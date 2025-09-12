Tragedie la o școală din Maramureș: Un băiat de 12 ani a murit, după ce i s-a făcut rău la finalul orelor de curs
Digi24.ro, 12 septembrie 2025 17:40
Tragedie la o școală din Maramureș. Un copil de 12 ani a murit vineri, după ce s-a prăbușit din senin în fața școlii, la finalul cursurilor. Zeci de minute s-au chinuit medicii să îl resusciteze, însă fără succes.
• • •
Acum 30 minute
17:40
17:30
Președintele Trump vine cu precizări despre dronele rusești: ”N-ar trebui să fie atât de aproape de Polonia” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit din nou despre dronele rusești care au încălcat spațiul aerian polonez. „Au fost doborâte și au zburat în spațiul aerian polonez”, a declarat Donald Trump, potrivit polsatnews.pl. Acesta declarase anterior că intrarea dronelor rusești pe teritoriul polonez ar fi putut fi accidentală, afirmație care a atras o serie de reacții la nivel înalt din Polonia. Premierul polonez Donald Tusk a transmis că și-ar fi dorit ca atacul să fi fost o greșeală, însă Polonia știe că nu a fost așa, ci intenționată.
17:30
Garda de Mediu: 85% din deșeurile din Capitală ajung netratate la groapa de gunoi. „Bucureștiul pierde cursa reciclării” # Digi24.ro
Garda Națională de Mediu a anunțat, vineri pe Facebook, că 85% dintre deşeurile generate în sectoarele Bucureştiului ajung la groapa de gunoi netratate. În urma celui mai recent control făcut în teren Au fost aplicate amenzi de 430.000 de lei, în urma celui mai recent control făcut în teren.
Acum o oră
17:20
Surpriză la ONU: SUA se alătură declarației care condamnă loviturile Israelului în Qatar # Digi24.ro
Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o declarație prin care condamnă atacurile Israelului asupra unui complex rezidențial din Doha, ce vizau lideri Hamas. Textul, sprijinit de toți cei 15 membri ai consiliului inclusiv SUA, care de regulă blochează acțiuni împotriva Israelului, subliniază importanța dezescaladării și exprimă solidaritatea cu Qatarul, potrivit BBC.
17:20
Donald Trump a numit încă un oraș unde va desfășura Garda Naţională pentru a lupta împotriva criminalităţii: „Primarul e democrat” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că va desfăşura trupe ale Gărzii Naţionale în oraşul Memphis, statul Tennessee, ca parte a măsurilor sale de combatere a criminalităţii care vizează marile oraşe din întreaga ţară conduse de democraţi, relatează AFP şi Reuters.
17:10
A intrat în vigoare „Regulamentul privind datele” în UE. Europenii au control asupra datelor provenite de la dispozitivele conectate # Digi24.ro
Vineri a început să se aplice în Uniunea Europeană „Regulamentul privind datele”, care oferă utilizatorilor controlul asupra datelor generate de dispozitivele lor conectate, cum ar fi ceasurile inteligente şi automobilele, informează Executivul comunitar. Regulamentul deblochează, de asemenea, oportunităţi pentru întreprinderile mici de a utiliza aceste date pentru a dezvolta servicii inovatoare post-vânzare.
17:00
O dronă de proveniență necunoscută a fost găsită pe o plajă din Bulgaria. Autoritățile de la Sofia investighează cazul # Digi24.ro
O dronă a fost descoperită eșuată pe plaja nordică din Burgas, în zona Solnitske, în dimineața zilei de 12 septembrie. Martorii au raportat că au văzut aparatul fără pilot într-o zonă nepăzită a coastei, ceea ce a determinat intervenția poliției.
Acum 2 ore
16:50
Cine e presupusul asasin al lui Charlie Kirk. Oficiali americani au dezvăluit informații despre suspect (NBC News) # Digi24.ro
Presupusul asasin al activistului american Charlie Kirk a fost identificat ca fiind Tyler Robinson, scrie NBC News, care citează cinci oficiali de rang înalt din cadrul forțelor de ordine, familiarizați cu cazul, potrivit Sky News.
