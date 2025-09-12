Mititelu nu renunță FCU Craiova a fost exclusă de FRF, nu mai poate juca nicăieri în acest sezon, dar anunță: „Antrenamentele continuă”
12 septembrie 2025
FCU Craiova le-a transmis suporterilor că activitatea la club va continua cu jucătorii rămași în lot.
„Pentru asta sunt aici” Islam Slimani, primul interviu după ce a semnat cu CFR Cluj » Ce obiectiv are algerianul # Golazo.ro
Islam Slimani (37 de ani) a oferit primul interviu după ce a semnat cu CFR Cluj. Experimentatul fotbalistul dorește să-i ajute pe fotbaliștii grupării din Gruia să progreseze.
Mike Powell (61 de ani), legenda atletismului, a fost suspendat de Federația Mondială de Atletism.
Musi, băgat în ședință Zeljko Kopic a explicat ce așteaptă de la fotbalistul care a aruncat banderola de căpitan al naționalei U21 # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a reacționat după ce Alexandru Musi (21 de ani) a aruncat banderola, nervos, când Costin Curelea l-a schimbat în meciul cu San Marino, 2-0.
Mondial amenințat de gloanțe Raportul CNN sperie. Câți au murit în SUA în 2025 după atacuri armate în masă. „Fără Mondial în America” # Golazo.ro
Asasinarea liderului MAGA Charlie Kirk a înspăimântat lumea, care așteaptă cu teamă Mondialul de fotbal. Fani din lumea întreagă au cerut FIFA să mute CM din Statele Unite
Mbappe surprinde Starul de la Madrid nu și-ar sfătui copilul să joace fotbal: „Dacă n-aș fi avut pasiunea, lumea fotbalului m-ar fi dezgustat” # Golazo.ro
Kylian Mbappe (26 de ani) a dezvăluit că lumea fotbalului „l-ar desgusta” dacă nu ar fi pasionat de acest sport.
Acuză FIFA de lăcomie Decizia de a utiliza prețurile dinamice la Cupa Mondială a stârnit nemulțumire: „Ofensă adusă jocului” # Golazo.ro
Zohran Mamdani a declarat că FIFA pune profitul înaintea fanilor, odată cu introducerea prețurilor dinamice la CM 2026.
Lixandru, precaut Mijlocașul de la FCSB nu subestimează Csikszereda : „Încearcă să prindă ritmul din Liga 1” # Golazo.ro
CSIKSZEREDA - FCSB. Mihai Lixandru (24 de ani), mijlocașul campioanei, nu subestimează formația din Miercurea Ciuc.
„Nu vă așteptați la asta!” Sursele GOLAZO.ro din Belgia îl prezintă pe Slimani, noul jucător al lui CFR. Ce îl enervează: „E frustrant” # Golazo.ro
Islam Slimani, 37 de ani și trei luni, a fost prezentat la CFR drept golgeterul all-time al Algeriei. Dar atacantul nu a mai evoluat la națională de aproape doi ani. Și a avut 9 cluburi din 2020
Rednic ripostează Primele declarații ale antrenorului, după concedierea de la Standard Liege: „Nu am acceptat să fiu o marionetă” # Golazo.ro
Mircea Rednic a răspuns acuzațiilor primite după ce a fost concediat de la Standard Liege după doar 5 meciuri.
Noi detalii despre Legea 4 Când ar putea intra în vigoare modificările care permit show-uri pirotehnice și bere pe stadion! # Golazo.ro
Ciprian Paraschiv (50 de ani), deputat AUR și președinte al Comisiei pentru Tineret și Sport, a făcut noi dezvăluiri despre modificările pe care le va suferi Legea 4/2008.
„Nea Mircea, să nu luăm decizii la cald”, i-ar fi spus Burleanu lui Lucescu. Dar care „cald”? Noi suntem răciți demult. Nu e nimic nou.
Loți Bölöni, pe covorul roșu Legendarul fotbalist și antrenor a participat la premiera internațională a documentarului despre viața sa » „Emoții profunde” # Golazo.ro
Loți Bölöni a vorbit despre emoția de a-și vedea viața pe marele ecran, despre provocarea de a participa la un documentar și despre amintirile scoase la lumină după mai bine de jumătate de secol petrecut în fotbal.
U Cluj - Rapid Live de la 21:00. „Studenții” vor să provoace prima înfrângere a giuleștenilor din acest sezon # Golazo.ro
Derby-ul U Cluj - Rapid deschide etapa #9 din Liga 1. Partida este programată cu începere de la ora 21:00.
Când va avea Steaua drept de promovare Șeful MApN a făcut anunțul + amintire din facultate cu Victor Ponta # Golazo.ro
Ionuț Moșteanu (51 de ani), ministrul Apărării Naționale, susține că o va ajuta pe CSA Steaua să-și schimbe forma de organizare pentru a avea drept de promovare în elita fotbalului românesc.
