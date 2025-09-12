Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile critică ghidul pentru sesiunea de anul acesta a programului Rabla
Rador, 12 septembrie 2025 18:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (12 septembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Gabriela Mitrovici – Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile critică ghidul pentru sesiunea de anul acesta a programului Rabla, ce ar urma să înceapă săptămâna viitoare. Reprezentanţii APIA sunt în special nemulţumiţi de valoare mică a ecotichetului pentru maşinile electrice. Cu detalii, Cristian Bâcâin. Reporter: […]
• • •
Acum o oră
18:50
18:50
NATO va lansa inițiativa „Santinela Estică” pentru a consolida apărarea flancului estic al Europei (Rutte) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 septembrie) – NATO va lansa inițiativa „Santinela Estică” pentru a consolida apărarea flancului estic al Europei, a declarat vineri Secretarul General al NATO, Mark Rutte, adăugând că imprudența Rusiei în spațiul aerian este tot mai frecventă. El a precizat că „Santinela Estică” va include o varietate de resurse din partea aliaților, […]
18:40
Suspectul reţinut în cazul asasinării activistului conservator american Charlie Kirk a fost identificat drept un bărbat de 22 de ani # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 septembrie) – Oficiali americani au confirmat arestarea unui suspect în cazul asasinării activistului de dreapta Charlie Kirk. Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat că bărbatul – identificat drept Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani – a recunoscut în faţa unui prieten de familie că el l-a ucis pe […]
18:40
Social-democrații au prezentat programul de investiții ce face parte din pachetul de relansare economică # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (12 septembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Gabriela Mitrovici – PSD a prezentat vineri programul de investiții ce face parte din pachetul de relansare economică anunțat joi de social-democrați. Propunerile vizează domenii strategice, cu facilități fiscale pentru IMM-uri, creșterea producției și crearea de locuri de muncă. Corespondentul RRA Amalia Bojescu are detalii. […]
Acum 2 ore
18:20
Sprijin covârşitor în Adunarea Generală a ONU pentru o declaraţie privind soluţia cu două state între Israel şi palestinieni # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 septembrie) – Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a votat vineri, cu o majoritate covârșitoare, în favoarea unei declarații care prevede „măsuri concrete, cu termene clare și ireversibile” în direcția unei soluții cu două state între Israel și palestinieni, înaintea unei reuniuni a liderilor mondiali. Totodată, declaraţia susţine desfăşurarea unei misiuni […]
18:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 septembrie) – Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat că va trimite trupe ale Gărzii Naţionale într-un alt oraş condus de democraţi, Memphis, pe care l-a descris drept „profund instabil”. Donald Trump a declarat că va „repara” Memphis şi că primarul democrat al oraşului, precum şi guvernatorul republican al statului Tennessee, sunt […]
Acum 4 ore
17:00
Donald Trump afirmă că suspectul în cazul asasinării activistului de dreapta Charlie Kirk a fost reţinut # Rador
Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat că suspectul în cazul asasinării activistului de dreapta Charlie Kirk a fost reţinut. El a declarat la postul de televiziune Fox News că o persoană foarte apropiată suspectului l-a predat pe acesta poliţiei. Miercuri, un individ înarmat a tras un singur glonţ letal către Charlie Kirk, în timp ce […]
17:00
Realizator: Gabriela Mitrovici – Telefoanele mobile nu mai pot fi utilizate la şcoală de copiii şi tinerii din Italia, indiferent de ciclul de învăţământ. Odată cu începerea cursurilor a intrat în vigoare regula, aprobată încă din vară de Ministerul italian al Educaţiei, care îi obligă pe toţi elevii să-şi ţină telefoanele, şi orice fel de […]
16:50
Pensia medie lunară s-a majorat cu 0,5%, până la 2.932 de lei, în al doilea trimestru din 2025 # Rador
Pensia medie lunară s-a majorat cu 0,5%, până la 2.932 de lei, în al doilea trimestru din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, în timp ce numărul mediu de pensionari a crescut cu 18.000, potrivit Institutului Naţional de Statistică. Raportul dintre numărul mediu de pensionari şi cel al salariaţilor s-a menţinut însă la valoarea de […]
