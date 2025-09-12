Ministra Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale Apele Române, Sorin Lucaci
Financial Intelligence, 12 septembrie 2025 22:20
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis, vineri, din funcție, pe directorul Administrației Naționale 'Apele Române', Sorin Lucaci.
NATO lansează Operaţia Eastern Sentry pentru întărirea apărării pe flancul estic
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi comandantul Suprem al Forţelor Aliate (SACEUR), Alexus Grynkewich, au anunţat, vineri
Ministrul Economiei: Charlie Ottley a aplicat pentru cetăţenia română; dosarul încă se plimbă prin hăţişul birocratic
Turismul românesc n-a avut vreodată un birou de promovare mai eficient decât jurnalistul britanic Charlie Ottley, care a
ArcelorMittal anunţă oprirea definitivă a producţiei la fabrica sa din municipiul Hunedoara
Compania siderurgică ArcelorMittal a luat decizia de a opri "definitiv" activitatea la fabrica sa din municipiul Hunedoara, care
OMV vrea să taie costurile cu 400 milioane de euro şi să facă disponibilizări în Austria
Grupul austriac OMV, acţionarul majoritar de la OMV Petrom, a anunţat vineri că a demarat un amplu program
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a avut, în cadrul vizitei sale de lucru în SUA, mai multe întâlniri cu
SUA: Individul suspectat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk a fost identificat ca fiind Tyler Robinson
Individul suspectat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk, reținut de autorități, a fost identificat ca fiind , un
Constructorii auto presează Bruxelles-ul să regândească interdicţia vânzării de automobile cu motoare pe combustie din 2035
Cei mai mari constructori europeni de automobile se întâlnesc vineri cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,
Bolojan: Proiectele spitalelor ce nu mai pot fi finanţate prin PNRR, mutate pe fonduri din Programul Sănătate
Proiectele spitalelor care nu mai pot fi finanţate prin PNRR vor fi mutate pe fonduri europene din Programul
UE ar putea renunţa la gazele ruseşti peste un an, susţine secretarul american al Energiei
Uniunea Europeană ar putea abandona gazele ruseşti în următoarele şase până la 12 luni, prin înlocuirea lor cu
EssilorLuxottica evaluează cu atenţie o posibilă tranzacţie cu grupul Armani
EssilorLuxottica va examina cu atenţie o posibilă investiţie în grupul Armani, după ce creatorul de modă a scris
Connections își menține obiectivul de creștere a veniturilor cu aproximativ 20% pentru întreg anul 2025
Connections, companie de tehnologie listată pe piața AeRo a Bursei de Valori București (simbol bursier CC), a înregistrat,
Cei mai talentați 50 de tineri artiști români pot fi descoperiți la Teatrul Național „I.L. Caragiale" București, în
FMI se aşteaptă la o creştere graduală a economiei României şi la reducerea inflaţiei până la finalul lui 2026
Economia României ar urma să crească gradual, pe fondul necesarei consolidări fiscale, care este esenţială pentru contracararea extinderii
Schimbări importante la impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport – majorări semnificative și facilități eliminate
Diana Coroabă, Partener PwC România, Ana Maria Iordache, Partener D&B David și Baias, Anca Lungeanu, Senior Manager PwC România Creșteri
Luxul scapă, salamul plătește: Noua strategie ANAF împotriva firmelor din România
Noua conducere ANAF a început în forță. Doar că forța asta s-a prăbușit spectaculos într-o direcție absurdă, care
În fiecare an, a doua zi de vineri din luna septembrie, consacrată ca Ziua Gazistului, oferă prilejul de
Ministrul Sănătăţii: Nu voi fi de acord niciodată cu vaccinarea obligatorie; oamenii au dreptul să aleagă dacă folosesc sau nu un tratament medical
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că niciodată nu va fi de acord cu vaccinarea obligatorie. "Consider că oamenii
Cisullo, One United Properties: „Programul de răscumpărare nu reprezintă o retragere de pe piața bursieră; Alocarea banilor către proiecte, dividende, buy-back – un echilibru delicat, de care se ocupă cei doi co-CEO"
Programul de răscumpărare gigant, de până la 20% din companie, propus de One United Properties, în valoare de
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri pentru a discuta despre incursiunile dronelor în Polonia
Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite se va reuni vineri pentru a discuta despre incursiunile dronelor în spaţiul
Consiliul de Securitate al ONU condamnă atacurile din Qatar, fără a numi Israelul
