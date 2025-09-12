Operația NATO “Eastern Sentry” va apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră: Evaluările României au contribuit decisiv la întărirea măsurilor unitare pe întreg flancul estic (MApN)

12:50

Vladimir Putin va face pași către pace atunci când își va da seama că nu poate câștiga la un cost acceptabil, a declarat joi ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski, scrie The Guardian. „Nu fac parte dintre cei care cred în soluții rapide. Acesta este un război colonial. Vorbind istoric, astfel de războaie au durat, […] The post „Putin va face pași către pace când va realiza că nu poate câștiga la un cost acceptabil”, consideră ministrul polonez de externe appeared first on caleaeuropeana.ro.