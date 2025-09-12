Câștigătorul US Open 2025, Carlos Alcaraz, are o nouă iubită. Cine este tânăra care l-a cucerit
Fanatik, 12 septembrie 2025 23:50
Învingătorul turneului US Open 2025, Carlos Alcaraz, se întâlnește cu un model celebru. Cum arată tânăra care i-a furat inima.
Acum 10 minute
00:00
Victor Anglescu a luat foc după U Cluj – Rapid: „E penalty cât casa! Bătaie de joc, am trimis un mesaj mai sus! O să ne explice Sabău cum a inventat apa caldă” # Fanatik
Victor Angelescu, reacție furibundă la adresa arbitrajului după U Cluj - Rapid 0-0: „E penalty oriunde pe pământul ăsta! E incredibil ce se întâmplă la Cluj!”
00:00
Ele sunt singurele zodii peste care dă norocul și prosperitatea după 15 septembrie. Protecție divină și mari surprize pentru ele în această toamnă # Fanatik
Aceste zodii cunosc norocul și prosperitatea după 15 septembrie. Viața lor se schimbă din mai multe puncte de vedere în această toamnă.
Acum 30 minute
23:50
Câștigătorul US Open 2025, Carlos Alcaraz, are o nouă iubită. Cine este tânăra care l-a cucerit # Fanatik
Învingătorul turneului US Open 2025, Carlos Alcaraz, se întâlnește cu un model celebru. Cum arată tânăra care i-a furat inima.
23:50
Fotbaliștii Rapidului au reacționat după remiza de pe terenul lui U Cluj: „Meritam mai mult. Era o miză importantă” # Fanatik
Kader Keita, Claudiu Petrila și Alexandru Pașcanu au reacționat după remiza înregistrată de Rapid pe terenul Universității Cluj, scor 0-0.
23:40
Rapid a cerut două penalty-uri într-un minut în meciul cu U Cluj! Giuleștenii, campioni la lovituri de pedeapsă neacordate # Fanatik
Rapid a cerut din nou penalty-uri la un meci de SuperLiga. Giuleștenii au făcut-o de două ori într-un singur minut în remiza albă cu U Cluj
Acum o oră
23:30
Alexandru Băluță n-a mai plecat în SUA! Ce s-a întâmplat după transferul de la FCSB la Los Angeles FC # Fanatik
Alexandru Băluță a fost anunțat oficial drept noul jucător al lui Los Angeles FC de mai bine de două săptămâni, dar nici acum n-a ajuns în SUA
23:30
Costel Gâlcă atacă arbitrajul după U Cluj – Rapid 0-0: „Am avut un penalty, trebuia să câștigăm” # Fanatik
Costel Gâlcă, reacție fermă după U Cluj - Rapid 0-0: „Am avut un penalty, păcat că nu am putut lua cele trei puncte”. La ce fază s-a referit antrenorul giuleștenilor
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 13 septembrie. Bet Builder de cotă 4,75 la Superbet pentru Metaloglobus – CFR Cluj # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 13 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4,75 la meciul Metaloglobus - CFR Cluj
Acum 2 ore
23:00
Lovitură pentru Vladimir Screciu! Echipa interesată de fotbalistul Craiovei a transferat un alt mijlocaș defensiv # Fanatik
Formația interesată de transferul lui Vladimir Screciu a decis să aducă un alt jucător, care evoluează pe același post ca fotbalistul Universității Craiova.
22:40
Fanii Stelei jubilează după anunțul ministrului Apărării: ”Voi susține ca această echipă să facă un parteneriat cu un privat”. Când se va ataca promovarea # Fanatik
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, este pus pe fapte mari și vrea să schimbe forma de organizare a Stelei pentru a se putea obține dreptul de promovare.
22:30
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 13 septembrie 2025. Câștig de peste 500 de lei pe Juventus – Inter și Real Sociedad – Real Madrid # Fanatik
Biletul zilei la pariuri pentru sâmbătă, 13 septembrie 2025, ar putea aduce câștiguri de puțin peste 500 de lei cu doar două evenimente din fotbalul european de top
22:20
Ce se întâmplă cu Dennis Man la echipa naţională?! Verdictul lui Giovanni Becali: “Eu nu l-aş scoate din echipa de start! O să înceapă să joace şi la PSV” # Fanatik
Giovanni Becali, verdict în direct în cazul lui Dennis Man. Sfatul impresarului pentru ca fotbalistul lui PSV să revină la forma care l-a consacrat.
