Piloții beți, un alt membru al echipajului drogat, descoperiți după ce un avion de pasageri a ieșit de pe pistă la aterizare
StirileProtv.ro, 12 septembrie 2025 20:20
Piloții unui avion de pasageri cu 103 persoane la bord au fost găsiți beți, iar un alt membru al echipajului drogat, după ce aeronava a ieșit de pe pistă la aterizarea pe un aeroport din Nigeria.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
21:00
O femeie de 54 de ani din Iaşi este cercetată de poliţişti pentru uciderea animalelor cu intenţie fără drept, după ce a prins un porumbel şi l-a mâncat. Ea a fost internată pentru îngrijiri la Institutul Socola, întrucât a avut un comportament neadecvat.
21:00
Ilinca Rotariu știe mai bine decât oricine ce înseamnă să îți rescrii viața din temelii.
Acum 15 minute
20:50
Poliția face un apel public, după ce un nigerian ar fi bătut și violat o femeie în București. Ar fi mai multe victime # StirileProtv.ro
Un cetățean strain a fost arestat sub acuzația de viol, după ce ar fi agresat sexual și fizic o femeie în locuința acesteia. Poliția face apel și îndeamnă alte persoane care ar fi putut fi victim ale individului să contacteze autoritățile.
Acum o oră
20:20
Piloții beți, un alt membru al echipajului drogat, descoperiți după ce un avion de pasageri a ieșit de pe pistă la aterizare # StirileProtv.ro
Piloții unui avion de pasageri cu 103 persoane la bord au fost găsiți beți, iar un alt membru al echipajului drogat, după ce aeronava a ieșit de pe pistă la aterizarea pe un aeroport din Nigeria.
Acum 2 ore
19:50
Schimb de replici între Trump și premierul Poloniei, după incidentul dronelor rusești. Tusk: „Atacul nu a fost o greșeală” # StirileProtv.ro
Secretarul general al NATO a numit incursiunea cu drone în spațiul aerian al Poloniei cea mai mare concentarea de violări în spațiul aerian al alinaței nord Atlantice. Astăzi, Rusia și Belarus au început manevre comune de amploare.
19:40
O cincime din toate locuințele construite în România în ultimii ani sunt în București. Prețul mediu: 2.300 euro/mp # StirileProtv.ro
20% din locuințele construite în ultimii 5 ani în România au fost în București. Mii de blocuri noi au apărut în special în cartierele de la marginea Capitalei.
19:40
De ce este necesară educația financiară la copii, încă de mici. Doar așa pot evita greșelile părinților lor # StirileProtv.ro
Copiii ar trebui să aibă la toate materiile lecții legate indirect de bani, investiții și împrumuturi, ca să evite greșelile părinților.
19:40
Trucul prin care Rareș a „păcălit” sistemele de recrutare ale angajatorilor. Și-a dublat șansele de a fi ales pentru un job # StirileProtv.ro
Aproape 30.000 de locuri de muncă au fost scoase pe piață în ultima lună, anunță o platformă de recrutare, iar majoritatea sunt pentru debutanți și muncitori calificați.
19:30
Maia Sandu a fost primită de Papa Leon: ”Țară mică, cu inimă mare”. Mesajul Vaticanului despre Moldova # StirileProtv.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită vineri în audienţă de Papa Leon al XIV-lea, cu care a vorbit despre pace, credinţă şi aspiraţiile europene ale ţării, iar suveranul pontif i-a dat asigurări că Moldova este „văzută şi auzită”.
19:30
Un șofer beat și drogat a intrat cu mașina într-un grup de tineri, în Bistrița, apoi a fugit, în urma unui conflict. VIDEO # StirileProtv.ro
Scene șocante în Bistrița. Un șofer beat și drogat a spulberat cu mașina un grup de 5 tineri, apoi a fugit de la locul accidentului.
19:30
Lefurile românilor scad în timp ce prețurile cresc la niveluri record. Domeniul în care salariul net depășește 12.000 lei # StirileProtv.ro
În timp ce inflația a ajuns la un nivel record, salariile din România nu au reușit să țină pasul cu scumpirile, ba chiar în unele domenii au scăzut.
19:20
FMI spune că măsurile aprobate pot duce la creștere economică în România. Cel mai mare risc: Guvernul să nu le poată aplica # StirileProtv.ro
Cel mai important risc este dacă Guvernul poate livra şi poate implementa pachetul fiscal anunţat pentru acest an şi anul viitor, susţine şeful misiunii Fondului Monetar Internaţional pentru România, Joong Shik Kang.
