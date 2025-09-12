Se confirmă tăierile ilegale, în serie, din Maramureș, dezvăluite, săptămâna trecută, pe România Curată. Ce a găsit controlul oficial (VIDEO)
Romania Curată, 12 septembrie 2025 18:50
În urma dezvăluirilor făcute de Asociația Valori Superioare și publicate, săptămâna trecută, pe România Curată, Direcția Silvică (DS Maramureș) a dispus controale pe teren. În cel de pe raza Ocolului Silvic (OS) Dragomirești, în ciuda ploii, echipa de control a descoperit peste 30 de copaci tăiați ilegal. Mai mult, exploatarea a fost una haotică, bucăți […] Articolul Se confirmă tăierile ilegale, în serie, din Maramureș, dezvăluite, săptămâna trecută, pe România Curată. Ce a găsit controlul oficial (VIDEO) apare prima dată în România curată.
• • •
Acum o oră
18:50
Acum 8 ore
12:10
Marș de protest post-mortem, prin București, al copacilor tineri uciși în această lună, în Parcul IOR. Ce au solicitat Primăriei Capitalei # Romania Curată
”Copacii tăiați în septembrie 2025 în IOR au fost la Primăria Generală să-și ceară drepturile, post mortem”, se arată într-o postare a grupului civic ”Aici a fost o pădure/ aici ar putea fi o pădure” pe pagina de Facebook. Membrii grupului au luat vlăstarele tăiate zilele trecute în Parcul IOR și le-au dus cu metroul […] Articolul Marș de protest post-mortem, prin București, al copacilor tineri uciși în această lună, în Parcul IOR. Ce au solicitat Primăriei Capitalei apare prima dată în România curată.
Acum 12 ore
09:50
Lansăm primul pact de integritate din regiunea Vest, iar Reșița devine un exemplu de transparență în investițiile publice # Romania Curată
Societatea Academică din România (SAR), în parteneriat cu Asociația Faber din Timișoara, anunță lansarea unui nou proiect care introduce, în premieră pentru Regiunea Vest, un pact de integritate atașat unei investiții publice finanțate din fonduri europene. Este vorba despre reabilitarea Halei Minda din Reșița, o clădire industrială emblematică pentru oraș, care urmează să fie transformată […] Articolul Lansăm primul pact de integritate din regiunea Vest, iar Reșița devine un exemplu de transparență în investițiile publice apare prima dată în România curată.
08:50
EXCLUSIV: DNA deschide dosar în cazul directorului Romsilva care a primit 100.000 de euro la pensionare apoi s-a reangajat # Romania Curată
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat primirea denunțului penal pe care supra-semnatul l-a transmis, la sfârșitul lunii iulie, în cazul fostului director general al Romsilva Teodor Țigan, care s-a pensionat, a primit un bonus special de 100.000 de euro brut, apoi s-a reangajat ca director al Direcției Silvice Arad, […] Articolul EXCLUSIV: DNA deschide dosar în cazul directorului Romsilva care a primit 100.000 de euro la pensionare apoi s-a reangajat apare prima dată în România curată.
Acum 24 ore
00:10
Buni de plată! Cine e directorul Hidroelectrica, fost ministru, din cauza căruia vom pierde zeci de milioane de euro din PNRR # Romania Curată
În urmă cu două luni, anticipam pe România Curată că reprezentanții Comisiei Europene nu vor înghiți șmecheriile ignorate de Ministerul Energiei, condus de ”celebrul” ministru care a dat vina pe castori pentru dezastrul de la Praid, Bogdan Ivan, prin care a fost numit în funcția de director general (CEO) la Hidroelectrica un fost ministru din […] Articolul Buni de plată! Cine e directorul Hidroelectrica, fost ministru, din cauza căruia vom pierde zeci de milioane de euro din PNRR apare prima dată în România curată.