Acum 4 ore
22:00
Condiția pusă de Gică Hagi pentru a veni la națională. Apropiatul „Regelui” a dat toate detaliile # Fanatik
Dezvăluiri în premieră despre venirea lui Gică Hagi ca selecționer la naționala României! Condiția pusă de „Rege” pentru a semna cu FRF
21:50
Cristi Chivu îi răspunde lui Fabio Capello înainte de Juventus – Inter. Ce spune despre criticile la adresa lui Calhanoglu # Fanatik
Cristi Chivu, reacție fermă după ce Fabio Capello l-a criticat pe Hakan Calhanoglu. Ce a spus antrenorul român înainte de Juventus - Inter
21:40
O sportivă care a reprezentat SUA la Jocurile Olimpice, reacție șoc după moartea lui Charlie Kirk: ”Am reușit!” # Fanatik
Reacție șoc din partea unei faimoase sportive din SUA după moartea lui Charlie Kirk. Mesajul ei a generat mari controverse.
21:20
Antonio Rudiger, out din lotul lui Real Madrid înainte de meciul cu Sociedad! Probleme mari pentru Xabi Alonso # Fanatik
Probleme mari de lot pentru Xabi Alonso înainte de Real Sociedad - Real Madrid! Ce se întâmplă cu Antonio Rudiger
21:10
Indexarea pensiilor amânată până în 2027. Cine va pierde câte 600 de lei pe lună din cei 4 milioane de pensionari # Fanatik
4 milioane de pensionari nu vor avea parte de creșterea pensiilor în 2027. Toți vor încasa cu 600 de lei mai puțin pentru coșul de cumpărături, în doar câteva luni.
20:50
Ștefan Baiaram a rupt tăcerea despre plecarea de la Universitatea Craiova: „Asta îmi doresc!” # Fanatik
Cum a reacționat Ștefan Baiaram după ce a aflat de oferta primită din străinătate. Mesajul clar al tânărului fotbalist de la Universitatea Craiova.
20:40
Prezentatoarea TV care întoarce toate privirile la 34 de ani l-a lăsat cu gura căscată până și pe soțul ei. ”Atât de frumoasă” # Fanatik
Moderatoarea TV care impresionează la 34 de ani l-a uimit inclusiv pe partenerul său de viață. E frumoasă și atrăgătoare.
20:20
Adrian Mititelu a răbufnit după ce FC U Craiova a fost exclusă din competiții: ”Eu sunt un martir al acestei situații”. Video # Fanatik
Adrian Mititelu își linge rănile după ce FC U Craiova a fost exclusă din competiții și se consideră un martir în lupta pe care o duce cu FRF.
Acum 6 ore
20:00
Cât de bogați sunt Mike Tyson și Floyd Mayweather, de fapt. Ce avere dețin și cu ce afaceri se mai ocupă # Fanatik
Mike Tyson și Floyd Mayweather sunt două legende ale boxului profesionist. Ce averi au reușit însă să strângă de-a lungul carierei lor?
19:50
„Viitorul sună bine!”. Vodafone și UEFA, parteneriat de top pe cea mai mare scenă a fotbalului european # Fanatik
Se anunță un viitor strălucit pentru fotbalul din Europa. Vodafone și UEFA au încheiat un parteneriat pentru a susține cele mai importante competiții
19:50
Care sunt riscurile la care se expune țara ce introduce un ministru virtual. Eficiență reală sau doar o strategie de imagine: ”Trebuie să fim foarte atenți” # Fanatik
O țară europeană introduce un ministru virtual pentru achiziții publice. Experții pun însă sub semnul întrebării eficiența AI în gestionarea funcțiilor guvernamentale complexe.
19:30
FCSB primește tot mai multe vești neplăcute despre jucătorii săi. Mihai Stoica a anunțat cine va sta un an de zile din cauza accidentării.
19:10
Universitatea Cluj și-a luat atacant de la rivala CFR. Ce spune președintele clubului despre ultimul transfer făcut de ardeleni.
