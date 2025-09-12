Ce fac azi cei mai bine plătiți trei jucători de la Dinamo, în era Cortacero: doar unul mai joacă fotbal!

08:40

Şeful lui Dinamo a avut o reacţie fermă la adresa rivalilor de la CSA Steaua. Andrei Nicolescu nu înţelege de ce "militarii" încă evoluează, deşi nu au nici în acest sezon drept de promovare. Preşedintele lui Dinamo a subliniat faptul că sunt aproape zece ani de când CSA Steaua a început să evolueze, fără însă […]