Ieri
10:00
Mobilizare: Denunț penal împotriva responsabililor din Romsilva și solicitări de reziliere a contractului care permite circulația auto pe drumul forestier din Pădurea Băneasa # Romania Curată
Asociația Agent Green și Fundația Eco-Civica au depus denunț penal în scopul protejării pădurii Băneasa de traficul auto ilegal, se arată în anunțuri postate pe paginile de socializare ale organizațiilor. De asemenea, într-o cerere comună publică a mai multor organizații de mediu se solicită rezilierea contractului încheiat de Romsilva pentru deschiderea abuzivă pentru circulația auto […] Articolul Mobilizare: Denunț penal împotriva responsabililor din Romsilva și solicitări de reziliere a contractului care permite circulația auto pe drumul forestier din Pădurea Băneasa apare prima dată în România curată.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
VICTORIE! Tribunalul Cluj oprește proiectul distructiv de la Răstolița. Fostul ministru al Mediului îndeamnă la nerespectarea hotărârilor judecătorești. Cine ar profita # Romania Curată
Tribunalul Cluj a decis, astăzi, 10 septembrie, stoparea lucrărilor la proiectul distructiv de la Răstolița. Oprirea lucrărilor a fost dispusă de instanță până la soluționarea definitivă a dosarului în care se judecă lipsa de valabilitate a autorizației de construire aferentă AHE Răstolița, se arată într-un comunicat comun al asociațiilor Declic și Bankwatch România, care au […] Articolul VICTORIE! Tribunalul Cluj oprește proiectul distructiv de la Răstolița. Fostul ministru al Mediului îndeamnă la nerespectarea hotărârilor judecătorești. Cine ar profita apare prima dată în România curată.
18:40
09:30
Pădurea Băneasa, pentru copii sau pentru mașini? Harta abuzurilor și distrugerilor, realizată de un activist de mediu (FOTO & VIDEO) # Romania Curată
”Cum e abuzată Pădurea Băneasa din toate părțile. Nu există an în care să nu fi avut o nouă tentativă sau chiar o “reușită” pentru ei și o pierdere pentru pădure pentru restul oamenilor”, scrie Daniel Sărdan, de la asociația Salvați Codrii Vlăsiei, într-o postare pe pagina lui de Facebook, în contextul deschiderii drumului forestier […] Articolul Pădurea Băneasa, pentru copii sau pentru mașini? Harta abuzurilor și distrugerilor, realizată de un activist de mediu (FOTO & VIDEO) apare prima dată în România curată.
9 septembrie 2025
19:20
Gropile dintr-un drum județean, problemă de siguranță națională. Urmează tarabele din Obor! # Romania Curată
România intră într-o nouă eră a apărării: cea în care Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) nu mai discută doar despre NATO, baze militare și atacuri cibernetice, ci și despre asfaltul găurit de ploi și probabil, în curând, despre tarabele din piață. Un deputat PSD, care se întâmplă să fie soțul unei realizatoare TV […] Articolul Gropile dintr-un drum județean, problemă de siguranță națională. Urmează tarabele din Obor! apare prima dată în România curată.
09:40
Publicăm, mai jos, dreptul la replică primit din partea lui Cezar Răduță, directorul Direcției Silvice Ilfov din cadrul Romsilva, transmis redacției România Curată. Aici puteți citi articolul la care reface referire ”dreptul la replică”, iar aici comentariile România Curată cu privire la dreptul la replică de mai jos. Menționăm că România Curată a încercat de […] Articolul Drept la replică, de la Cezar Răduță, director al Direcției Silvice Ilfov apare prima dată în România curată.
09:00
Directorul din Romsilva care a semnat contractul pentru deschiderea drumului forestier prin Pădurea Băneasa recunoaște că a vândut un teren cu 200.000 de euro către un fost director și acționar al rechinilor imobiliari din Greenfield # Romania Curată
Cezar Răduță, directorul Direcției Silvice (DS) Ilfov, cel care a semnat contractul de deschidere a drumului forestier prin Pădurea Băneasa pentru circulația publică auto, recunoaște, într-un drept la replică trimis către România Curată, că a vândut un teren de 1.000 mp, cu 200.000 de euro, către un fost director și acționar al companiei Impact, cea […] Articolul Directorul din Romsilva care a semnat contractul pentru deschiderea drumului forestier prin Pădurea Băneasa recunoaște că a vândut un teren cu 200.000 de euro către un fost director și acționar al rechinilor imobiliari din Greenfield apare prima dată în România curată.
