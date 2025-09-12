Operația NATO “Eastern Sentry” va apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră: Evaluările României au contribuit decisiv la întărirea măsurilor unitare pe întreg flancul estic (MApN)
13 septembrie 2025
România a salutat vineri seară decizia NATO de a lansa operația "Eastern Sentry"/ "Santinela Estică", cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Apărării Naționale subliniind că Bucureștiul a susținut constant necesitatea unei abordări unitare pe întreg flancul estic. NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic, după
NATO lansează astăzi operațiunea „Santinela Estică” după incursiunea dronelor rusești în Polonia pentru a întări flancul estic al Alianței # CaleaEuropeana
NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic, după ce pe 10 septembrie „numeroase drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei”, potrivit secretarului general Mark Rutte. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea […] The post NATO lansează astăzi operațiunea „Santinela Estică” după incursiunea dronelor rusești în Polonia pentru a întări flancul estic al Alianței appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ungaria și Slovacia trebuie să renunțe la gazul și energia nucleară din Rusia, semnalează secretarul american al Energiei: Ar fi de preferat ca Europa să se aprovizioneze de la „prietenii săi” # CaleaEuropeana
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a făcut apel la cei care încă mai cumpără combustibili fosili din Rusia să renunțe la campania împotriva eforturilor UE de a pune capăt dependenței de Moscova și să cumpere în schimb din Statele Unite. În cadrul unui eveniment organizat la Bruxelles, unde a avut săptămâna aceasta întâlniri cu […] The post Ungaria și Slovacia trebuie să renunțe la gazul și energia nucleară din Rusia, semnalează secretarul american al Energiei: Ar fi de preferat ca Europa să se aprovizioneze de la „prietenii săi” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Maia Sandu, primită în audiență la Vatican de Papa Leon al XIV-lea: Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită # CaleaEuropeana
Papa Leon al XIV-lea a primit-o vineri în audiență la Vatican pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ca parte a vizitei de stat pe care lidera de la Chișinău a efectuat-o în ultimele zile în Italia. “Am vorbit despre pace, despre credința care ne ține împreună și despre drumul țării noastre spre o viață mai […] The post Maia Sandu, primită în audiență la Vatican de Papa Leon al XIV-lea: Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită appeared first on caleaeuropeana.ro.
Utilizatorii din UE vor avea controlul asupra datelor din dispozitivele lor conectate în baza Legii privind Datele # CaleaEuropeana
Utilizatorii din UE vor avea începând de astăzi, odată cu începerea aplicării Regulamentului UE privind datele, controlul asupra datelor generate de dispozitivele lor conectate, cum ar fi ceasurile inteligente și automobilele, deblocând în același timp oportunitățile pentru întreprinderile mici de a utiliza aceste date pentru a dezvolta servicii inovatoare post-vânzare, informează Comisia Europeană. Legea privind […] The post Utilizatorii din UE vor avea controlul asupra datelor din dispozitivele lor conectate în baza Legii privind Datele appeared first on caleaeuropeana.ro.
Nume de cod “Dacian Fall”: 5.000 de militari din zece țări aliate participă la exercițiul NATO care va ridica la nivel de brigadă grupurile de luptă din România și Bulgaria # CaleaEuropeana
Peste 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate – Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania – vor participa, între 20 octombrie și 13 noiembrie 2025, la exercițiul multinațional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), desfășurat pe teritoriul României și Bulgariei. Acest exercițiu militar era […] The post Nume de cod “Dacian Fall”: 5.000 de militari din zece țări aliate participă la exercițiul NATO care va ridica la nivel de brigadă grupurile de luptă din România și Bulgaria appeared first on caleaeuropeana.ro.
