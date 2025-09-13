Boeing, amendată cu 3,1 milioane de dolari pentru încălcări repetate ale regulilor de siguranţă
News.ro, 13 septembrie 2025 05:00
Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA (FAA) a propus vineri o amendă de 3,1 milioane de dolari împotriva Boeing, acuzând compania de încălcări grave şi repetate ale regulilor de siguranţă, inclusiv acţiuni legate de incidentul din ianuarie 2024, când un avion Alaska Airlines 737 MAX 9 a suferit o avarie majoră în zbor, transmite Reuters.
• • •
Acum 10 minute
06:10
Cine este Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk? Postările mamei sale vorbesc despre un tânăr care părea să aibă un viitor strălucit # News.ro
La vârsta de 18 ani, Tyler Robinson părea să aibă în faţă un viitor strălucit. Adolescentul din Utah obţinuse note foarte bune la examenul de admitere la facultate şi câştigase o bursă de patru ani la Universitatea de Stat din Utah, în Logan. Mândră, mamă sa a postat un videoclip pe Facebook în care Tyler, cel mai mare dintre cei trei fii ai săi, citea cu voce tare scrisoarea şcolii care îi oferea bursa. „Este atât de entuziasmat să-şi înceapă drumul şi va fi atât de uimitor pentru el!”, a scris ea într-o altă postare.Patru ani mai târziu, el riscă pedeapsa cu moartea, scrie Reuters.
Acum 30 minute
05:50
Fitch retrogradează ratingul Franţei intrate în criză politică la cel mai mic nivel atribuit vreodată. Fostul premier François Bayrou dă vina pe „elitele” care „resping adevărul”. Sarcina noului premier Lecornu se complică # News.ro
Agenţia Fitch a retrogradat vineri ratingul de credit suveran al Franţei la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, retrăgând celei de-a doua economii din zona euro statutul de AA- (calitate ridicată) şi plasând-o la „A+” (calitate medie superioară), în contextul crizei politice în desfăşurare şi al creşterii datoriei. Simbolistica este puternică: prin schimbarea categoriei ţării, agenţia americană de rating ia act de incapacitatea celor patru guverne care s-au succedat în ultimul an de a reduce în mod eficient deficitul public, scriu Reuters şi AFP.
Acum o oră
05:20
Hyundai amână inaugurarea unei fabrici de baterii din SUA după raidul autorităţilor privind imigraţia ilegală # News.ro
O fabrică de baterii din statul Georgia, construită printr-un parteneriat între Hyundai Motor şi LG Energy Solution, va înregistra o întârziere de cel puţin două-trei luni în demararea producţiei, după ce săptămâna trecută a fost vizată de cel mai mare raid al Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, transmite Reuters.
Acum 2 ore
05:00
Acum 6 ore
01:20
Experţii militari bulgari investighează o dronă misterioasă găsită pe plaja din Burgas - FOTO # News.ro
O dronă adusă de valuri a fost găsită vineri dimineaţa pe plaja nordică din Burgas, în zona Solniţke, iar armata a transportat-o la o bază militară pentru a o examina, relatează presa bulgară. Descoperirea vine la două zile după ce Polonia a raportat o intruziune a unor presupuse drone ruseşti în spaţiul său aerian, incident care a făcut NATO să-şi consolideze apărarea pe flancul estic declanşând operaţiunea „Santinela estică”.
00:50
Zelenski spune că multe detalii despre garanţiile de securitate acordate Ucrainei au fost deja puse pe hârtie # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat vineri că multe detalii referitoare la garanţiile de securitate pentru Ucraina sunt deja puse pe hârtie, adăugând că trupele străine prezente pe teren ar semnala sprijinul politic pentru Kiev, relatează Reuters.
00:30
Agenţia de rating Moody's a confirmat, vineri, calificativul României la ”Baa3”, perspectiva rămând negativă.
