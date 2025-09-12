Se deschide Festivalul Internaţional de Poezie Bucureşti (FIPB) /Ppoeţi din peste 30 de ţări şi mai mult de 60 de evenimente
G4Media, 12 septembrie 2025 18:50
Cea de-a XV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie Bucureşti (FIPB), care va reuni poeţi din peste 30 de ţări şi va cuprinde mai mult... © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
19:30
Statele Unite au suspendat dialogul cu Kosovo din cauza instabilităţii create de prim-ministrul Albin Kurti # G4Media
Washington a suspendat pe termen nedeterminat „dialogul său strategic” cu Kosovo, considerând că acesta este obstrucţionat de recentele „acţiuni şi declaraţii” destabilizatoare ale prim-ministrului în... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
19:00
Ministerul Educaţiei din Franţa a demarat un program pilot de învăţare a limbii române în sistemul public francez # G4Media
Ministerul Educaţiei Naţionale, Învăţământului superior şi Cercetării din Republica Franceză, prin intermediul Academiei Creteil, a demarat un program pilot de studiere a limbii române ca... © G4Media.ro.
19:00
Maia Sandu, în audienţă de Papa Leon al XVI-lea: M-a asigurat că Moldova este văzută şi este auzită # G4Media
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită vineri în audienţă de Papa Leon al XIV-lea, cu care a vorbit despre pace, credinţă şi aspiraţiile... © G4Media.ro.
19:00
Constructorii auto europeni presează Bruxelles-ul să regândească interdicția vânzării de automobile cu motoare pe combustie din 2035 # G4Media
Cei mai mari constructori europeni de automobile se întâlnesc vineri cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru un schimb de opinii cu privire... © G4Media.ro.
19:00
Antreprenorii din Valea Jiului au la dispoziție 14,8 milioane de euro, pentru dezvoltarea firmelor și crearea de noi locuri de muncă # G4Media
Antreprenorii din Valea Jiului vor avea la dispoziţie un buget de 14,8 milioane de euro, fonduri nerambursabile, pentru dezvoltarea firmelor şi crearea de locuri noi... © G4Media.ro.
19:00
Jucătorii israelieni de șah s-au retras de la turneul din Ţara Bascilor pe fondul unei dispute privind drapelul Israelului # G4Media
Şapte jucători de şah israelieni înscrişi la un turneu spaniol care a început vineri s-au retras din competiţie, au anunţat organizatorii, care le-au comunicat anterior... © G4Media.ro.
Acum o oră
18:50
18:50
Santinela Estică: NATO va lansa o nouă misiune de consolidare a apărării flancului estic al Europei # G4Media
NATO va lansa o nouă misiune – denumită „Eastern sentry” (Sentinela Estică) – pentru a „consolida și mai mult poziția noastră de-a lungul flancului estic”,... © G4Media.ro.
18:40
Un elev de 13 ani din Maramureș a murit după ce i s-a făcut rău la şcoală/ Poliţiştii fac verificări, dar până în prezent nu există suspiciuni privind decesul băiatului # G4Media
Un elev de 13 ani a murit, vineri, după ce i s-a făcut rău şi a leşinat la şcoala din localitatea Băiţa de Sub Codru,... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
18:10
23 de morţi în Indonezia în urma inundaţiilor din insulele turistice Bali şi Flores, potrivit unui nou bilanţ # G4Media
Bilanţul inundaţiilor de pe insulele turistice indoneziene Bali şi Flores s-a agravat vineri, numărul morţilor crescând de la 19 la 23, au anunţat serviciile de... © G4Media.ro.
18:00
Ilie Bolojan, discuţii cu vicepremierul Predoiu ce privesc implementarea conceptului de fluidizare rutieră în Bucureşti-Ilfov, digitalizarea serviciilor pentru cetăţeni şi dezvoltarea unor dispecerate integrate cu Poliţia Naţională şi Poliţiile Locale # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a discutat, vineri, cu vicepremierul CătălinPredoiu despre implementarea conceptului de fluidizare rutieră în Bucureşti şi judeţul Ilfov, digitalizarea serviciilor pentru cetăţeni şi... © G4Media.ro.