Maia Sandu, primită în audiență la Vatican de Papa Leon al XIV-lea. Situația păcii și a securității, subiectele abordate # CaleaEuropeana
Papa Leon al XIV-lea a primit-o vineri în audiență la Vatican pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ca parte a vizitei de stat pe care lidera de la Chișinău a efectuat-o în ultimele zile în Italia. La colocviile avute după audiență la Secretariatul de stat al Sfântului Scaun, cardinalul Pietro Parolin și președinta Maia Sandu […] The post Maia Sandu, primită în audiență la Vatican de Papa Leon al XIV-lea. Situația păcii și a securității, subiectele abordate appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE alocă încă 40 de milioane de euro pentru a proteja civilii ucraineni de frigul iernii: Trebuie să rămânem uniți în solidaritate # CaleaEuropeana
Comisia Europeană alocă 40 de milioane de euro suplimentare sub formă de ajutor umanitar pentru a sprijini populația ucraineană să facă față celei de-a patra ierni de război de agresiune din partea Rusiei. Potrivit unui comunicat al instituției europene, acest nou sprijin va consolida pregătirea țării pentru iarnă și va proteja civilii împotriva frigului extrem. […] The post UE alocă încă 40 de milioane de euro pentru a proteja civilii ucraineni de frigul iernii: Trebuie să rămânem uniți în solidaritate appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ilie Bolojan: Opt proiecte de spitale care nu mai pot fi finanțate din PNRR, transferate pe fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027 # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, printr-o postare pe Facebook, că opt proiecte de spitale care nu mai pot fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) vor fi preluate pe fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027. „Am convenit ca proiectele care vizează construirea, modernizarea și dotarea unor spitale și care au în […] The post Ilie Bolojan: Opt proiecte de spitale care nu mai pot fi finanțate din PNRR, transferate pe fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027 appeared first on caleaeuropeana.ro.
Peste 350 000 de companii europene vor primi sprijin pentru eficiență energetică în cadrul unei inițiative majore de finanțare a UE # CaleaEuropeana
Peste 350 000 de companii din întreaga Europă vor câștiga eficiență energetică datorită unei inițiative de finanțare a Uniunii Europene în valoare de 17,5 miliarde de euro. Potrivit unui comunicat BEI, inițiativa privind eficiența energetică pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), condusă de Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) și susținută de Comisia Europeană, are […] The post Peste 350 000 de companii europene vor primi sprijin pentru eficiență energetică în cadrul unei inițiative majore de finanțare a UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministrul Finanțelor, maraton de întâlniri cu finanțatorii de pe Wall Street, cu o „contribuție semnificativă la promovarea României în fața investitorilor internaționali” # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut, vineri, un „maraton de întâlniri” la Washington D.C. cu reprezentanții Bank of America, Citibank, Goldman Sachs și JP Morgan, instituții pe care le-a descris drept „parteneri esențiali în implementarea planului de finanțare suveran al României”. „Aceste instituții au sprijinit constant accesul României pe piețele internaționale, cât și dezvoltarea pieței […] The post Ministrul Finanțelor, maraton de întâlniri cu finanțatorii de pe Wall Street, cu o „contribuție semnificativă la promovarea României în fața investitorilor internaționali” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Oana Țoiu a discutat cu omologul britanic despre cooperarea în domeniul securității și apărării și despre sprijinul pentru comunitatea românească din Regatul Unit # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut vineri o discuție „foarte bună” cu ministrul de externe al Regatului Unit, Yvette Cooper, pe care a felicitat-o pentru preluarea noii funcții. „Foarte bună discuția de astăzi cu ministrul de externe al Regatului Unit, Yvette Cooper. Am felicitat-o pentru preluarea noii funcții și am discutat prioritățile pentru perioada […] The post Oana Țoiu a discutat cu omologul britanic despre cooperarea în domeniul securității și apărării și despre sprijinul pentru comunitatea românească din Regatul Unit appeared first on caleaeuropeana.ro.
Noul ambasador al Chinei, primit la MAE de ministrul Oana Țoiu: România și China, deschise să coopereze în concordanță cu interesele pe termen lung ale celor două țări # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu l-a primit vineri pe ambasadorul agreat al Republicii Populare Chineze la București, Feng Chen, cu ocazia prezentării copiilor scrisorilor de acreditare. Dialogul cu ambasadorul chinez a prilejuit o trecere în revistă a stadiului actual al relațiilor bilaterale româno-chineze, oficialii exprimând deschidere pentru aprofundarea cooperării în domenii de interes reciproc, în […] The post Noul ambasador al Chinei, primit la MAE de ministrul Oana Țoiu: România și China, deschise să coopereze în concordanță cu interesele pe termen lung ale celor două țări appeared first on caleaeuropeana.ro.