18:50
„Putin vrea să demonstreze că NATO e o iluzie!” Un expert în Rusia dezvăluie riscurile slăbiciunii arătate de Trump în problema dronelor # Fanatik
Atitudinea ambiguă a lui Trump față de dronele rusești intrate în Polonia amplifică temerile europenilor. Experţii avertizează că NATO riscă să fie percepută ca o iluzie.
18:40
Cum arată la 51 de ani unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din lume. Fizicul său a surprins pe toată lumea # Fanatik
Un fost fotbalist de 51 de ani a uimit o lume întregă. Ce face acesta pentru a se menține în formă și pentru a avea un fizic de invidiat.
18:30
Andrei Florian, meci de foc în Malta! Românul invincibil din echipa lui McGregor boxează cu titlul pe masă în main event # Fanatik
Andrei Florian, noua stea a boxului profesionist, reprezintă, din nou, România la nivel înalt. Invincibilul pugilist luptă în main event la o gală importantă din Malta
18:30
Adrian Mutu și Florin Prunea, replici dure în direct: ”I-a făcut pe români să plângă mai mult decât Sclava Isaura” / ”Un bărbat frumos, dar mai face urât la băutură!” # Fanatik
Prezenți la o emisiune de umor difuzată la TV, Adrian Mutu și Florin Prunea nu au ratat ocazia de a se ”înțepa” reciproc.
18:20
Giovanni Becali, revoltat după ce Borza a fost accidentat de preparatorul fizic: “Rapid poate să ceară despăgubiri” # Fanatik
Giovanni Becali, sfat pentru oficialii de la Rapid după ce Andrei Borza s-a accidentat în cantonamentul echipei naționale. “E un ghinion incredibil”.
18:10
Rezultate SuperLiga, etapa 9. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet. Absențe mari pentru Gâlcă în U Cluj – Rapid # Fanatik
Vezi programul complet al etapei 9 din SuperLiga, cine transmite meciurile la TV și online, rezultatele finale, marcatorii și schimbările din clasament. Toate detaliile despre derby-uri, surprize și jucătorii etapei
Acum 8 ore
18:00
Ianis Hagi e pregătit de debutul în Turcia. Când ar putea juca primul meci pentru noua sa echipă, Alanyaspor. Presa a făcut anunțul.
17:40
Mihai Lixandru resimte presiunea de la FCSB înaintea meciului cu Csikszereda: „E foarte important să legăm două victorii!” # Fanatik
Mihai Lixandru știe că FCSB trece printr-o situație ingrată în SuperLiga și are emoții înaintea deplasării la Csikszereda. Ce mesaj le-a transmis coechipierilor săi
17:20
Doar așa îl vor ierta! Vladislav Blănuță a primit ultimatum din partea ultrașilor Dinamo Kiev. „Cuvintele nu sunt de ajuns” # Fanatik
Ce îi cer suporterii ucraineni lui Vladislav Blănuță să facă pentru a-l ierta pentru mesajele pro-ruse distribuite. Ultrașii au vorbit cu presa britanică.
17:10
Câți ruși au primit cetățenie română de la începutul războiului din Ucraina. Acuzații grave la adresa autorităților române # Fanatik
Din ce în ce mai muți cetățeni ruși își cumpără cetățenie română. Ce spun autoritățile de la București despre filiera folosită de aceștia pentru a ajunge în UE
17:10
„Am fost în situația dânsului și știu cum se simte”. Ce sfat i-a dat Mirel Rădoi lui Mircea Lucescu după tensiunile de la națională # Fanatik
Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, a oferit o primă reacție interesantă după Baiaram nu a jucăt niciun minut cu Cipru și Canada. Află ce a spus
16:50
Secretarul general al Guvernului se opune creşterii TVA în Horeca. Radu Oprea avertizează că turismul pe litoral a scăzut în această vară # Fanatik
Fosul ministrul PSD-ist al economiei, Radu Oprea, consideră că industria Horeca nu trebuie împovărată o nouă majorare a TVA-ului.
