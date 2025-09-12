Cine este remarcatul lui Ioan Ovidiu Sabău, după 0-0 cu Rapid: „Va fi un plus pentru noi”
Antena Sport, 12 septembrie 2025 23:50
Universitatea Cluj și Rapid București au deschis etapa cu numărul 9 din Liga 1. Cele două formații au remizat, scor 0-0, pe Cluj Arena, iar giuleștenii au ratat ocazia de a urca, cel puțin temporar, pe primul loc în clasament. Ioan Ovidiu Sabău a fost mulțumit cu rezultatul obținut de „șepcile roșii" și a explicat
Universitatea Cluj și Rapid București au deschis etapa cu numărul 9 din Liga 1. Cele două formații au remizat, scor 0-0, pe Cluj Arena, iar giuleștenii au ratat ocazia de a urca, cel puțin temporar, pe primul loc în clasament. Ioan Ovidiu Sabău a fost mulțumit cu rezultatul obținut de „șepcile roșii" și a explicat
“Penalty cât casa!” Victor Angelescu a făcut praf arbitrajul după 0-0 cu U Cluj: “Bătaie de joc!” # Antena Sport
Victor Angelescu a răbufnit după U Cluj – Rapid 0-0. Acționarul minoritar al echipei din Giulești a criticat în termeni duri arbitrajul. În opinia omului din conducerea Rapidului, centralul Florin Andrei trebuia să îi acorde un penalty echipei lui Costel Gâlcă, în finalul partidei. Angelescu a ieșit la atac și a transmis că echipa sa
Universitatea Cluj și Rapid București au remizat în deschiderea etapei a 9-a din Liga 1. Cele două formații și-au împărțit ocaziile importante pe parcursul celor 90 de minute, iar giuleștenii au cerut și lovitură de la 11 metri pe finalul jocului. Rapidul a ratat șansa de a urca, cel puțin pentru moment, pe primul loc
Alex Pașcanu a răbufnit după U Cluj – Rapid 0-0. Fundașul a criticat arbitrajul: “Penalty clar!” # Antena Sport
Alex Pașcanu a oferit prima reacție după U Cluj – Rapid 0-0. Fundașul a răbufnit la interviu și a criticat arbitrajul din cadrul partidei din etapa a 9-a. Faza la care a făcut referire Pașcanu s-a întâmplat în finalul partidei. După o lovitură liberă, giuleștenii au acuzat un henț, la Artean, însă centralul Florin Andrei
Claudiu Petrila a oferit prima reacție după U Cluj – Rapid 0-0. Jucătorul lui Costel Gâlcă a declarat că echipa sa ar fi meritat victoria, la duelul din etapa a 9-a. Rapid a ratat ocazia de a urca pe primul loc în Liga 1, după remiza cu U Cluj. Astfel, Universitatea Craiova are ocazia de
Giovanni Becali a analizat situația lui Dennis Man și a dat verdictul: “Îi lipsește asta!” # Antena Sport
Giovanni Becali a vorbit despre Dennis Man, jucător care nu a avut prestații excelente în ultima perioadă. Agentul este de părere că fotbalistul își va reveni în scurt timp. Dennis Man s-a transferat în această vară la PSV. Totuși, acesta nu a avut un joc excelent la echipa de club. De asemenea, prestațiile sale au
Radu Drăgușin, imagini fabuloase de la ultimul antrenament de la Tottenham! Mesajul „dragonului” # Antena Sport
După accidentarea gravă suferită în a doua parte a sezonului trecut, Radu Drăgușin a revenit în sfârșit la antrenamentele celor de la Tottenham Hotspur. Fundașul român a publicat pe contul de Instagram mai multe fotografii de la sesiunea de pregătire de vineri. „Dragonul" a urmat un proces lung de recuperare, însă a strâns din dinți
Real Madrid va juca etapa aceasta pe terenul celor de la Real Sociedad, iar Xabi Alonso a primit vești proaste la ultimul antrenament al „los blancos". Presa din Spania scrie că Antonio Rudiger a acuzat probleme medicale, iar verdictul este unul crunt. Fundașul german va fi indisponibil pentru următoarele trei luni, ceea ce îi dă
Daniel Pancu, val de laude pentru un jucător transferat de Rapid: “Bun spre foarte bun!” # Antena Sport
Daniel Pancu s-a declarat impresionat de un jucător transferat de Rapid, în această perioadă de mercato. Antrenorul a avut doar cuvinte de laudă la adresa acestuia. Este vorba despre Leo Bolgado, fundaș care a ajuns în Giulești sub formă de împrumut, de la CFR Cluj. În opinia lui Daniel Pancu, brazilianul este o soluție bună
Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, va fi pe banca tehnică în meciul din Liga Campionilor la fotbal împotriva echipei Newcastle United, marţi, după ce a obţinut cu succes ridicarea suspendării care-l punea în imposibilitatea de a fi alături de jucători în timpul primului meci din acest sezon european, conform agenţiei Reuters. Antrenorul german Flick şi antrenorul
The post Jurnal Antena Sport | Acasă crește încrederea appeared first on Antena Sport.