Bolojan, întâlnire cu delegația FMI: Fondurile europene vor avea un rol decisiv pentru ca România să aibă creșteri economice de 1% în 2025 și 1,4% în 2026 # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut vineri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu delegația Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang. Discuțiile au vizat situația economică actuală, direcțiile de reformă fiscală și prioritățile de investiții publice, informează Guvernul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Reprezentanții FMI au transmis sprijinul lor pentru pachetele de măsuri adoptate și […] The post Bolojan, întâlnire cu delegația FMI: Fondurile europene vor avea un rol decisiv pentru ca România să aibă creșteri economice de 1% în 2025 și 1,4% în 2026 appeared first on caleaeuropeana.ro.
Danemarca alege sistemul franco-italian SAMP/T în locul Patriot-ului american pentru a-și asigura apărarea antiaeriană terestră pe întreg teritoriul # CaleaEuropeana
Danemarca a decis să achiziționeze sistemul de apărare antiaeriană SAMP/T, dezvoltat de Franța și Italia, respingând oferta americană Patriot. Decizia este considerată o victorie strategică pentru Paris și o înfrângere diplomatică pentru președintele SUA, Donald Trump, relatează Politico. „Forțele armate daneze construiesc o apărare antiaeriană terestră care poate proteja civilii, țintele militare și infrastructura critică […] The post Danemarca alege sistemul franco-italian SAMP/T în locul Patriot-ului american pentru a-și asigura apărarea antiaeriană terestră pe întreg teritoriul appeared first on caleaeuropeana.ro.
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, coordonator al raportului legislativului european prin care se solicită prelungirea cu 18 luni a finanțării proiectelor mature din PNRR, cere Comisiei Europene ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene. Acesta a avut un dialog oficial cu vicepreședintele executiv pentru Coeziune și […] The post Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare appeared first on caleaeuropeana.ro.
Bulgaria va avea un cuvânt de spus la reuniunile BCE după adoptarea monedei euro, dă asigurări Christine Lagarde # CaleaEuropeana
Bulgaria va avea un cuvânt de spus la reuniunile Băncii Centrale Europene, a dat asigurări președinta BCE, Christine Lagarde, la prima ședință de politică monetară după vacanța de vară, informează Novinite, potrivit Agerpres. Pentru prima dată, guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, Dimitar Radev, a participat ca observator. Începând cu 1 ianuarie, când Bulgaria adoptă euro, […] The post Bulgaria va avea un cuvânt de spus la reuniunile BCE după adoptarea monedei euro, dă asigurări Christine Lagarde appeared first on caleaeuropeana.ro.
Tusk îl asigură pe Trump că “atacul cu drone asupra Poloniei nu a fost o eroare” a Moscovei: Oricine va dori să atace Polonia va fi tratat corespunzător așa cum s-a întâmplat pe 10 septembrie # CaleaEuropeana
Premierul polonez Donald Tusk a lansat un avertisment că oricine va dori să atace Polonia va fi tratat corespunzător așa cum s-a întâmplat cu doborârea dronelor rusești care au încălcat spațiul aerian al acestei țări UE și NATO și a subliniat că incursiunea dronelor Rusiei nu a fost o greșeală. “Oricine dorește să atace Polonia […] The post Tusk îl asigură pe Trump că “atacul cu drone asupra Poloniei nu a fost o eroare” a Moscovei: Oricine va dori să atace Polonia va fi tratat corespunzător așa cum s-a întâmplat pe 10 septembrie appeared first on caleaeuropeana.ro.
FMI: Economia SUA dă primele semne de tensiune, pe fondul încetinirii pieței muncii și al impactului tarifelor comerciale # CaleaEuropeana
Economia Statelor Unite începe să arate semne de slăbiciune după o perioadă prelungită de reziliență, a anunțat Fondul Monetar Internațional (FMI), citat de Reuters, preluat de Agerpres. „Ceea ce am văzut în ultimii ani este că economia SUA s-a dovedit a fi destul de rezilientă. Acum vedem că încep să apară unele semne de tensiune. […] The post FMI: Economia SUA dă primele semne de tensiune, pe fondul încetinirii pieței muncii și al impactului tarifelor comerciale appeared first on caleaeuropeana.ro.
