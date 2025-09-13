Hyundai amână inaugurarea unei fabrici de baterii din SUA după raidul autorităţilor privind imigraţia ilegală

23:00

Tinerii din familii destrămate şi cei din familii închegate, cu părinţi implicaţi, sunt la fel de vulnerabili în faţa consumului de droguri, povesteşte medicul Alexandra Dobre, director general adjunct al DGASPC Sector 2. Ea spune că experienţa pe care o are în lucrul cu copiii şi cu familiile acestora arată că, nu de puţine ori, părinţii refuză să creadă că tocmai fiul sau fiica lor a căzut victimă a consumului de substanţe interzise. În acest context, Alexandra Dobre atrage atenţia asupra nevoii ca părinţii să petreacă timp de calitate alături de copiii lor, să încerce să îi cunoască pentru a putea depista la timp eventualele semne care arată că aceştia sunt consumatori.