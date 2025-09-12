Cum reușesc unii tineri să „PĂCĂLEASCĂ” sistemele de recrutare ale angajatorilor și reușesc să fie selectați pentru un interviu
Gândul, 12 septembrie 2025 22:20
Aproape 30.000 de locuri de muncă au fost scoase pe piață în ultima lună, anunță o platformă de recrutare, iar majoritatea sunt pentru debutanți și muncitori calificați. Cei interesați trebuie să își adapteze CV-ul astfel încât să fie selectați de softurile bazate pe inteligență artificială. Și asta pentru că tot mai mulți angajatori le folosesc. […]
• • •
Acum 10 minute
22:30
O femeie din Iași s-a ales cu dosar penal, sub acuzația de UCIDERE a animalelor cu intenție. Ce a făcut suspecta # Gândul
Polițiștii din municipiul Iași au fost sesizați, joi, cu privire la faptul că o persoană ar fi prins un porumbel pe care ulterior l-ar fi mâncat. La fața locului a fost identificată o femeie de 54 de ani, care a fost condusă la secție pentru clarificarea situației. Din cauza unei stări evidente de agitație și […]
Acum 30 minute
22:20
Cum reușesc unii tineri să „PĂCĂLEASCĂ” sistemele de recrutare ale angajatorilor și reușesc să fie selectați pentru un interviu # Gândul
22:20
Președintele american Donald Trump amenință cu deschiderea unei anchete la adresa miliardarului George Soros pentru că finanțează campanii de agitare a maselor în scopuri obscure. Trump a dezvăluit în cadrul unui interviu acordat Fox News faptul că mișcările de protest din țară nu sunt spontane, ci controlate de Soros și alte persoane interesate să răstoarne […]
22:20
Șeful Ferrari a preferat PLATA de 183 de milioane de euro și muncă în folosul comunității, ca să nu facă închisoare # Gândul
John Elkann, președintele grupului Stellantis și al Ferrari, a ajuns la un acord cu procurorii italieni pentru a soluționa un controversat litigiu fiscal legat de moștenirea bunicii sale, Marella Caracciolo, decedată în 2019. Acordul prevede plata a 183 de milioane de euro către autoritățile fiscale italiene și executarea unui an de muncă în folosul comunității, […]
Acum o oră
21:40
Pe lângă cei 464 de parlamentari, LUNAR se cheltuie suplimentar 1 milion euro cu angajații aleșilor # Gândul
Pe lângă salariile pe care le primesc cei 464 de parlamentari, lunar se mai cheltuie alți aproximativ de 1 milion de euro cu angajații aleșilor. Un singur parlamentar deține recordul, având 11 angajați. Conform datelor obținute de Digi 24, cei 464 de aleși și-au angajat 1.188 de oameni – consilieri, experți, consultanți, șoferi. Parlamentarii sunt […]
21:40
20% din BLOCURILE construite în ultimii 5 ani în România au fost în București, în special în cartierele de la periferie. Cât costă metrul pătrat # Gândul
20% din locuințele construite în ultimii 5 ani în România au fost în București. Mii de blocuri noi au apărut în special în cartierele de la marginea Capitalei. Pe măsură ce zonele respective s-au dezvoltat și au apărut drumuri, centre comerciale și linii noi de transport în comun, prețurile au urcat chiar și cu 40% […]
Acum 2 ore
21:30
De ce par neverosimile imaginile cu dronele rusești din Polonia? S-au născut deja o grămadă de conspirații, dar explicația e foarte simplă # Gândul
Drone rusești ieftine din lemn și polistiren au invadat spațiul aerian al Poloniei săptămâna aceasta și au fost doborâte cu sisteme de arme de milioane de dolari, subliniind lipsa de pregătire adecvată a NATO pentru astfel de amenințări. Cel puțin 19 drone au intrat miercuri în spațiul aerian al Poloniei. A fost un „test politic […]
21:10
Noul ambasador al Chinei în România, primit de Oana Țoiu, chiar după războiul diplomatic cu China # Gândul