16:50
România și Bulgaria vor găzdui luna viitoare exercițiul multinațional „Dacian Fall 2025”, la care participă peste 5.000 de militari, cu 1.200 de mijloace tehnice din 10 state aliate NATO. Antrenamentele se vor desfășura simultan în mai multe poligoane și urmăresc ridicarea la nivel de brigadă a grupurilor de luptă NATO din România și Bulgaria. Țara […]
16:50
Reprezentanții FMI și-au prezentat concluziile privind măsurile fiscal-bugetare la încheierea misiunii în România # Rador
Realizator: Gabriela Mitrovici – Pachetele fiscale adoptate de guvern au fost necesare și sunt esențiale pentru echilibrarea financiară a statului, însă nu suficiente – au concluzionat reprezentanții FMI la încheierea misiunii în țara noastră. Experții fondului estimează o creștere economică modestă până la final de 2026, iar cel mai important risc îl consideră dacă guvernul […]
16:40
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri că răbdarea sa față de președintele rus, Vladimir Putin, se apropie de sfârșit. „Se cam termină și se termină repede”, a spus Trump, într-un interviu acordat în cadrul emisiunii „Fox and Friends” de la Fox News./mbrotacel/asalar (REUTERS – 12 septembrie)
16:40
CNAS îi asigură pe pacienţii oncologici că în prezent nu există discontinuităţi în tratamentul de care aceştia beneficiază # Rador
Casa Națională de Asigurără de Sănătate îi asigură pe pacienţii oncologici că în prezent nu există discontinuităţi în tratamentul de care aceştia beneficiază şi că se fac eforturi pentru a nu apărea sincope, până la aprobarea unei rectificări bugetare pozitive. Preşedintele CNAS a solicitat situaţia detaliată a derulării Programului Naţional de Oncologie în întreaga ţară, […]
15:40
Opt proiecte de spitale inițial incluse în PNRR vor fi finanțate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021-2027 # Rador
Opt proiecte de spitale care au fost inițial incluse în Programul Național de Redresare și Reziliență și care nu mai pot fi menținute în PNRR vor fi finanțate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021-2027. Este vorba despre proiecte care au în prezent un stadiu de raportare mai mic de 36%. Premierul Ilie Bolojan scrie […]
15:40
Kremlinul acuză ţările europene de împiedicarea convorbirilor de pace dintre Rusia şi Ucraina # Rador
Kremlinul a afirmat vineri că există o pauză în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina și a acuzat țările europene de faptul că împiedică acest proces, la care Moscova susține că rămâne deschisă. Negociatorii ruși și ucraineni au avut trei runde de discuții directe în acest an la Istanbul, cea mai recentă pe 23 […]
Acum 6 ore
15:20
Un avion al companiei United Airlines, cu destinaţia Filipine, a aterizat de urgenţă în oraşul nipon Osaka # Rador
Două persoane par să fi suferit răni minore după ce un avion al companiei United Airlines, care se îndrepta spre Cebu, în Filipine, a efectuat o aterizare de urgență vineri seara pe un aeroport din orașul Osaka, în vestul Japoniei, potrivit agenţiei de presă nipone Kyodo. Aeronava Boeing 737, care decolase de pe Aeroportul Narita, […]
15:20
Preşedintele american, Donald Trump, se va întâlni vineri la New York cu premierul Qatarului # Rador
Președintele Donald Trump intenţionează să aibă o întâlnire cu premierul Qatarului vineri, la New York, a declarat un oficial de la Casa Albă, la câteva zile după ce Israelul a atacat lideri ai grupării Hamas în Doha. Oficialul nu a oferit detalii despre ora întâlnirii cu premierul qatarez, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, sau despre […]
15:10
Numărul părinților din Polonia care refuză vaccinarea copiilor este în creștere alarmantă, potrivit autorităților sanitare. În voievodatul Warmia-Mazuria, de exemplu, numărul celor care nu își vaccinează copiii a crescut de la 1.500 la peste 4.000 în ultimii cinci ani – transmite Polskie Radio. Monika Madoń, șefa departamentului de vaccinare din cadrul Stației Sanitar-Epidemiologice din municipiul […]
15:10
Soția lui Bruce Willis își pregătește fiicele pentru moartea tatălui lor: „Este cruda realitate” # Rador
Soția lui Bruce Willis, Emma Heming, a fost recent criticată pentru că și-a internat soțul într-un azil de bătrâni. În cartea sa, „Călătoria neașteptată”, lansată pe 9 septembrie, ea vorbeşte despre motivele triste care au determinat-o să ia această decizie. Ea explică faptul că această decizie a fost „cea mai grea din viața ei”, dar […]
