Ziarul Financiar, 12 septembrie 2025 17:45
Blu Capital Partners va colabora cu o echipă de investment banking pentru a crea un cabinet de consultanţă specializat în investment banking în Europa de Est
Acum 5 minute
18:00
Acum 15 minute
17:45
17:45
Acum 30 minute
17:30
17:30
Acum o oră
17:15
17:15
Pinum securizează finanţarea de 10 milioane euro de la Banca Transilvania pentru o fabrică de la zero la Moara Vlăsiei. „Noua fabrică va dubla capacitatea de producţie“ # Ziarul Financiar
Pinum Doors & Windows, producător de uşi şi ferestre, parte a grupului italian Nusco, a încheiat un acord cu Banca Transilvania în valoare de peste 10 milioane de euro, fonduri destinate dezvoltării unei fabrici de ultimă generaţie în Moara Vlăsiei, în nordul Bucureştiului.
Acum 2 ore
17:00
17:00
16:45
16:45
ZF Live. Dumitru Blaga, preşedinte al Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România – APMR: Producţia naţională suferă foarte mult şi nu a fost băgată în seamă în ultima perioadă. Dacă nu vom pune accent pe producătorii români, va creşte în continuare deficitul comercial # Ziarul Financiar
Dumitru Blaga, preşedinte al Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România – APMR, spune că industria mobilei, la fel ca orice altă industrie producătoare şi exportatoare, are nevoie de sprijin şi de dialog din partea guvernului, mai ales atunci când se iau măsuri care afectează activitatea producătorilor.
16:15
Speranţa de viaţă a românilor, în creştere uşoară, dar tot la coada clasamentului european. În 2024, speranţa de viaţă la naştere a urcat la 76,6 ani, cu două luni mai mult decât în 2023 şi cu 1,5 ani faţă de anul 2022 # Ziarul Financiar
Speranţa de viaţă la naştere a ajuns la 76,6 ani în anul 2024, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistică. Faţă de anii precedenţi, speranţa de viaţă a crescut, astfel că valoarea înregistrată de România în 2024 este cu două luni mai mare decât în 2023 şi cu 1,5 ani mai mare faţă de anul 2022, după cum arată statisticile europene.
Acum 4 ore
15:00
14:15
Acum 6 ore
14:00
13:00
Deficitul de cont curent a crescut în primele şapte luni ale anului cu 2,6 mld.euro, la un total de 17,2 mld.euro, după ce deficitul din comerţul internaţional de bunuri s-a majorat cu aproape 2 mld.euro, iar excedentul balanţei serviciilor a crescut, susţinut de IT&C şi transporturi # Ziarul Financiar
12:45
Vasluiul, cel mai sărac judeţ din România, atrage o investiţie de aproape 11 milioane de euro: familia Mihăilă construieşte o fabrică de nutreţuri cu ajutor de stat de 6,5 milioane de euro # Ziarul Financiar
Rosavis Prod, un business de familie fondat în 2007 de soţii Vica şi Constantin Mihăilă în comuna Roşieşti din judeţul Vaslui, care creşte anual 2 milioane de pui, trece la nivelul următor: investeşte 10,8 milioane de euro într-o fabrică de nutreţuri, din care 6,5 milioane provin dintr-un ajutor de stat.
12:45
12:30
Fondul European de Investiţii lansează un nou program de 100 mil. euro pentru a finanţa fonduri de tehnologie, acceleratoare şi proiecte de transfer tehnologic din România # Ziarul Financiar
Fondul European de Investiţii (FEI) a lansat un nou apel de finanţare în valoare de până la 100 de milioane de euro, destinat să stimuleze ecosistemul de inovaţie din România. Noul program, denumit „Innovation Romania Holding Fund”, este finanţat prin Programul Operaţional „Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare” 2021-2027 şi îşi propune să sprijine companiile inovatoare prin intermediul unor fonduri specializate.
12:15
Acum 8 ore
11:45
OMV Petrom, la un pas de a depăşi Hidroelectrica pentru a deveni cea mai valoroasă companie de la Bursa de Valori Bucureşti. Toţi greii din energie, în galop de la începutul anului. De ce bate Hidroelectrica pasul pe loc? # Ziarul Financiar
De la producţia de energie verde şi soluţiile de stocare până la investiţiile în surse convenţionale, piaţa locală de profil traversează o perioadă de efervescenţă nemaiîntâlnită. Anul 2025 va aduce o valoare record a investiţiilor, iar asta se vede direct atât în bugetele companiilor, cât şi în evaluările lor bursiere. Investitorii răsplătesc astfel nu doar rezultatele curente, ci mai ales planurile de dezvoltare ambiţioase.
