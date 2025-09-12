Ce se întâmplă cu Dennis Man la echipa naţională?! Verdictul lui Giovanni Becali: “Eu nu l-aş scoate din echipa de start! O să înceapă să joace şi la PSV”
Fanatik, 12 septembrie 2025 22:20
Giovanni Becali, verdict în direct în cazul lui Dennis Man. Sfatul impresarului pentru ca fotbalistul lui PSV să revină la forma care l-a consacrat.
• • •