8 septembrie 2025
12:10
ALERTĂ/ Pe aici nu se trece! Drumul forestier prin Pădurea Băneasa, dinspre și către cartierul Greenfield, a fost blocat cu un tractor # Romania Curată
La primele ore ale dimineții, România Curată a primit imagini și filmări care arătau că pe drumul forestier din Pădurea Băneasa, dinspre și către cartierul Greenfield, continua circulația publică auto, cu mașini personale. În jurul orei 9.00, am primit, însă, o nouă filmare, de la Daniel Sărdan, de la Salvați Codrii Vlăsiei, care arată un […] Articolul ALERTĂ/ Pe aici nu se trece! Drumul forestier prin Pădurea Băneasa, dinspre și către cartierul Greenfield, a fost blocat cu un tractor apare prima dată în România curată.
01:00
Scandal internațional: Tăieri și furturi de lemne din zona de protecție a pădurilor UNESCO din Maramureș, cu acoperirea unor angajați Romsilva! VIDEO cu distrugerile # Romania Curată
Lăcomie fără limite. Complicitatea unor angajați din Romsilva (paznici, ingineri silvici, șefi de ocol și chiar directori ai direcției silvice județene). Impotența autorităților cu atribuții de control. Toate și-au dat mâna pentru a duce la un rezultat incredibil: devastarea zonei de protecție a Codrilor Seculari de la Strâmbu Băiuț (jud. Maramureș), incluși, din 2017, pe […] Articolul Scandal internațional: Tăieri și furturi de lemne din zona de protecție a pădurilor UNESCO din Maramureș, cu acoperirea unor angajați Romsilva! VIDEO cu distrugerile apare prima dată în România curată.
7 septembrie 2025
15:10
EXCLUSIV: Facem public actul adițional secret la contractul prin care Romsilva a cedat drumul forestier din Pădurea Băneasa intereselor rechinilor imobiliari din Greenfield # Romania Curată
La consultarea publică de la Ministerul Mediului, de vineri, privind viitorul Pădurii Băneasa, reprezentanții Federației Greenfield și ai investitorului imobiliar Impact au invocat existența unui act adițional la contractul pe care îl au cu Romsilva, potrivit căruia rezilierea ar putea fi făcută doar în urma unei sentințe judecătorești. Existența acestui act adițional a luat-o prin […] Articolul EXCLUSIV: Facem public actul adițional secret la contractul prin care Romsilva a cedat drumul forestier din Pădurea Băneasa intereselor rechinilor imobiliari din Greenfield apare prima dată în România curată.
5 septembrie 2025
13:40
Victorie civică la Cluj: Palatul Telefoanelor intră în patrimoniul orașului după apelul public al cetățenilor # Romania Curată
Veste bună! Primăria își exercită dreptul de preempțiune asupra Palatului Telefoanelor, clădire reprezentativă pentru stilul arhitectural brutalist, la finalul anilor 1960, începutul anilor 1970. Votul e astăzi în Consiliul Local, proiect la initiativa primarului. Petiția noastră rămâne activă până la posibila cumpărare de către municipalitate. Clădirea este scoasă la vânzare de un operator de telefonie […] Articolul Victorie civică la Cluj: Palatul Telefoanelor intră în patrimoniul orașului după apelul public al cetățenilor apare prima dată în România curată.
12:50
(VIDEO) Zeci de tăieri ilegale de păduri, nou descoperite în Maramureș, de colaboratorii României Curate. Unul dintre pădurarii responsabili de dezastru i-a urmărit și amenințat. Cum s-a încheiat momentul # Romania Curată
Uita așa a ajuns Direcția Silvică (DS) județeană Maramureș să fie una dintre campioanele pierderilor din Romsilva, anul trecut. În 2024, a înregistrat printre cele mai mari găuri din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor, aproape 16 milioane de lei, fiind ”depășită” în acest clasament al rușinii (și al hoțiilor) doar de direcțiile județene Constanța, Tulcea […] Articolul (VIDEO) Zeci de tăieri ilegale de păduri, nou descoperite în Maramureș, de colaboratorii României Curate. Unul dintre pădurarii responsabili de dezastru i-a urmărit și amenințat. Cum s-a încheiat momentul apare prima dată în România curată.
