U Cluj - Rapid. Giuleștenii au cerut penalty în finalul meciului de pe Cluj Arena
Gazeta Sporturilor, 13 septembrie 2025 00:50
U Cluj - Rapid. Giuleștenii au cerut penalty în finalul meciului de pe Cluj Arena
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum o oră
00:50
Acum 2 ore
00:20
Nou-promovata Csikszereda primește vizita celor de la FCSB duminică seara, în etapa a 9-a a Superligii, iar oficialii de la Miercurea Ciuc au decis să ajusteze programul partidei de hochei, dinaintea acestei confruntări, astfel încât suporterii să poată ajunge la ambele meciuri.Csikszereda - FCSB, în etapa a 9-a a Superligii, se joacă duminică, 14 septembrie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
00:10
Victor Angelescu a răbufnit în direct: „Bătaie de joc! E penalty oriunde pe acest pământ. Avem filmările” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu (41 de ani), acționarul minoritar de la Rapid, a intervenit vineri seara, după ce echipa lui a remizat în deplasare, scor 0-0, pe terenul celor de la Universitatea Cluj. Acesta s-a arătat extrem de dezamăgit de faptul că giuleștenii au fost privați de un penalty în finalul partidei. În minutul 88, Antoine Baroan a fost faultat de Cisse, iar Rapid a primit o lovitură liberă din marginea careului. ...
12 septembrie 2025
23:50
Ioan Ovidiu Sabău a avut un remarcat după U Cluj - Rapid: „Mă gândesc să schimb sistemul pentru el” # Gazeta Sporturilor
Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul de la U Cluj, a oferit o primă reacție la finalul meciului cu Rapid, încheiat cu scorul de 0-0. L-a lăudat pe Virgiliu Postolachi, atacantul abia transferat de la CFR.Sabău s-a declarat mulțumit de rezultat și e încrezător pentru viitor, după ce fundașii centrali i-au revenit după accidentări.Ioan Ovidiu Sabău, după U Cluj - Rapid: „Mă gândesc la o strategie să joace și Postolachi și Lukic”„Sunt mulțumit, e un punct important. ...
Acum 4 ore
23:40
Alexandru Pașcanu, fundașul central al Rapidului, a acuzat arbitrajul după remiza împotriva celor de la U Cluj, scor 0-0.Rapid a cerut penalty în minutul 88, după un fault al lui Cisse asupra lui Baroan. S-a dat lovitură liberă de la marginea careului. Giuleștenii au considerat că ținerea s-a încheiat în interiorul suprafeței de pedeapsă, însă Florin Andrei nu a fost de acord. El i-a acordat cartonașul galben lui Cisse pentru faultul asupra lui Baroan. ...
23:30
Costel Gâlcă i-a reamintit lui Dan Șucu ce transferuri mai vrea, apoi a întrerupt repede interviul: „Mulțumesc!” # Gazeta Sporturilor
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a tras primele concluzii după ce echipa lui a remizat cu scorul de 0-0 vineri seara, în deplasare, pe terenul celor de la Universitatea Cluj. Consideră că giuleștenii au fost privați de un penalty, ar fi meritat victoria, apoi a vorbit despre transferurile pe care le vrea la echipă, aspect asupra căruia a tot insistat în ultima perioadă. ...
23:30
Rapid a cerut penalty cu U Cluj » Controversă uriașă în Superliga: verdict în studio # Gazeta Sporturilor
U Cluj - Rapid 0-0. Giuleștenii au cerut penalty în minutul 88 al partidei de pe Cluj Arena. Antoine Baroan a fost faultat de Cisse, iar arbitrul Florin Andrei a decis că incorectitudinea s-a petrecut în marginea careului, nu pe linie sau în interior.Atacantul Rapidului a fost ținut de fundașul central de la U Cluj. Baroan a căzut și „centralul” a dictat lovitură liberă de la 16 metri. Giuleștenii au cerut penalty, considerând că ținerea s-a terminat în careu. ...