Noul ambasador al Republicii Populare Chineze în România, E.S. Feng Chen, s-a instalat zilele acestea la București. Culmea ironiei. După războiul diplomatic, declanșat cu China, Țoiu l-a primit pe ambasadorul chinez acreditat la București. Potrivit MAE, cei doi oficiali au exprimat dorința de cooperare, “în concordanță cu prioritățile de politică externă, interesele fundamentale și […]
21:00
POVESTEA lui Mohamed, egipteanul cucerit de România, care acum lucrează într-o piață de legume din Gherla: „Nu mă duc în altă parte” # Gândul
În plin scandal provocat de unii lideri politici extremişti care încurajează rasismul şi discriminarea, la Gherla se scrie povestea frumoasă a lui Muhomed, egipteanul care şi-a găsit rostul într-o piaţă din România. Muha, cum îi spun clienţii fideli, are 26 de ani şi până anul trecut muncea în hotelurile de la malul Mării Roşii. Acolo […]
20:50
O tânără de 21 de ani, victimă a unui accident, și-a recăpătat mobilitatea cu ajutorul terapiei moderne # Gândul
Ministrul Sănătății prezintă povestea unei tinere de 21 de ani, victimă a unui accident, care a suferit o fractură vertebrală gravă și a fost internată de urgență, iar apoi a început recuperarea medicală la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara. Alexandru Rogobete explică într-o postare pe Facebook că procesul de recuperare s-a realizat prin terapii […]
Acum 4 ore
20:20
În loc să se predea, Tyler Robinson – presupusul asasin al lui Charlie Kirk – ar fi amenințat cu SINUCIDEREA după ce tatăl său l-a confruntat # Gândul
Tyler Robinson, acuzat de asasinarea lui Charlie Kirk, a amenințat că se va sinucide – în loc să se predea autorităților – după ce tatăl său l-a confruntat cu privire la crima comisă, potrivit unor surse din cadrul forțelor de ordine. Bărbatul și-a recunoscut fiul, în vârstă de 22 de ani, din fotografiile presupusului trăgător, […]
20:20
Daniel David, ministrul Educației, a declarat vineri seara, la B1 TV, despre moțiunea depusă de AUR în Parlament, care va fi votată luni, că: „Este o procedură democratică” și va fi prezent pentru a da explicații. Întrebat despre ziua de luni, când va fi dezbătută și votată moțiunea împotriva sa, Daniel David a declarat […]
19:40
Programele școlare sunt vechi de 25 de ani. Există și MANUALE scrise înainte ca unii elevii să se fi născut # Gândul
Istoria se repetă, an de an, în școala românească. Aceleași manuale vechi, rupte și prăfuite ajung în ghiozdanele copiilor. Și nu sunt vechi doar la propriu, ci și în teorie. Elevi învață după manuale redactate în 2005 și li se tot promite că acest lucru s-ar putea schimba. Cel mai devreme, bobocii clasei a IX-a […]
19:30
NATO lansează misiunea „Santinela estică”. Mark Rutte: „Am văzut drone care au încălcat spațiul aerian NATO în România, Estonia, Letonia și Lituania” # Gândul
NATO a anunțat lansarea misiunii „Santinela estică,” o nouă operațiune cu scopul de consolidare a apărării flancului estic al Europei. Lansarea misiunii vine ca răspuns la incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian polonez la începutul acestei săptămâni, a declarat secretarul general al alianței Mark Rutte: „Deși aceasta a fost cea mai mare concentrație de încălcări […]
19:20
Mirel Rădoi îi ia apărarea lui Mircea Lucescu: „Nu avem alți 23 de jucători cu care să îi înlocuiești” # Gândul
Mirel Rădoi consideră că selecționerul Mircea Lucescu nu ar trebui schimbat de la cârma naționalei după ce șansele de calificare la Cupa Mondială din 2026 s-au diminuat considerabil. Prima reprezentativă de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Ciprului, 2-2 (2-1), marți seara, pe GSP Stadium din Nicosia, în Grupa H a preliminariilor […]
19:20
Oficialii de la Varșovia îl contrazic pe Trump: Incursiunea DRONELOR rusești nu avea cum să fie accidentală # Gândul