16:50
Trump spune că își pierde răbdarea în privința lui Putin, după ce Rusia a anunțat că negocierile privind Ucraina sunt „în pauză” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că își pierde răbdarea în privința lui Vladimir Putin, după ce Moscova a anunțat că negocierile de pace cu Ucraina sunt în pauză. Kremlinul a declarat că este în continuare deschis la negocieri cu Kievul, dar a acuzat țările europene că împiedică procesul, relatează TVPWorld.
16:40
Rusia ameninţă Danemarca cu măsuri militare pentru producerea de combustibil pentru rachetele ucrainene pe teritoriul său # Digi24.ro
Rusia va lua măsuri cu caracter militar ca răspuns la decizia Danemarcei de a găzdui producţia de combustibil pentru rachetele ucrainene, a avertizat vineri purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, informează EFE.
16:40
Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat că va asigura continuitatea tratamentului pentru pacienții care au cancer. Au fost semnalate probleme în spitale din șapte județe și din Capitală, însă problemele au fost rezolvate, iar „tratamentele sunt acordate corespunzător pacienților oncologici”, a precizat președintele CNAS, Horațiu-Remus Moldovan.
16:30
Pro-rusul Igor Dodon folosește moartea activistului Kirk pentru a promova discursul lui Putin: „Fascism neoliberal” # Digi24.ro
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a transmis condoleanțe poporului american în legătură cu moartea violentă a activistului conservator Charlie Kirk, despre care spune că a fost „un om cu un mare curaj și determinare politică”.
16:30
Kasparov îl atacă pe Trump în chestiunea incursiunii dronelor rusești în Polonia: „A fost mai rapid decât Kremlinul” în a găsi o scuză # Digi24.ro
Disidentul rus, celebrul șahist Garry Kasparov, îl atacă pe președintele american Donald Trump, acuzându-l că este un „atu” al Rusiei și că, în chestiunea incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, s-a grăbit să ofere o scuză Moscovei, afirmând că aceasta ar fi putut fi accidentală. ”Așa cum am prevăzut, Trump este mai rapid în a numi acest lucru o greșeală chiar și decât Kremlinul!”, a scris Kasparov în pagina sa de la platforma X (fostă Twitter). Kasparov avertizează că Europa își face iluzii, crezând că Trump va apăra țările NATO.
16:30
Cătălin Drulă: „E limpede că PSD nu-și dorește alegeri la București. Probabil nu anticipează că le-ar câștiga” # Digi24.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă spune că își dorește în continuare să candideze pentru funcția de primar al Bucureștiului și că există discuții cu PNL pentru o candidatură comună în acest sens. Fostul lider USR a declarat, vineri, la Digi24, că data scrutinului trebuie stabilită „cât mai urgent”, criticând abordarea PSD de a bloca acest demers. „E destul de limpede din afirmațiile publice că cei de la PSD nu-și doresc aceste alegeri, probabil nu anticipează că le-ar câștiga”, susține Drulă.
16:00
Trimisul lui Donald Trump, anunț de la Bruxelles: „UE ar putea renunţa la gazele ruseşti peste un an” # Digi24.ro
Uniunea Europeană ar putea abandona gazele ruseşti în următoarele şase până la 12 luni, prin înlocuirea lor cu gaze naturale lichefiate din SUA. Washingtonul şi-a comunicat această poziţie către oficialii UE în cursul acestei săptămâni, a declarat vineri secretarul american al Energiei, Chris Wright, conform Reuters.
Acum 4 ore
15:40
Parlamentul cheltuie 1 milion € cu angajații aleșilor, lunar: peste 1.000 de consilieri și șoferi la 464 de senatori și deputați # Digi24.ro
Cei 464 de deputaţi şi senatori din actuala legislatură şi-au angajat peste 3.000 de persoane la birourile parlamentare - consilieri, experți, consultanți și șoferi. Lunar, pentru plata acestora, Parlamentul decontează peste 5 milioane de lei, potrivit calculelor Digi24.ro, adică echivalentul a peste 1 milion de euro. Recordul este de 14 angajați pentru un singur parlamentar.