23:20
Rapid, la fel ca în primul mandat cu Bergodi » De 18 ani nu s-a mai întâmplat așa ceva # Gazeta Sporturilor
U Cluj - Rapid 0-0, în etapa #9 din Superliga. Pentru prima dată după 18 ani, giuleștenii nu au pierdut nici unul dintre primele 9 jocuri ale unui sezon.Rapid a ajuns la 5 victorii și 4 egaluri în primele 9 meciuri ale sezonului de Superliga. E același parcurs ca în 2007-2008, în primul mandat al lui Cristiano Bergodi în Giulești, ultima dată când Rapid a avut un start atât de bun în campionat. ...
22:50
Alexandru Băluță (31 de ani, extremă dreapta) nu a ajuns încă în SUA, deși a fost prezentat oficial de Los Angeles FC pe 26 august.Motivul? Fostul jucător de la FCSB nu a primit încă viza pentru America, potrivit jurnalistului Josh Gross. ...
22:40
LPF a stabilit programul etapei a 11-a din Superliga » Când se joacă Craiova - Dinamo și derby-ul orașului Cluj # Gazeta Sporturilor
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat vineri programul etapei a 11-a din Superliga. Runda se desfășoară în weekend-ul 26-29 septembrie. Derby-ul etapei se va consuma la Craiova, pe stadionul „Ion Oblemenco”, între Universitatea și Dinamo. Meciul a fost programat vineri, 26 septembrie, de la ora 21:00. Rapid va juca sâmbătă, în deplasare, la Petrolul, iar FCSB duminică, pe teren propriu, cu Oțelul Galați. ...
22:30
Doi atleți români evoluează în prima zi a Campionatelor Mondiale de la Tokyo: Rareș Toader la aruncarea greutății și Alina Rotaru-Kottmann la săritura în lungime # Gazeta Sporturilor
Nouă atleți vor reprezenta România la Campionatele Mondiale de la Tokyo (13-21 septembrie), printre aceștia aflându-se Alina Rotaru Kottmann (32 de ani), medaliată cu bronz mondial în 2023 la săritura în lungime, și Andrei Rareș Toader (27 de ani), campion european în sală la aruncarea greutății. Adică exact cei care vor intra primii în concurs. ...
22:00
Chelsea, campioana mondială a cluburilor, a anunțat oficial achiziționarea atacantului Emanuel Emegha (22 de ani) de la echipa franceză Strasbourg, tranzacția urmând să fie finalizată după 1 ianuarie 2026, potrivit sportal.bg.Atacantul olandez în vârstă de 22 de ani a marcat 14 goluri și a oferit 3 pase decisive în 27 de meciuri pentru clubul din Ligue 1, în sezonul trecut. ...
21:50
Dan Nistor (37 de ani), mijlocașul lui U Cluj, a fost titular în meciul cu Rapid, din etapa #9 a Superligii. Veteranul a bifat partida cu numărul 490 în Liga 1.Astfel, Nistor l-a egalat pe legendarul Costică Ștefănescu, fostul fundaș al Craiovei, la numărul de meciuri pe prima scenă. Ei sunt pe locul 2 în clasamentul numărului all-time de partide în Liga 1.Sunt depășiți doar de Ionel Dănciunescu, cel care a jucat de 515 în prima ligă din România. ...
Acum 6 ore
21:40
Noul OZN din România este finalizat în proporție de 85% » Ultimele informații de pe șantier # Gazeta Sporturilor
Cea mai nouă sală polivalentă din România, de la Tulcea, este tot mai aproape de finalizare. Lucrările sunt realizate în proporție de 85%, iar recent s-a terminat de montat cubul multimedia, tribunele retractabile și sistemele de iluminat și sonorizare.Sala Polivalentă din Tulcea prinde contur! Arena va avea circa 5.000 de locuri și costă 25 de milioane de euro, iar în această perioadă se pun la punct ultimele detalii la interior. ...