00:20
Un imigrant fără forme legale a fost ucis de poliţie în Chicago în timp ce încerca să scape de arestare # News.ro
Un imigrant fără forme legale a fost ucis vineri la Chicago după ce a refuzat să se supună unui control al poliţiei federale pentru imigrare şi vămi (ICE), a anunţat Departamentul american pentru Securitate Internă, la patru zile după lansarea unei operaţiuni de amploare în statul Illinois, relatează AFP.
Acum 8 ore
00:10
Garda Naţională de Mediu: 85% din deşeurile generate în sectoarele Capitalei ajung la groapă netratate # News.ro
Garda Naţională de Mediu arată că, potrivit unui control făcut la începutul lunii septembrie în Bucureşti, sub 12 la sută din deşeurile generate în Bucureşti sunt reciclate şi numai 15% din deşeurile care ajung la groapa de gunoi sunt tratate.
00:10
SUA promit în Consiliul de Securitate al ONU să apere „fiecare centimetru” din teritoriul NATO # News.ro
Statele Unite au declarat vineri în Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite că „vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” după o incursiune în Polonia a unor drone suspectate a fi ruseşti, relatează Reuters.
00:10
Echipa spaniolă Elche a încheiat la egalitate vineri seară, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea andaluză FC Sevilla, în etapa a patra din La Liga.
12 septembrie 2025
23:50
Echipa franceză Olympique Marseille a dispus vineri seara, pe teren propriu, scor 4-0, de formaţia Lorient, în etapa a patra din Ligue 1.
23:40
Tragerea la sorţi oficială pentru Cupa Davis a stabilit, vineri, meciurile dintre România şi El Salvador, din întâlnirea din cadrul Grupei Mondiale II.
23:40
Poliţia Capitalei, după ce Monica Tatoiu a susţinut că a fost ”scuipată şi ameninţată” în faţa poliţiştilor după ce a încercat să oprească o nuntă de romi: Nu a adus la cunoştinţa poliţiştilor că ar fi fost ameninţată şi nici nu a depus plângere # News.ro
Poliţia Capitalei a precizat, vineri seară, că afirmaţiile făcute de Monica Tatoiu potrivit cărora a fost ”scuipată şi ameninţată” în faţa poliţiştilor după ce a încercat să oprească o nuntă de romi ”nu reflectă realitatea faptică a incidentului”. ”Femeia ar fi intervenit verbal, anterior ajungerii echipajelor de poliţie, solicitând încetarea unui eveniment, întrucât afecta liniştea locatarilor din zonă”, a arătat Poliţia, precizând că au fost date amenzi pentru autoturisme parcate neregulamentar. ”Nu au fost înregistrate alte incidente sau fapte care să întrunească elementele constitutive ale unei infracţiuni. Menţionăm că femeia nu a adus la cunoştinţa poliţiştilor, în momentul intervenţiei, faptul că ar fi fost ameninţată şi nici nu a depus plângere în acest sens”, a transmis Poliţia.
23:40
Bundesliga: Kasper Hjulmand a debutat cu victorie la Bayer Leverkusen, 3-1 cu Eintracht Frankfurt # News.ro
Echipa germană Bayer Leverkusen a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea Eintracht Frankfurt, în etapa a treia din Bundesliga.
23:20
Bărbat beat, prins la volan pe o stradă din Mureş. El abia îşi redobândise permisul de conducere, după acesta i-a fost anulat pentru fapte similare # News.ro
Un bărbat care avea o concentraţie de aproape 2 la mie alcool pur în aerul expirat a fost prins la volanul unui autovehicul pe un drum din judeţul Mureş, la doar o zi după ce şi-a redobândit permisul de conducere, care îi fusese anulat pentru fapte similare.
23:10
Echipa bucureşteană Rapid a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Universitatea Cluj, în etapa a noua din Superligă.