15:00
Statele din flancul estic al NATO, în alertă ridicată pe fondul exerciţiilor militare din Rusia şi Belarus # Rador
Rusia şi Belarus au început un exerciţiu militar comun de amploare. Statele membre NATO din flancul estic al alianţei – Polonia, Lituania şi Letonia – sunt în alertă ridicată din cauza exerciţiilor Zapad-2025, programate să dureze cinci zile. Ministrul de externe polonez, Radosław Sikorski, aflat în vizită la Kiev, a declarat că manevrele anterioare din […]
15:00
Audiere în instanţa turcă pentru a se stabili dacă primarul din Istanbul şi-a falsificat diploma universitară # Rador
În Turcia are loc o audiere în instanţă pentru a se stabili dacă primarul oraşului Istanbul, Ekrem İmamoğlu, aflat în închisoare, şi-a falsificat diploma universitară. Procesul are loc după ce Universitatea de la Istanbul a anulat diploma de licenţă şi pe cea de master ale lui Ekrem İmamoğlu. Dacă va fi găsit vinovat, liderul de […]
14:00
Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Şmihal, a vizitat un poligon din Marea Britanie unde are loc instruirea militarilor din armata Ucrainei. Într-un mesaj transmis, vineri, pe Telegram, ministrul a menţionat că a inspectat condițiile de pregătire a soldaților ucraineni, care sunt instruiți de militari din Forțele Armate ale Marii Britanii, României, Albaniei, Danemarcei, Australiei, Finlandei, […]
13:40
Autorităţile ucrainene au raportat că, în ultimele 24 de ore, armata rusă a atacat regiunile Herson, Harkiv, Dnipropetrovsk și Zaporijjia. Potrivit rapoartelor transmise, vineri, de autorităţile din cele patru regiuni, în urma acestor atacuri, o persoană a fost ucisă, iar 19 au fost rănite. În regiunea Herson au fost înregistrate lovituri cu drone, atacuri aeriene […]
13:40
Israel și-a intensificat ofensiva militară în Gaza City, emițând noi ordine de evacuare pentru această cea mai mare zonă urbană din enclavă. Armata israeliană continuă să lovească clădiri despre care susține că sunt folosite de gruparea Hamas. Mii de persoane au părăsit deja Gaza City, însă sute de mii de alte persoane sunt reticente în […]
13:40
Șeful Biroului Președintelui de la Kiev, Andri Iermak, a anunţat, vineri, că parteneri ai Ucrainei din Marea Britanie, Franța, Germania și Italia au sosit în capitala ucraineană. „Împreună cu ministrul de externe al Ucrainei, Andri Sibiha, i-am întâmpinat, la Kiev, pe partenerii noștri din Marea Britanie, Franța, Germania și Italia. Prezența lor acum este un […]
Acum 8 ore
13:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ajuns la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea. Potrivit Președinției, discuția va oferi prilejul unui schimb de opinii privind promovarea păcii, solidarității și valorilor creștine într-o lume marcată de multiple provocări. Totodată, șefa statului va avea o întrevedere cu Cardinalul Secretar de […]
13:20
Mark Rutte și comandantul suprem aliat al NATO în Europa, Alexus Grynkewich, vor susține vineri o conferință de presă, transmite NATO # Rador
NATO a anunțat vineri că secretarul general Mark Rutte și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, Alexus Grynkewich, vor susține o conferință de presă comună la sediul central din Bruxelles, la ora 15:00 GMT. Declarațiile vor avea loc la două zile după ce Polonia a doborât drone în spațiul său aerian cu sprijinul aeronavelor […]
13:20
Numărul polițiștilor prezenți în intersecțiile din capitală a fost crescut semnificativ pentru a ajuta la decongestionarea circulației # Rador
Numărul polițiștilor prezenți în intersecțiile din capitală a fost crescut semnificativ pentru a ajuta la decongestionarea circulației, a anunțat ministrul de interne, Cătălin Predoiu. Instituția pe care o conduce a lansat ieri, prin Poliția Română, noul concept de fluidizare a traficului în București. Ministrul a spus că agenții și ofițerii de la rutieră și ordine […]
12:50
Republica Moldova – Buletinele de vot pentru secțiile de votare din străinătate au început să fie tipărite # Rador
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început tiparul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, ce vor fi utilizate în secțiile de votare constituite în străinătate. În total, vor fi tipărite 864.300 de buletine de vot, dintre care 756.800 în limba română, 105.500 în limba rusă, 500 în limba găgăuză și 1.500 în […]
12:40
Incendiul de vegetaţie din Parcul Naţional Mănăstirea Rila din Bulgaria a pătruns în zona forestieră # Rador