Stefanos Tsitsipas (27 de ani, #27 ATP) a declarat că încă suferă de stres și anxietate din cauza problemelor fizice cu care s-a confruntat în ultima vreme.
Momente șocante la o cursă de ciclism Cinci persoane au fost rănite, după ce un polițist pe motocicletă a provocat un accident înfiorător # Golazo.ro
Un polițist pe motocicletă a provocat un accident înfiorător în etapa a treia din cadrul cursei Vuelta din Venezuela.
Becali, construcție ilegală Somat să sisteze lucrările, patronul de la FCSB răspunde: „Fac ce vreau în țara mea” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a iscat un scandal uriaș, la malul Lacului Techirghiol, una dintre cele mai importante arii protejate din România.
„E ireal!” Mihai Stoica, uluit de ce s-a întâmplat în cantonamentul naționalei: „L-a scos 5 săptămâni din echipă!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a rămas uimit de modul în care Andrei Borza (19 ani) a fost accidentat în cantonamentul naționalei.
„M-a întrebat dacă am băut ceva” Lamine Yamal, certat de mama lui + Obiectiv îndrăzneț: „Dacă nu reușesc, nu am făcut lucrurile cum trebuie” # Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani), starul celor de la Barcelona, și-a propus să câștige de mai multe ori Balonul de Aur.
Fiecare gol contează Noua campanie de brand pentru GOLAZO.ro, semnată de Radu Muntean și Headvertising # Golazo.ro
GOLAZO.ro, site-ul de sport al ZYX Publishing Group, care editează și Hotnews.ro, lansează o campanie de brand. Campania "Fiecare gol contează" este creată în parteneriat cu agenția de publicitate Headvertising și cu regizorul și scenaristul Radu Muntean.
Trump divizează peste tot Președintele SUA a fost prezent în tribunele Yankee Stadium. O parte dintre spectatori l-au huiduit, ceilalți l-au ovaționat # Golazo.ro
Donald Trump a vizitat Yankee Stadium din New York pentru a marca aniversarea tragediei din 11 septembrie 2001
Situație bizară Au inclus în lotul pentru campionat un jucător care se află după gratii! # Golazo.ro
Mansfield Town l-a înscris pe Lucas Akins (36 de ani) în lotul pentru Liga 3 din Anglia, deși fotbalistul este arestat pentru moartea unui biciclist.
Ce-i cer fanii lui Blănuță ca să-l ierte! Ultrașii lui Dinamo Kiev nu-l cred după scuzele pentru postările pro-ruse. Vor ceva legat de război # Golazo.ro
Vladislav Blănuță, 23 de ani, a primit alt mesaj de la suporterii lui Dinamo Kiev. Vor o dovadă că ține într-adevăr la Ucraina: „Să demonstreze asta!”
Cerut de Mbappe Starul francez a anunțat ce antrenor își dorește la națională după CM 2026: „Nimeni nu va spune nu” # Golazo.ro
Kylian Mbappe (26 de ani), starul lui Real Madrid, își dorește ca Zinedine Zidane (53 de ani) să preia naționala Franței după CM 2026, când Didier Deschamps (56 de ani) va pleca.
Thierry Henry a lăsat de înțeles că Zinedine Zidane este favorit să preia naționala Franței după Campionatul Mondial din 2026.
Djokovic, schimbare radicală Decizia luată de Nole după ce a fost catalogat drept „trădător” în Serbia # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani) s-a mutat definitiv la Atena (Grecia) după ce a fost numit „trădător” pentru că a susținut protestele studenților împotriva guvernului.
Liga 1, etapa #9 Rapid și Craiova luptă de la distanță pentru prima poziție » Clasamentul la zi + Programul complet al rundei # Golazo.ro
Derby-ul U Cluj - Rapid deschide etapa #9 din Liga 1. Partida este programată cu începere de la ora 21:00. Toate meciurile din Liga 1 sunt în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Ruben Neves, furios Reacția fotbalistului de la Al Hilal, după ce o revistă a publicat o poză scoasă din context, cu el și văduva lui Diogo Jota # Golazo.ro
Ruben Neves (28 de ani) a luat atitudine, după ce o revistă-tabloid din Portugalia a pus pe prima pagină o fotografie care sugerează că relația sa cu Rute Cardoso, soția regretatului Diogo Jota, ar fi mult mai apropiată decât e, de fapt.
Fake news despre asasinul lui Charlie Kirk Personaj inventat, îmbrăcat cu un tricou al lui AS Roma și cu o armă în mână. Traseul suprarealist al unei farse # Golazo.ro
Pe internet circulă o informație falsă potrivit căreia un anume Gustavo Lafessa, fan al celor de la AS Roma, l-ar fi ucis, miercuri, pe Charlie Kirk, activistul conservator din SUA.
„O mare nedreptate!” Cum a fost scos peste noapte de pe lista FIFA un important arbitru român: „Exact așa i-am spus lui Vassaras” # Golazo.ro
Marius Avram (46 de ani) a dezvăluit cum a fost scos peste noapte de pe lista FIFA.