23:00
Caravane medicale în comunităţile consumatoare de droguri în Sectorul 2, parte a strategiei pentru combaterea acestui fenomen # News.ro
Autorităţile din Sectorul 2 al Capitalei au pus la punct o strategie locală de prevenire a consumului de droguri. Documentul transpune ideile care se regăsesc în strategii similare la nivel european şi naţional, însă include şi acţiuni specifice comunităţii. Strategia prevede, printre altele, organizarea de caravane medicale, în colaborare cu fundaţii şi organizaţii non-profit, în comunităţile unde se ştie că există consumatori de stupefiante.
23:00
Casa Albă anunţă o cină între Trump şi premierul din Qatar, în timp ce Marco Rubio se va duce în Israel # News.ro
Preşedintele american Donald Trump îl va primi la cină, la clubul său de golf din Bedminster (New Jersey, nord-est), pe prim-ministrul din Qatar Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, a anunţat Casa Albă. Această întâlnire are loc la trei zile după un atac fără precedent al Israelului care a vizat liderii mişcării islamiste palestiniene Hamas, reuniţi într-un complex rezidenţial din centrul capitalei Doha, relatează AFP.
23:00
Medicul Alexandra Dobre: Tinerii din familii destrămate şi cei din familii închegate, cu părinţi implicaţi, sunt în egală măsură vulnerabili în faţa consumului de droguri/ Important e timpul de calitate petrecut cu copilul # News.ro
Tinerii din familii destrămate şi cei din familii închegate, cu părinţi implicaţi, sunt la fel de vulnerabili în faţa consumului de droguri, povesteşte medicul Alexandra Dobre, director general adjunct al DGASPC Sector 2. Ea spune că experienţa pe care o are în lucrul cu copiii şi cu familiile acestora arată că, nu de puţine ori, părinţii refuză să creadă că tocmai fiul sau fiica lor a căzut victimă a consumului de substanţe interzise. În acest context, Alexandra Dobre atrage atenţia asupra nevoii ca părinţii să petreacă timp de calitate alături de copiii lor, să încerce să îi cunoască pentru a putea depista la timp eventualele semne care arată că aceştia sunt consumatori.
22:50
Campioana mondială en-titre Germania şi reprezentativa Turciei vor juca finala EuroBasket2025, după ce au eliminat vineri, în semifinale, echipele Finlandei, respectiv Greciei. Germania joacă finala europeană după 20 de ani şi are în palmares un singur titlu, în 1993, în timp ce Turcia va evolua în premieră în ultimul act.
22:40
ONU aprobă cu o majoritate covârşitoare o declaraţie referitoare la soluţia cu două state, care condamnă Hamas # News.ro
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a votat vineri cu o majoritate covârşitoare în favoarea unei declaraţii care prezintă „măsuri concrete, cu termene precise şi ireversibile” pentru o soluţie cu două state între Israel şi palestinieni, relatează Reuters.
22:40
Clubul spaniol Real Madrid a anunţat vineri că fundaşul central german Antonio Rudiger s-a accidentat şi ar putea fi indisponibil pentru următoarele trei luni.
22:30
Consumul de droguri duce la situaţii-limită şi greu de imaginat/ Director în DGASPC: Am avut o speţă care m-a frapat, un tânăr care a vândut carnea din congelator pentru droguri # News.ro
Medicul Alexandra Dobre, director general adjunct în cadrul DGASPC Sector 2, a povestit că în cariera sa a văzut cazuri de tineri care au vândut bijuterii ale părinţilor, electronice sau electrocasnice pentru a obţine droguri, însă cazul care a frapat-o şi i-a rămas în memorie este cel al unui tânăr care fura carnea din congelatorul familiei şi o vindea, pentru a face rost de bani pentru stupefiante.
22:30
Anchetatorii au suspiciuni că nigerianul arestat după ce a strâns de gât şi violat o prostituată a mai comis fapte similare/ Poliţia face apel la posibilele victime să sesizeze autorităţile # News.ro
Anchetatorii din Bucureşti au suspiciuni că nigerianul de 30 de ani care a fost arestat preventiv după ce a strâns de gât şi a violat o prostituată a mai comis fapte similare, folosind cam acelaşi mod de operare. Astfel, Poliţia face apel la posibilele victime să sesizeze autorităţile.