19:20
Bărbat din Maramureș, reținut după ce a incendiat bunurile unui vecin. Imaginile șocante, transmise live pe TikTok # StirileProtv.ro
În Maramureș, un bărbat a vrut să-și transmită furia în direct, pe o rețea socială. S-a filmat în timp ce incendia bunurile unor vecini – o construcție din lemn și o căpiță de fân – apoi i-a amenințat pe proprietari.
19:20
Tyler Robinson devenise „mai radical politic” în ultimii ani. L-ar fi acuzat pe Charlie Kirk că era plin de ură # StirileProtv.ro
Asasinul care a șocat America, a fost prins. Guvernatorul statului Utah, a declarat că cel suspectat de uciderea activistului politic de dreapta, Charlie Kirk, a fost arestat.
19:20
Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, în fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani # StirileProtv.ro
Timp de patru ani, un cuplu din Scoția s-a întrebat cine este bărbatul necunoscut care le-a apărut într-o fotografie de nuntă. O postare pe rețelele sociale a rezolvat marele mister.
Acum 4 ore
18:40
Veșnica birocrație. Charlie Ottley, englezul care laudă România în toată lumea, se chinuie de 5 ani să ne obțină cetățenia # StirileProtv.ro
Charlie Ottley, englezul stabilit în România și care promovează țara în toată lumea, prin documentarele sale vizionate de zeci de milioane de oameni, se chinuie de 5 ani să obțină cetățenia română.
18:30
Un elev de 13 ani a murit după ce i s-a făcut rău la şcoală, în Maramureş. Poliţiştii fac verificări # StirileProtv.ro
Un elev de 13 ani a murit vineri, după ce i s-a făcut rău și a leșinat la școala din localitatea Băița de Sub Codru, județul Maramureș.
18:20
Preot din Neamț, cercetat penal după ce și-ar fi bătut de două ori partenera și pe fiul lor. Reacția Mitropoliei # StirileProtv.ro
Un preot dintr-o parohie din Neamț are ordin de protecție, după ce și-a agresat fizic de două ori partenera de viață și pe fiul lor de 17 ani. Mitropolia Moldovei și Bucovinei a deschis o anchetă internă, timp în care preotul a fost oprit de la slujire.
18:20
Doi tineri au blocat traficul în centrul Clujului după ce au început să se bată cu pumnii printre mașini # StirileProtv.ro
Incident violent în centrul Clujului. Doi tineri s-au bătut în trafic, printre mașini, după o ceartă. Un martor a filmat totul, iar imaginile au ajuns rapid pe rețelele sociale.
18:20
Criminalul Emil Gânj, din Mureș, parcă a intrat în pământ. Trei polițiști sunt cercetați pentru că nu și-au făcut datoria # StirileProtv.ro
La două luni după crima comisă de Emil Gânj, aflat și acum în libertate, trei polițiști din Mureș sunt anchetați de superiori pentru că nu și-ar fi respectat sarcinile de serviciu.
18:10
Spectacol pe cerul României, vineri noapte. Astronom: „Luna va trece peste stelele cele mai strălucitoare” # StirileProtv.ro
Luna va traversa, în noaptea de vineri spre sâmbătă, regiunea cerului unde se găsește roiul stelar Pleiade, anunță dr. Adrian Șonka, astronom la Observatorul „Amiral Vasile Urseanu”.
18:00
Cine este Tyler Robinson, suspectat că l-a ucis pe Charlie Kirk. Pe gloanțele sale scria: ”O, bella ciao”, ”Hei, fascistule” # StirileProtv.ro
Autorităţile din SUA au anunţat vineri că numele suspectului în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson.
17:30
Trump anunță trimiterea Gărzii Naționale într-un nou oraș democrat, după tentativa nereușită din Chicago # StirileProtv.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că va trimite trupe ale Gărzii Naționale în orașul Memphis, Tennessee, ca parte a planului său de combatere a criminalității în marile orașe conduse de democrați, potrivit AFP și Reuters.
17:10
Demi Moore, plină de stil și rafinament. Cum a apărut la un eveniment monden. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
A fost încă o seară plină de vedete la gala Fundației Kering, joi, la New York City. Evenimentul a adunat staruri de la Hollywood care au sprijinit cauza, îmbrăcate în cele mai elegante ținute.
17:10
Donald Trump: „Răbdarea mea cu Putin se epuizează rapid. E nevoie de doi pentru a dansa un tango” # StirileProtv.ro
Donald Trump a spus vineri că răbdarea sa față de președintele rus Vladimir Putin „se epuizează rapid” și a menționat posibilitatea unor sancțiuni împotriva băncilor și a sectorului petrolier rus, fără a se angaja ferm în acest sens, relatează AFP.