Germania dorește ca reguli mai stricte de eliberare a vizelor Schengen pentru cetățeni ruși să fie incluse în noul pachet european de măsuri punitive contra Moscovei # CaleaEuropeana
Germania solicită ca reguli mai stricte de eliberare a vizelor Schengen pentru cetățenii ruși să fie incluse în noul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene contra Moscovei, conform unui document de poziție obținut de DPA, citat de Agerpres. Documentul face trimitere la liniile directoare din 2022 ale Comisiei Europene, care urmăresc să limiteze eliberarea de […] The post Germania dorește ca reguli mai stricte de eliberare a vizelor Schengen pentru cetățeni ruși să fie incluse în noul pachet european de măsuri punitive contra Moscovei appeared first on caleaeuropeana.ro.
Trump susține că intruziunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei ar putea fi o „eroare” din partea Moscovei: „Dar, indiferent, nu sunt mulțumit de nimic în această situație” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat joi că intruziunea unor drone rusești pe teritoriul Poloniei ar putea fi rezultatul unei „erori” din partea Moscovei, însă și-a exprimat totodată nemulțumirea față de incident, relatează AFP, potrivit Agerpres. „Ar putea fi o eroare”, a declarat el jurnaliștilor când a fost întrebat despre intruziunea unor drone în Polonia, […] The post Trump susține că intruziunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei ar putea fi o „eroare” din partea Moscovei: „Dar, indiferent, nu sunt mulțumit de nimic în această situație” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Prima vizită a unui înalt oficial român în SUA după instalarea administrației Trump: Ministrul de finanțe se află la Washington pentru a consolida încrederea și a atrage noi investitori-cheie # CaleaEuropeana
Ministrul de finanțe, Alexandru Nazare, se află în perioada 11-13 septembrie 2025, într-o vizită de lucru la Washington D.C., Statele Unite ale Americii, cu scopul de a consolida dialogul economic și financiar cu partenerii americani și de a atrage noi investitori în sectoare-cheie pentru România, cum ar fi: energia, infrastructura sau tehnologie. Aceasta este prima […] The post Prima vizită a unui înalt oficial român în SUA după instalarea administrației Trump: Ministrul de finanțe se află la Washington pentru a consolida încrederea și a atrage noi investitori-cheie appeared first on caleaeuropeana.ro.
Iulian Chifu: Agresiunea cu drone rusești în Polonia: cumpătare, proporționalitate și replica serioasă de descurajare credibilă a NATO # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* În noaptea de 10 septembrie, în cadrul unui raid obișnuit cu rachete și drone asupra Ucrainei, un roi de 19 drone, potrivit părții poloneze, 24 drone, potrivit Kievului, a pătruns pe teritoriul Poloniei. Ca urmare a declanșării alarmei aferente, avioanele Poloniei și ale NATO, ulterior elicopterele de căutare, au interceptat și doborât […] The post Iulian Chifu: Agresiunea cu drone rusești în Polonia: cumpătare, proporționalitate și replica serioasă de descurajare credibilă a NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
Oana Țoiu a discutat cu ambasadorii statelor membre ale Organizației pentru Cooperare Islamică despre conflictul și criza umanitară din Fâșia Gaza # CaleaEuropeana
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit joi, 11 septembrie, cu ambasadorii statelor membre ale Organizației pentru Cooperare Islamică (OCI) acreditați la București. Discuțiile au vizat cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu, cu accent pe conflictul și criza umanitară din Fâșia Gaza, se arată într-un comunicat al MAE. Oana Țoiu a mulțumit Turciei, președinte […] The post Oana Țoiu a discutat cu ambasadorii statelor membre ale Organizației pentru Cooperare Islamică despre conflictul și criza umanitară din Fâșia Gaza appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministerul Sănătății vrea să crească producția internă de medicamente cu 50% în următorii doi ani # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat ieri, 11 septembrie, o propunere privind dezvoltarea sectorului farmaceutic din România, cu obiectivul de a reduce dependența de importuri și de a asigura accesul pacienților români la medicamente produse în țara noastră. „Astăzi, doar 7–8% din consumul nostru de medicamente este acoperit de producția internă. În următorii doi ani, […] The post Ministerul Sănătății vrea să crească producția internă de medicamente cu 50% în următorii doi ani appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE după violarea spațiului aerian al Poloniei: România denunță și atacurile anterioare care “afectează securitatea națională și respectarea suveranității la gurile Dunării” # CaleaEuropeana