22:20
Tarifele la apă şi canalizare în România: Bucureşti şi Ploieşti, printre cele mai accesibile. Diferenţe importante de tarif la nivel naţional # News.ro
România continuă să înregistreze diferenţe semnificative în tarifele la apă şi canalizare, în funcţie de judeţ şi de operator. Potrivit datelor publicate de ANRSC (Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice) şi prezentate grafic de news.ro, locuitorii din Ploieşti şi Bucureşti se numără printre cei mai avantajaţi consumatori din ţară.
Acum 12 ore
22:10
Timiş: Doi copii şi un adult au fost răniţi într-un accident rutier în care au fost implicate două maşini # News.ro
Două maşini în care se aflau, în total, 7 persoane, printre are doi copii, au fost implicate într-un accident rutier produs, vineri seară, în localitatea Remetea Mare de lângă Timişoara. În urma impactului, cei doi copii şi unul dintre adulţi au fost răniţi şi duşi la spital.
21:50
NATO consolidează apărarea flancului estic al Europei după incidentul cu drone din Polonia. Ce presupune operaţiunea „Eastern Sentry” şi cine participă # News.ro
NATO a anunţat vineri planuri de întărire a apărării pe flancul estic al Europei, la două zile după ce Polonia a doborât drone ce îi încălcaseră spaţiul aerian, în prima acţiune de acest gen a unui membru al alianţei occidentale de când Rusia şi-a lansat războiul de agresiune în Ucraina, relatează Reuters.
21:40
Continuă disputa dintre PNL şi PSD la Iaşi. Lider PSD Iaşi: Cu cine de la liberali să te înţelegi? Orice licitaţie la CJ ar trebui urmată de amendamentul «Nu mai furaţi din bani publici» # News.ro
Şeful filialei judeţene PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru, susţine că liderii ieşeni ai liberalilor sunt rupţi de realitate şi că social-democraţii nici nu au cu cine să colaboreze de la PNL, pentru că liberalii nu fac administraţie, ci ”au alte obiceiuri”. Declaraţia şefului PSD Iaşi vine după ce liderii locali PNL au acuzat, vineri, PSD că se comportă la Iaşi ca un partid de opoziţie şi că nu există colaborare între cele două formaţiuni.
21:30
Medicul Alexandra Dobre: Observăm o tendinţă privind consumul de droguri chiar la vârste de sub zece ani. Dacă până acum media era de la 12 ani în sus, acum avem cazuri de copii care consumă droguri la vârste mai mici # News.ro
Directorul general adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sector 2, Alexandra Dobre, de profesie medic, constată că pericolul privind consumul de droguri ”este la tot pasul”, iar copiii sunt foarte vulnerabili în faţa acestuia. Ea subliniază că vârsta la care copiii încep să devină victime ale consumului de stupefiante a scăzut, existând cazuri de copii care consumă droguri la vârste de sub 10 ani.
21:30
Ministrul Mediului l-a demis pe directorul Administraţiei Naţionale ”Apele Române”, Sorin Lucaci: România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esenţiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundaţiilor # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis pe directorul Administraţiei Naţionale ”Apele Române”, Sorin Lucaci. ”România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esenţiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundaţiilor. Nu s-a construit niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite. Din cele 13 baraje prevăzute, unul singur va mai fi finanţat. Din 13 poldere, a mai rămas un singur polder”, explică Buzoianu.
21:10
Fotbal: O statuie în memoria lui Franz Beckenbauer a fost inaugurată în faţa stadionului lui Bayern Munchen # News.ro
Clubul german Bayern Munchen a dezvelit vineri o statuie a lui Franz Beckenbauer, ca un omagiu adus legendei grupării bavareze şi a fotbalului german.