Varșovia respinge versiunea președintelui american Donald Trump asupra incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian polonez. Polonia, susținută de aeronave din alte state NATO, a doborât miercuri drone care i-au încălcat spațiul aerian, fiind prima dată de la începutul războiului dintre Rusia și Ucraina când un astfel de eveniment se petrece. Uniunea Europeană a criticat Moscova […]
19:00
Decizia UE privind centrala nucleară construită de ruși în Ungaria, anulată de Curtea Europeană de Justiție. Budapesta anunță că proiectul va CONTINUA # Gândul
Curtea Europeană de Justiție a anulat decizia Uniunii Europene privind planurile pentru construcția unei centrale nucleare în Ungaria de către o companie rusă. Curtea Europeană de Justiție a argumentat că nu este clar dacă Guvernul lui Viktor Orban a respectat regulile UE privind achizițiile publice atunci când a atribuit contractul pentru centrala nucleară Paks II […]
18:50
Tatăl refugiatei din Ucraina, ucisă de un bărbat în SUA, trăiește o nouă dramă după moartea fiicei sale # Gândul
Stanislav Zarutskyi, tatăl tinerei ucrainene Iryna Zarutska, ucisă de un bărbat în SUA, nu a putut participa la înmormântarea acesteia în Charlotte, Carolina de Nord, din cauza regulilor stricte care interzic bărbaților apți de luptă să părăsească Ucraina. Bărbatul e „devastat” că nu a putut să-și ia rămas bun de la frumoasa sa fiică, care […]
Acum 6 ore
18:10
Familiile tinerilor români luaţi de ape în timpul unei viituri în Italia, în 2024, cer despăgubiri de milioane de euro # Gândul
Familiile celor 3 tineri români morţi după ce au fost luaţi de o viitură produsă pe râul Natisone, în regiunea Udine, din nord-estul Italiei, au cerut în instanţă despăgubiri de 3,7 milioane de euro de la Ministerul italian de Interne şi de la Agenţia Regională de Coordonare a Sănătăţii. Sumele cerute reprezintă, potrivit avocatului familiilor celor […]
18:00
Polonia va folosi tehnologie de la BAE Systems pentru a construi o fabrică de armament de ultimă generație # Gândul
Compania britanică BAE Systems a semnat un contract cu Polonia, oferind licențele pentru tehnologii cheie care vor ajuta autoritățile poloneze să construiască o nouă fabrică de armament. Vineri, Guvernul polonez a confirmat că va construi o fabrică de obuze de artilerie de ultimă generație cu ajutorul BAE Systems. BAE va oferi licențele pentru tehnologii cheie […]
17:50
Premierul Ilie Bolojan vrea eliminarea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază # Gândul
17:50
Tratamentele pentru pacienții oncologici vor fi asigurate fără întreruperi: CNAS alocă 405 milioane de lei pentru MEDICAMENTE # Gândul
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a transmis, vineri, că monitorizează continuu modul de utilizare a bugetului aprobat pe toate domeniile de asistenţă medicală, iar în prezent nu există discontinuităţi în tratamentul pacienţilor oncologici. „Echipa CNAS apreciază eforturile depuse de Ministerul Finanțelor pentru identificarea soluțiilor necesare în vederea achitării tuturor obligațiilor scadente în luna […]
17:40
CTP își pune cenușă în cap în cazul Charlie Kirk, după ce comentariul său a REVOLTAT jumătate de Românie # Gândul
Confruntat cu un puternic val de contestare după ce a declarat public că nu simte niciun fel de empatie pentru moartea activistului american Charlie Kirk, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a revenit cu un amplu comentariu. Influentul gazetar neagă acuzațiile că ar încuraja violența, și cu atât mai puțin că s-ar bucura de dispariția aliatului lui […]
17:30
Câți PENSIONARI a pierdut România într-un singur an și care mai e acum raportul dintre aceștia și salariați. INS a oferit toate datele # Gândul
