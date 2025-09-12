CTP își pune cenușă în cap în cazul Charlie Kirk, după ce comentariul său a REVOLTAT jumătate de Românie

11:50

Dacă te-ai gândit cum să decojești roșii rapid și eficient, află că există un truc genial care ar putea fi abordat și care nu îți va pune răbdarea la încercare. Preparatele tradiționale care vor fi conservate toamna aceasta pot conține, printre altele, și roșii, iar curățarea lor este necesară, de cele mai multe ori. Află […]