Chelsea, un nou transfer de top! Londonezii s-au înțeles cu un atacant care a făcut spectacol în Ligue 1 # Antena Sport
Chelsea Londra a ajuns la un acord pentru obţinerea semnăturii jucătorului Emanuel Emegha de la Strasbourg, din Ligue 1, atacantul olandez urmând să vină la formaţia londoneză în 2026, a anunţat, vineri, clubul din Premier League, conform agenţiei Reuters. Jucătorul de 22 de ani a marcat 14 goluri şi a oferit trei pase decisive în
The post Jurnal Antena Sport | Nu e cu supărare la Craiova appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | O nouă ședință pentru Lucescu appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu s-a enervat la conferința de presă! Mesaj dur înainte de Juventus – Inter: “M-am săturat” # Antena Sport
Cristi Chivu a susținut conferința de presă premergătoare partidei Juventus – Inter. Antrenorul echipei din Milano s-a enervat, după ce a auzit unele întrebări ale ziariștilor prezenți în sală. Duelul dintre Juventus și Inter reprezintă primul „examen dificil" în Serie A pentru Cristi Chivu, pe banca nerrazzurilor. Derby-ul este programat sâmbătă, de la ora 19:00
La câteva luni după despărțirea de Rapid București, Marius Șumudică este gata să revină pe banca tehnică. Tehnicianul român și-a dat acordul pentru a semna cu chinezii de la Yunnan Yukun, iar salariul acestuia va fi unul uriaș. La formația care ocupă în acest moment locul 8 în prima ligă a Chinei, Șumudică va avea
Nuri Şahin, fostul tehnician al echipei Borussia Dortmund, va fi noul antrenor al echipei de fotbal Istanbul Başakşehir, formaţie eliminată recent de Universitatea Craiova în play-off-ul Conference League, informează presa din Turcia, citată de DPA. Ziarul Sozcu şi canalul A Spor au indicat vineri că Nuri Şahin şi clubul au ajuns la un acord şi
Ajuns la vârsta de 40 de ani, mexicanul Guillermo Ochoa nu renunță la ideea de a juca anul viitor la Campionatul Mondial de fotbal. Portarul a semnat cu ciprioții de la AEL Limassol, acesta fiind al 7-lea club european din cariera acestuia. Marele său obiectiv este acela de a bifa prezența la al șaselea turneul
Ce fac azi cei mai bine plătiți trei jucători de la Dinamo, în era Cortacero: doar unul mai joacă fotbal! # Antena Sport
În august 2020, se construia „El Nuevo Dinamo", după ce clubul din Ștefan cel Mare fusese preluat de spaniolul Pablo Cortacero. Omul de afaceri originar din Granada transfera jucători străini pe salarii uriașe pentru România și promitea că o va transforma pe Dinamo într-o forță pe continent. Borja Valle era adus în țară cu un
Ștefan Baiaram a reacționat după oferta uriașă primită din Turcia: “Acesta e gândul meu!” # Antena Sport
Ștefan Baiaram a vorbit despre oferta uriașă primită din Turcia. Jucătorul Universității Craiova nu s-a ferit de subiect și a dezvăluit care este gândul său. Potrivit digisport.ro, Universitatea Craiova a primit o ofertă de 4 milioane de euro, pentru transferul lui Baiaram. Echipa care îl dorește pe jucătorul lui Mirel Rădoi este Istanbul Bașakșehir, formație
Lovitură uriașă pentru un jucător de la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: “Stă un an!” # Antena Sport
Mihai Stoica a anunțat că un jucător de la FCSB a primit o lovitură uriașă. Oficialul roș-albaștrilor a explicat că acesta mai are de așteptat, până la revenirea pe teren. Este vorba despre Joyskim Dawa, fundaș care s-a accidentat în luna martie, la un meci al echipei naționale. Acesta s-a operat din cauza unei probleme
Andrea Mandorlini, vești despre starea lui Louis Munteanu. Ce a spus despre debutul lui Zouma # Antena Sport
