U Cluj - Rapid. Giuleștenii au cerut penalty în finalul meciului de pe Cluj Arena

17:50

Cu Adrian Șut accidentat pentru măcar două săptămâni, Vlad Chiricheș (35 de ani) e din nou luat în calcul pentru un rol important. Chiar și pentru un loc de titular. Asta pentru că staff-ul FCSB l-a convins pe patron că fotbalistul încă mai poate juca un rol important.Deși a fost la un pas să fie scos de pe lista pentru meciurile din Superligă, iar pe foaia pentru UEFA nu mai figurează, Vlad Chiricheș ar urma să aibă din nou un rol important în echipa roș-albastră. ...