Acum 6 ore
17:00
Românii din Tulcea și ucrainenii vecini din Izmail, învățați cum să se apere în caz de dezastre # StirileProtv.ro
Românii din Tulcea și ucrainenii vecini din regiunea Odesa sunt învățați cum să se apere în caz de dezastre, mai ales în contextul războiului dus de Rusia pe teritoriul Ucrainei, care afectează și România. Proiectul este finanțat din fonduri europene.
16:50
Testamentul lui Giorgio Armani. Designerul a lăsat moștenitorilor un plan detaliat pentru viitorul casei de modă # StirileProtv.ro
Designerul de modă, care a murit la vârsta de 91 de ani, a stipulat în testamentul său că dorește ca moștenitorii săi să vândă un pachet de 15% din companie în termen de 18 luni.
16:40
Exercițiu militar NATO în România. Peste 5.000 de militari din zece state aliate participă la „Dacian Fall 2025” # StirileProtv.ro
NATO desfășoară exercițiul multinațional 'DACIAN FALL 2025' în România și Bulgaria.
16:30
Un bărbat din Buzău a încercat de două ori să-și omoare socrul. I-a pus otravă în ciorbă, apoi i-a tăiat frâna la mașină # StirileProtv.ro
Un bărbat din județul Buzău a fost trimis în judecată după ce a încercat de două ori să-și omoare socrul. Prima dată i-a pus în ciorbă o otravă folosită pentru eutanasierea animalelor, iar a doua oară i-a tăiat frâna la mașină.
16:30
Prinţul Harry, vizită surpriză în Ucraina. „Nu putem opri războiul, dar putem ajuta procesul de recuperare” # StirileProtv.ro
Prinţul Harry, membru al familiei regale britanice, a ajuns vineri la Kiev cu o echipă a fundaţiei sale caritabile pentru persoanele cu dizabilităţi, Invictus Games Foundation, informează ziarul Guardian, preluat de Reuters.
16:20
Raport ONU. În Coreea de Nord se aplică tot mai mult pedeapsa cu moartea, inclusiv pentru cei care se uită la seriale străine # StirileProtv.ro
Guvernul Coreei de Nord aplică din ce în ce mai des pedeapsa cu moartea, inclusiv pentru persoanele surprinse că se uită la filme și seriale străine și că le distribuie, potrivit unui important raport al ONU.
16:20
Familiile tinerilor români luați de viitură în Italia cer despăgubiri de 3,7 milioane de euro pentru intervenția întârziată # StirileProtv.ro
Familiile celor trei tineri români înecați pe 31 mai 2024 în râul Natisone, Italia, cer în instanță despăgubiri de 3,7 milioane de euro de la Ministerul italian de Interne și Agenția Regională de Sănătate, pentru prejudicii morale și financiare.
16:20
Spania vrea să interzică fumatul pe terasele barurilor, pe plaje și stadioane. Interdicția se aplică și țigărilor electronice # StirileProtv.ro
Spania a adoptat un proiect de lege pentru o interdicție mai strictă a fumatului. Acesta va restricționa fumatul în zonele exterioare ale restaurantelor și barurilor, de exemplu.
16:00
SUA cer Ungariei și Slovaciei să nu mai cumpere gaz rusesc și să se aprovizioneze de la „prietenii săi” # StirileProtv.ro
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a cerut ţărilor UE care încă cumpără combustibili fosili din Rusia să sprijine eforturile blocului de a reduce dependenţa de Moscova și să opteze pentru livrări din SUA.
16:00
România a pierdut peste 50.000 de pensionari într-un an, dar tot există raporturi și de 14 pensionari la 10 salariați # StirileProtv.ro
În trimestrul II al anului, numărul mediu de pensionari a fost de 4,918 milioane persoane, în creştere cu 18.000 de persoane faţă de trimestrul I 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
15:40
Noul mers al trenurilor 2025-2026. CFR Călători lucrează la programul trenurilor cu ajustări pe mai multe rute importante # StirileProtv.ro
CFR Călători pregătește un nou mers al trenurilor. Odată cu adoptarea acestuia, pe unele rute timpul ar urma să se reducă, asta în timp ce pe altele schimbarea ar putea duce la creșterea timpului petrecut pe drum.
15:20
Începutul toamnei aduce pentru mulți părinți dilema încălțămintei: să treacă direct la adidași sau să prelungească utilizarea sandalelor copii cu ajutorul unor trucuri creative?