20:50
Polo: CSM Oradea şi Dinamo Bucureşti vor juca finala Cupei României; Steaua şi Rapid vor disputa finala pentru bronz # News.ro
Campioana CSM Oradea şi echipa Dinamo Bucureşti vor juca, sâmbătă, finala Cupei României, după ce au eliminat vineri, în semifinale, deţinătoarea trofeului, Steaua Bucureşti, respectiv pe Rapid Bucureşti, la turneul de la Focşani.
20:50
Luciana Antoci, după ce a fost numită consilier al premierului Bolojan pe probleme de educaţie: În acest context marcat de frământări şi nemulţumiri, îmi doresc să deschid linii de dialog real între decidenţi şi oamenii şcolii # News.ro
Liberala Luciana Antoci a anunţat că a fost numită, vineri, consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan pe probleme de educaţie, ea precizând că îşi doreşte să deschidă un dialog "real" cu oamenii şcolii, iar problemele care s-au acutizat să fie rezolvate.
20:40
Un tânăr din Utah care se numeşte Tylor Robinson şi are 22 de ani este suspectat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk şi a fost arestat, a anunţat vineri guvernatorul Spencer Cox, punând capăt căutărilor care se desfăşurau deja de două zile, după evenimentul ce a sporit îngrijorare la nivel naţional cu privire la valul crescând de violenţă politică din SUA, relatează Reuters.
20:40
Iaşi: Femeie de 54 de ani, cercetată de poliţişti după ce a prins un porumbel şi l-a mâncat # News.ro
O femeie de 54 de ani din Iaşi este cercetată de poliţişti pentru uciderea animalelor cu intenţie fără drept, după ce a prins un porumbel şi l-a mâncat. Ea a fost internată pentru îngrijiri la Institutul Socola, întrucât a avut un comportament neadecvat.
20:30
UPDATE - NATO lansează Operaţia Eastern Sentry pentru întărirea apărării pe flancul estic/ Moşteanu: Anunţul, un nou semnal al solidarităţii şi unităţii aliate/ MAE: E o reacţie promptă a violările repetate ale spaţiului aerian suveran al statelor Aliate # News.ro
Operaţia NATO Eastern Sentry, anunţată de secretarul general al NATO şi de comandantul forţelor aliate din Europa (SACEUR), cu caracter strict defensiv, reprezintă un răspuns ferm şi rapid la incidentele în care drone ale Federaţiei Ruse au încălcat spaţiul aliat, precum cazul recent din Polonia, situaţiile din România - unde fragmente de drone au fost identificate pe teritoriul naţional şi evenimente similare în alte state aliate de pe flancul estic, arată Ministerul Apărării Naţionale (MApN). ”Anunţul Secretarului General al NATO si al SACEUR reprezintă un nou semnal al solidarităţii şi unităţii aliate de care avem nevoie în aceste vremuri complicate”, afirmă ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu. Totodată, MAE a transmis că ”este o reacţie promptă a Alianţei la violările repetate ale spaţiului aerian suveran al statelor Aliate”.
20:30
Concluziile FMI în România: Inflaţia rămâne ridicată până la finalul lui 2026/ Economia va creşte gradual pe fondul consolidării fiscale/ Pachetul de reforme, binevenit, trebuie pus integral în aplicare/ Abordarea prudentă a BNR rămâne adecvată # News.ro
Inflaţia va rămâne ridicată până la finalul anului 2026, iar creşterea economică va fi de doar 1% în 2025 (în scădere faţă de prognoza din primăvară, care era de 1,6%) şi de 1,4% în 2026, însă se preconizează că economia va creşte gradual pe fondul consolidării fiscale, esenţială pentru a remedia deficitele gemene în creştere. Recentul pachet de reforme pentru 2025-2026, inclusiv reformele fiscale, este binevenit şi reprezintă un pas important înainte, însă punerea sa integrală în aplicare şi măsurile suplimentare de ajustare din 2027 pentru a reduce deficitul fiscal sub 3 % din PIB sunt esenţiale pentru restabilirea sustenabilităţii fiscale şi macroeconomice. În privinţa politicii monetare, abordarea prudentă a BNR rămâne adecvată, dar o flexibilitate mai mare a cursului de schimb pe termen mediu ar spori rezilienţa la şocuri. Acestea sunt concluziile delegaţiei Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, care s-a aflat în România în perioada 3-12 septembrie.