11:30
11:15
Un producător chinez de camioane şi autobuze verzi caută să facă o fabrică în Europa de Est. Ungaria şi România sunt pe listă # Ziarul Financiar
Compania Wisdom Motor din China, care produce camioane şi autobuze „verzi“ (zero-emission) se uită să investească într-o fabrică în Europa de Est, iar Ungaria şi România sunt ţările care sunt analizate. Motivul din spatele acestei mutări este acela că firma exportă autobuze electrice în Europa de Vest, în Danemarca, Marea Britanie sau Germania, iar o unitate de fabricaţie ar facilita transportul bunurilor.
11:15
Dan Şucu la Genova, în faţa liderilor de business şi a oficialilor locali: „De ce un investitor român nu poate face în Italia ce au făcut investitorii italieni în România după anii 90? Poate că v-aţi gândit că vine un om de afaceri dintr-o ţară săracă, dar nu este chiar aşa. România este o cu totul altă ţară decât cea de acum trei decenii” # Ziarul Financiar
10:45
10:45
Tranzacţie între americani: Advent International vinde producătorul de medicamente Zentiva, cu fabrici şi în România, fondului de investiţii american GTCR pentru 4,1 miliarde de euro # Ziarul Financiar
Producătorul european de medicamente generice Zentiva, care are în România două fabrici în Capitală şi este cel mai mare producător de pe piaţa locală după cifra de afaceri, intră în portofoliul americanilor de la GTCR după o tranzacţie uriaşă în peisajul farmaceutic european, de 4,1 mld. euro, potrivit Reuters.
10:45
10:15
ZF Live. Cosmin Popovici, CEO Magnor, un business de 50 mil. euro, cu EBITDA de 5,5 mil. euro: Aurul este cea mai lichidă formă de deţinere de active. Poate chiar mai lichidă decât numerarul, pentru că e universal valabil. Circa 80% din businessul nostru este cu aur, pentru că este principala linie de business # Ziarul Financiar
Aurul este cea mai lichidă formă de deţinere de active, chiar mai lichid decât numerarul, pentru că este universal valabil. Businessul Magnor este orientat în proporţie de 80% în jurul aurului pentru că este principala linie de business şi tocmai datorită lichidităţii pe care o oferă, a spus Cosmin Popovici, CEO al Magnor, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
10:15
Acum 12 ore
10:00
10:00
09:45
Ce schimbă obligativitatea unui cont bancar? Este bine ca orice firmă să aibă cont bancar? Tiberiu Moisă, Banca Transilvania: Existenţa contului bancar nu limitează flexibilitatea, în schimb dă acces la o lume care oferă opţiuni interesante de explorat. Poate că astăzi te descurci doar cu cash, dar în timp clienţii tăi vor dori şi altceva # Ziarul Financiar
Existenţa contului bancar pentru companii nu limitează flexibilitatea, în schimb oferă acces la o lume care oferă opţiuni interesante de explorat, firmele având astfel posibilitatea să fie la curent cu produsele bancare, inclusiv cu soluţii de finanţare adaptate, devin mai vizibile, iar o bună parte din activitate poate fi derulată, în continuare, în numerar, exact ca până acum, după cum reiese din declaraţiile lui Tiberiu Moisă, director general adjunct midCorporate & IMM la Banca Transilvania.
09:45
09:15
09:15
Cum a început şcoala? În judeţul Cluj, mai mult de 600 de elevi învaţă în containere, 38 de şcoli au cerut decalarea orei de începere a programului, iar şase şcoli au cerut scurtarea orelor şi pauzelor cu 5 minute # Ziarul Financiar
Anul şcolar 2025–2026 a început în judeţul Cluj cu mai mult de 600 de elevi care învaţă în containere, cu 38 de şcoli care au cerut decalarea orei de începere a programului şi şase şcoli care au cerut scurtarea orelor şi pauzelor cu cinci minute, arată datele transmise de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Cluj la solicitarea ZF.
09:15
Lovitură pentru Viktor Orban: Curtea Europeană de Justiţie nu vrea să îi lase pe ruşii de la Rosatom să construiască o centrală nucleară în Ungaria pentru că nu se ştie dacă guvernul a respectat regulile europene privind achiziţiile publice. Proiectul trebuia să înceapă încă din 2014 # Ziarul Financiar
09:00
09:00
08:45
ZF Live. Adrian Stan, AJ BRAND: Piaţa de energie din România este încă efervescentă, cred va fi nevoie încă de energie. Trebuie să creăm infrastructură, să avem capacităţi mari de energie, pentru ca investitorii să vină să construiască fabrici aici # Ziarul Financiar
Piaţa de energie din România este încă efervescentă, cu investiţii masive în proiecte regenerabile şi cu perspective de dezvoltare care pot transforma ţara într-un hub regional, inclusiv pentru reconstrucţia Ucrainei, este de părere Adrian Stan, fondator şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al companiei AJ BRAND.