16:50
Islam Slimani, primul interviu în tricoul CFR Cluj! Le-a pus gând rău rivalelor: „Vreau să marchez mult”. Video # Fanatik
Primele declarații date de Slimani din postura de jucător al celor de la CFR Cluj. „Sunt foarte fericit să fiu aici, la un club mare din România”
16:40
Ce meserie și-ar fi dorit să aibă soția lui Lionel Messi. Antonela Roccuzzo nu și-a mai finalizat studiile niciodată, însă nu regretă alegerea făcută # Fanatik
Deși Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, se bucură de un succes uriaș pe plan profesional, iată că visurile ei erau altele acum ceva timp.
16:30
Italienii pun o presiune uriașă pe Cristi Chivu înaintea „șocului” Juventus – Inter: „E obligat să facă asta” # Fanatik
Ce scrie presa din Peninsulă înainte de „Derby d’Italia”. Cristi Chivu are o misiune complicată la Torino. „E obligat să ofere un răspuns”.
16:10
Adrian Mititelu a decis! Ce se întâmplă cu FC U Craiova și anunț pentru jucători: „Să-și găsească echipe” # Fanatik
Situația clubului FC U Craiova devine una critică. Ce decizie a luat Adrian Mititelu la câteva zile după anunțul federației.
Acum 12 ore
16:00
SuperGigi, cotă record de 70.000 pentru etapa de SuperLiga: “Cu 13 lei am ajuns la câștigul maxim de 1 milion de lei” # Fanatik
SuperGigi a oferit la FANATIK SUPERLIGA ponturile sale pentru a etapa a 9-a din SuperLiga, iar cota finală este una impresionantă.
15:50
Cipriotul care a creat haos în defensiva “tricolorilor” a revenit în SuperLiga: “I-am zis că nu mai accept să joace sub standardul de la națională” # Fanatik
Un jucător cipriot care s-a remarcat în meciul cu România, avertizat la FANATIK SUPERLIGA că nu mai poate să joace în campionatul României sub nivelul de la națională.
15:30
Giovanni Becali îl sfătuieşte pe Gică Hagi să preia echipa naţională: “Eu aş semna pe patru ani cu clauze de performanţă! Trece timpul” # Fanatik
Gică Hagi, încurajat de Giovanni Becali să preia echipa națională. Cum l-a sfătuit impresarul pe „Rege” să își facă un contract beton.
15:20
Cum au reacționat italienii când au aflat că România le poate ieși în cale în barajul pentru CM 2026: „Pericolul real sunt ei!” # Fanatik
Drumul către CM 2026 poate reprezenta pentru România un baraj cu Italia. Cum au reacționat „Azzuri” când au aflat că pot întâlni naționala lui Mircea Lucescu.
15:00
Arnold Garita, întoarcere spectaculoasă în SuperLiga?! “Am avut discuţii ca să vină liber de contract” # Fanatik
Arnold Garita, la un pas de revenirea în SuperLiga. Discuții avansate pentru readucerea atacantului care a impresionat în fotbalul românesc.
14:50
“Se ştie că Mircea Lucescu are o supărare pe olteni!”. Oficialii Universităţii Craiova atacă după ce Baiaram şi Mitriţă n-au jucat în Cipru – România # Fanatik
Universitatea Craiova, deranjată după ce Baiaram şi Mitriţă n-au jucat în Cipru - România. Ce au spus oficialii oltenilor despre selecționerul Mircea Lucescu.
14:50
Giovanni Becali, şocat de asasinarea lui Charlie Kirk: „Am văzut cum ţâşnea sângele! Soţia şi fetele nu s-au putut uita” # Fanatik
Asasinarea lui Charlie Kirk a stârnit reacții dure. Giovanni Becali a spus că familia sa nu a putut privi imaginile, considerând de nesuportat cruzimea.
14:40
Cum arată una dintre cele mai recente statui ale lui Cristiano Ronaldo. A fost creată de un fan iranian și este expusă la muzeul privat al starului de la Al-Nassr # Fanatik
Un fan iranian a realizat o statuie care îl reprezintă pe Cristiano Ronaldo. Aceasta a fost deja expusă la Muzeul CR7 din Madeira.
14:30
Robert Niță ironizează transferul stelar de la CFR Cluj după ultimele declarații: “Dacă se trezește așa devreme, până la primul antrenament e obosit!” # Fanatik
CFR Cluj a dat o lovitură de imagine cu transferul lui Islam Slimani, dar Robert Niță nu a ratat ocazia la FANATIK SUPERLIGA de a ironiza cererea algerianului.