CFR Cluj va juca sâmbătă pe terenul celor de la Metaloglobus București, iar formația antrenată de Andrea Mandorlini nu concepe să se întoarcă fără trei puncte din duelul de la Clinceni. Tehnicianul care i-a luat locul pe bancă lui Dan Petrescu are absențe importante pentru acest joc. Louis Munteanu nu face parte din lotul ardelenilor
Cu o singură victorie în actuala ediție de campionat, FCSB se va deplasa duminică pe terenul celor de la Csikszereda, în etapa cu numărul 9 din Liga 1. Campioana României va avea câteva absențe importante pentru acest joc. Formația nou promovată nu a obținut niciun succes în cele șapte meciuri jucate și ar putea profita
Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că se aşteaptă la o partidă dificilă în etapa a 9-a a Superligii de fotbal, Farul Constanţa creând mereu probleme formaţiei sale, chiar şi în meciurile disputate pe teren propriu. "Întâlnim o echipă care ne-a creat mereu multe probleme, şi în meciurile
Islam Slimani, primele cuvinte după transferul la CFR Cluj: „Am jucat cu fotbaliști extraordinari” # Antena Sport
După Kurt Zouma, Islam Slimani este al doilea cel mai tare transfer făcut de CFR Cluj în acest sezon. Chiar dacă are 37 de ani, cel mai important marcatori din istoria naționalei Algeriei are obiective mari, cel mai important fiind prezența la Cupa Mondială de anul viitor. Cu 40 de apariții în cel mai tare
Italienii pun presiune pe Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu Juventus: „Nu a fost prima opțiune” # Antena Sport
După ce a salvat-o pe Parma de la retrogradare, la prima sa aventură la seniori, Cristi Chivu a fost numit pe banca Interului ca înlocuitor pentru Simone Inzaghi, plecat în Arabia Saudită la Al Hilal. Antrenorul român a avut parte de o eliminare prematură la Campionatul Mondial al Cluburilor, iar nici startul de sezon din
Decizia luată de Adrian Mititelu, după ce FCU Craiova a fost exclusă din toate competițiile # Antena Sport
FCU Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, anunţă, vineri, că activitatea echipei continuă cu antrenamente, precizând că jucătorii care nu erau legitimaţi au fost lăsaţi să plece. Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis în această săptămână excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile, din cauza datoriilor. Adrian Mititelu a luat decizia: FCU Craiova
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 12 septembrie, de pe as.ro. Pe as.ro vezi toate detaliile legate de accidentarea suferită de Adrian Şut. Mijlocaşul campioanei ar putea ajunge chiar pe masa de operaţie. AntenaSport Update 12 septembrie 1. Probleme la FCSB Adrian Şut s-a accidentat la naţională şi va sta
CFR Cluj a blocat transferul jucătorului cotat la 1,2 milioane de euro! Motivul din spatele acestei decizii # Antena Sport
După ce i-a transferat pe Kurt Zouma, Marcus Coco și Islam Slimani, CFR Cluj a fost aproape de a da o nouă lovitură impresionantă pe piața de mercato. Concret, ardelenii au vrut să-l aducă în Gruia pe Pape Abou Cissé. Jucătorul senegalez era liber de contract după despărțirea de Al-Shamal, însă mutarea a picat imediat […] The post CFR Cluj a blocat transferul jucătorului cotat la 1,2 milioane de euro! Motivul din spatele acestei decizii appeared first on Antena Sport.
“Gheorghe Hagi n-ar trebui să fie selecționer”. Raul Rusescu, opinie tranșantă contra curentului # Antena Sport
Gică Hagi a fost unul dintre numele asociate cu banca tehnică a naționalei odată cu remiza României cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială. Deși multe persoane au susținut că “Regele” merită să vină în locul lui Mircea Lucescu, Raul Rusescu nu este de aceeași părere. Fostul atacant crede că două motive importante nu îi […] The post “Gheorghe Hagi n-ar trebui să fie selecționer”. Raul Rusescu, opinie tranșantă contra curentului appeared first on Antena Sport.