21:30
Etapa a treia a Turului României 2025 s-a încheiat cu o victorie din evadare pentru Seth Dunwoody # Gazeta Sporturilor
După o zi lungă în atac, irlandezul de 19 ani, Seth Dunwoody Bahrainm i-a învins pe Matthew Dodd și Cristian Răileanu, cu doar câteva secunde avans față de plutonul urmăritor. După ce a ratat la limită victoria în urmă cu două zile, Dunwoody s-a bucurat să sărbătorească pe străzile din Buzău, acolo unde Cesare Chesini și-a apărat tricoul de lider în clasamentul general, cu două zile rămase din Turul României. ...
21:20
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că Joyskim Dawa (29 de ani), accidentat în primăvara acestui an la echipa națională, nu va reveni pe teren mai repede de un an. Inițial, informația a fost că acesta va absenta 7-8 luni, ceea ce ar fi însemnat că în toamna acestui an ar fi putut să revină pe teren. Noile vești de la FCSB nu sunt însă deloc bune în ceea ce-l privește pe fundașul camerunez. ...
21:10
Antonio Rudiger, fundașul central de la Real Madrid, a suferit o accidentare la piciorul stâng și va lipsi de pe teren timp de aproximativ 3 luni.Jucătorul de 32 de ani are o problemă la femural, după cum a anunțat Real Madrid pe canalele oficiale ale clubului. Germanul era om de bază în angrenajul lui Xabi Alonso. ...
20:50
„Un bărbat frumos, dar mai face urât la bătură!” » Adrian Mutu și Florin Prunea, show la TV: „I-a făcut pe români să plângă mai mult decât Sclava Isaura” # Gazeta Sporturilor
„La bine și la Roast” este cea mai nouă emisiune pe care Pro TV a lansat-o în această toamnă. Adrian Mutu, Giani Kiriță, Florentin Petre, Florin Prunea și Ronald Gavril, dar și Anamaria Prodan, au fost invitații primului episod. Fiecare a avut un roast cu replici răutăcioase și multe înțepături la adresa colegilor de platou. ...
20:50
Rico Lewis (20 de ani), produs al academiei lui Manchester City, și-a extins colaborarea cu „cetățenii” până în 2030.Manchester City a anunțat prelungirea contractului lui Rico Lewis. Fundașul de 20 de ani, produs al academiei „cetățenilor”, a semnat un nou contract, valabil pentru încă 5 sezoane, potrivit sportal.gr. ...
20:40
Florin Prunea, fostul portar al echipei naționale, a oferit mai multe informații de la negocierile dintre Gică Hagi și FRF, din vara anului trecut, înainte de venirea lui Mircea Lucescu pe banca României.Prunea susține că Gică Hagi ar fi pus o condiție clară anul trecut, pentru a accepta să fie selecționer: Mihai Stoichiță, directorul tehnic de la FRF, să fie dat afară. ...
20:30
Andrei Chindriș (26 de ani), liber de contract după despărțirea de Lechia Gdansk, și-a găsit un nou club și a fost prezentat oficial de Lokomotiv Plovdiv.Stopperul de 1,91 m va fi coleg cu Cătălin Itu (25 de ani), fost campion al României cu CFR Cluj și om de bază al echipei alb-negre. ...
20:10
Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a pregătit două surprize în echipa de start la meciul cu U Cluj.Fără Andrei Borza, principalul jucător pentru regula U21 fiind accidentat la metatarsian, tehnicianul echipei din Giulești a apelat la o soluție surprinzătoare. L-a trimis titular pe Cătălin Vulturar, mijlocaș central cu doar 16 minute jucate în acest sezon.Iar pentru postul de fundaș stânga a apelat la o altă surpriză. ...