4 septembrie 2025
13:20
EXPLOZIV: Directorul din Romsilva care a semnat deschiderea circulației auto pe drumurile forestiere din Pădurea Băneasa ia 200.000 de euro de la o persoană cu același nume cu al unui acționar și fost director al dezvoltatorului imobiliar din Greenfield. Coincidență? # Romania Curată
200.000 de euro este suma pe care Cezar Răduță, director al Direcției Silvice (DS) Ilfov și fost director general adjunct al Romsilva, o încasează, în rate, de la o persoană cu același nume cu a celui care a fost director și a cumpărat peste 130.000 de acțiuni la firma Impact Developer & Contractor S.A., cea […] Articolul EXPLOZIV: Directorul din Romsilva care a semnat deschiderea circulației auto pe drumurile forestiere din Pădurea Băneasa ia 200.000 de euro de la o persoană cu același nume cu al unui acționar și fost director al dezvoltatorului imobiliar din Greenfield. Coincidență? apare prima dată în România curată.
3 septembrie 2025
18:00
Nordul Sălbatic din Pădurea Băneasa. O asociație privată se laudă public că sfidează legea! România Curată vă prezintă contractul semnat abuziv, în secret, de Romsilva # Romania Curată
Ne-am trezit, azi, în mailul redacției, cu solicitarea unui drept la replică de la numita Federație Greenfield Băneasa. Federația pretinde că îi reprezintă pe locuitorii din Greenfield (lucru doar parțial adevărat, e vorba doar de unii dintre aceștia) și a devenit ”celebră” în ultimele luni, după ce a făcut o înțelegere secretă cu Romsilva pentru […] Articolul Nordul Sălbatic din Pădurea Băneasa. O asociație privată se laudă public că sfidează legea! România Curată vă prezintă contractul semnat abuziv, în secret, de Romsilva apare prima dată în România curată.
10:10
Alina Mungiu-Pippidi: Dragă Nicușor, până la alte propuneri, fă-ți o comisie de propuneri # Romania Curată
Aproape sau departe, lumea mă caută să mă întrebe ce e cu Anastasiu, cu Zbârcea, cu Moșteanu. Nu are nici un sens să răspund la fiecare în parte dar am înregistrat că tabăra noastră, europenistă și pro-merit, e rău dezorientată de numirile sau chiar lipsa de numiri a lui Nicușor Dan. Comisie de numiri, nu […] Articolul Alina Mungiu-Pippidi: Dragă Nicușor, până la alte propuneri, fă-ți o comisie de propuneri apare prima dată în România curată.
2 septembrie 2025
15:40
Romsilva spune că accesul auto nu e permis pe drumul forestier din Pădurea Băneasa. Avem dovada că minte și că e încălcat flagrant Codul Silvic (VIDEO) # Romania Curată
Într-un drept la replică (al doilea într-o săptămână), primit de la Romsilva, se pretinde că accesul auto pe drumul forestier din Pădurea Băneasa nu ar fi fost permis ”până în acest moment”. Cititorii ne-au trimis, însă, imagini și filmări din această dimineață, cu mașinile care circulă nestingherite pe drumul în discuție. Mai mult, în una […] Articolul Romsilva spune că accesul auto nu e permis pe drumul forestier din Pădurea Băneasa. Avem dovada că minte și că e încălcat flagrant Codul Silvic (VIDEO) apare prima dată în România curată.