15:40
Donald Trump anunţă că asasinul lui Charlie Kirk a fost prins: „Sper să primească pedeapsa cu moartea” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat, vineri dimineața la Fox News, că autoritățile l-au găsit și arestat pe ucigașul lui Charlie Kirk. Liderul de la Casa Albă a afirmat: „cu un grad ridicat de certitudine, îl avem în custodie”, relatează BBC.
15:30
Kremlinul anunţă o „pauză” în negocierile de pace cu Kievul. Când ar putea avea loc următoarea rundă de discuții # Digi24.ro
Kremlinul a transmis vineri că negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina, pentru a pune capăt conflictului, sunt „în pauză”, nefiind stabilită nicio dată pentru următoarea rundă de discuţii, relatează Reuters.
15:30
Ilie Bolojan anunță ce se întâmplă cu proiectele spitalelor care nu mai pot fi finanțate prin PNRR # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că proiectele spitalelor care nu mai pot fi finanțate prin PNRR vor fi mutate pe fonduri europene din Programul Sănătate. Șeful Guvernului a avut o întâlnire în acest sens, vineri la Palatul Victoria cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, cu reprezentanții unităților sanitare și ai constructorilor.
15:20
Kremlinul despre manevrele Zapad-2025: „Rusia nu ameninţă ţările din Europa, Rusia nu a amenințat niciodată pe nimeni” # Digi24.ro
Kremlinul a dat asigurări vineri, referitor la temerile pe care le-a provocat în Europa începutul manevrelor strategice Zapad-2025, că Rusia „nu ameninţă acum ţările din Europa”, informează EFE, scrie Agerpres.
15:20
Papa Leon al XIV-lea a primit-o în audiență pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. La colocviile avute după audiență la Secretariatul de stat al Sfântului Scaun, cardinalul Pietro Parolin și președinta Maia Sandu au abordat, printre altele, ”situația păcii și a securității la nivel local, regional și internațional, cu o referință particulară la evoluțiile recente din Ucraina”, anunță Vaticanul într-un comunicat.
15:00
Maria Zaharova îl elogiază pe Charlie Kirk și critică Occidentul pentru ajutorul dat lui Zelenski. Ce a spus activistul despre Ucraina # Digi24.ro
Maria Zaharova, purtătoare de cuvânt a Ministerului rus de Externe a venit cu o reacție după ce activistul Charlie Kirk a fost împușcat în timpul unei dezbateri. Aceasta îl laudă pentru pozițiile care corespundeau cu viziunea Moscovei despre trecutul sovietic al Ucrainei.
15:00
Prima declarație a femeii prinse cu 6 cuțite la intrarea în Parlament: Erau obiecte vechi, din perioada sovietică. Le aveam în portfard # Digi24.ro
Femeia din Republica Moldova, prinsă cu șase cuțite în geantă la intrarea în Parlament, a făcut primele declarații, la ieșirea de la audieri. Aceasta le-a declarat jurnaliștilor, în fața Secției 17 de Poliție din Capitală, că respectivele obiecte erau moștenire de familie, proveneau din perioada sovietică, iar ea pur și simplu le-a uitat în portfard înainte de a se îndrepta spre evenimentul la care urma să participe în clădirea Parlamentului.
14:50
Program-pilot în Franța: româna devine materie obligatorie într-o școală dintr-o localitate la nord-vest de Paris # Digi24.ro
Româna va deveni limbă străină obligatorie în sistemul public preuniversitar francez, printr-un program-pilot care va fi implementat la College Aime et Eugenie Cotton, din localitatea Blanc-Mesnil, din regiunea Île-de-France, la nord-est de Paris.
14:50
Tânără din Călărași, sechestrată și bătută timp de cinci zile de propriul iubit. Bărbatul a fost arestat preventiv # Digi24.ro
O femeie în vârstă de 21 de ani din Călărași ar fi fost sechestrată și bătută de propriul iubit, care i-ar fi legat mâinile și i-ar fi luat telefonul pentru a nu putea cere ajutorul. Individul a fost arestat preventiv.