15:20
„Răpit și jefuit în România”. Laureatul Nobel Wole Soyinka a povestit experiența traumatizantă cu un taximetrist din aeroport # StirileProtv.ro
Laureat al premiului Nobel, prof. Wole Soyinka a povestit într-un interviu cum a fost sechestrat și jefuit de un șofer de taxi în România. Profesorul venise pentru Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu.
15:20
Sindicatele din administrația locală ies în stradă în București împotriva reducerii de personal. Programul protestului # StirileProtv.ro
Reprezentanţi ai federaţiilor sindicale reprezentative din administraţia publică locală vor participa, pe 15 septembrie, în Capitală, la un protest împotriva măsurilor de reducere a personalului în domeniu anunţate de Guvern.
15:10
Rusia avertizează Danemarca să nu găzduiască producția de combustibil pentru rachetele Ucrainei cu rază lungă de acțiune # StirileProtv.ro
Rusia a condamnat planurile Danemarcei de a găzdui o unitate de producție ucraineană pentru combustibilul rachetelor cu rază lungă de acțiune.
15:10
GPeC SUMMIT 14 Octombrie – ziua în care domeniile E-Commerce și Digital Marketing sărbătoresc două decenii împreună cu GPeC # StirileProtv.ro
PARTENERIAT - Pe 14 Octombrie are loc GPeC SUMMIT – cel mai important eveniment de E-Commerce și Digital Marketing din Europa Centrală și de Est, ajuns la ediția aniversară de 20 de ani.
15:10
Veste neplăcută din Rusia. Kremlinul a anunțat că negocierile de pace cu Ucraina sunt ”în pauză” # StirileProtv.ro
Kremlinul a transmis vineri că negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina pentru a pune capăt conflictului sunt „în pauză”, nefiind stabilită nicio dată pentru următoarea rundă de discuţii, relatează AFP, potrivit News.ro.
Acum 8 ore
15:00
Secretarul general al Guvernului nu crede că este ”benefică” o creștere a TVA în sectorul HoReCa: Trebuie o analiză serioasă # StirileProtv.ro
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, este de părere că o creşterea a Taxei pe Valoare Adăugată (TVA) la 21% în domeniul HoReCa nu ar fi benefică.
15:00
„Creierul se stafidește și se usucă”. Mihaela Bilic explică efectele scăderii artificiale a colesterolului # StirileProtv.ro
Colesterolul nu este „inamicul sănătății”, ci un element esențial pentru buna funcționare a organismului. Mihaela Bilic atrage atenția că reducerea drastică a acestuia, prin tratamente cu statine, poate afecta grav sistemul nervos și chiar sănătatea creierului.
14:50
Funcționar din Constanța, acuzat de procurorii Codruței Kovesi de fraudă de 850.000 de euro cu fonduri pentru irigații # StirileProtv.ro
Parchetul European a confiscat active de 500.000 de euro de la un funcționar public din Constanța, cercetat într-un dosar privind o fraudă de 850.000 de euro din fonduri UE pentru sisteme de irigații.
14:40
Încă o fabrică din România se închide. Nu mai face față concurenței cu producătorii din afara UE și facturilor la energie # StirileProtv.ro
ArcelorMittal a luat decizia de a opri "definitiv" activitatea la fabrica sa din municipiul Hunedoara, care produce profile şi corniere pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură, a anunţat, vineri, compania siderurgică.
14:30
Alexandru Nazare a anunțat asigurarea unei finanțări externe de 17 miliarde de euro, după întâlniri cu bancheri americani # StirileProtv.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, aflat în vizită de lucru la Washington D.C., s-a întâlnit cu reprezentanții principalelor instituții financiare americane, în contextul consolidării parteneriatului financiar România-Statele Unite.
14:20
Tentativă de fraudă în numele MAI. Polițiștii au blocat „clona” paginii oficiale a noii cărți electronice de identitate # StirileProtv.ro
Ministerul de Interne a anunțat joi seară că site-ul cărții electronice de identitate a fost clonat. Problema a fost remediată dar nu se știe deocamdată cine a fost în spatele operațiunii.
14:00
Cetățean străin arestat pentru agresarea sexuală a unei prostituate. N-avea bani și a refuzat să plece # StirileProtv.ro
Un bărbat de origine nigeriană a fost arestat preventiv după ce a violat o prostituată într-o locuință din sectorul 6 al Bucureștiului.
14:00
Un bărbat cu probleme psihice bătut de paznicii unui bar a fost apoi încătușat și bătut din nou de polițiști. VIDEO # StirileProtv.ro
O întâmplare revoltătoare a avut loc în Piața Sfatului din Brașov, unde un polițist a fost filmat în timp ce lovea un tânăr încătușat. Bărbatul nu opunea rezistență și fusese victima unei agresiuni anterioare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.