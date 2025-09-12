UEFA a modificat regulile Europa League! FCSB, direct avantajată

13:20

Sportul este adesea privit ca o zonă a performanței pure, în care echipamentul joacă un rol de suport, nu de protagonist. Cu toate acestea, istoria recentă a arătat că unele echipamente sportive pot deveni subiecte de dezbatere intensă, fie din cauza designului, fie din cauza impactului asupra jocului. De la mingi de fotbal care schimbă traiectoria în mod neașteptat, până la ghete care promit performanțe supraomenești, industria sportivă nu duce lipsă de controverse.