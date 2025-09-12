Programul Rabla 2025 începe luni cu etapa validării producătorilor auto. De când vor putea şoferii să aplice

16:20

Asasinarea publică a activistului MAGA Charlie Kirk, vocea tineretului Conservator care însuma peste 10 milioane de urmăritori pe toate platformele, provoacă tensiuni enorme în Statele Unite, iar societatea e pe un butoi cu pulbere. NYT face chiar o radiografie a unui război civil care stă să înceapă. Imediat după ce medicii au declarat decesul lui Kirk, liderul de la Casa Albă a ordonat ca steagurile să fie arborate în bernă până la finalul săptămânii și a lansat acuzații asupra extremei stângi. Prin asta, de fapt, Donald Trump înțelege Partidul Democrat în integralitatea sa, pe care îl acuză că a alimentat terorismul prin retorica ce a comparat personaje precum Charlie Kirk cu naziștii.