20:10
Revolta unui campion mondial » „Dacă iei cocaină scapi cu 6 luni, iar eu am stat 2 ani pentru un sirop de tuse!” # Gazeta Sporturilor
Alejandro „Papu” Gomez (37 de ani), mijlocașul argentinian ajuns la Padova în Serie B, se plânge de tratamentul discriminatoriu aplicat în fotbalul actual în cazurile de dopaj. Campionul mondial la ultima ediție Qatar 2022 va reveni pe 18 octombrie, după expirarea suspendării primite pentru că a testat pozitiv la un medicament B2-adrenergic, similar cu salbutamolul.Peste cinci săptămâni, Papu Gomez își poate face reapariția pe gazon în Italia. ...
20:00
Acum 8 ore
19:40
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!” # Gazeta Sporturilor
Invitat la podcastul GSP „2 la 1”, Florentin Petre, 49 de ani, a vorbit despre experiența de la Terek Grozny, unde a jucat timp de doi ani, între 2008 și 2010.Fostul internațional își amintește cu drag de perioada petrecută în Cecenia și are cuvinte de laudă despre Ramzan Kadîrov, liderul Republicii și conducătorul lui Terek. Altfel, un personaj controversat. ...
19:40
Surpriză în „Liga Florilor” în primul meci al etapei a 3-a » Echipa cu pretenții de cupele europene, al doilea eșec la rând # Gazeta Sporturilor
Vineri după-amiaza a început etapa a 3-a din Liga Florilor, iar SCM Craiova a primit pe teren propriu vizita celor de la CSM Slatina. Gruparea din Olt a produs surpriza în Polivalenta din Bănie și s-a impus cu 34-31, la capătul unui meci pe care l-a dominat autoritar. Tot vineri, în runda cu numărul 3 din prima ligă s-a jucat și meciul CSM București - Dunărea Brăila, încheiat în favoarea campioanei României, scor 38-33. ...
19:30
Documentarul lui Ladislau Boloni a avut premiera internațională: „Pentru mine a fost o apă adâncă” # Gazeta Sporturilor
Premiera internațională a documentarului „Boloni – legenda transilvăneană”, a avut loc miercuri și joi în cadrul CineFest 2025, de la Miskolci. Ladislau Boloni (72 de ani) a vorbit despre întreaga experiență de a filma un documentar despre viața lui.Pentru Boloni, atât de experimentat în fotbal, a fost o situație nouă, aceea de a fi în centrul unui film. ...
19:10
Slimani are un obiectiv personal la CFR Cluj: „Am învățat de la Mahrez și Fabregas” # Gazeta Sporturilor
Islam Slimani, 37 de ani, a oferit primul interviu după ce a semnat cu CFR Cluj. Atacantul algerian a declarat că vrea să le transmită tinerilor din echipă mentalitatea pe care a observat-o la Riyad Mahrez și Cesc Fabregas, doi dintre celebrii lui foști coechipieri. ...
19:10
Cristi Chivu, enervat de ziariști înaintea derbyului: „N-am venit aici ca să răstorn totul cu susul în jos! Dacă o să încep să văd fantome, risc să provoc daune lui Inter” # Gazeta Sporturilor
Cu 24 de ore înaintea primului său Derby d'Italia ca antrenor, Cristi Chivu s-a arătat deranjat de unele întrebări primite la conferința de presă. Tehnicianul lui Inter s-a iritat când a fost chestionat dacă are emoții la meciul cu Juventus: „În fiecare duminică mi se pune această întrebare. Ajunge! Trăiesc liniștit, pentru că altfel îmi irosesc energia”. ...
19:10
Adrian Mititelu: „Manager mai bun ca mine nu e nimeni”. Acuze dure, după haosul de la FCU Craiova: „Am fost sabotat într-un mod criminal” » Ce a spus despre Rotaru și Lia Olguța Vasilescu # Gazeta Sporturilor
FCU Craiova traversează o perioadă de coșmar, echipa fiind exclusă din competițiile FRF la mijlocul săptămânii, pe fondul numeroaselor datorii acumulate de clubul din Bănie. Adrian Mititelu, patronul oltenilor, a avut o reacție amplă vineri după-amiaza, în care a abordat mai multe subiecte, vorbind inclusiv despre situația de la echipa patronată de Mihai Rotaru și implicațiile politice în fotbalul din sudul țării. ...