17:50
China confirmă întâlnirea comercială cu SUA la Madrid între 14 şi 17 septembrie / Oficialii celor două țări vor discuta despre tarifele impuse de SUA și viitorul TikTok # G4Media
Ministerul Comerţului din China a confirmat vineri că vicepremierul He Lifeng va conduce între 14 şi 17 septembrie delegaţia chineză care se va întâlni la... © G4Media.ro.
17:50
Polițist din Brașov anchetat după ce a fost înregistrat în timp ce lovește un tânăr care făcuse scandal într-un club # G4Media
Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov a declanşat o anchetă internă după ce în mediul online a apărut un videoclip în care un poliţist... © G4Media.ro.
17:50
De la regine ale muzicii pop la duete de rap, de la cântăreți iubitori de rave la rockeri hardcore, BBC face o prezentare a celor... © G4Media.ro.
17:50
Luna străbate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, zona de cer în care se află Pleiadele / Fenomenul poate fi urmărit cu ochiul liber, dacă e senin # G4Media
Luna străbate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, zona de cer în care se află roiul stelar Pleiade, informează dr. Adrian Şonka, astronom la Observatorul... © G4Media.ro.
17:40
Start comenzi pentru Opel Mokka GSE – 281 CP, sprint 0-100 KM/H în 5,9 secunde și design cu influențe motorsport # G4Media
Opel a deschis comenzile în Germania pentru noul Mokka GSE, SUV-ul electric de înaltă performanță inspirat din motorsport. Lansat în premieră mondială la IAA Mobility... © G4Media.ro.
17:40
Nu doar oamenii suferă de alergii: Câinii și pisicile sunt și ele afectate / Care sunt cele mai frecvente tipuri de alergii și cum să le identificăm, potrivit medicului veterinar # G4Media
Alergiile sunt afecțiuni tot mai frecvente și cu o paletă din ce în ce mai largă de simptome. Condițiile de viață, poluarea, dar și încrucișarea... © G4Media.ro.
17:40
Ministrul Economiei, după o întâlnire cu Charlie Ottley: Am aflat ceva ce m-a surprins: după ce a devenit cetăţean de onoare al Braşovului acum cinci ani, Charlie a depus şi pentru cetăţenia română. Dosarul încă se plimbă prin hăţişul birocratic # G4Media
Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, scrie pe Facebook că a avut, vineri, o vizită neaşteptată la minister, dar care l-a bucurat enorm,... © G4Media.ro.
17:40
Ilinca Rotariu știe mai bine decât oricine ce înseamnă să îți rescrii viața din temelii. În urma unui accident de mașină care i-a provocat o... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
17:30
Școli închise în două orașe olandeze din cauza unui val de violențe și abuzuri în care au fost implicate două grupuri de tineri # G4Media
Școlile secundare din două orașe învecinate din Olanda au fost informate să se închidă vineri din cauza unui val de violențe în care au fost... © G4Media.ro.
17:20
Japonia înregistrează un nou record de persoane în vârstă de 100 de ani sau mai mult, iar majoritatea sunt femei # G4Media
Japonia a atins un nivel record al numărului de persoane în vârstă de 100 de ani sau mai mult, potrivit unor noi date. Este al 55-lea... © G4Media.ro.
17:20
Ritualul urban al toamnei: Vinul, noua băutură de afterwork / Șase locuri faine unde bei un pahar de vin după birou, în București # G4Media
Toamna schimbă ritmul orașului. După o vară a ieșirilor pe rooftop, serile de septembrie aduc cu ele alt tip de energie: mai calmă, mai caldă, mai... © G4Media.ro.
17:10
Cătălin Drulă: Şantajul legat de alegerile locale e puţin ridicol / Arată o frică de a merge în faţa electoratului # G4Media
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat vineri că are intenţia de a candida la Primăria Capitalei şi a subliniat că organizarea alegerilor, după vacantarea postului... © G4Media.ro.
17:10
Trump anunţă că va desfăşura Garda Naţională în Memphis pentru a lupta împotriva criminalităţii # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că va desfăşura trupe ale Gărzii Naţionale în oraşul Memphis, statul Tennessee, ca parte a măsurilor sale de... © G4Media.ro.
17:00
Grupul austriac OMV, acţionarul majoritar de la OMV Petrom, a anunţat vineri că a demarat un amplu program destinat consolidării rezilienţei organizaţionale în contextul comercial,... © G4Media.ro.