15:30
09:50
Un fost consilier general și candidat USR la parlamentare distribuie punctaje conspiraționiste la adresa activiștilor de mediu în scandalul drumului prin Pădurea Băneasa # Romania Curată
”ONG-urile de mediu au intrat într-un joc periculos de sabotare a IMPACT în dorința de a crește vânzările altor dezvoltatori interesați care le susțin această mârșăvie”. ”ONG-urile interesate, conduse de urmăritul penal Trifu, își propun să exproprieze deținătorii de păduri private care nu pot face NIMIC cu terenurile respective. Blatul este estimat de ordinul sutelor […] Articolul Un fost consilier general și candidat USR la parlamentare distribuie punctaje conspiraționiste la adresa activiștilor de mediu în scandalul drumului prin Pădurea Băneasa apare prima dată în România curată.
1 septembrie 2025
16:10
Al doilea protest pentru salvarea râului Bâsca Mare, la șantierul ilegal al stăvilarului de la Surduc (VIDEO) # Romania Curată
După protestul internațional al societății civile de mediu, din 2019, acum a venit rândul localnicilor să protesteze. Este o ordine firească a lucrurilor, societatea civilă a ajutat localnicii să conștientizeze care este impactul hidrocentralei Nehoiașu II. În România nu se respectă Convenția de la Aarhus, localnicii afectați de proiecte ”tip dezastru ecologic” află care sunt […] Articolul Al doilea protest pentru salvarea râului Bâsca Mare, la șantierul ilegal al stăvilarului de la Surduc (VIDEO) apare prima dată în România curată.
13:00
Noaptea, ca… Romsilva. Noul director general își începe mandatul cu deschiderea circulației auto pe un drum forestier, cu riscul distrugerii Pădurii Băneasa # Romania Curată
Marți, 26 august, Consiliul de Administrație (CA) al Romsilva a numit noul director general al Regiei, în persoana lui Jean Vișan. Câteva ore mai târziu, pe ”celebrul” drum forestier din Pădurea Băneasa au fost surprinse, circulând, mașini. Potrivit surselor România Curată, ridicarea barierei se poate face cu telecomanda sau prin citirea numărului mașinii, dacă acesta […] Articolul Noaptea, ca… Romsilva. Noul director general își începe mandatul cu deschiderea circulației auto pe un drum forestier, cu riscul distrugerii Pădurii Băneasa apare prima dată în România curată.
28 august 2025
18:40
Pe adresa de mail a redacției România Curată am primit așa-numitul drept la replică din partea Regiei Națională a Pădurilor Romsilva. Din respect pentru cititorii noștri am decis să-l publicăm integral. Într-un articole separat, vom prezenta, însă, punctele de vedere ale României Curate cu privire la numitul drept la replică (România Curată). *** Drept la […] Articolul Drept la replică de la Romsilva, în urma unui articol publicat pe România Curată apare prima dată în România curată.
18:40
Romsilva ne atacă public. Dar gafează și recunoaște că noul director general i-a acoperit pe cei care au prejudiciat Regia Națională a Pădurilor! # Romania Curată
Avem dovada că noul director al Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) Romsilva, Jean Vișan, a lucrat în prima lui zi de muncă de după numirea de către Consiliul de Administrație (CA) la conducerea instituției. Că altfel nu ne-am fi trezit cu un drept la replică trimis redacției România Curată și publicat pe site-ul și pe […] Articolul Romsilva ne atacă public. Dar gafează și recunoaște că noul director general i-a acoperit pe cei care au prejudiciat Regia Națională a Pădurilor! apare prima dată în România curată.
14:20
Profilul ideal al șefilor de servicii secrete, după criteriile spuse anterior de Nicușor Dan. În loc de remember # Romania Curată
Nicușor Dan a ajuns și a intrat în Palatul Cotroceni cu un mesaj de reformă în privința serviciilor secrete: că trebuie scoase din jocul politic, că trebuie puse sub control civil și concentrate pe misiunile lor constituționale. Pentru că subiectul e de maximă actualitate, poate că e necesar să recapitulăm declarațiile sale din ultimul an, […] Articolul Profilul ideal al șefilor de servicii secrete, după criteriile spuse anterior de Nicușor Dan. În loc de remember apare prima dată în România curată.