18:50
Ianis Zicu, înainte de Universitatea Craiova - Farul: „Nu a mai avut un moment atât de bun de 20-30 de ani” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul Farului, Ianis Zicu, nu crede că meciul de duminică, din Bănie, se va încheia fără gol marcat.Proaspăt ieșită dintr-o serie neagră în Superligă, Farul Constanța nu are timp să respire ușurată. Pe elevii lui Ianis Zicu îi așteaptă două deplasări consecutive, prima în fieful liderului Universitatea Craiova, apoi pe terenul celor de la Dinamo București. ...
18:50
Adrian Mititelu a ieșit în față și a luat la rând echipele din fotbalul românesc: „Sunt un martir al acestei situații” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova, a oferit vineri după-amiaza o declarație de circa jumătate de oră în care a vorbit despre situația actuală de la echipă, în contextul în care formația din Bănie a fost exclusă din toate competițiile FRF, iar meciul care ar fi trebuit să aibă loc în etapa a 3-a din Liga 3, în deplasare, cu Filiași, a fost anulat. ...
18:30
Adrian Mihalcea a dezvăluit situația la zi de la UTA » Peste 10 jucători au depus memorii la FIFA # Gazeta Sporturilor
Adrian Mihalcea, antrenorul de la UTA, a vorbit despre situația financiară a echipei. Clubul a fost reclamat la FIFA de peste 10 jucători străini plecați în vară de la Arad.Mihalcea a declarat că UTA nu are datorii la jucătorii legitimați în acest moment la club. Atât ei, cât și staff-ul sunt cu banii la zi, susține tehnicianul. ...
18:10
Paradoxul Bayern: are venituri de 1 miliard, dar trebuie să facă economii! » A micșorat în vară salariile cu 12% # Gazeta Sporturilor
Bayern a tăiat 35 de milioane de euro din fondul total de salarii pentru sezonul 2025-2026, dar n-a putut atinge obiectul de 20% stabilit pentru vara trecută. Deși nu are datorii, iar în actuala stagiune va depăși în premieră venituri de un miliard, campioana Germaniei a ajuns să se plângă de un lot redus, din cauza austerității impuse de Consiliul de Administrație al clubului. ...
17:50
Decisiv! Discuția staff - Gigi Becali a stabilit cu urmează pentru Vlad Chiricheș # Gazeta Sporturilor
Cu Adrian Șut accidentat pentru măcar două săptămâni, Vlad Chiricheș (35 de ani) e din nou luat în calcul pentru un rol important. Chiar și pentru un loc de titular. Asta pentru că staff-ul FCSB l-a convins pe patron că fotbalistul încă mai poate juca un rol important.Deși a fost la un pas să fie scos de pe lista pentru meciurile din Superligă, iar pe foaia pentru UEFA nu mai figurează, Vlad Chiricheș ar urma să aibă din nou un rol important în echipa roș-albastră. ...
17:50
Când revine Louis Munteanu pe teren » Mandorlini a dezvăluit și ce vedetă poate debuta la CFR Cluj în weekend # Gazeta Sporturilor
Andrea Mandorlini, antrenorul de la CFR Cluj, a dezvăluit că Louis Munteanu poate reveni pe teren cel mai devreme peste două săptămâni. De asemenea, italianul a numit fotbalistul care poate debuta pentru echipa din Gruia în weekend, în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu Metaloglobus.Metaloglobus - CFR Cluj are loc sâmbătă, de la ora 21:00, în etapa #9 din Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
17:50
Mirel Rădoi, întrebat frontal dacă ar accepta să antreneze simultan naționala României și Craiova # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a fost întrebat vineri după-amiaza, la conferința de presă premergătoare partidei cu Farul, din etapa a 9-a a Superligii, despre posibilitatea de a antrena în paralel echipa națională și echipa de club. Acesta a răspuns pe loc, fiind sigur că nu ar accepta o astfel de variantă. ...