Incendiul de vegetaţie uscată, care a izbucnit pe 9 septembrie, în Munţii Rila din Bulgaria, a pătruns în zona forestieră. Suprafaţa afectată este de peste 60 de hectare. La acţiunile de stingere a incendiului, participă echipe de pompieri din Kiustendil şi Rila, angajaţi ai Parcului Naţional Rila, mănăstirii Rila şi Parcului Naţional Mănăstirea Rila. Incendiul […]
12:30
Pakistan – Nouă persoane au murit după ce o ambarcațiune a echipajelor de salvare s-a răsturnat în provincia Punjab # Rador
Cel puțin nouă persoane au murit după ce o barcă de salvare s-a răsturnat în timpul intervențiilor în urma inundațiilor din Pakistan, au anunțat vineri autoritățile locale. Incidentul a avut loc joi într-un sat din apropierea orașului Multan, din provincia estică Punjab, se precizează într-un comunicat al Autorității pentru Managementul Dezastrelor din Punjab. În comunicat […]
12:30
Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație luni, 15 septembrie a.c., emisiunea filatelică „EXPO OSAKA 1970 – 2025”, conținând o coliță filatelică și un plic „prima zi”, pentru a marca un eveniment de importanță expozițională mondială și o aniversare din cronologia filateliei românești: 55 de ani de la prima emisiune tematică EXPO’70 OSAKA din 1970. […]
12:10
Două persoane au fost rănite, pe o stradă din municipiul Brăila, de o creangă groasă care a căzut dintr-un copac înalt de 15-20 de metri # Rador
Două persoane au fost rănite, pe o stradă din municipiul Brăila, de o creangă groasă care a căzut dintr-un copac înalt de 15-20 de metri. Au fost și pagube, în cădere creangă a avariat un stâlp de electricitate, o cutie de branșament de gaze naturale, un panou electric, acoperișurile a două locuințe și un autoturism. […]
12:10
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare la adresa securității regionale și globale (Hakan Fidan) # Rador
Turcia a subliniat în repetate rânduri riscul extinderii războiului ruso-ucrainean în regiune și consideră că este necesar să se depună și mai multe eforturi pentru a-l opri cât mai curând posibil, inclusiv prin reluarea negocierilor. Declarația respectivă a fost făcută de ministrul turc de externe, Hakan Fidan, în cadrul unei conferințe de presă, la Roma, […]
12:00
Peste 300 de muncitori sud-coreeni reținuți în statul Georgia în timpul unui raid la o fabrică Hyundai au revenit în Coreea de Sud # Rador
Peste 300 de muncitori sud-coreeni au revenit în țara natală după ce au stat o săptămână în detenție în SUA în urma unui raid la o fabrică de baterii auto Hyundai, unde erau angajați. Raidul, efectuat de autoritățile americane de imigrație din statul Georgia, a răcit relațiile dintre cele două țări aliate, președintele sud-coreean etichetând […]
11:50
Introducere Lefkada, una dintre cele mai frumoase insule ale Mării Ionice, poartă cu sine o istorie fascinantă, îmbinând legendele antice cu povești moderne despre aristocrație, artă și lux. Insula, situată în vestul Greciei, este legată de continent printr-un pod mobil, dar si printr-o autostrada prin mare, ceea ce o face una dintre puținele insule grecești […]
11:50
Înțelegeri diplomatice care au influențat lumea. Episodul XXXVI: Convenția de armistițiu de la Moscova (12 septembrie 1944) # Rador
Introducere La 12 septembrie 1944, la Moscova, a fost semnată Convenția de armistițiu dintre guvernul român și guvernele Națiunilor Unite, un moment esențial care a marcat desprinderea României de alianța cu Germania nazistă și întoarcerea armelor împotriva acesteia. Acest document a consfințit starea de fapt declanșată prin actul de la 23 august 1944, când regele […]
11:40
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
Acum 12 ore
11:10
Numărul persoanelor decedate în timpul protestelor anticorupție din Nepal din această săptămână a crescut la 51, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Poliției. Printre victime se numără 21 de protestatari, nouă deținuți, trei polițiști și alte 18 persoane, a declarat purtătorul de cuvânt Binod Ghimire./cstoica/dstanesc (REUTERS – 12 septembrie)
11:00
Partidele „Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată”, Alianţa pentru Drepturi şi Libertăţi şi MECI („Moralitate-Unitate-Onoare”) vor depune în Adunarea Naţională de la Sofia a cincea moţiune de cenzură împotriva cabinetului condus de premierul Rosen Jeliazkov. Tema votului de neîncredere este „ordine internă, justiţie şi capturarea statului”. Celelalte două grupuri parlamentare din opoziţie, „Renaştere” şi „Măreţie”, care nu au […]