România s-a alăturat joi țărilor europene din NATO și Uniunea Europeană care au convocat ambasadorii Rusiei pentru a condamna incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, context în care Bucureștiul a evocat și caracterul iresponsabil al atacurilor forțelor ruse în proximitatea graniței cu România. Potrivit unui comunicat al MAE, din dispoziția ministrului afacerilor externe, […] The post Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE după violarea spațiului aerian al Poloniei: România denunță și atacurile anterioare care “afectează securitatea națională și respectarea suveranității la gurile Dunării” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Merz solicită servicii de spionaj puternice care să înfrunte atacurile hibride ale Rusiei: Rareori în istoria postbelică situația de securitate a fost atât de gravă. Fundamentele arhitecturii europene de securitate au devenit fragile # CaleaEuropeana
Cancelarul federal german Friedrich Merz a cerut joi servicii de informații mai puternice, care să reflecte dimensiunea și puterea economică a Germaniei, într-un moment în care amenințările la adresa Europei sunt în creștere. „Rareori în istoria Republicii Federale situația de securitate a fost atât de gravă. Fundamentele arhitecturii europene de securitate, care ne-au permis să […] The post Merz solicită servicii de spionaj puternice care să înfrunte atacurile hibride ale Rusiei: Rareori în istoria postbelică situația de securitate a fost atât de gravă. Fundamentele arhitecturii europene de securitate au devenit fragile appeared first on caleaeuropeana.ro.
Bolojan a discutat cu omologul bulgar despre îmbunătățirea navigației pe Dunăre, al doilea pod Giurgiu-Ruse și securitatea maritimă la Marea Neagră # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut joi o discuție telefonică cu premierul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, în care au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe proiectele de transport și pe îmbunătățirea navigației pe Dunăre. Conform unui comunicat al Guvernului, un punct central al convorbirii a fost necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la […] The post Bolojan a discutat cu omologul bulgar despre îmbunătățirea navigației pe Dunăre, al doilea pod Giurgiu-Ruse și securitatea maritimă la Marea Neagră appeared first on caleaeuropeana.ro.
“Nu vom ceda în fața intimidărilor Rusiei”. Macron anunță că Franța trimite avioane de vânătoare pentru a proteja Polonia și flancul estic al Europei după incursiunile dronelor rusești # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat joi seară că Franța va desfășura trei avioane de vânătoare Rafale pentru a contribui la protecția spațiului aerian polonez și a flancului Estic al Europei, împreună cu aliații din NATO, în urma incursiunilor dronelor rusești în Polonia “M-am angajat în acest sens ieri, în fața prim-ministrului polonez” Donald Tusk, […] The post “Nu vom ceda în fața intimidărilor Rusiei”. Macron anunță că Franța trimite avioane de vânătoare pentru a proteja Polonia și flancul estic al Europei după incursiunile dronelor rusești appeared first on caleaeuropeana.ro.
Țările baltice cer Congresului SUA să salveze Inițiativa de Securitate Baltică: „Dacă America iese, Rusia intră” # CaleaEuropeana
Parlamentari din Lituania, Letonia și Estonia au transmis joi un apel comun către Congresul Statelor Unite, solicitând să respingă planul președintelui american Donald Trump de a reduce sprijinul anual pentru apărarea regiunii cu aproximativ 200 de milioane de dolari, relatează Reuters, preluat de Agerpres. „În această regiune, dacă America iese, Rusia intră”, a declarat fostul […] The post Țările baltice cer Congresului SUA să salveze Inițiativa de Securitate Baltică: „Dacă America iese, Rusia intră” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Parlamentul European își exprimă profunda îngrijorare cu privire la criza umanitară „catastrofală” din Gaza și solicită UE să ia măsuri urgente # CaleaEuropeana
Parlamentul European își exprimă profunda îngrijorare cu privire la criza umanitară „catastrofală” din Gaza și solicită UE să ia măsuri urgente. Într-o rezoluție adoptată joi, Instituția condamnă cu fermitate obstrucționarea de către guvernul israelian a ajutorului umanitar, care provoacă foamete în nordul Fâșiei Gaza, și solicită deschiderea tuturor punctelor relevante de trecere a frontierei. Acesta […] The post Parlamentul European își exprimă profunda îngrijorare cu privire la criza umanitară „catastrofală” din Gaza și solicită UE să ia măsuri urgente appeared first on caleaeuropeana.ro.