Ministrul Apărării Naționale a dezvăluit când va putea Steaua să promoveze: “Voi susține asta” # Antena Sport
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, a dezvăluit într-o apariție televizată că va încerca să o ajute pe CSA Steaua să își obțină dreptul de promovare în Liga 1. “Militarii” sunt în acest moment blocați în eșalonul secund, fiind o echipă de drept public, iar încercările din Parlament de a le permite să evolueze au eșuat. […] The post Ministrul Apărării Naționale a dezvăluit când va putea Steaua să promoveze: “Voi susține asta” appeared first on Antena Sport.
“Nu avem adversari facili”. Mihai Lixandru se teme înainte de Csikszereda – FCSB: “Încearcă să prindă ritmul” # Antena Sport
Mihai Lixandru a prefaţat partida dintre Csikszereda şi FCSB, din etapa a noua a Ligii 1. Partida se va disputa duminică, de la ora 21:00, şi va fi în format live text, pe AS.ro. Mihai Lixandru a transmis faptul că niciun adversar nu este unul facil, astfel că se aşteaptă ca meciul de la Miercurea […] The post “Nu avem adversari facili”. Mihai Lixandru se teme înainte de Csikszereda – FCSB: “Încearcă să prindă ritmul” appeared first on Antena Sport.
Așa poate Vladislav Blănuță să fie iertat de suporterii lui Dinamo Kiev. Cerința privind războiul din Ucraina # Antena Sport
Vladislav Blănuță a prins un transfer uluitor din Liga a 3-a direct la Dinamo Kiev, însă primirea sa nu a fost deloc una călduroasă. După ce suporterii echipei au descoperit videoclipuri propagandiste pro-ruse ditribuite de jucătorul de 23 de ani, editorul unui site care acoperă ce se întâmplă la echipă a sugerat ce poate face […] The post Așa poate Vladislav Blănuță să fie iertat de suporterii lui Dinamo Kiev. Cerința privind războiul din Ucraina appeared first on Antena Sport.
Vladimir Screciu ar putea pleca de la Universitatea Craiova! Echipa care a pus ochii pe jucătorul lui Mirel Rădoi # Antena Sport
Vladimir Screciu ar putea pleca de la Universitatea Craiova, în această toamnă. Mijlocaşul lui Mirel Rădoi e dorit în Israel, ţară în care încă nu s-a încheiat perioada de mercato. Concret, conform fanatik.ro, Vladimir Screciu a fost pus pe lista de transferuri de cei de la Maccabi Haifa, ocupanta locului trei din Israel, în sezonul […] The post Vladimir Screciu ar putea pleca de la Universitatea Craiova! Echipa care a pus ochii pe jucătorul lui Mirel Rădoi appeared first on Antena Sport.
U Cluj – Rapid LIVE TEXT (21:00). Cu o victorie, giuleştenii vor urca pe primul loc în Liga 1. Echipele probabile # Antena Sport
U Cluj – Rapid, duelul care deschide etapa a noua din Liga 1, va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:00. Cu o victorie, giuleştenii lui Costel Gâlcă vor urca pe primul loc în Liga 1. După opt etape disputate, Rapid ocupă locul secund, fiind neînvinsă. Giuleştenii au 18 puncte, cu […] The post U Cluj – Rapid LIVE TEXT (21:00). Cu o victorie, giuleştenii vor urca pe primul loc în Liga 1. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
Programul românilor la Campionatele Mondiale de Atletism. Când debutează “tricolorii” la Tokyo # Antena Sport
Campionatele Mondiale de Atletism urmează să se defășoare în Japonia între 13 și 21 septembrie, iar România va fi reprezentată de nouă sportivi. Pe lista “tricoloră” sunt câteva persoane care emit pretenții la o treaptă a podiumului, însă obiectivul principal al federației e cu siguranță legat de accederea în cât mai multe finale. Primul atlet […] The post Programul românilor la Campionatele Mondiale de Atletism. Când debutează “tricolorii” la Tokyo appeared first on Antena Sport.
