Tragedie la o școală din Maramureș: Un băiat de 12 ani a murit, după ce i s-a făcut rău la finalul orelor de curs

11:40

Paralela45 a ridicat ștacheta pentru sezonul 2026 aducând pe piața românească premiere absolute și o campanie de lansare cu un mesaj puternic: „Fasten your seatbelts”. Este invitația oficială pentru români să-și pregătească bagajele pentru o vară în care accesibilitatea, varietatea și experiențele noi se îmbină cu siguranța unui brand cu tradiție și, acum, cu forța unei fuziuni internaționale.Muntenegru, o premieră absolută pentru turiștii româniVedeta lansării 2026 este, fără îndoială, Muntenegru. Pentru prima dată, această destinație intră în portofoliul Paralela45 și, în același timp, reprezintă o premieră pe piața românească. Zborul direct, operat de LOT Polish Airlines, una dintre cele mai respectate companii aeriene din Europa, cu tradiție de aproape 100 de ani, transformă litoralul muntenegrean într-o opțiune la îndemâna oricărui turist român. Plajele spectaculoase, orașele medievale și atmosfera balcanică autentică se conturează astfel într-un produs turistic cu potențial imens.Algarve și Costa de la Luz, două lumi de exploratUn alt pas important este introducerea pachetelor turistice cu zboruri directe către Faro, poarta de intrare în Algarve (Portugalia), una dintre cele mai frumoase regiuni de coastă din Europa. În plus, aceste zboruri deschide accesul către Costa de la Luz (Spania), o zonă pitorească, încă puțin explorată de turiștii români, dar care promite să cucerească prin plajele întinse, satele autentice și farmecul iberic.Costa Brava, o revenire cu plecări din București, Cluj și IașiPentru iubitorii Spaniei, veștile bune continua. Costa Brava revine în oferta Paralela45, dar de această dată cu plecări din trei orașe-cheie: București, Cluj și Iași. Astfel, turiștii din toată țara vor avea acces mai facil la una dintre cele mai îndrăgite destinații estivale.Destinațiile tradiționale și favorite ale românilor rămân în prim-planPe lângă premierele absolute și revenirea mult așteptată a Costei Brava, Paralela45 își consolidează portofoliul cu destinațiile care, an de an, se află în topul preferințelor românilor. Turcia rămâne lider de piață cu zboruri charter către Antalya și Bodrum și cu o ofertă extinsă de resorturi all-inclusive atât în Antalya și Kemer cât și în Alanya și Side, atent negociate pentru a oferi cel mai bun raport calitate-preț. Grecia continuă să fie o alegere de top, cu o varietate de insule în program și cu o operare extinsă către Kos, care completează portofoliul tradițional. În același timp, Spania insulară, cu Tenerife, Mallorca și Gran Canaria, rămâne una dintre vedetele verii, susținută de pachete atractive și multiple plecări. Toate aceste destinații contribuie la creșterea de 60% a capacității charter față de 2025, consolidând rolul Paralela45 ca partener principal pentru familii, cupluri sau grupuri de prieteni în căutarea vacanțelor estivale perfecte.Early Booking 2026 , reduceri și flexibilitateCampania Early Booking a început pe 10 septembrie și aduce reduceri de până la -50%. Oferta este valabilă pentru toate destinațiile charter, în limita locurilor alocate și în condițiile tarifelor dinamice, incluzând discount Early Booking și promoție de lansare. Noutatea absolută este flexibilitatea la plată: turiștii pot rezerva acum vacanța dorită cu un avans de doar 10%, iar restul de 90% se achită cu 30 de zile înainte de plecare. În plus, există și posibilitatea de plată în rate, pentru un plus de confort financiar. Tot până pe 31 octombrie, fiecare turist Paralela45 primește gratuit o excursie locală (care în mod normal se plătește separat):• Muntenegru – Muntenegru Tur (70 EUR/adult, 60 EUR/copil 03-12 ani)• Portugalia – Cărți poștale din Algarve (65 EUR/adult, 55 EUR/copil 03-12 ani)• Kos – Magic Kos: de la Kos la Kefalos (51 EUR/adult, 26 EUR/copil 03-12 ani)• Costa Brava – Barcelona Magică cu Parcul Güell (80 EUR/adult, 70 EUR/copil 03-12 ani)• Tunisia – Tunis – Cartagina & Sidi Bou Said (55 EUR/adult, 35 EUR/copil 03-12 ani)• Hurghada – Hurghada City Tour (15 EUR/adult, 8 EUR/copil 03-12 ani)Circuite pe curse charter de 7 nopți, un concept fresh, pregătit de lansarePentru sezonul 2026, Paralela45 pregătește lansarea unei game speciale de circuite de 7 nopți pe zborurile charter de vară, o inovație pe piața românească de turism. Acest nou concept a fost gândit pentru turiștii care își doresc să combine avantajele unui pachet charter (zbor direct, acces rapid la destinație, siguranța organizării) cu bogăția și diversitatea unei vacanțe culturale.Spre deosebire de circuitele clasice, pachetele de 7 nopți sunt concepute într-un format diferit. Suficient de lungi pentru a descoperi frumusețea unor țări sau regiuni, dar și suficient de compacte pentru a se potrivi în programul oricărui călător modern, activ și atent la gestionarea timpului. Suplimentar, la finalul circuitului, doritorii pot să rămână înca o săptămână la destinație, pentru relaxare într-una din stațiunile litorale ale acesteia.Primele itinerarii confirmate pentru aceste noi circuite sunt:• Egipt – Secrets of the Nile. Un program care duce turiștii în inima civilizației faraonice, cu vizite la temple și croazieră pe Nil, disponibil de la 795 € (promoție specială de lansare);• Turcia – The Taste of Orient. O experiență care îmbină gastronomia, tradițiile și obiectivele istorice ale Anatoliei, disponibilă de la 650 €;• Muntenegru – Albania – Macedonia – Kosovo – The Four Elements. Un circuit balcanic spectaculos, care aduce împreună patru țări și patru culturi diferite, de la 695 €.Aceste circuite nu doar că oferă varietate, dar propun și o alternativă inteligentă pentru turiștii care doresc mai mult decât o vacanță la plajă, o combinație echilibrată de explorare, relaxare și confort, la prețuri competitive și cu un format adaptat cerințelor actuale ale pieței.Paralela45, un brand mai puternic ca oricândFuziunea recentă dintre Paralela45 și Rainbow Tours Polonia marchează intrarea companiei într-o nouă etapă de dezvoltare, cu resurse financiare solide și know-how internațional care consolidează poziția de lider pe piața românească de turism. Această mișcare strategică oferă brandului stabilitate pe termen lung, acces la o varietate mai mare de produse și oportunitatea de a aduce în România experiențe turistice noi și competitive, confirmând că Paralela45 este astăzi unul dintre cei mai puternici și siguri parteneri de travel din regiune.„Fasten your seatbelts” – o lansare cu mesajCampania de lansare pentru sezonul 2026 poartă titlul sugestiv „Fasten your seatbelts”. Este mai mult decât un slogan, este un mesaj de încredere și un îndemn adresat turiștilor să se pregătească pentru o vară plină de premiere, experiențe de neuitat și vacanțe memorabile.Cu destinații noi, o creștere masivă a charterelor, circuite inovatoare și resursele aduse de fuziunea cu Rainbow Tours, Paralela45 intră într-o nouă etapă. „Fasten your seatbelts” nu este doar o campanie, ci un semnal că vara 2026 va fi mai accesibilă, mai spectaculoasă și mai bine pregătită ca niciodată.