08:15
Răzvan Sturza, Motorola: „Estimez că segmentul smartphone-urilor pliabile ar putea ajunge la un procent de 10% din piaţă în următorii 3 ani. Tehnologia a ajuns la un grad de maturizare şi modelele sunt mult mai durabile”. Brandul a lansat chiar şi un telefon pliabil cu cristale Swarovski # Ziarul Financiar
Segmentul smartphone-urilor pliabile - de tip flip (pliabile pe verticală) şi fold (pliabile pe orizontală) - va avea o creştere accelerată în următorii ani, având potenţialul de a ajunge de la o nişă de aproximativ 30.000 de unităţi la o cotă de 10% din totalul pieţei de profil din România, conform estimărilor lui Răzvan Sturza, director de vânzări în cadrul Motorola Mobility România. Această evoluţie este posibilă datorită faptului că tehnologia a atins un nou prag de maturitate, noile generaţii de dispozitive fiind acum la fel de durabile şi performante ca telefoanele flagship tradiţionale, eliminând compromisurile care au frânat adopţia în trecut.
07:45
Bursă. Acţiunile operatorului în sistem de franciză Sphera (KFC, Pizza Hut, Taco Bell) au pierdut 8,5% de la publicarea raportului financiar semestrial # Ziarul Financiar
Sphera Franchise Group (SFG), grup din industria de food service din România listat la Bursa de Valori Bucureşti cu o capitalizare de 1,4 mld. lei, înregistrează o depreciere de 8,55% a preţului acţiunilor de când emitentul a publicat la BVB situaţiile financiare aferente intervalului ianuarie-iunie 2025, ducând dinamica de la început de an la minus 11%.
07:30
Bursă. Viitorul începe astăzi. Buy, hold sau sell? Ce spun analiştii internaţionali despre evoluţia OMV Petrom # Ziarul Financiar
Acţiunile OMV Petrom (SNP), cel mai mare producător de petrol şi gaze listat la Bursa de Valori Bucureşti, continuă să fie atent monitorizate de casele de brokeraj internaţionale, însă recomandările analiştilor diferă semnificativ.
07:15
Bursă. One United Properties îşi pune acţionarii în prim-plan cu un program de răscumpărare record. Poate compania să menţină ritmul investiţiilor în acelaşi timp? Ce spune CLAUDIO CISULLO, preşedintele Consiliului de Administraţie al ONE # Ziarul Financiar
One United Properties (ONE), cel mai mare dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori Bucureşti, companie antreprenorilă la care fondatorii Victor Căpitanu şi Andrei Diaconescu au cele mai mari deţineri, a anunţat intenţia de a derula o ofertă publică de cumpărare (OPC) pentru până la 20% din capitalul social, în valoare maximă de 884 milioane lei.
Acum 24 ore
01:30
00:15
00:15
Bursă. Romgaz cheamă acţionarii pentru o nouă tranşă de obligaţiuni şi anunţă totodată că a reziliat contractul cu Duro Felguera pentru centrala de la Iernut # Ziarul Financiar
Compania de stat Romgaz (simbol bursier SNG), producătorul şi furnizor de gaze naturale, şi-a convocat acţionarii pe 20 octombrie pentru a decide emiterea unei noi tranşe de obligaţiuni sau suplimentarea celei inaugurale de 500 mil. euro, suprasubscrisă masiv în 2024, conform unui raport publicat joi la Bursă.
00:15
BCE e mulţumită de nivelul actual al dobânzilor, însă o reducere „de asigurare“ ar putea fi operată la sfârşit de an. „Moş Crăciun ar putea veni cu foarfece“ # Ziarul Financiar
Banca Centrală Europeană a menţinut dobânzile neschimbate, în linie cu aşteptările, pentru a doua şedinţă de politică monetară consecutivă, în condiţiile în care nesiguranţa economică persistă.
00:15
România accesează 16,7 mld. euro din programul SAFE pentru autostrăzile A7 şi A8 către Moldova # Ziarul Financiar
Programul SAFE transformă autostrăzile spre Moldova din proiecte de infrastructură regională în investiţii de securitate europeană, oferind României acces la împrumuturi cu maturitate de 45 de ani şi perioadă de graţie de 10 ani.
