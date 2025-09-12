Maia Sandu a fost primită în audienţă de Papa Leon al XVI-lea: „M-a asigurat că Moldova este văzută şi este auzită”. Şefa statului a fost însoţită de mama şi sora sa - FOTO

13:20

Un nigerian în vârstă de 30 de ani a fost arestat preventiv, vineri, pentru 30 de zile, fiind acuzat că a strâns de gât şi a violat o prostituată, după ce a mers la o locuinţă din sectorul 6 al Capitalei unde femeia practica prostituţia, iar aceasta i-a spus să plece când a constatat că bărbatul nu are bani să-i plătească în avans serviciile prestate.