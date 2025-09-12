Blu Capital Partners va colabora cu o echipă de investment banking pentru a crea un cabinet de consultanţă specializat în investment banking în Europa de Est

08:15

Segmentul smartphone-urilor pliabile - de tip flip (pliabile pe verticală) şi fold (pliabile pe orizontală) - va avea o creştere accelerată în următorii ani, având potenţialul de a ajunge de la o nişă de aproximativ 30.000 de unităţi la o cotă de 10% din totalul pieţei de profil din România, conform estimărilor lui Răzvan Sturza, director de vânzări în cadrul Motorola Mobility România. Această evoluţie este posibilă datorită faptului că tehnologia a atins un nou prag de maturitate, noile generaţii de dispozitive fiind acum la fel de durabile şi performante ca telefoanele flagship tradiţionale, eliminând compromisurile care au frânat adopţia în trecut.