17:00
O femeie din Roma a primit interdicție să hrănească porumbeii din blocul unde locuiește, în contextul „iadului” provocat de păsări vecinilor acesteia # G4Media
Interdicția a fost emisă după multiple plângeri din partea locatarilor unui bloc de apartamente din Roma, care se plângeau de pene și excremente de păsări,... © G4Media.ro.
17:00
Garda Naţională de Mediu: 85% dintre deşeurile generate în Bucureşti ajung netratate la groapa de gunoi # G4Media
O pondere de 85% dintre deşeurile generate în sectoarele Bucureştiului ajung la groapa de gunoi netratate, iar în urma celui mai recent control efectuat în... © G4Media.ro.
16:50
Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, vine la Bucureşti / Acesta se întâlnește luni cu premierul Bolojan # G4Media
Secretarul general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, va efectua săptămâna viitoare o vizită în România, ocazie cu care va avea... © G4Media.ro.
16:50
Campioana olimpică la scrimă Ana Maria Brânză s-a înscris în cursa de 5 km a crosului Sun Challenge. “Alergarea nu e doar despre kilometri, ci despre tot ce câștigi în jurul ei. Cea mai mare bucurie ar fi să întâlnesc la start oameni care să-mi spună că aleargă pentru prima dată într-o cursă” # G4Media
Ana-Maria Brânză este una dintre cele mai de succes sportive ale noastre, un veritabil ambasador al României, cu o notorietate impresionantă, care se măsoară în... © G4Media.ro.
16:50
Donald Trump a spus vineri că răbdarea sa faţă de preşedintele rus Vladimir Putin „se epuizează rapid” şi a menţionat posibilitatea unor sancţiuni împotriva băncilor... © G4Media.ro.
16:40
Vineri a început să se aplice în Uniunea Europeană „Regulamentul privind datele”, care oferă utilizatorilor controlul asupra datelor generate de dispozitivele lor conectate, cum ar... © G4Media.ro.
16:40
Administrația Bazinală de Apă Crișuri a anunțat, joi, printr-un comunicat de presă, finalizarea cu aproape două luni înainte de termen a lucrărilor de amenajare a... © G4Media.ro.
16:30
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Membrii Asociației Zestrea României din Alicante sărbătoresc totul împreună/ Nicolae Boniș (președinte asociație): „Mâncare și băutură mereu avem. Sarmale întotdeauna” # G4Media
În Alicante, ca pretutindeni în diasporă, comunitatea românească s-a reunit în cadrul unei Asociații, Zestrea României, pentru a rămâne aproape de tradițiile și limba de acasă, dar mai... © G4Media.ro.
16:30
Rusia ameninţă Danemarca cu măsuri militare ca reacție la producerea de combustibil pentru rachetele ucrainene pe teritoriul său # G4Media
Rusia va lua măsuri cu caracter militar ca răspuns la decizia Danemarcei de a găzdui producţia de combustibil pentru rachetele ucrainene, a avertizat vineri purtătoarea... © G4Media.ro.
16:30
Patru dosare penale în Covasna pentru punerea în circulaţie de „produse contrafăcute”. Este vorba despre bancnote, în special valută, având aplicate inscripţii suplimentare # G4Media
Patru dosare penale pentru punerea în circulaţie de produse contrafăcute au fost întocmite de către poliţişti în urma unei acţiuni desfăşurate în cinci mari unităţi... © G4Media.ro.
16:30
BREAKING Bărbatul reținut în cazul asasinării lui Charlie Kirk a mărturisit crima tatălui său, care a informat autoritățile (surse) # G4Media
Bărbatul reținut în cazul asasinării lui Charlie Kirk a mărturisit tatălui său că a tras cu arma, transmite CNN, care citează surse apropiate anchetei. Două... © G4Media.ro.
16:20
FIAT Grande Panda are gamă completă de motorizări / Modelul italian țintește spre Dacia Sandero și Renault Clio # G4Media
FIAT și-a completat familia Grande Panda prin introducerea unei versiuni pe benzină, care se alătură celor hibride și electrice. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul de presă,... © G4Media.ro.