Eurodeputatul Dan Motreanu: Parlamentul European condamnă încercările repetate ale Federației Ruse și ale oligarhilor pro-ruși de a destabiliza Republica Moldova # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Dan Motreanu condamnă încercările repetate ale Federației Ruse, ale oligarhilor pro-ruși și ale agenților locali sprijiniți de Moscova de a destabiliza Republica Moldova. El avertizează că aceste acțiuni se manifestă prin atacuri hibride, manipularea aprovizionării cu energie, finanțarea ilicită a actorilor politici, precum și prin campanii de dezinformare, manipulare și intimidare. „Parlamentul European a […] The post Eurodeputatul Dan Motreanu: Parlamentul European condamnă încercările repetate ale Federației Ruse și ale oligarhilor pro-ruși de a destabiliza Republica Moldova appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ungaria este pregătită să îmbunătățească relațiile cu Ucraina, dar consideră că acest lucru depinde în totalitate de Kiev: „Este în interesul nostru să avem relații bune cu toate țările vecine” # CaleaEuropeana
Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat, joi, la Budapesta, că Ungaria este pregătită să își îmbunătățească relațiile cu Ucraina, dar consideră că acest lucru depinde în totalitate de Ucraina deoarece Kievul poartă întreaga responsabilitate pentru deteriorarea dramatică a relațiilor bilaterale, informează MTI, citat de Agerpres. Conform unui comunicat al Ministerului de Externe de […] The post Ungaria este pregătită să îmbunătățească relațiile cu Ucraina, dar consideră că acest lucru depinde în totalitate de Kiev: „Este în interesul nostru să avem relații bune cu toate țările vecine” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Un an de la Raportul Draghi privind viitorul competitivității europene: Comisia indică progrese în materie de inovare, debirocratizare, apărare, industrializare curată și comerț # CaleaEuropeana
La un an de la prezentarea Raportului privind viitorul competitivității Europei, coordonat de fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, Comisia Europeană arată progresele făcute pe mai multe direcții prioritare în funcție de recomandările primite, respectiv inovare, debirocratizare, apărare, industrializare curată și comerț. Raportul Draghi, comandat de Comisia Europeană în 2023 și publicat în […] The post Un an de la Raportul Draghi privind viitorul competitivității europene: Comisia indică progrese în materie de inovare, debirocratizare, apărare, industrializare curată și comerț appeared first on caleaeuropeana.ro.
Kaja Kallas prezintă două scenarii cu privire la războiul rus din Ucraina și deplânge faptul că UE „nu este pregătită să acționeze ca un jucător global” față de China # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, este de părere că războiul din Ucraina va mai dura ”aproximativ doi ani” și consideră că Uniunea Europeană „nu este pregătită” să acționeze ca un jucător cu adevărat global față de China, informează EFE, citat de Agerpres. Într-o întâlnire cu mai multe […] The post Kaja Kallas prezintă două scenarii cu privire la războiul rus din Ucraina și deplânge faptul că UE „nu este pregătită să acționeze ca un jucător global” față de China appeared first on caleaeuropeana.ro.
Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning organizează pe 22 septembrie conferința „Alegeri în Republica Moldova: continuitatea drumului european” # CaleaEuropeana
Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning împreună cu Fundația Hanns Seidel România și Banca Transilvania organizează conferința „Alegeri în Republica Moldova: continuitatea drumului european”, care va avea loc pe 22 septembrie 2025, în București, la Hotel Marshal Garden, Sala Safir. Dezbaterea, desfășurată înaintea alegerilor, vizează înțelegerea alternativelor aflate la dispoziția Republicii Moldova și a […] The post Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning organizează pe 22 septembrie conferința „Alegeri în Republica Moldova: continuitatea drumului european” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Președintele ASF subliniază importanța educației financiare în contextul revoluției tehnologice: Fără stabilitate financiară, înțeleasă ca un bun public, niciun progres tehnologic nu va avea valoare reală # CaleaEuropeana
Viitorul va aduce și mai multă viteză, complexitate și interconectare, dar fără stabilitate financiară, înțeleasă ca un bun public, niciun progres tehnologic nu va avea valoare reală, a subliniat președintele Autorității pentru Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, în cadrul mesei rotunde inaugurale a OCDE privind piețele financiare. Evenimentul se desfășoară la Paris, unde Organizația pentru Cooperare […] The post Președintele ASF subliniază importanța educației financiare în contextul revoluției tehnologice: Fără stabilitate financiară, înțeleasă ca un bun public, niciun progres tehnologic nu va avea valoare reală appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ucraina primește încă 1 miliard de euro din contribuția Uniunii Europene la împrumutul G7 # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a plătit Ucrainei cea de a opta tranșă din împrumutul său excepțional de asistență macrofinanciară (AMF), în valoare de 1 miliard de euro, consolidând și mai mult rolul UE de cel mai mare donator al Ucrainei de la începutul războiului de agresiune al Rusiei, sprijinul total ridicându-se la peste 170 de miliarde de […] The post Ucraina primește încă 1 miliard de euro din contribuția Uniunii Europene la împrumutul G7 appeared first on caleaeuropeana.ro.
Donald Tusk avertizează asupra propagandei și dezinformării ruse după intrarea mai multor drone în spațiul aerian al Poloniei: Este un act care vizează direct securitatea patriei # CaleaEuropeana
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat joi asupra campaniilor de dezinformare lansate de Moscova, după ce mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei. „Răspândirea propagandei și a dezinformării ruse în actuala situație este un act în detrimentul statului polonez, care vizează direct securitatea patriei și a cetățenilor săi”, a scris Tusk […] The post Donald Tusk avertizează asupra propagandei și dezinformării ruse după intrarea mai multor drone în spațiul aerian al Poloniei: Este un act care vizează direct securitatea patriei appeared first on caleaeuropeana.ro.
Germania explorează ideea de a extinde termenul limită de închidere a termocentralelor pe cărbune până când vor fi finalizate noile centrale pe gaze capabile să le înlocuiască # CaleaEuropeana
Germania ar trebui să aibă în vedere o pauză când vine vorba de închiderea ultimelor termocentrale pe cărbune, până când vor fi finalizate noile centrale pe gaze capabile să le înlocuiască, a menționat miercuri cancelarul german Friedrich Merz, în cadrul unei întrevederi cu directorii din industria energetică, anunță Bloomberg, citat de Agerpres. Chiar dacă […] The post Germania explorează ideea de a extinde termenul limită de închidere a termocentralelor pe cărbune până când vor fi finalizate noile centrale pe gaze capabile să le înlocuiască appeared first on caleaeuropeana.ro.
ICI București subliniază importanța colaborării trans-sectoriale în fața amenințărilor cibernetice: „Doar prin colaborare putem răspunde eficient provocărilor actuale și viitoare” # CaleaEuropeana
ICI București organizează astăzi, 11 septembrie 2025, workshopul „Harmonising Cybersecurity: Bridging Civilian and Defence Paradigms”, desfășuratat în cadrul proiectului european ECYBRIDGE. Evenimentul are loc în format hibrid, reunind experți din mediul civil și militar, reprezentanți ai industriei și cercetători. Deschiderea oficială a workshop-ului a fost realizată de către Adrian-Victor Vevera, Directorul General al ICI București, […] The post ICI București subliniază importanța colaborării trans-sectoriale în fața amenințărilor cibernetice: „Doar prin colaborare putem răspunde eficient provocărilor actuale și viitoare” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Bogdan Ivan a discutat cu FMI despre performanța companiilor de stat din energie și impactul unor măsuri din domeniu asupra competitivității economice # CaleaEuropeana
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut o întâlnire, miercuri, cu delegația Fondului Monetar Internațional, condusă de Joong Shik Kang, în cadrul căreia au fost analizate politicile din domeniul energiei și impactul lor asupra economiei României. „Am avut o discuție consistentă cu delegația FMI, condusă de Joong Shik Kang, despre politicile în domeniul energiei și impactul […] The post Bogdan Ivan a discutat cu FMI despre performanța companiilor de stat din energie și impactul unor măsuri din domeniu asupra competitivității economice appeared first on caleaeuropeana.ro.
