Zeljko Kopic a rupt tăcerea despre schimbul Musi-Politic: ”Eram sigur de un singur lucru”
Sport.ro, 12 septembrie 2025 20:20
În fereastra de transferuri recent încheiată, FCSB și Dinamo au realizat schimbul verii.
Kurt Zouma (30 de ani) a semnat recent cu CFR Cluj, iar fundașul francez a devenit unul dintre fotbaliștii cu cele mai importante CV-uri din istoria Superligii.
”Este o problemă ca Gică Hagi să fie selecționer cât timp Ianis încă joacă?” Florin Prunea, răspuns tranșant # Sport.ro
Naționala României nu traversează cea mai bună perioadă.
Vlahovic a fost invitat să plece de la Juventus, după ce torinezii i-au găsit înlocuitori # Sport.ro
Conducerea lui Juventus i-a anunțat pe agenții lui Dusan Vlahovic (25 de ani) că acesta se poate transfera pentru suma de sub 50 de milioane de euro.
Surprize uriașe la EuroBasket 2025. Vedetele Jokic, Doncic, Hernangomez, Valanciunas și Yabusele nu luptă pentru medalii # Sport.ro
Nume mari de la Europeanul de baschet au plecat acasă.
UEFA a anunțat o modificare importantă a regulamentului Champions League, care va intra în vigoare chiar din acest sezon.
Campioana FCSB se află pe un modest loc 13 după primele 8 etape ale sezonului din Superliga.
Le-au promis fanilor că-l transferă pe Bernardo Silva sau că-l pun antrenor pe Jurgen Klopp! # Sport.ro
Unul dintre marile cluburi ale Europei își alege un nou președinte pe 25 octombrie.
Universitatea Cluj - Rapid se joacă în această seară, de la ora 21:00, în runda a noua din Superliga.
Erriyon Knighton, de două ori finalist olimpic, a fost suspendat vineri patru ani pentru dopaj cu steroizi anabolizanţi, ceea ce înseamnă că sprinterul american în vârstă de 21 de ani nu va putea participa la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.
Ianis Hagi și-a găsit, în sfârșit, o nouă echipă, după mai bine de două luni de la despărțirea de Rangers.
Internaționalul român care i-a dat pe spate pe olandezi: ”Pune-l în teren și știi exact ce primești. E un specialist” # Sport.ro
Dennis Man s-a transferat la PSV Eindhoven de la Parma în această fereastră de transferuri.
Guardiola a auzit pe cine a desemnat Slot cel mai bun atacant din lume și i-a dat replica imediat # Sport.ro
Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, și Arne Slot, managerul lui Liverpool, au opinii diferite când vine vorba de cel mai bun atacant din lume la ora actuală.
Manchester City continuă să-și asigure viitorul.
Silkeborg, coșmarul lui Nicolae Dică, debut groaznic în campionat. Ce se întâmplă cu echipa care i-a dat 10 lui FCSB # Sport.ro
Silkeborg a umilit-o pe FCSB în grupele UEFA Europa Conference League 2022/23.
CFR Cluj continuă campania spectaculoasă de transferuri.
CFR Cluj va înfrunta Metaloglobus, în deplasare, sâmbătă, de la ora 21:30, în runda a noua din Superliga. Andrea Mandorlini a prefațat partida de la Clinceni.
Superliga României revine vineri seară odată cu meciul dintre ”U” Cluj și Rapid de pe ”Cluj-Arena”.
Tehnicianul român va fi "îngropat" în bani.
Dennis Man (27 de ani) a semnat cu PSV Eindhoven în fereastra de transferuri recent încheiată.
FCSB are în continuare bătăi de cap provocate de jucătorii accidentați la echipele naționale.
Spaniolul de 37 de ani a parafat contractul pe 7 august 2025, iar înțelegerea este valabilă până pe 30 iunie 2026.
FC Botoșani se află pe locul cinci în clasament cu 13 puncte obținute după opt etape. Trei victorii, patru remize și un eșec au înregistrat moldovenii.
Mirel Rădoi, antrenor la Craiova și selecționer al României? Reacție-fulger în conferință # Sport.ro
Mirel Rădoi (44 de ani) a comentat ultimele rezultate ale naționalei României, 0-3 în amicalul cu Canada și 2-2 în partida cu Cipru din preliminariile CM 2026.
Cristi Chivu, gata să o pună la punct pe Juventus + veste bună pentru fanii lui Inter: ”E pregătit să joace” # Sport.ro
Interul lui Cristi Chivu a bifat în noul sezon o victorie și o înfrângere în primele două etape din Serie A.
Raul Rusescu se opune numirii lui Gică Hagi la națională! Motivul invocat de fostul atacant # Sport.ro
Raul Rusescu consideră că nu e momentul potrivit ca Gheorghe Hagi să preia echipa națională a României.
Surpriză! Cine a fost desemnat jucătorul lunii august în Premier League: ”Impact instant” # Sport.ro
Premier League se vede în România în exclusivitate pe VOYO!
Reacția lui Ștefan Baiaram după ce nu a prins niciun minut în cele două meciuri ale naționalei # Sport.ro
Ștefan Baiaram (22 de ani) mai are de așteptat pentru debutul la echipa națională, după ce Mircea Lucescu nu l-a folosit deloc la meciurile din septembrie.
