dinamo nu înţelege existenţa Stelei: ”Nu ştiu de ce joacă!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Şeful lui Dinamo nu înţelege existenţa Stelei: ”Nu ştiu de ce joacă!” | VIDEO EXCLUSIV
23:30
Daniel Opriţa a anunţat lovitura dată de Steaua pe piaţa transferurilor: „Sperăm să-l rezolvăm" Primasport.ro
Daniel Opriţa a anunţat lovitura dată de Steaua pe piaţa transferurilor: „Sperăm să-l rezolvăm"
22:50
Te întorci la echipa naţională? Edi Iordănescu a dat răspunsul fără să ezite: ”Ştiu că oamenii mă respectă foarte mult!” Primasport.ro
Te întorci la echipa naţională? Edi Iordănescu a dat răspunsul fără să ezite: ”Ştiu că oamenii mă respectă foarte mult!”
22:30
FIFA a anunţat transferul fostului star de la Manchester City Primasport.ro
FIFA a anunţat transferul fostului star de la Manchester City
22:30
VIDEO | Steaua - ASA Târgu Mureş 2-1! Trupa din Ghencea revine în repriza secundă şi administrează prima înfrângere liderului din Liga 2 Primasport.ro
VIDEO | Steaua - ASA Târgu Mureş 2-1! Trupa din Ghencea revine în repriza secundă şi administrează prima înfrângere liderului din Liga 2
22:00
LIVE VIDEO | Steaua - ASA Târgu Mureş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! „Militarii” trec în avantaj Primasport.ro
LIVE VIDEO | Steaua - ASA Târgu Mureş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! „Militarii” trec în avantaj
21:50
LIVE VIDEO | Steaua - ASA Târgu Mureş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! „Militarii” egalează Primasport.ro
LIVE VIDEO | Steaua - ASA Târgu Mureş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! „Militarii” egalează
21:20
LIVE VIDEO | Steaua - ASA Târgu Mureş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor în Ghencea Primasport.ro
LIVE VIDEO | Steaua - ASA Târgu Mureş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor în Ghencea
21:10
Sorin Huţanu continuă lupta pentru a recupera poziţia de lider în Super Rally Primasport.ro
Sorin Huţanu continuă lupta pentru a recupera poziţia de lider în Super Rally
21:00
LIVE VIDEO | Steaua - ASA Târgu Mureş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie monumentală pentru oaspeţi Primasport.ro
LIVE VIDEO | Steaua - ASA Târgu Mureş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie monumentală pentru oaspeţi
20:40
”U” Cluj a oficializat marele transfer de la CFR: ”O să mă lupt pe teren!” Primasport.ro
”U” Cluj a oficializat marele transfer de la CFR: ”O să mă lupt pe teren!”
20:40
LIVE VIDEO | Steaua - ASA Târgu Mureş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima ocazie aparţine gazdelor Primasport.ro
LIVE VIDEO | Steaua - ASA Târgu Mureş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima ocazie aparţine gazdelor
20:00
VIDEO | FC Voluntari - Concordia Chiajna 1-0! Victorie la limită pentru echipa pregătită de Florin Pîrvu Primasport.ro
VIDEO | FC Voluntari - Concordia Chiajna 1-0! Victorie la limită pentru echipa pregătită de Florin Pîrvu
19:30
Alex Mitriţă nu a ezitat să reacţioneze,după ce a plecat din România Primasport.ro
Alex Mitriţă nu a ezitat să reacţioneze,după ce a plecat din România
18:10
LIVE VIDEO | FC Voluntari – Concordia Chiajna, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
LIVE VIDEO | FC Voluntari – Concordia Chiajna, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
Ieri
17:40
Atacant de naţională pentru Edi Iordănescu! După ce l-a ratat pe Ianis Hagi, fostul selecţioner vrea să transfere la Legia un alt internaţional român Primasport.ro
Atacant de naţională pentru Edi Iordănescu! După ce l-a ratat pe Ianis Hagi, fostul selecţioner vrea să transfere la Legia un alt internaţional român
17:20
Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile. FCU: ”Asistăm în plină democraţie la o reală expropriere a activităţii unui club de fotbal” Primasport.ro
Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile. FCU: ”Asistăm în plină democraţie la o reală expropriere a activităţii unui club de fotbal”
17:10
Costel Gâlcă ştie cine o să antreneze echipa naţională: ”Este cel mai indicat selecţioner!” Primasport.ro
Costel Gâlcă ştie cine o să antreneze echipa naţională: ”Este cel mai indicat selecţioner!”
17:00
UEFA a sancţionat-o pe Universitatea Craiova, după scenografia afişată de suporterii olteni cu Basaksehir! Nici crainicul nu a scăpat Primasport.ro
UEFA a sancţionat-o pe Universitatea Craiova, după scenografia afişată de suporterii olteni cu Basaksehir! Nici crainicul nu a scăpat
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.