Acum 12 ore
17:30
Răzvan Onea și Cristian Manea, fundașii dreapta de la Rapid, au revenit în lotul lui Costel Gâlcă, după ce s-au recuperat în urma accidentărilor. Cei doi figurează pe foaia de joc cu U Cluj. Meciul din Ardeal va avea loc de la ora 21:00.Onea a ratat precedentele 4 partide din cauza unei accidentări la gleznă. Cristian Manea a absentat de pe 7 august, când a fost supus unei operații la mână. El a suferit o fractură la partida cu Botoșani, scor 2-1. ...
17:20
Mikel Arteta: „Gabriel Jesus va lipsi câteva luni bune”. Pe cine vede drept „cea mai puternică echipă din Premier League” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui Arsenal, Mikel Arteta, a susținut o conferință de presă înaintea meciului de mâine de pe teren propriu împotriva lui Nottingham Forest, care abia l-a numit pe Ange Postecoglou.Spaniolul a început cu o actualizare privind starea de sănătate a unor jucători. „Bukayo Saka este accidentat. Este încă indisponibil și încearcă să se recupereze cât mai repede posibil. Trebuie să respectăm acest proces. William Saliba s-a antrenat astăzi, la fel și Ben White. ...
17:00
Mirel Rădoi a prefațat partida cu Farul: „Adevărata lor față este cea din meciul cu FCSB” + Ce spune despre noile transferuri # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi, antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a prefațat partida cu Farul din etapa #9 din Superliga. Tehnicianul a abordat și subiectul noilor transferuri. Mirel Rădoi a vorbit despre cei de la Farul, despre problemele medicale pe care le au jucătorii săi, dar și despre situația fizică a ultimilor doi veniți, Adrian Rus și Monday Etim. ...
17:00
Ultimul dans pentru o sportivă legendară! Vrea să își încheie cariera cu o medalie la Campionatele Mondiale de atletism de la Tokyo # Gazeta Sporturilor
Shelly-Ann Fraser-Pryce (38 de ani) și-a confirmat planurile pentru ștafetă la Tokyo, încredințându-se pe Shericka Jackson și Tina Clayton pentru a aduce succesul Jamaicăi. Va fi ultimul Campionat Mondial din cariera legendarei sportive.Shelly-Ann Fraser-Pryce și-a dezvăluit obiectivul principal pentru ultimele sale Campionate Mondiale, cele de la Tokyo, Japonia, programate între 13 și 21 septembrie. ...
16:50
Avem lista scurtă pentru Golden Boy » PSG, Barcelona, Real Madrid și Arsenal au câte doi între cei 10 candidați # Gazeta Sporturilor
De la 100 de nume câte erau pe lista inițială selectată de Tuttosport pentru Golden Boy 2025, ancheta anuală pentru alegerea celui mai bun jucător european U20, cotidianul torinez a publicat cei 10 candidați care au strâns cel mai mare index al performanței. Singurii cu peste 90 sunt Lamine Yamal, câștigătorul din 2024, Desire Doue și Pau Cubarsi. ...
16:40
Întrebat de plecarea de la Universitatea Craiova, Ștefan Baiaram a răspuns: „Îmi doresc să plec la momentul potrivit” # Gazeta Sporturilor
După ce zvonurile că Ștefan Baiaram ar putea părăsi Universitatea Craiova s-au intensificat, fotbalistul oltenilor a abordat subiectul în conferința de presă premergătoare partidei cu Farul Constanța, programată pe 14 septembrie la ora 18:00. Fotbalistul oltenilor a vorbit și despre prima experiență pe care a avut-o în tricoul echipei naționale. ...