Ianis Hagi (26 de ani) a primit o veste importantă înaintea primului meci la Alanyaspor. Turcii au prefaţat confruntarea noii echipe a “Prinţului”, cu Konyaspor, dezvăluind că acesta ar urma să fie rezervă. Duelul dintre Konyaspor şi Alanyaspor se va disputa sâmbătă, de la ora 20:00. Cele două echipe se vor înfrunta în etapa a […] The post Vestea primită de Ianis Hagi, înainte de primul meci cu Alanyaspor. Anunţul turcilor appeared first on Antena Sport.
Fernando Alonso, pus să aleagă cea mai bună cursă făcută în F1. Povestea fascinantă dezvăluită # Antena Sport
Fernando Alonso a realizat recent un interviu în cadrul căruia a vorbit despre cea mai bună prestație a sa la un Grand Prix. În mod total surprinzător, dublul campion mondial nu a ales o cursă în care a câștigat, ci una în care a terminat pe locul 6, dar care are o poveste uluitoare în […] The post Fernando Alonso, pus să aleagă cea mai bună cursă făcută în F1. Povestea fascinantă dezvăluită appeared first on Antena Sport.
“Să nu vă aşteptaţi să fac asta”. Arne Slot, categoric după transferul record al lui Isak la Liverpool. Pe cine a lăudat # Antena Sport
Arne Slot a transmis un mesaj categoric, după transferul record al lui Alexander Isak (25 de ani) la Liverpool, de pe finalul perioadei de mercato. “Cormoranii” au plătit suma de 145 de milioane de euro către Newcastle, pentru a-şi asigura serviciile atacantului suedez cotat la suma de 120 de milioane de euro. Arne Slot a […] The post “Să nu vă aşteptaţi să fac asta”. Arne Slot, categoric după transferul record al lui Isak la Liverpool. Pe cine a lăudat appeared first on Antena Sport.
Zeljko Kopic laudă la scenă deschisă cel mai nou transfer al lui Dinamo: “A reușit să facă asta” # Antena Sport
Zeljko Kopic nu s-a ferit de cuvinte în momentul în care a vorbit despre achiziția lui Adrian Mazilu. Dinamo i-a plătit lui Brighton 400.000 de euro plus 40% din drepturile federative ale jucătorului pentru a-l putea aduce în vestiar. Debutul fotbalistului de 19 ani va trebui să mai aștepte o scurtă perioadă, așa cum a […] The post Zeljko Kopic laudă la scenă deschisă cel mai nou transfer al lui Dinamo: “A reușit să facă asta” appeared first on Antena Sport.
“Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf # Antena Sport
Corina Caciuc şi-a surprins urmăritorii cu ultima postare făcută. Iubita lui Laurenţiu Reghecampf a primit numeroase complimente din partea fanilor ei, pe reţelele de socializare. Corina Caciuc este partenera lui Laurenţiu Reghecampf. Ei au împreună doi băieţi, pe Liam şi Landon (vezi galeria foto de la finalul articolului). Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu […] The post “Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf appeared first on Antena Sport.
“Ar trebui Lucescu să-şi dea demisia?” Giovanni Becali a dat răspunsul: “Eu la 80 de ani asta aş face” # Antena Sport
Giovanni Becali a fost întrebat dacă Mircea Lucescu ar trebui să-şi dea demisia de la naţională şi a oferit un răspuns ferm. Impresarul a analizat situaţia lui “Il Luce”, după ce România a remizat cu Cipru, scor 2-2, în preliminariile World Cup 2026. Mircea Lucescu a avut o şedinţă cu Răzvan Burleanu, la sediul FRF, […] The post “Ar trebui Lucescu să-şi dea demisia?” Giovanni Becali a dat răspunsul: “Eu la 80 de ani asta aş face” appeared first on Antena Sport.
“M-au dus acasă și m-au încuiat”. Lamine Yamal a rememorat unul dintre cele mai “negre” momente din viața sa # Antena Sport
Lamine Yamal a trecut printr-unul dintre cele mai dificile momente din viața sa în luna august a anului trecut, atunci când tatăl său, Mounir Nasraoui, a fost înjunghiat în urma unei altercații. Acum, superstarul de 18 ani și-a adus aminte de cum a trăit momentele respective și ce a vrut să facă imediat cum a […] The post “M-au dus acasă și m-au încuiat”. Lamine Yamal a rememorat unul dintre cele mai “negre” momente din viața sa appeared first on Antena Sport.