26 august 2025
00:40
Momente incredibile la dezbaterea publică pentru alegerea directorului Romsilva. Organizatorii și reprezentanții societății civile, amenințați cu pușcăria! # Romania Curată
Am participat la dezbaterea publică, de ieri (luni), organizată la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, legată de desemnarea noului director general. Și am asistat la momente incredibile. Cum a fost cel cu amenințarea cu un denunț penal pentru… abuz în serviciu pe motiv că s-a organizat o dezbatere publică la care au fost invitați și […] Articolul Momente incredibile la dezbaterea publică pentru alegerea directorului Romsilva. Organizatorii și reprezentanții societății civile, amenințați cu pușcăria! apare prima dată în România curată.
26 august 2025
23:50
Câte case și câte sute de mii de lei are în conturi noul director general al Romsilva # Romania Curată
Jean Vișan este noul director general interimar al Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) Romsilva, numit, marți, de Consiliul de Administrație al acesteia. În vârstă de 48 de ani, Jean Vișan și-a desfășurat activitatea profesională în zona publică – ca inspector silvic în cadrul ITRSC (devenit, după 2015, Garda Forestieră), la Ministerul Agriculturii și la cel […] Articolul Câte case și câte sute de mii de lei are în conturi noul director general al Romsilva apare prima dată în România curată.
21:00
Noul director general al Romsilva trebuie să dea explicații procurorilor! Ce funcții a mai avut în RNP și ce scrie în Raportul Curții de Conturi # Romania Curată
Consiliul de Administrație al Romsilva l-a numit, astăzi (marți), pe Jean Vișan în funcția de director general interimar al Romsilva. În ciuda dezbaterilor publice și al solicitărilor societății civile ca în funcție să fie numit o persoană ne-controversată, care să nu aducă prejudicii de imagine Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) și să o reformeze, membrii […] Articolul Noul director general al Romsilva trebuie să dea explicații procurorilor! Ce funcții a mai avut în RNP și ce scrie în Raportul Curții de Conturi apare prima dată în România curată.
25 august 2025
17:10
Așteptările mele de la candidații pentru București 2025-2028. 11 lucruri care se pot face repede # Romania Curată
Am deja mai bine de jumătate de an de când am revenit, cu familie, gânduri și bagaje, în București. Cum alegerile locale anticipate bat la ușă, am zis să fac o listă cu lucrurile pe care vreau să le aud de la candidați. 1. Prioritizarea transportului public prin implementarea de benzi dedicate, delimitate și supravegheate […] Articolul Așteptările mele de la candidații pentru București 2025-2028. 11 lucruri care se pot face repede apare prima dată în România curată.
22 august 2025
09:00
Trimis în judecată de DNA pentru luare de mită, vrea să ajungă director general la Romsilva. Cine mai vrea (și cine nu vrea) să fie marele șef al pădurilor din România # Romania Curată
Au fost două duzini de candidați inițiali pentru șefia Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) Romsilva, cu un mandat de cinci luni. De faza dosarelor au trecut 17. Și mă întreabă lumea dacă știu cumva ”cine o fi”. Nu, nu știu, decizia e la (noul) Consiliu de Administrație (CA) a cărui componență e mai mult decât […] Articolul Trimis în judecată de DNA pentru luare de mită, vrea să ajungă director general la Romsilva. Cine mai vrea (și cine nu vrea) să fie marele șef al pădurilor din România apare prima dată în România curată.
21 august 2025
23:00
Alina Mungiu-Pippidi: Trei lucruri de (ne)făcut ca să ne adaptăm la procesul de pace al lui Donald Trump # Romania Curată
Continuă comunicatele bizare din zona noastră de politică externă, prea multe despre Ucraina, de parcă am avea ceva de spus, într-un calendar ciudat (chiar merită să îi dăm un semnal lui Trump că nu suntem de acord cu el, când pe de altă parte căutăm ca disperații o intrare MAGA? Crede cineva că ne urmărește […] Articolul Alina Mungiu-Pippidi: Trei lucruri de (ne)făcut ca să ne adaptăm la procesul de pace al lui Donald Trump apare prima dată în România curată.