Real Madrid pregătește mutări importante pentru mercato! Ce plan au „galacticii“ pentru iarnă # Sport.ro
Chiar dacă fereastra de transferuri din Spania s-a închis pe 1 septembrie, Real Madrid lucrează deja la planul pentru mercato de iarnă.
Olympique Marseille se duelează cu Lorient în etapa a patra din Ligue 1.
Atacantul kosovar a plecat în vară de la Dinamo la Shaanxi Union.
Manuel Akanji, fundașul proaspăt transferat la Inter de la Manchester City, și-a setat ținte uriașe pentru perioada pe care o va petrece sub comanda lui Cristi Chivu.
Universitatea Craiova își poate pierde un jucător de bază.
Să vină ȘuMing! Echipa pe care ar urma s-o preia Șumudică a încasat 4 goluri azi după 0-7, 1-5 și 1-5 în ultima lună # Sport.ro
Yunnan Yukun a jucat, ca de obicei, cu decarul Alexandru Ioniță titular.
A venit la Cluj să semneze, dar l-au întors din drum! CFR a anulat transferul din cauza problemelor medicale # Sport.ro
CFR Cluj continuă mișcările pe piața transferurilor, însă nu toate mutările planificate ajung să se concretizeze.
Manchester este capitala fotbalului european în acest weekend, când City și United se întâlnesc pentru primul derby al sezonului! Două echipe cu orgolii uriașe, cu antrenori sub presiune și cu probleme serioase de lot se pregătesc să scrie un nou capitol al rivalității care împarte orașul în două tabere.
Starul Barcelonei, lângă jucătorul plecat în vară de la FCSB: ”Au făcut o ofertă oficială!” # Sport.ro
Un jucător al Barcelonei poate ajunge în această toamnă lângă un jucător plecat în vară de la FCSB.
La braț cu Gianni Infantino, Ivana Knoll se implică și pentru Campionatul Mondial din 2026! Nebunie cu ultimele poze postate # Sport.ro
Modelul din Croația devenit DJ postează zilnic pe Instagram.
Adrian Mititelu nu se predă! Ce se întâmplă cu echipa după ce a fost exclusă de FRF: anunțul clubului # Sport.ro
Adrian Mititelu, patronul lui FCU Craiova, continuă lupta cu FRF!
Newcastle a pierdut doi jucători abia transferați! Adio Premier League, adio meci cu Barcelona din Champions League # Sport.ro
Premier League este transmis în exclusivitate de VOYO.
Răsturnare de situație la FCSB! Becali nu mai dă un milion pe Tudose și face anunțul momentului: "Dumnezeu m-a scăpat" # Sport.ro
Gigi Becali (67 de ani) își schimbă radical strategia pentru transferul lui Mario Tudose (20 de ani).
Marius Șumudică a bătut palma! Fostul antrenor al lui Rapid ajunge într-un campionat exotic # Sport.ro
Marius Șumudică a petrecut un sezon pe banca Rapidului, dar mandatul său nu s-a încheiat așa cum și-ar fi dorit antrenorul.
Mihai Pintilii a găsit explicația pentru startul de coșmar al FCSB: "Unii n-au avut vacanță, alții prea multă!" # Sport.ro
FCSB, campioana României, se clatină serios în startul de sezon, cu doar șase puncte adunate în primele opt etape.
Atât de mult a trecut de când România nu a mai jucat la Mondial! Selecționerul este născut chiar în anul ultimei participări # Sport.ro
Naționala de volei tricoloră debutează sâmbătă la Campionatul Mondial din Filipine.
Sportul este adesea privit ca o zonă a performanței pure, în care echipamentul joacă un rol de suport, nu de protagonist. Cu toate acestea, istoria recentă a arătat că unele echipamente sportive pot deveni subiecte de dezbatere intensă, fie din cauza designului, fie din cauza impactului asupra jocului. De la mingi de fotbal care schimbă traiectoria în mod neașteptat, până la ghete care promit performanțe supraomenești, industria sportivă nu duce lipsă de controverse.
Gigi Becali, de neoprit! Răspuns sfidător după ce a primit plângere penală: "E pământul meu, fac ce vreau!" # Sport.ro
Gigi Becali anunță că va continua construcția unei biserici într-o arie protejată de la malul Lacului Techirghiol, deși s-a ales cu amenzi și o plângere penală.
Meciurile echipelor naționale au provocat anumite dezechilibre la nivelul băncilor tehnice.
CV de zeci de milioane de euro în Gruia! Cine e Islam Slimani, golgheterul de top transferat de CFR Cluj # Sport.ro
CFR Cluj continuă campania spectaculoasă de transferuri și aduce în Superliga un nume uriaș: Islam Slimani, atacantul în vârstă de 37 de ani care este cel mai bun marcator din istoria naționalei Algeriei.
Universitatea Craiova, pur și simplu WOW! Este singura echipă din România care a reușit o performanță uluitoare în Europa # Sport.ro
Oltenii au făcut și fac treabă în continuare în cupele europene.