Interes imens pentru World Cup 2026. Câți oameni s-au înscris pentru cumpărarea de bilete în prima zi # Antena Sport
Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a anunţat, joi, că peste 1,5 milioane de fani s-au înregistrat în primele 24 de ore pentru tragerea a sorţi a celor care vor putea cumpăra bilete la Cupa Mondială de fotbal de anul viitor, transmite DPA. Suporterii înregistraţi provin din 210 ţări, cel mai mare interes fiind arătat din […] The post Interes imens pentru World Cup 2026. Câți oameni s-au înscris pentru cumpărarea de bilete în prima zi appeared first on Antena Sport.
Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT” # Antena Sport
Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, atunci când se afla în discuţii privind preluarea naţionalei. Florin Prunea a dezvăluit faptul că “Regele” voia să facă schimbări importante la Federaţie. Înainte ca Mircea Lucescu să revină pe banca naţionalei, Gică Hagi a fost primul de pe lista lui Răzvan Burleanu. “Regele” a rămas, […] The post Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT” appeared first on Antena Sport.
Gazzetta dello Sport anticipează cum Cristi Chivu se poate impune în Juventus – Inter: “Ar putea fi decisiv” # Antena Sport
Derby d’Italia, meciul din etapa a treia din Serie A care le aduce față în față de Juventus și Inter, a fost prefațat de ziariștii de la Gazzetta dello Sport. Cel mai cunoscut cotidian din “cizmă” pe nișa sa a menționat printre altele transformarea pe care a adus-o Cristi Chivu la echipă, dar și modul […] The post Gazzetta dello Sport anticipează cum Cristi Chivu se poate impune în Juventus – Inter: “Ar putea fi decisiv” appeared first on Antena Sport.
Jose Mourinho s-ar putea întoarce în Premier League, după patru ani. Echipa care îl vrea pe bancă # Antena Sport
Jose Mourinho s-ar putea întoarce în Premier League, după o pauză de patru ani. “The Special One” a rămas liber de contract, după ce a fost demis de Fenerbahce, ca urmare a ratării calificării în grupa de Champions League. Jose Mourinho e dorit pe banca celor de la West Ham, echipă care a avut un […] The post Jose Mourinho s-ar putea întoarce în Premier League, după patru ani. Echipa care îl vrea pe bancă appeared first on Antena Sport.
Primul meci al lui Real Madrid din Champions League, considerat de mare risc. Decizia luată de autorităţi # Antena Sport
Meciul dintre Real Madrid și Olympique Marseille, care va avea loc marți, în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal, a fost clasificat joi ca fiind de ”risc ridicat” de ministerul spaniol de Interne. Întrebată de AFP, o sursă din minister a precizat că acest grad ridicat de risc implică angajarea unui dispozitiv de securitate […] The post Primul meci al lui Real Madrid din Champions League, considerat de mare risc. Decizia luată de autorităţi appeared first on Antena Sport.
Situație inedită în fotbalul mondial. Un jucător care a întâlnit-o pe CFR Cluj, dat dispărut # Antena Sport
Un fotbalist care evoluează pentru Braga în campionatul Portugaliei a ajuns să fie dat dispărut în țara în care a evoluat sezonul trecut. Gustaf Lagerbielke, un fundaș care a întâlnit-o pe CFR Cluj în acest sezon în preliminariile UEL, a jucat în stagiunea trecută pentru Twente și a fost transferat de una dintre cele mai […] The post Situație inedită în fotbalul mondial. Un jucător care a întâlnit-o pe CFR Cluj, dat dispărut appeared first on Antena Sport.
Mircea Rednic a răbufnit, după ce a fost dat afară de la Standard Liege: “Nu sunt o marionetă” # Antena Sport
Mircea Rednic a răbufnit, după ce a fost dat afară de la Standard Liege. Antrenorul a explicat ce s-a întâmplat în mandatul său de pe banca belgienilor, atacându-l pe Marc Wilmots, directorul sportiv al echipei. Mircea Rednic a transmis că imaginea i-a fost pătată, după a doua experienţă pe banca celor de la Standard Liege. […] The post Mircea Rednic a răbufnit, după ce a fost dat afară de la Standard Liege: “Nu sunt o marionetă” appeared first on Antena Sport.