Premieră în „era Burleanu”? Urmează întâlnirea decisivă: niciun selecționer n-a mai pățit așa ceva! Toate detaliile # Golazo.ro
Marți, 16 septembrie, se va decide soarta lui Mircea Lucescu la echipa națională.
Liga 2, etapa #6 LIVE de la ora 18:00 Duelul Ceahlăul - FC Bihor continuă rundă » Cum arată clasamentul actualizat # Golazo.ro
Ceahlăul Piatra Neamț și FC Bihor se întâlnesc de la ora 18:00, în etapa #6 din Liga 2.
Real Madrid ar dori să renunțe la serviciile lui David Alaba (33 de ani), Antonio Rudiger (32 de ani) și Raul Asencio (22 de ani).
„Te întorci la naționala României?” Polonezii l-au luat la întrebări pe Edi Iordănescu » Cum a răspuns tehnicianul # Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani), antrenor la Legia Varșovia, a fost întrebat de jurnaliștii din Polonia dacă ia în calcul revenirea pe banca naționalei României.
Judecat pentru pedofilie Fost arbitru din Premier League, pus sub acuzare! Susține că e nevinovat # Golazo.ro
David Coote, fost arbitru din Premier League, a fost acuzat că a realizat un videoclip indecent cu un copil.
„Săgeți” către CFR Virgiliu Postolachi a explicat de ce a ales să semneze cu marea rivală: „Asta mi se oferă aici” # Golazo.ro
Virgiliu Postolachi (25 de ani) a explicat de ce a ales să semneze cu Universitatea Cluj.
Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova # Golazo.ro
UEFA a venit cu schimbări în ceea ce privește modificarea listelor cu jucătorii echipelor ce participă în cupele europene.
„N-a venit pentru bani” Varga jubilează după transfer! Cum l-a impresionat noua vedetă a CFR-ului: „Doar asta a vrut, altceva nu l-a interesat” # Golazo.ro
Ioan Varga a rămas uimit de motivul pentru care Islam Slimani a semnat cu CFR Cluj.
Transfer de marcă la Cluj Atacantul de Premier League a fost prezentat de CFR: „România, ești pregătită?” # Golazo.ro
Islam Slimani (37 de ani), fostul jucător al celor de la Leicester City și Newcastle, a semnat cu CFR Cluj.
„Nu merităm să ne calificăm” Gică Popescu, discurs tăios despre șansele României de a ajunge la CM 2026 # Golazo.ro
Gică Popescu (57 de ani) a criticat dur naționala României după remiza contra Ciprului, 2-2, și crede că „tricolorii” nu merită calificarea la Cupa Mondială din 2026.
A doua finală UCL în 8 ani! Anunțul făcut de UEFA despre gazda ultimului act al Ligii Campionilor 26/27 # Golazo.ro
Metropolitano, stadionul lui Atletico, va găzdui finala Ligii Campionilor din sezonul 2026/2027.
Thiam îl contrazice pe Becali Ce spune despre mutarea la FCSB: „Nici nu mai știu de câte ori au încercat să mă transfere” # Golazo.ro
Mamadou Thiam se declară mulțumit de transferul său la FCSB.
Live FC Voluntari - Concordia Chiajna , în primul meci al etapei #6 » Clasamentul din Ligii 2 # Golazo.ro
FC Voluntari și Concordia Chiajna se joacă ACUM, în primul meci al etapei #6 din Liga 2.
Edi vrea un român Refuzat de Hagi, Iordănescu ar vrea să aducă un alt „tricolor” la Legia # Golazo.ro
George Pușcaș ar putea ajunge la Legia Varșovia, echipa antrenată de Edi Iordănescu.
David Popovici (20 de ani), campion olimpic la natație, își va dona ziua de naștere pentru tinerii care beneficiază de Bursele de performanță DAR.
Probleme la Chelsea Campioana lumii, pe urmele lui Manchester City: 74 de capete de acuzare! Ce riscă londonezii # Golazo.ro
Federația Engleză de Fotbal acuză Chelsea că a încălcat regulamentul său și i-au fost aduse 74 de capete de acuzare.
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi # Golazo.ro
Un control recent al Curții de Conturi la Agenția Națională pentru Sport (ANS) a scos la iveală că instituția a efectuat plăți de rente viagere către foști sportivi români care, între timp, decedaseră.
Cicliștii schimbă regulile Au amenințat cu abandonul, din cauza manifestațiilor pro-Palestina: „Sunt în pericol”» Decizia organizatorilor # Golazo.ro
Etapa 17 din Turul Spaniei a fost scurtată din „motive de siguranță”. Cicliștii amenință că vor opri competiția: „Așa au votat în majoritate!”.
Ședința de la FRF s-a încheiat după numai 30 de minute. Mircea Lucescu nu a fost demis, nici nu și-a anunțat demisia.