16:40
Care este proba de atletism dominată de o țară din Caraibe » Motivul pentru care sportiva cu al 3-lea punctaj al anului nu va participa la Mondiale # Gazeta Sporturilor
În 2025, atletele din Cuba au dominat proba de triplusalt, primele 3 punctaje din acest an aparținându-le acestora. În ciuda acestui lucru, una din sportivele din Cuba nu se află în lotul pentru Campionatele Mondiale de Atletism din Tokyo (13-21 septembrie).Campionatele Mondiale de Atletism sunt aproape de start, iar una din probele care suscită mereu un interes uriaș este cea de triplusalt. ...
16:30
Pe lângă Adrian Șut, FCSB va mai avea două absențe notabile în deplasarea de la Csikszereda, contând pentru runda a 9-a din Superliga.Revine Liga 1, iar campioana începe cursa de recuperare a distanței față de locurile de play-off. Acum pe poziția a 13-a, cu numai o victorie în 8 etape, FCSB joacă duminică, la Miercurea Ciuc (21:30), cu Csikszereda. Farul, locul 6, e la 7 lungimi în fața roș-albaștrilor. ...
16:30
Guillermo Ochoa (40 de ani) și-a prelungit cariera în fotbalul european, semnând un contract pe un an de zile cu AEL Limassol, formație din prima ligă cipriotă.Portarul mexican, cunoscut și ca „Memo”, a decis să rămână în Europa cu gândul la o eventuală convocare pentru următorul Campionat Mondial cu naționala Mexicului. ...
16:10
Fotbalistul-dispărut se întoarce în lotul lui Manchester City! N-a mai jucat pentru Guardiola din decembrie 2023 # Gazeta Sporturilor
Kalvin Phillips (29 de ani), mijlocașul englez care părea complet ieșit din planurile lui Pep Guardiola (54 de ani), ar putea reveni surprinzător în lotul lui Manchester City pentru derby-ul cu Manchester United, conform The Telegraph.Phillips a fost adus în 2022 de la Leeds United pentru nu mai puțin de 49 de milioane de euro, însă nu a reușit niciodată să se impună la campioana Angliei. ...
16:10
Fostul pilot din Formula 1 a ridicat o întrebare importantă după ordinul de echipă de la McLaren: „Ce se va întâmpla dacă va exista o situație similară în Abu Dhabi?” # Gazeta Sporturilor
Jolyon Palmer (34 de ani), fost pilot de Formula 1, a ridicat o întrebare foarte importantă după ordinul de echipă emis de McLaren, chiar înainte de finalul Marelui Premiu al Italiei.Pe parcursul întregii curse de la Monza, Lando Norris s-a menținut în fața coechipierului său Oscar Piastri, dar după un pit stop lent, a fost depășit de australian. ...
16:00
Dan Șucu i-a dublat salariul căpitanului » Nicolae Stanciu a fost depășit în topul contractelor la Genoa # Gazeta Sporturilor
Genoa a anunțat într-un comunicat oficial că i-a reînnoit acordul lui Johan Vasquez. Fundașul central mexican și-a prelungit cu un sezon înțelegerea valabilă până în 2027. Salariul căpitanului echipei patronate de Dan Șucu crește de la sub 587.000 de euro la 1,1 milioane net anual, întrecându-l pe Nicolae Stanciu. ...
15:40
Legendarul Fabio Capello înaintea „șocului” Juve - Inter: „Aici trebuie să lucreze Cristi Chivu” # Gazeta Sporturilor
Duelul cu Juventus, primul meci important pentru Cristi Chivu pe banca lui Inter în Serie A, este programat sâmbătă, de la ora 19:00, și va fi liveTEXT pe GSP.RO.Într-o prefață pentru Gazzetta dello Sport a derby-ului Juventus - Inter, legendarul Fabio Capello a scris și despre ce crede că Cristi Chivu ar trebui să facă în perioada aceasta la nerazzurri. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.