16:20
Televiziunea publică olandeză AVROTROS a anunţat vineri că nu va participa la Festivalul Eurovision 2026 atât timp cât participarea în concurs a Israelului va fi... © G4Media.ro.
16:20
Compania britanică de armament BAE Systems va ajuta Polonia să producă muniţie de 155 de milimetri, a declarat vineri premierul polonez Donald Tusk, referitor la... © G4Media.ro.
16:20
SUA propun sancțiuni extinse în cadrul G7 asupra energiei din Rusia pentru a pune capăt războiului: tarife masive asupra Chinei și Indiei / Șah pentru UE # G4Media
Statele Unite își vor îndemna aliații din Grupul celor șapte state industrializate (G&) să impună tarife de până la 100% Chinei și Indiei pentru achizițiile... © G4Media.ro.
16:00
Un buzoian care a încercat să-şi omoare de două ori fostul socru a fost trimis în judecată / Bărbatul i-a pus acestuia în ciorbă o substanţă folosită la eutanasierea animalelor şi i-a tăiat frâna de la maşină # G4Media
Un bărbat din comuna Grebănu, judeţul Buzău, a fost trimis în judecată pentru că a încercat să-şi omoare fostul socru în două rânduri, o dată... © G4Media.ro.
16:00
MApN: Peste 5.000 de militari din zece state aliate participă la exerciţiul multinațional „DACIAN FALL 2025” # G4Media
Peste 5.000 de militari din zece state aliate NATO vor participa la exerciţiul multinaţional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), desfăşurat pe teritoriul României şi Bulgariei,... © G4Media.ro.
15:40
Protecția Animalelor din Marea Britanie lansează un grup de sprijin pentru stăpânii de animale îndoliați # G4Media
„Not just a Pet” este o nouă inițiativă demarată de Protecția Animalelor din Marea Britanie, cu scopul de a ajuta stăpânii îndoliați să depășească pierderea... © G4Media.ro.
15:40
Liderul extremist George Simion, o nouă incitare la violență: Nu garantez că la o revoltă în stil Nepal la București cei care au votat contra poporului vor fi iertați de români # G4Media
Liderul extremist George Simion a lansat pe rețelele sociale o nouă incitare la violență. ”Nu garantez că la o revoltă în stil Nepal la București... © G4Media.ro.
15:40
Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă: Migraţia ilegală în UE a scăzut cu 21% în primele opt luni din 2025 # G4Media
Sosirile de imigranţi ilegali în Uniunea Europeană au scăzut cu 21% între ianuarie şi august 2025, ajungând la 112.385, conform datelor preliminare publicate vineri de... © G4Media.ro.
15:40
Familiile celor trei tineri români luaţi de ape anul trecut în timpul unei viituri produse pe râul Natisone, din Italia, cer despăgubiri de 3.7 milioane de euro # G4Media
Familiile celor trei tineri români morţi în 31 mai 2024, după ce au fost luaţi de o viitură produsă pe râul Natisone, în regiunea Udine,... © G4Media.ro.
15:40
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate: Nu există discontinuităţi în tratamentul pacienţilor oncologici / Au fost semnalate probleme în unităţi sanitare din şapte judeţe şi din Bucureşti, dar s-a intervenit / Obligaţii în valoare de 2,8 miliarde lei, scadente # G4Media
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a transmis, vineri, că monitorizează continuu modul de utilizare a bugetului aprobat pe toate domeniile de asistenţă medicală, iar... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
15:20
Președintele Donald Trump a sugerat vineri că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk a fost arestat, transmite CNN. „Cred că, cu un grad ridicat... © G4Media.ro.
15:10
Premierul Ilie Bolojan: Proiectele spitalelor care nu mai pot fi finanțate prin PNRR, vor fi mutate pe fonduri europene din Programul Sănătate # G4Media
8 proiecte care au fost inițial incluse în Programul Național de Redresare și Reziliență, și care nu au mai pot fi menținute, vor fi finanțate... © G4Media.ro.
14:50
Ungaria și Slovacia trebuie să renunțe la gazul și energia nucleară provenite din Rusia, avertizează secretarul american al Energiei # G4Media
„Cu cât reușim să strangulăm mai mult capacitatea Rusiei de a finanța acest război criminal, cu atât mai bine pentru noi toți”, afirmă secretarul american... © G4Media.ro.