17 august 2025
01:30
Am sesizat online (vom transmite și pe mail) Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) cu privire la dezinformările difuzate de postul România TV legate de finanțările ”de milioane de euro” pe care le-ar fi primit Societatea Academică din România (SAR), editorul platformei România Curată, care ar afecta independența noastră jurnalistică. În cadrul așa-ziselor ”știri” (asupra cărora […] Articolul Am sesizat CNA împotriva dezinformărilor de la România TV. De ce am făcut-o apare prima dată în România curată.
17 august 2025
20:40
La propunerea Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Comitetul de Experți în Administrație Publică (CEPA) a fost numit pe un mandat de patru ani de către Consiliul Economic și Social (ECOSOC), în conformitate cu Rezoluția 2001/45. Experții din comitet (24 la număr) servesc în nume personal pentru un mandat care începe la 1 august […] Articolul Alina Mungiu-Pippidi, numită într-o prestigioasă Comisie de experți ONU apare prima dată în România curată.
15 august 2025
10:20
Scandal european: fabricile Schweighofer și Kronospan din România prinse că procesează lemn din parcuri naționale! # Romania Curată
Investigații ale organizațiilor de mediu și ale jurnaliștilor slovaci au dezvăluit că fabricile companiilor austriece HS Timber (noua denumire a Holzindustrie Schweighofer) de la Reci și Kronospan de la Brașov procesează lemn din parcuri naționale. Confruntată, în trecut, cu acuzații că procesează din parcurile naționale din România (dar și cu lemn furat), Schweighofer și-a pierdut […] Articolul Scandal european: fabricile Schweighofer și Kronospan din România prinse că procesează lemn din parcuri naționale! apare prima dată în România curată.
14 august 2025
12:40
Discuția despre achiziția celor 3.200 de microbuze școlare din PNRR s-a concentrat aproape exclusiv pe procedura de atribuire a contractului. Se analizează licitațiile, criteriile de selecție, prețurile per unitate. Dar ceea ce lipsește din dezbaterea publică de zilele astea este întrebarea esențială: era cu adevărat nevoie de o astfel de investiție, în această formă și […] Articolul Microbuzele școlare din PNRR. Nevoie reală sau nevoie clientelară? apare prima dată în România curată.
09:20
Impact uriaș! Anchetarea de către DNA a unor directori Romsilva, după dezvăluirile de pe România Curată, preluate masiv de presă # Romania Curată
Agenții de știri, televiziuni cu acoperire națională, site-uri generaliste de știri, cu public național ori local, postări pe rețele sociale – dezvăluirile pe care le-am făcut pe România Curată, legate de denunțurile penale privind mai mulți foști directori generali ai Romsilva și care au fost trimise de către Parchetul General ”spre competentă soluționare” la DNA, […] Articolul Impact uriaș! Anchetarea de către DNA a unor directori Romsilva, după dezvăluirile de pe România Curată, preluate masiv de presă apare prima dată în România curată.
13 august 2025
16:10
România Curată atrage atenția Departamentului Protocol al Președinției Române că procedura de sponsorizare a toaletelor primei doamne trebuie să includă o competiție deschisă și nu poate fi încredințată direct. Așa cum arată și interviul de mai jos cu creatoarea Irina Shrotter și mai multe asemenea manifestări pe timpul presedinției Iohannis, chiar dacă toaletele nu sunt […] Articolul Recomandări pentru ținuta primei doamne a României și alte reguli pentru Protocol apare prima dată în România curată.
13:30
Crimă de mediu pe râul Mureș (FOTO & VIDEO). O balastieră omoară peștii pe capete, dar Apele Române ne asigură că ”suntem în grafic” # Romania Curată
Aseară (marți) și de dimineață am primit imagini din comuna bunicilor mei, din partea mamei, Dobra, din județul Hunedoara. Apele, pline de mâl și de Dumnezeu știe ce substanțe toxice utilizate în procesele de spălare și separare a pietrișului, sunt deversate de la o balastieră direct în râul Mureș. Imaginile sunt dureroase, demne de Vestul […] Articolul Crimă de mediu pe râul Mureș (FOTO & VIDEO). O balastieră omoară peștii pe capete, dar Apele Române ne asigură că ”suntem în grafic” apare prima dată în România curată.