Conform datelor oferite de Institutul Naţional de Statistică (INS), România a pierdut peste 50.000 de pensionari într-un an, dar chiar și așa tot există raporturi și de 14 pensionari la 10 salariați. În trimestrul II al anului, numărul mediu de pensionari a fost de 4,918 milioane persoane, în creştere cu 18.000 de persoane faţă de […]
17:10
Statele Unite îndeamnă statele G-7 să impună taxe vamale de până la 100% Chinei și Indiei. Ce recomandă SUA cu privire la activele RUSIEI din UE # Gândul
SUA își vor îndemna aliații din Grupul celor Șapte să impună taxe vamale de până la 100% Chinei și Indiei, ca urmare a importurilor celor două state de petrol din Rusia. De asemenea, Statele Unite le vor comunica statelor G-7 că ar trebui să creeze o cale legală pentru a confisca activele suverane rusești blocate […]
17:00
Premierul Ilie Bolojan vrea eliminarea plafonării adaosului comercial pentru produsele de bază # Gândul
16:50
O nouă lovitură pentru industria românească. Se pune lacătul pe ArcelorMittal Hunedoara, fabrica cu o istorie de 140 de ani # Gândul
Lovitură grea pentru industria românească. ArcelorMittal a luat decizia de a opri definitiv activitatea la fabrica sa din municipiul Hunedoara, a anunţat, vineri 12 septembrie, compania siderurgică. Aceasta era specializată în producția de profile şi corniere pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură și a pierdut teren decisiv pe piața externă, în urma unui cumul […]
16:40
Maia Sandu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. „Sanctitatea Sa m-a asigurat că MOLDOVA este auzită” # Gândul
Președinta Republicii Maia Sandu s-a întâlnit vineri la Vatican cu Papa Leon al XIV-lea. Maia Sandu a fost împreună cu mama și sora sa, potrivit imaginilor publicate de Vatican News. Papa Leon a primit-o în audiență pe președinta Maia Sandu, care anterior se întâlnise și cu premierul italian Giorgia Meloni. Ulterior, Maia Sandu s-a întâlnit […]
16:40
Primele imagini cu SUSPECTUL prins de autoritățile americane în cazul asasinatului lui Charlie Kirk # Gândul
Primele imagini cu suspectul în cazul asasinatului lui Charlie Kirk au fost făcute publice. Suspectul arestat și acuzat de uciderea lui Charlie Kirk a fost identificat ca fiind Tyler Robinson, au declarat pentru NBC News cinci oficiali de rang înalt din domeniul aplicării legii, informați despre această chestiune. Robinson are de 22 de ani și […]
Acum 8 ore
16:30
VREMEA de sâmbătă, 13 septembrie 2025. Meteorologii anunță temperaturi de vară, în plină toamnă, cu maxime și de 30 de grade Celsius # Gândul
Meteorologii anunță că vremea va rămâne în continuare caldă, cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei. În acest context, maximele se vor încadra între 22 şi 30 de grade Celsius. La noapte, cerul va fi variabil, mai mult noros în sudul şi în estul ţãrii. Vor fi averse, pe arii relativ extinse în Moldova, local […]
16:20
Maia Sandu, în audiență la VATICAN, cu mama, sora și o consilieră. „Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este auzită” # Gândul
16:10
Turcia și Italia au anunțat că au semnat un acord pentru combaterea migrației ilegale, discutând în același timp modalități de consolidare a legăturilor dintre cele două țări. Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, și omologul său italian, Antonio Tajani, au semnat un „document operațional” care prevede o cooperare mai strânsă între Gărzile de Coastă din […]
16:00
Erai dator și nu știai: Datoria externă a României a EXPLODAT cu 15 miliarde de euro în primele șapte luni din an # Gândul
România a mai pus pe listă peste 15 miliarde de euro datorie către creditori din afara țării, doar în primele 7 luni din 2025. În total, datoria externă a ajuns la aproximativ 220 de miliarde de euro, arată cele mai recente date ale Băncii Naționale a României (BNR). Datoria externă a guvernului este de 120 […]