14:40
Senatori americani au introdus un proiect de lege pentru a eticheta Rusia și Belarus drept state care sponsorizează terorismul # Digi24.ro
Un grup bipartid de senatori americani a introdus un proiect de lege pentru a eticheta Rusia și Belarus ca state care sponsorizează terorismul din cauza răpirii copiilor ucraineni.
14:20
Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova cu trei zile înainte de alegerile parlamentare de peste Prut # Digi24.ro
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, care ani de zile a dominat viaţa politică şi economică din Republica Moldova, ar putea reveni în ţară cu trei zile înainte de alegerile legislative cruciale din 28 septembrie. Căutat pentru devalizarea unui miliard de dolari din băncile ţării, el urmează să fie extrădat din Grecia, unde a fost reţinut în luna iulie, iar ministrul de interne de la Chişinău a declarat că au fost rezervate bilete la avion pentru data de 25 septembrie.
14:10
FMI prevede o încetinire a creșterii economice în România. Reprezentanții Fondului au prezentat prognoza pentru 2026 # Digi24.ro
Fondul Monetar Internațional avertizează că inflația va rămâne ridicată în următorul an, iar economia va crește într-un ritm mai lent. Șeful delegației spune că este nevoie de o colectare mai bună a veniturilor la stat, iar cheltuielile să fie făcute în mod eficient.
14:00
Bărbatul din Buzău care i-ar fi turnat otravă în ciorbă fostului socru a fost trimis în judecată # Digi24.ro
Bărbatul care i-ar fi turnat fostului socru în ciorbă otravă utilizată pentru eutanasia animalelor şi i-ar fi tăiat conducta de frână a autoutilitarei a fost trimis în judecată.
Acum 6 ore
13:50
Cazul tinerilor români luați de ape în Italia. La peste un an de la tragedie, părinții cer despăgubiri de aproape 4 milioane de euro # Digi24.ro
Părinții tinerilor români care au murit îmbrățișați în mijlocul unui râul din Italia, în vara anului 2024, cer despăgubiri de aproape 4 milioane de euro. Familiile spun că puteau fi salvați și că autoritățile trebuie să răspundă pentru reacția lor întârziată.
13:50
Nigerian arestat preventiv în Capitală după ce a lovit și violat o prostituată. Ce l-a înfuriat pe bărbat # Digi24.ro
Un nigerian în vârstă de 30 de ani a fost arestat preventiv, vineri, pentru 30 de zile, fiind acuzat că a lovit și violat o prostituată. Individul a mers la o locuinţă din sectorul 6 al Capitalei, unde femeia practica prostituţia, dar și-a ieșit din minți atunci când aceasta i-a cerut să plece pe motiv că nigerianul că nu are bani să-i plătească în avans serviciile prestate.
13:30
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei drone de 20.000. Ar trebui sisteme mai ieftine # Digi24.ro
Directorul executiv al Rheinmetall, cel mai mare contractor din domeniul apărării în Germania, a declarat că Europa trebuie să-și intensifice investițiile în sisteme de apărare aeriană cu costuri reduse pentru a contracara amenințarea crescută reprezentată de dronele rusești, potrivit Financial Times.
13:20
Ungaria și Slovacia trebuie să renunțe la gazul și energia nucleară din Rusia, avertizează trimisul lui Trump # Digi24.ro
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a făcut apel la Ungaria și Slovacia, ultimele state UE care cumpără combustibili fosili din Rusia, să renunțe la campania împotriva eforturilor blocului de a pune capăt dependenței de Moscova. Și să cumpere, în schimb, din America.
13:20
Alexandru Nazare, „maraton de întâlniri” cu marii finanţatori de pe Wall Street: Au sprijinit constant accesul României pe pieţe # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, aflat într-o vizită în Statele Unite ale Americii, a anunțat că a avut întâlniri cu marii finanţatori de pe Wall Street, instituţii financiare care au sprijinit constant accesul României pe pieţele internaţionale, cât şi dezvoltarea pieţei titlurilor de stat.