20:20
20:10
Echipa FC Bihor a învins vineri, în deplasare, scor 3-0, formaţia Ceahlăul Piatra Neamţ, în etapa a şasea din Liga 2. Orădenii au urcat pe primul loc al clasamentului.
19:20
UPDATE - Tulcea: Un tânăr a murit şi alţi cinci au fost răniţi după ce maşina în care se aflau a lovit un cap de pod/ O victimă încarcerată, scoasă de un pompier care trecea prin zonă/ Circulaţia rutieră pe DN 22F se desfăşoară alternativ # News.ro
Un tânăr a murit şi alţi cinci au fost răniţi în urma unui accident rutier petrecut, vineri, în judeţul Tulcea, după ce maşina în care se aflau a intrat într-un cap de pod. O victimă care era încarcerată a fost scoasă de un pompier care trecea prin zonă. Circulaţia rutieră pe DN 22F se desfăşoară alternativ.
19:20
Gheorghe Hagi va juca luni, 15 septembrie, la Lisabona, în echipa Legendelor Lumii, care va înfrunta echipa Legendelor Portugaliei, într-un meci caritabil.
19:10
Polo: Campioana CSM Oradea, prima finalistă a Cupei României, după semifinala cu deţinătoarea trofeului, Steaua Bucureşti # News.ro
Campioana CSM Oradea este prima finalistă a Cupei României la polo, după ce a dispus, vineri, în prima semifinală, de deţinătoarea trofeului, Steaua Bucureşti, scor 13-10. În a doua semifinală a turneului de la Focşani se duelează Dinamo Bucureşti – Rapid Bucureşti.
19:00
Şah: Jucătorii israelieni s-au retras de la turneul din Ţara Bascilor pe fondul unei dispute privind drapelul Israelului # News.ro
Şapte jucători de şah israelieni înscrişi la un turneu spaniol care a început vineri s-au retras din competiţie, au anunţat organizatorii, care le-au comunicat anterior jucătorilor că nu vor putea concura sub steagul naţional, invocând conflictul din Gaza şi exprimându-şi solidaritatea cu palestinienii, relatează Reuters.
19:00
18:50
Maia Sandu a fost primită în audienţă de Papa Leon al XVI-lea: „M-a asigurat că Moldova este văzută şi este auzită”. Şefa statului a fost însoţită de mama şi sora sa - FOTO # News.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită vineri în audienţă de Papa Leon al XIV-lea, cu care a vorbit despre pace, credinţă şi aspiraţiile europene ale ţării, iar suveranul pontif i-a dat asigurări că Moldova este „văzută şi auzită”.
18:30
Maramureş: Un elev de 13 ani a murit după ce i s-a făcut rău la şcoală/ Poliţiştii fac verificări, dar până în prezent nu există suspiciuni privind decesul băiatului # News.ro
Un elev de 13 ani a murit, vineri, după ce i s-a făcut rău şi a leşinat la şcoala din localitatea Băiţa de Sub Codru, judeţul Maramureş. Echipajul medical sosit acolo a făcut manevre de resuscitare, fiind însă nevoit să constate decesul copilului. Poliţiştii fac verificări, dar afirmă că, până în prezent, nu există suspiciuni privind moartea băiatului.
18:10
UPDATE - Presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk se numeşte Tyler Robinson şi are 22 de ani. El nu era student al universităţii Utah Valley # News.ro
Autorităţile americane au anunţat vineri că numele suspectului în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson.
18:00
Arbitrii Horaţiu Feşnic şi Andrei Moroiţă vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a noua a Superligii.
17:50