11:00
Șeful Misiunii FMI pentru România susţine o conferinţă de presă la finalul consultărilor cu autorităţile române # Rador
Șeful Misiunii FMI pentru România susţine astăzi o conferinţă de presă la finalul consultărilor cu autorităţile române. Joong Shik Kang va prezenta la sediul BNR concluziile vizitei efectuate la Bucureşti şi ar urma să formuleze şi recomandări generale referitoare la politicile financiare şi economice de urmat pentru asigurarea stabilităţii economice. Echipa FMI a venit în […]
11:00
Polonia susține că atacul rusesc cu drone „nu a fost o greșeală”, pe fondul afirmațiilor lui Donald Trump # Rador
Nu poate exista nicio greșeală într-un atac la scară atât de mare asupra Poloniei, a declarat un oficial polonez ca răspuns la sugestia președintelui american Donald Trump că o incursiune a dronelor rusești ar fi putut fi accidentală. „Cred că acesta este un mesaj care ar trebui să ajungă astăzi la președintele Trump: nu se […]
10:40
Ucraina, conectată direct la Europa: Din oraşul Ujhorod au plecat primele trenuri pe noua linie ferată europeană # Rador
Vicepremierul ucrainean pentru reconstrucţie, Oleksi Kuleba, a anunţat că, vineri dimineaţă, din orașul Ujhorod (regiunea Transcarpatia), au pornit primele trenuri directe spre Bratislava, Budapesta și Viena, circulând pe noua linie de cale ferată construită la standarde europene. Trenurile vor circula zilnic, pe rutele Ujhorod-Bratislava şi Ujhorod-Budapesta-Viena. În prima zi, au călătorit 280 de pasageri, marcând […]
10:30
Franța îl va convoca vineri pe ambasadorul rus în legătură cu incursiunea dronelor în spațiul aerian al Poloniei # Rador
Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că Franța îl va convoca vineri pe ambasadorul rus în legătură cu incursiunea dronelor în spațiul aerian al Poloniei din această săptămână, despre care a declarat pentru postul de radio France Inter că „nu a fost un accident”. Franța va desfășura trei avioane de vânătoare Rafale pentru […]
10:20
Premierul maghiar Viktor Orbán declară că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez de miercuri este inacceptabilă # Rador
Incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez de miercuri este inacceptabilă, a declarat vineri premierul maghiar Viktor Orbán la postul pubic de radio, adăugând că Ungaria a arătat solidaritate cu Polonia, o țară care a fost „aliatul său istoric”. „În ciuda actualelor ciocniri politice, polonezii sunt prietenii noștri”, a spus Orbán. „Așa că am spus […]
10:10
Experţii în sănătate susţin că a revenit un nou val de COVID-19, al cărui vârf este aşteptat spre sfârşitul lunii septembrie. În paralel, ameninţarea febrei West Nile din România, este, de asemenea, un motiv de atenţie sporită. Virusologul prof. Radostina Aleksandrova din cadrul Academiei Bulgare de Ştiinţe a comentat subiectul la NOVA NEWS. „Virusul continuă […]
10:10
Autorităţile ucrainene au raportat că, vineri dimineață, trupele ruse au lansat atacuri cu rachete asupra satului Bitiţia, din regiunea Sumi. În urma atacului, câteva persoane au murit, a izbucnit un incendiu, iar mai multe locuințe au fost distruse. Guvernatorul regiunii Sumi, Oleh Hrihorov, a precizat că ruşii au lovit primăria din Bitiţia, sat care face […]
10:10
Ministrul ucrainean de Externe l-a primit pe omologul său polonez la Kiev, înaintea discuțiilor de vineri privind securitatea comună, aderarea la UE și NATO și presiuni la adresa Moscovei. „Pe fondul escaladării terorismului de către Rusia împotriva Ucrainei și al provocărilor împotriva Poloniei, suntem ferm uniți”, a scris Andrii Sibiha pe X./cstoica/dstanesc (REUTERS – 12 […]
09:50
Ministra de externe a Marii Britanii, Yvette Cooper, va vizita, vineri, capitala ucraineană, unde va anunţa un nou sprijin pentru Ucraina. Aceasta este prima sa vizită externă de la numirea în funcție. Cooper va anunța acordarea unui pachet de sprijin pentru Ucraina în valoare de 142 de milioane de lire sterline (aproximativ 193 de milioane […]
09:10
Un ministru slovac propune instruirea militară obligatorie, din cauza războiului de la graniţă şi a ameninţării revizionismului maghiar # Rador
Ministrul slovac al sportului, Rudolf Huliak, și partidul său, „Strana vidieka”, propun un program obligatoriu de instruire militară de cel puțin trei luni pentru bărbații de peste 18 ani. „Instruirea nu ar avea loc în cazărmi, ci în apropierea locului de reședință permanentă” – a declarat Huliak, în cadrul unei conferințe de presă susţinute la […]