16:00
Danemarca va cumpăra sisteme de APĂRARE aeriană în valoare de 9,11 miliarde de dolari/ Statele europene își intensifică măsurile de securitate # Gândul
Danemarca intenționează să cumpere sisteme de apărare aeriană fabricate în Europa pentru 9,11 miliarde de dolari, cea mai mare achiziție de arme realizată vreodată, a declarat, vineri, ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen, invocând o situație dificilă în materie de securitate. Premierul danez, Mette Frederiksen, a ordonat în februarie armatei să achiziționeze echipamente militare pentru a-și […]
16:00
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului: S-a luat “o pauză” în negocierile Rusia-Ucraina. Statele europene, acuzate că împiedică un DIALOG pașnic # Gândul
Rusia a declarat vineri că s-a luat “o pauză” în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina și a acuzat țările europene că împiedică un proces de dialog pașnic la care Moscova rămâne deschisă. Negociatorii ruși și ucraineni au purtat trei runde de discuții directe în acest an la Istanbul. Cea mai recentă rundă de […]
15:50
Călin Georgescu, antidot pentru râie? Cunoscut tiktoker despre ineditul episod: “Încă mai am pe mâini brobonele” # Gândul
Un cunoscut tiktoker și susținător convins al lui Călin Georgescu a povestit un episod inedit legat de cu fostul prezidențiabil. Astfel, influencerul a susținut, în timpul unui live organizat cu doar câteva ore înaintea acestui eveniment, că este posibil să îi fi dat râie modelului său. Tiktokerul Răzvan a relatat o întâmplare inedită care îl […]
15:30
În urmă cu puțin timp, președintele Donald Trump a spus că asasinul activistului Charlie Kirk se află în custodie și va fi audiat. -știre în curs de actualizare Sursa foto: Fox News AUTORUL RECOMANDĂ: Examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice a SNSPA a fost AMÂNAT din cauza lucrărilor la […]
15:20
15:10
Încearcă să nu exagerezi lucrurile. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 13 septembrie 2025. Berbec S-ar putea să simți că te lovești de un zid de cărămidă la fiecare pas, mai ales când vine vorba de emoții. Intensitatea zilei te poate face să te simți ca într-o oală sub presiune. Încearcă să […]
15:10
Rabla 2025. Programul este compromis de birocrație, acuză producătorii și importatorii de automobile. Cât valorează noile vouchere # Gândul
După o perioadă de incertitudine privind continuarea sa, programul Rabla 20245 revine în atenție. Producătorii și importatorii de automobile critică programul din cauza gradului mare de birocrație. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat reluarea programului de la 1 septembrie, acestuia fiindu-i alocată suma de 200 de milioane de lei. Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile […]
15:00
Vestul României prinde viteză. Astăzi a fost SEMNAT contractul pentru Lotul 2 al Drumului Expres Arad–Oradea # Gândul
Vestul României primește un impuls major pentru conectivitate și dezvoltare economică. Lotul 2 al Drumului Expres Arad-Oradea a fost oficial atribuit, astăzi, consorțiului Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) – Straco Holding SRL (România). Contractul are o valoare de 2,76 miliarde de lei (fără TVA) și prevede finalizarea celor 39,7 km de […]
15:00
Curs BNR 12 septembrie 2025. Ce se întâmplă cu monedele principale, înainte de weekend. La cât se situează gramul de aur # Gândul
Banca Națională a României (BNR) a actualizat datele pentru ziua de vineri, 12 septembrie 2025. Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul oficial, indicele ROBOR la 12 luni (12M) a înregistrat o nouă creștere. Prețul gramului de aur s-a majorat și el, față de ziua precedentă. În acest sens, Banca Națională a României transmite că indicele ROBOR […]
