Primasport.ro, 12 septembrie 2025 23:50
• • •
Acum 10 minute
00:00
VIDEO | Ioan Ovidiu Sabău, impresionat de noul transfer de la „U” Cluj: „Atâta linişte, maturitate, foarte inteligent în deciziile pe care le-a luat” # Primasport.ro
VIDEO | Ioan Ovidiu Sabău, impresionat de noul transfer de la „U” Cluj: „Atâta linişte, maturitate, foarte inteligent în deciziile pe care le-a luat”
Acum 30 minute
23:50
Trebuia acordat penalty în U Cluj – Rapid? „Remarc reflexul prost al lui Cisse. Nu ai voie...” | VIDEO EXCLUSIV
23:40
23:40
VIDEO | Costel Gâlcă nu s-a putut abţine după remiza cu „U” Cluj! Antrenorul Rapidului, mesaj direct către conducere: „Am avut penalty! Am spus-o şi o repet!"
Acum o oră
23:10
Lovitură de proporţii pentru Real Madrid! Starul lui Xabi Alonso s-a accidentat şi e OUT
Acum 2 ore
23:00
VIDEO | "U" Cluj - Rapid 0-0! Remiză albă în derby-ul etapei
22:30
VIDEO | "U" Cluj - Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie uriaşă irosită de Keita
22:10
VIDEO | "U" Cluj - Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început repriza secundă
Acum 4 ore
22:00
„Îmi ajunge! Nu sunt aici pentru a răsturna totul cu susul în jos”. Cristi Chivu nu a suportat şi a răbufnit înainte de partida cu Juventus
21:50
Cât a investit Ioan Varga în transferurile de la CFR Cluj? „Nu trebuie să te aştepţi la salarii astronomice” | VIDEO EXCLUSIV
21:40
VIDEO | "U" Cluj - Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie monumentală ratată de Christensen
21:10
Unde consideră Marius Bilaşco că a greşit Sebastian Colţescu în CFR-FCSB: „Analiza e una singură. Nu se mai discuta despre nimic altceva” | VIDEO EXCLUSIV
21:10
VIDEO | "U" Cluj - Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
20:30
Gică Hagi revine pe teren şi va face echipă cu foste mari glorii din fotbalul mondial! Toate detaliile evenimentului
Acum 6 ore
20:00
VIDEO | Ceahlăul – FC Bihor 0-3. Orădenii se impun categoric şi urcă pe primul loc în Liga 2
19:50
VIDEO | "U" Cluj - Rapid, astăzi, de la ora 21:00, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start
19:50
LIVE VIDEO | Ceahlăul – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ioan Hora asigură victoria orădenilor
19:30
LIVE VIDEO | Ceahlăul – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii marchează din nou
18:40
Primele cuvinte ale lui Islam Slimani în tricoul lui CFR! Ce impresii a adunat atacantul algerian de la venirea în România
18:40
LIVE VIDEO | Ceahlăul – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor la Piatra Neamţ
18:30
Cine arbitrează meciurile de sâmbătă din SuperLiga
18:30
Lovitură pentru Chelsea! Starul londonezilor va lipsi o perioadă lungă de timp
18:30
Ştefan Bairam, reacţie fulger despre zvonul privind transferul în Turcia: „Credeţi-mă!”
18:20
„Nu am dormit niciodată între două antrenamente”! Mircea Rednic neagă acuzaţiile după ce a fost demis de Standard Liege
18:10
Andrea Mandorlini a anunţat când revine Louis Munteanu pe teren! Vedeta care ar putea debuta la CFR Cluj în meciul cu Metaloglobus
18:10
LIVE VIDEO | Ceahlăul – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
Acum 8 ore
17:50
LIVE VIDEO | Ceahlăul – FC Bihor, de la 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:40
L-au urmărit în campionatul din Belgia, iar acum îi sfătuiesc pe cei de la CFR! Cum îl pot pune ardelenii în valoare pe Islam Slimani: „Nu trebuie să alerge ca Usain Bolt”
17:10
Dublă lovitură pentru FCSB! După Adrian Şut, campioana României nu se va putea baza pe alţi doi titulari
16:40
Eugen Neagoe la naţionala Moldovei? Experimentatul tehnician a făcut anunţul: „M-a sunat cineva”
16:40
CFR, aproape de o nouă mutare de răsunet! Motivul pentru care nu s-a mai realizat transferul care ar fi „betonat” apărarea clujenilor
Acum 12 ore
15:40
VIDEO | Seth Dunwoody păcăleşte plutonul şi se impune în a treia etapă din turul României. Clasare excelentă pentru Cristi Răileanu
15:20
Nostalgia TV lansează grila de toamnă! Forever Young: poveşti care nu îmbătrânesc niciodată
15:20
Bomba zilei! FC U Craiova are interzis în toate competiţiile, iar clubul a anunţat ce se întâmplă cu echipă
15:10
FIFA a primit 1,5 milioane de cereri de bilete pentru Cupa Mondială în 24 de ore
15:00
Se destramă Craiova? După Baiaram, un alt fotbalist poate pleca. Scouterii s-au dus în Cipru, după el: ”Le place profilul jucătorului!”
14:40
TAS a suspendat-o provizoriu pe atleta etiopiană Diribe Welteji înaintea Campionatelor Mondiale
14:30
Alcool pe stadioane! De când se va putea bea bere la meciuri
13:20
După manifestaţiile pro-palestiniene, echipa Israel-Premier Tech îşi va schimba titulatura pentru cursele următoare
12:50
Deţinătorii de loje la stadionul Azteca din Ciudad de México vor beneficia de acces automat la Cupa Mondială
12:50
Hochei pe gheaţă: Canadienii achitaţi de acuzaţia de agresiune sexuală vor putea juca din nou în NHL începând cu 1 decembrie
12:30
Meciurile starurilor din Arabia Saudită se văd în România exclusiv pe PrimaPlay.ro
12:10
De ce a ratat Dinamo transferul verii: ”Toată lumea îşi mai doreşte!” | EXCLUSIV
12:10
Răzvan Burleanu negociază cu trei antrenori! Cine ar putea să îi ia locul lui Mircea Lucescu
11:40
Un antrenor român cu peste 200 de meciuri în SuperLiga ar putea să preia naţionala Moldovei
11:40
E gata! Fiul lui Ronaldinho a pus cerneala pe contract
Acum 24 ore
11:00
Motivul pentru care Gică Hagi are şanse foarte mici să ajungă la echipa naţională
10:50
Andrei Chindriş a bătut palma cu nouă formaţie! Destinaţie interesantă
10:10
VIDEO | Ceahlăul – FC Bihor, ora 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro!
10:10
VIDEO | "U" Cluj - Rapid, astăzi, de la ora 21:00, în direct la Prima Sport 1! Start de etapă în SuperLiga