„Putin va face pași către pace când va realiza că nu poate câștiga la un cost acceptabil”, consideră ministrul polonez de externe # CaleaEuropeana
Vladimir Putin va face pași către pace atunci când își va da seama că nu poate câștiga la un cost acceptabil, a declarat joi ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski, scrie The Guardian. „Nu fac parte dintre cei care cred în soluții rapide. Acesta este un război colonial. Vorbind istoric, astfel de războaie au durat, […] The post „Putin va face pași către pace când va realiza că nu poate câștiga la un cost acceptabil”, consideră ministrul polonez de externe appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministrul Dragoș Pîslaru, întâlnire cu reprezentanții Băncii Mondiale: România are nevoie de expertiza BM ca să vedem imaginea de ansamblu și să accesăm instrumente noi # CaleaEuropeana
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții Băncii Mondiale, alături de care a setat „cum să ne sincronizăm mai bine pe zona guvernanță și reforme în administrație, pe implementarea fondurilor europene 2021–2027 și pe PNRR, dar și pe agenda de apă uzată și mediu, unde România are […] The post Ministrul Dragoș Pîslaru, întâlnire cu reprezentanții Băncii Mondiale: România are nevoie de expertiza BM ca să vedem imaginea de ansamblu și să accesăm instrumente noi appeared first on caleaeuropeana.ro.
Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a aborda încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia # CaleaEuropeana
La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a aborda încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia, a anunțat joi Ministerul de Externe polonez, transmite Reuters, citat de Agerpres. Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după […] The post Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a aborda încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
Limbă română predată ca materie obligatorie în sistemul public francez: Un program pilot a fost lansat la un colegiu de lângă Paris # CaleaEuropeana
Ambasadoarea României în Franța, Ioana Bivolaru, a anunțat lansarea unui program pilot unic în sistemul public de educație francez, respectiv studierea limbii române ca limbă străină obligatorie (LV2). Proiectul este implementat de Ministerul Educației Naționale, Învățământului Superior și Cercetării din Franța, prin intermediul Academiei Créteil. Programul a debutat la Collège Aimé et Eugenie Cotton din […] The post Limbă română predată ca materie obligatorie în sistemul public francez: Un program pilot a fost lansat la un colegiu de lângă Paris appeared first on caleaeuropeana.ro.
Victor Negrescu, mesaj din Parlamentul European: Politica de coeziune este de neînlocuit. Localitățile și regiunile României s-au dezvoltat datorită acestor fonduri # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, susține că Politica de Coeziune trebui să rămână neschimbată, așa cum este prevăzută în tratatele europene. Potrivit acestuia, Politica de Coeziune „nu poate fi comasată, diluată sau condiționată de criterii netransparente”. „Politica de coeziune este de neînlocuit. Localitățile și regiunile noastre s-au dezvoltat datorită acestor fonduri. De aceea spun un […] The post Victor Negrescu, mesaj din Parlamentul European: Politica de coeziune este de neînlocuit. Localitățile și regiunile României s-au dezvoltat datorită acestor fonduri appeared first on caleaeuropeana.ro.
Eurodeputatul Gabriela Firea condamnă „cu fermitate asasinatul politic din SUA”: Niciodată oamenii nu trebuie să plătească cu prețul vieții pentru libertatea de exprimare # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Gabriela Firea condamnă „cu fermitate asasinatul politic din SUA”, calificând uciderea comentatorul conservator Charlie Kirk drept „un moment de cotitură nu doar pentru SUA, ci pentru întreaga lume care trăiește în libertate și democrație”. „Condamn cu fermitate asasinatul politic din Statele Unite ale Americii! Am crezut că au apus de mult vremurile în care […] The post Eurodeputatul Gabriela Firea condamnă „cu fermitate asasinatul politic din SUA”: Niciodată oamenii nu trebuie să plătească cu prețul vieții pentru libertatea de exprimare appeared first on caleaeuropeana.ro.