15:00
Secretarul american al ENERGIEI: UE ar putea renunța la gazul din Rusia în șase până la 12 luni, folosind în schimb gaz natural lichefiat din SUA # Gândul
Uniunea Europeană ar putea renunța la gazul din Rusia în șase până la 12 luni, înlocuindu-l cu gaz natural lichefiat din SUA, a declarat vineri secretarul american al Energiei, Chris Wright. Statele Unite au comunicat această poziție oficialilor UE săptămâna aceasta, a adăugat Wright pentru Reuters. Declarația lui Wright a fost făcută la Bruxelles, unde […]
14:40
Fosta vedetă de televiziune Catrinel Sandu a oferit amănunte despre cele două fete ale sale, Sara și Lara, pe care le are din fostul mariaj cu Gabriel Trifu. Catrinel Sandu a fost căsătorită cu fostul jucător de tenis Gabriel Trifu, împreună cu care are două fetițe, Sara și Lara. După divorțul de acesta, Catrinel […]
14:40
„Moștenire” pentru copii și nepoți: Datoria externă a României a CRESCUT cu 15 miliarde de euro în primele șapte luni din an # Gândul
Acum 12 ore
14:30
O mamă din Suceava a organizat un flagrant pentru 2 dealeri care i-au vândut droguri fiicei sale. Cum s-a desfășurat întreaga operațiune # Gândul
Cu intenția categorică de a face dreptate, o mamă din Suceava a organizat un flagrant pentru 2 dealeri care i-au vândut substanțe interzise fiicei sale. Întreaga operațiune a avut loc în anul 2023, iar cei doi bărbați urmează să fie judecați la Tribunalul Suceava, în curând. O mamă suceveancă a intrat în legătură cu doi […]
14:30
ONU analizează viitorul unui STAT PALESTINIAN/ Adunarea Generală cere îndepărtarea conducerii grupării Hamas # Gândul
Adunarea Generală a ONU va vota, vineri, „Declarația de la New York”, menită să dea un nou impuls soluției a două state pentru conflictul dintre Israel și Fâșia Gaza. Israelul a denunțat eșecul Adunării și al Consiliului de Securitate de a condamna atacurile fără precedent ale mișcării palestiniene de pe 7 octombrie 2023. „Condamnăm atacurile […]
14:20
Poate fi sau nu cercetat președintele Nicușor Dan pentru „voluntarii” care îl filmează? Toni Neacșu explică în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
Nicușor Dan nu este „persoană fizică”, spune fostul judecător Adrian Toni Neacșu, pentru Gândul. Declarația vine în contextul în care președintele României a declarat că primește servicii „ca persoană fizică” de la o echipă de filmare, în mod „voluntar”. În exclusivitate pentru Gândul, avocatul Adrian Toni Neacșu a explicat că regimul donațiilor către demnitarii români […]
14:20
CRIMA își găsește scuza la DIGI Fm. Kirk e de vină, în opinia unui realizator de radio și tv, pentru că a murit împușcat # Gândul
Moartea tragică a activistului conservator Charlie Kirk, unul dintre principalii aliați ai președintelui Donald Trump, a împărțit România în două. În vreme ce liderii de opinie de orientare conservatoare deplâng moartea sa tragică la numai 32 de ani, tabăra progresistă, avându-i ca vârf de lance pe Lucian Mîndruță, Cristian Popescu sau Moise Guran, invocă o […]
14:10
Scenariu românesc la Paris! Puteri străine au interferat și au amplificat protestele, susțin autoritățile. Sondajele spun altceva # Gândul
Franța fierbe în contextul protestelor organizate în toată țara de mișcarea „Blocăm totul”. Procurorii francezi au anunțat că au deschis mai multe anchete care vizează posibile ingerințe străine în țară, inclusiv în organizarea de proteste împotriva conducerii statului. Autoritățile franceze declară că nu au detectat interferențe străine coordonate, la scară largă, înaintea protestelor „Blocăm totul” […]
