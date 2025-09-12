OMV vrea să taie costurile cu 400 milioane de euro şi să facă disponibilizări în Austria

12:40

Tot mai mulți români sunt vizați de tentative de fraudă financiară prin intermediul unor așa-zise fonduri de investiții […] Gabriel Avrămescu: Tot mai mulți români sunt vizați de tentative de fraudă financiară; o simplă informare din surse oficiale poate face diferența între siguranța banilor tăi și pierderi greu de recuperat