Se confirmă tăierile ilegale, în serie, din Maramureș, dezvăluite, săptămâna trecută, pe România Curată. Ce a găsit controlul oficial (VIDEO)

Aproape sau departe, lumea mă caută să mă întrebe ce e cu Anastasiu, cu Zbârcea, cu Moșteanu. Nu are nici un sens să răspund la fiecare în parte dar am înregistrat că tabăra noastră, europenistă și pro-merit, e rău dezorientată de numirile sau chiar lipsa de numiri a lui Nicușor Dan. Comisie de numiri, nu […]