Consiliul de Securitate al ONU a condamnat joi recentele atacuri împotriva Qatarului şi a făcut apel la "dezescaladare",
CNBC: Economia Franţei se confruntă cu un risc major, dincolo de turbulenţele politice
După ce prim-ministrul Franţei a fost demis prin vot parlamentar, un succesor a fost instalat şi ţara a
SUA: Echipa lui Trump sporeşte securitatea după asasinarea lui Charlie Kirk (WSJ)
Echipa preşedintelui american Donald Trump a început să întărească măsurile de securitate în urma asasinării activistului conservator Charlie
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat pentru tentativă de lovitură de stat
Fostul şef de stat brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro a fost condamnat joi la 27 de ani
Trump susține că intruziunea unor drone în Polonia ar fi putut fi o 'eroare' din partea Rusiei
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că intruziunea unor presupuse drone rusești pe teritoriul polonez ar fi
Premierul israelian Benjamin Netanyahu declară că "nu va exista un stat palestinian"
Premierul israelian a afirmat joi că nu va exista un stat palestinian, declaraţie făcută în cursul unei ceremonii
Preşedintele Emmanuel Macron a anunțat că Franţa mobilizează trei avioane Rafale pentru a "contribui la protejarea spaţiului aerian polonez"
Preşedintele Emmanuel Macron a anunţat joi că Franţa a decis să mobilizeze trei avioane de vânătoare Rafale "pentru
Rusia a cerut joi Poloniei să îşi reconsidere decizia de a închide graniţa cu Belarus, o măsură anunţată
Franța mobilizează trei avioane Rafale pentru a 'contribui la protejarea spațiului aerian polonez' (Macron)
Franța a decis să mobilizeze trei avioane de vânătoare Rafale 'pentru a contribui la protejarea spațiului aerian polonez'
SUA: Anchetatorii au imagini cu ucigașul lui Charlie Kirk și au găsit pușca pe care acesta ar fi folosit-o
Autoritățile care investighează uciderea lui Charlie Kirk au raportat joi că au 'imagini bune' cu presupusul autor al
ANAF Sector 1 a trimis sesizare penală către Parchetul de pe lângă Tribunalul București privind RICHRBT SRL încă de acum un an
Pe 28 august 2024, inspectorii ANAF Sector 1 au consemnat oficial că sunt îndeplinite condițiile pentru declararea inactivității
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Washington D.C: Am demarat un program intens de întâlniri, în SUA, pentru alinierea obiectivelor strategice de investiţii ale României cu agenda marilor finanţatori şi a unor instituţii americane importante
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, se află la Washington D.C, el afirmând că a demarat un program intens de
Cancelarul german analizează o prelungire a termenului limită pentru închiderea termocentralelor pe cărbune
Germania ar trebui să aibă în vedere o pauză când vine vorba de închiderea ultimelor termocentrale pe cărbune,
Cine era Charlie Kirk, aliatul lui Trump și activist conservator, care a fost împuşcat la un miting la Utah Valley University din Orem?
Google Trends a înregistrat o creștere a căutărilor pentru expresia „Cine este Charlie Kirk" odată cu răspândirea știrii
Cornelia Năstase, CC Tax Advisory: CASS pe indemnizația minimă de creștere a copilului necesită o corecție urgentă
CC Tax Advisory atrage public atenția că aplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% asupra
FEI: Managerii de fonduri pot accesa 100 de milioane de euro pentru investiţii în transfer de tehnologie
Managerii de fonduri pot aplica la Fondul European de Investiţii (FEI) pentru alocarea bugetară de 100 de milioane
Ivan: Marii consumatori din industria petrochimică – acces la preţuri rezonabile la gazele din Marea Neagră
Ministrul Energiei
Romgaz a reziliat contractul cu DURO FELGUERA pentru CTE Iernut, potrivit informaţiilor transmise BVB. ROMGAZ SA informează actionarii […] The post Romgaz a reziliat contractul cu DURO FELGUERA pentru CTE Iernut appeared first on Financial Intelligence.
Programul PSD de relansare a economiei – Rogobete propune extinderea capacităţii de producţie pentru medicamente / Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, propune acces cu prioritate la preţuri rezonabile la gazele din Marea Neagră pentru marile companii româneşti # Financial Intelligence
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, propune extinderea capacităţii de producţia pentru medicamente şi molecule biosimilare la nivel naţional, dar […] The post Programul PSD de relansare a economiei – Rogobete propune extinderea capacităţii de producţie pentru medicamente / Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, propune acces cu prioritate la preţuri rezonabile la gazele din Marea Neagră pentru marile companii româneşti appeared first on Financial Intelligence.
