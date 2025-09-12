Maria Zaharova: Acuzaţiile privind implicarea Rusiei în alegerile din Moldova sunt absurde

20:30

Preţurile la produsele de bază vor creşte de la 1 octombrie, întrucât premierul Ilie Bolojan nu este de acord cu prelungirea plafonării adaosului comercial, au declarat surse politice din PSD pentru HotNews.ro, de la care relatăm cele ce umrează. Măsura, introdusă pentru prima dată în iunie 2023 sub mandatul lui Marcel Ciolacu, expiră la 30 septembrie.