13:00
Pentru prima dată, Ucraina a atacat cu drone portul rusesc Primorsk. Importanța strategică a acestui obiectiv. „Cât va mai dura asta?” # Digi24.ro
Un atac cu drone asupra portului Primorsk din nord-vestul Rusiei a provocat vineri incendierea unei nave şi a unei staţii de pompare, a declarat guvernatorul regional, acesta fiind primul atac cu drone raportat asupra unuia dintre cele mai mari terminale pentru exporturile de petrol şi combustibil din ţară, relatează Reuters, scrie News.ro
13:00
Marea Britanie lovește în flota fantomă a Rusiei și impune sancțiuni împotriva a zeci de furnizori militari # Digi24.ro
Regatul Unit a anunţat vineri că impune sancţiuni împotriva a circa o sută de furnizori militari şi nave suspectate că fac parte din "flota fantomă" ruse, cu ocazia unei vizite la Kiev a noii şefe a diplomaţiei britanice.
12:40
Marian Staș: De la grădiniţă până la clasa a 12-a, sistemul școlar preuniversitar este încă înrădăcinat în vechea sa paradigmă comunist # Digi24.ro
Educația este un drept, dar și prima linie de apărare a securității naționale. Când membrii unei societăţi sunt capabili să se înţeleagă unii pe alţii, atunci diviziunea dispare. O naţiune educată este imună la ameninţări, dezinformări şi este pregătită să ia decizii bune pentru viitorul ei. Marian Staş este absolvent al Şcolii Harvard Kennedy, expert în educaţie. Discutăm împreună despre educaţia României, care poate fi şi ea de secol XXI.
12:30
Donald Tusk, replică pentru Trump în cazul dronelor rusești: „Nu este vorba despre nicio eroare. Ne-am dori să fi fost” # Digi24.ro
Prim-ministrul polonez Donald Tusk şi mai mulţi alţi oficiali de la Varşovia au dat asigurări vineri că incursiunile dronelor din această săptămână în spaţiul aerian al ţării nu au fost o eroare a Rusiei, după ce preşedintele american Donald Trump sugerase că ar fi vorba despre ceva accidental, relatează Reuters.
12:30
Plt. Adrian Coșug: „Să devenim eroii nevăzuți a celor care așteaptă cu nerăbdare o șansă la viață” # Digi24.ro
Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE) a împlinit luna aceasta 10 ani de existență și a ales să marcheze acest moment aniversar și printr-un gest care trece dincolo de uniformă: donarea de sânge în cadrul campaniei Digi24 “Avem același sânge”.
12:30
Cum percep românii educația la începutul anului școlar și care sunt principalele dificultăți semnalate (sondaj INSCOP) # Digi24.ro
La început de an școlar, românii percep costurile ridicate pentru rechizite și uniforme ca fiind principala dificultate, conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a III-a, realizat în perioada 1-9 septembrie 2025. Studiul evidențiază că aceste probleme financiare sunt aproape la fel de importante ca nivelul de pregătire al cadrelor didactice sau lipsa infrastructurii adecvate.
12:10
ONU este alarmată de situaţia don Coreea de Nord: „Niciun alt popor din lume nu este supus unor astfel de restricţii” # Digi24.ro
Suferinţe, represiuni şi frică. Situaţia generală a drepturilor omului s-a deteriorat în Coreea de Nord, avertizează ONU, vineri, într-un raport care relatează despre ultimii 10 ani de „de suferinţe, represiune şi frică în creştere” la care au fost supuşi locuitorii uneia dintre cele mai aspre dictaturi din lume.
12:00
„Nu-i așa că e frumos?” Cum folosește guvernul de la Londra monarhia pentru a-l îmblânzi pe Donlad Trump # Digi24.ro
Familia regală britanică își va etala puterea soft de neegalat atunci când Donald Trump va vizita Marea Britanie săptămâna viitoare, încercând să-l îmblânzească pe președintele SUA cum puțini alții pot face.