BCE a menţinut nemodificate dobânzile dar nu a oferit indicii privind viitoarele decizii de politică monetară # Financial Intelligence
Banca Centrală Europeană (BCE) a menţinut nemodificate dobânzile, la reuniunea de politică monetară de joi, în linie cu […] The post BCE a menţinut nemodificate dobânzile dar nu a oferit indicii privind viitoarele decizii de politică monetară appeared first on Financial Intelligence.
Sorin Grindeanu, despre reforma în administraţie: Mă aştept ca în această săptămână să avem o primă formă. Ştiu că vor exista discuţii pe finalul săptămânii, cu structurile asociative # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, despre reforma în administraţie, că se aşteaptă ca în […] The post Sorin Grindeanu, despre reforma în administraţie: Mă aştept ca în această săptămână să avem o primă formă. Ştiu că vor exista discuţii pe finalul săptămânii, cu structurile asociative appeared first on Financial Intelligence.
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 700 milioane de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni […] The post Ministerul Finanţelor a împrumutat, joi, 700 milioane de lei de la bănci appeared first on Financial Intelligence.
Acționarii Romgaz, convocați pentru aprobarea emisiunii unei a doua tranșe de obligațiuni # Financial Intelligence
Acționarii Romgaz au fost convocați, pe 20 octombrie, pentru aprobarea emisiunii unei a doua tranșe de obligațiuni și/sau […] The post Acționarii Romgaz, convocați pentru aprobarea emisiunii unei a doua tranșe de obligațiuni appeared first on Financial Intelligence.
Departamentul pentru Situații de Urgență și Asociația Energia Inteligentă lansează „Ghidul de conduită în cazul producerii de avarii majore la rețeaua de transport sau distribuție a energiei electrice” # Financial Intelligence
Departamentul pentru Situații de Urgență și Asociația Energia Inteligentă lansează „Ghidul de conduită în cazul producerii de avarii […] The post Departamentul pentru Situații de Urgență și Asociația Energia Inteligentă lansează „Ghidul de conduită în cazul producerii de avarii majore la rețeaua de transport sau distribuție a energiei electrice” appeared first on Financial Intelligence.
Stanton Chase: 20 de ani de activitate – 1.000 de proiecte realizate, 500 de clienți din multiple industrii # Financial Intelligence
Stanton Chase, firmă internațională de executive search și consultanță în leadership, împlinește douăzeci de ani de activitate în […] The post Stanton Chase: 20 de ani de activitate – 1.000 de proiecte realizate, 500 de clienți din multiple industrii appeared first on Financial Intelligence.
În urma instituirii de către DNA a măsurii controlului judiciar privind Directorul General și Directorul Comercial al ELCEN, […] The post ELCEN anunță numirea unui Director General interimar appeared first on Financial Intelligence.
BRM: Apreciem că funcționarea piețelor de energie în țara noastră rămâne în continuare deficitar reglementată # Financial Intelligence
“Considerăm necesară încurajarea piețelor centralizate adevărate, de tip pur bursier, de energie electrică și gaze naturale” Bursa Română […] The post BRM: Apreciem că funcționarea piețelor de energie în țara noastră rămâne în continuare deficitar reglementată appeared first on Financial Intelligence.
Sondaj INSCOP: Peste 40% dintre români ar vota cu AUR, 17,9% cu PSD, iar 15,2% cu PNL # Financial Intelligence
Peste 40% dintre alegători ar vota cu AUR, iar 17,9% cu PSD, conform barometrului realizat de INSCOP Research, […] The post Sondaj INSCOP: Peste 40% dintre români ar vota cu AUR, 17,9% cu PSD, iar 15,2% cu PNL appeared first on Financial Intelligence.
Erste: Perspectivele României vor depinde de posibilitatea de a menține credibilitatea fiscală # Financial Intelligence
Perspectivele României vor depinde de posibilitatea de a menține credibilitatea fiscală, permițând în același timp spațiu pentru investiții […] The post Erste: Perspectivele României vor depinde de posibilitatea de a menține credibilitatea fiscală appeared first on Financial Intelligence.
Gabriel Avrămescu: Tot mai mulți români sunt vizați de tentative de fraudă financiară; o simplă informare din surse oficiale poate face diferența între siguranța banilor tăi și pierderi greu de recuperat # Financial Intelligence
Tot mai mulți români sunt vizați de tentative de fraudă financiară prin intermediul unor așa-zise fonduri de investiții […] The post Gabriel Avrămescu: Tot mai mulți români sunt vizați de tentative de fraudă financiară; o simplă informare din surse oficiale poate face diferența între siguranța banilor tăi și pierderi greu de recuperat appeared first on Financial Intelligence.