12:00
Ministrul Justiției, după ce instanțe din țară au suspendat procese prin care pacienți cer tratamente: „Trebuie să evite excese” # Digi24.ro
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a reacționat după ce Digi24.ro a arătat că mai multe instanțe din țară au suspendat procese prin care pacienții cer asigurarea unor tratamente, pe fondul protestului magistraților. Ministrul subliniază că protestul „nu poate anihila responsabilitatea de a soluționa cauze urgente” și a făcut apel la magistrați să evite „orice situație care să adâncească neîncrederea și nemulțumirea publicului”.
12:00
Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de aliați # Digi24.ro
În primele ore ale dimineții de miercuri, o forță comună de avioane F-16 poloneze și F-35 olandeze a făcut un fel de istorie sumbră. Trăgând asupra unui roi de drone rusești care se apropia, operațiunea lor de apărare a marcat prima dată când forțele NATO au înfruntat direct resurse militare rusești nu doar de la începutul războiului din Ucraina - ci și de la apogeul Războiului Rece. În mod amenințător, a fost, de asemenea, prima dată când forțele poloneze s-au mobilizat pentru a-și apăra propriile granițe de o amenințare externă de la cel de-Al Doilea Război Mondial, scrie jurnalistul Michal Kranz în UnHerd.
12:00
Șofer beat, arestat pentru tentativă de omor în Bistrița-Năsăud, după ce a intrat cu mașina într-un grup de tineri # Digi24.ro
Accident grav în județul Bistrița-Năsăud. Un șofer s-a urcat beat la volan și a spulberat un grup de tineri, aflați în fața unui club. Aceștia au scăpat cu viață, dar șoferul a fost arestat pentru tentativă de omor, anunță Digi24.
Acum 8 ore
11:50
Aliații Poloniei trimit trupe, artilerie și sisteme de apărare aeriană pentru a securiza flancul estic al NATO # Digi24.ro
Mai mulţi membri NATO trimit trupe, artilerie şi sisteme de apărare aeriană pentru a securiza flancul estic, după ceea ce Polonia a numit o incursiune fără precedent a dronelor ruseşti în spaţiul său aerian. Germania își va prelungi misiunea de protejare a cerului polonez cu trei luni și va crește numărul avioanelor de vânătoare Eurofighter desfășurate în acest scop, de la două la patru. Franța trimite în Polonia trei avioane de vânătoare Rafale. Din Cehia vor sosi trei elicoptere militare și o sută de militari, în timp ce Olanda a decis să accelereze livrarea a două baterii Patriot.
11:40
11:40
Reacția AUR după ce o femeie care se afla pe lista partidului pentru un eveniment a fost prinsă cu șase cuțite la Parlament # Digi24.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a transmis clarificări în cazul femeii care a fost prinsă cu șase arme albe la Palatul Parlamentului. Aceasta era înscrisă pe o listă a formațiunii politice pentru participarea la un eveniment economic.
11:40
Loteria generată de protestul magistraților. Mai multe instanțe din țară au suspendat dosare prin care pacienți cer tratamente # Digi24.ro
Mai multe instanțe din țară au suspendat procese prin care pacienți cer, printr-o procedură specială, asigurarea tratamentelor, arată o analiză Digi24.ro. În cel puțin un astfel de caz, de la Curtea de Apel București, este vorba de un copil bolnav de cancer, după cum a transmis mama acestuia pentru Digi24.ro.
11:40
Ambasadorul Rusiei în Franţa, convocat la MAE francez privind incursiunea dronelor în Polonia. „Nu ne vom lăsa intimidați” # Digi24.ro
Ambasadorul Rusiei în Franţa a fost convocat vineri dimineaţă la Quai d'Orsay după o incursiune, atribuită Moscovei, a unor drone în Polonia în noaptea de marţi spre miercuri, a anunţat la France Inter ministrul demisionar pentru Europa şi afaceri externe, Jean-Noël Barrot.
