Cine conduce mașina electrică primită de Mihaela Cambei de la Ion Țiriac. Vicecampioana Olimpică are 22 de ani, dar nu deține permis de conducere
Fanatik, 13 septembrie 2025 05:30
La cine a ajuns autoturismul primit de Mihaela Cambei de la Ion Țiriac. Vicecampioana olimpică la haltere nu are carnet de șofer.
Acum 30 minute
06:00
La 43 de ani, Serena Williams a luat o decizie neașteptată. Legendara sportivă a făcut marele anunț: „Am fost uluită când am văzut” # Fanatik
Serena Williams a făcut o mutare îndrăzneață în carieră. Cel mai recent anunț al legendarei tenismene a luat pe toată lumea prin surprindere.
Acum o oră
05:30
Acum 2 ore
04:40
După mai bine de 25 de ani alături de David Beckham, Victoria dezvăluie secretul unui mariaj longeviv și de succes. Cum reușesc să se înțeleagă cei doi după atât de mult timp: ”Suntem foarte norocoși” # Fanatik
Victoria Beckham dezvăluie cum funcționează căsnicia cu David Beckham după mai bine de două decenii petrecute împreună.
Acum 4 ore
03:10
Ce ocupație are Consuelo Matos, fosta soție a lui Adrian Mutu. Arată impecabil la 52 de ani # Fanatik
Ce meserie are Consuelo Matos, fosta parteneră a antrenorului Adrian Mutu. Frumoasa brunetă într-o formă de zile mari, la 52 de ani.
Acum 6 ore
01:00
Situație de necrezut pentru Florinel Coman! Ce s-a întâmplat la ultimul meci al lui Al-Gharafa # Fanatik
Revenit în această vară la formația qatareză Al-Gharafa, Florinel Coman traversează un moment nefast, iar viitorul său este incert.
00:30
Culisele numirii lui Cristi Chivu ca antrenor la Inter Milano: “O mare influenţă a avut Zanetti!”. Exclusiv # Fanatik
Victor Becali a transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că Javier Zanetti a avut o influență în numirea lui Cristi Chivu pe banca lui Inter.
00:20
Ioan Ovidiu Sabău anunță o revoluție la U Cluj după meciul cu Rapid: „O să fac o echipă foarte bună”. Ce se va întâmpla cu Nistor # Fanatik
Ioan Ovidiu Sabău, foarte optimist după U Cluj - Rapid: „O să fac o echipă frumoasă, o echipă bună”. Ce planuri are antrenorul și ce se întâmplă cu Dan Nistor: „O altă strategie”
Acum 8 ore
00:00
Victor Anglescu a luat foc după U Cluj – Rapid: „E penalty cât casa! Bătaie de joc, am trimis un mesaj mai sus! O să ne explice Sabău cum a inventat apa caldă” # Fanatik
Victor Angelescu, reacție furibundă la adresa arbitrajului după U Cluj - Rapid 0-0: „E penalty oriunde pe pământul ăsta! E incredibil ce se întâmplă la Cluj!”
00:00
Ele sunt singurele zodii peste care dă norocul și prosperitatea după 15 septembrie. Protecție divină și mari surprize pentru ele în această toamnă # Fanatik
Aceste zodii cunosc norocul și prosperitatea după 15 septembrie. Viața lor se schimbă din mai multe puncte de vedere în această toamnă.
12 septembrie 2025
23:50
Câștigătorul US Open 2025, Carlos Alcaraz, are o nouă iubită. Cine este tânăra care l-a cucerit # Fanatik
Învingătorul turneului US Open 2025, Carlos Alcaraz, se întâlnește cu un model celebru. Cum arată tânăra care i-a furat inima.
23:50
Fotbaliștii Rapidului au reacționat după remiza de pe terenul lui U Cluj: „Meritam mai mult. Era o miză importantă” # Fanatik
Kader Keita, Claudiu Petrila și Alexandru Pașcanu au reacționat după remiza înregistrată de Rapid pe terenul Universității Cluj, scor 0-0.
23:40
Rapid a cerut două penalty-uri într-un minut în meciul cu U Cluj! Giuleștenii, campioni la lovituri de pedeapsă neacordate # Fanatik
Rapid a cerut din nou penalty-uri la un meci de SuperLiga. Giuleștenii au făcut-o de două ori într-un singur minut în remiza albă cu U Cluj
23:30
Alexandru Băluță n-a mai plecat în SUA! Ce s-a întâmplat după transferul de la FCSB la Los Angeles FC # Fanatik
Alexandru Băluță a fost anunțat oficial drept noul jucător al lui Los Angeles FC de mai bine de două săptămâni, dar nici acum n-a ajuns în SUA
23:30
Costel Gâlcă atacă arbitrajul după U Cluj – Rapid 0-0: „Am avut un penalty, trebuia să câștigăm” # Fanatik
Costel Gâlcă, reacție fermă după U Cluj - Rapid 0-0: „Am avut un penalty, păcat că nu am putut lua cele trei puncte”. La ce fază s-a referit antrenorul giuleștenilor
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 13 septembrie. Bet Builder de cotă 4,75 la Superbet pentru Metaloglobus – CFR Cluj # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 13 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4,75 la meciul Metaloglobus - CFR Cluj
23:00
Lovitură pentru Vladimir Screciu! Echipa interesată de fotbalistul Craiovei a transferat un alt mijlocaș defensiv # Fanatik
Formația interesată de transferul lui Vladimir Screciu a decis să aducă un alt jucător, care evoluează pe același post ca fotbalistul Universității Craiova.
22:40
Fanii Stelei jubilează după anunțul ministrului Apărării: ”Voi susține ca această echipă să facă un parteneriat cu un privat”. Când se va ataca promovarea # Fanatik
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, este pus pe fapte mari și vrea să schimbe forma de organizare a Stelei pentru a se putea obține dreptul de promovare.
22:30
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 13 septembrie 2025. Câștig de peste 500 de lei pe Juventus – Inter și Real Sociedad – Real Madrid # Fanatik
Biletul zilei la pariuri pentru sâmbătă, 13 septembrie 2025, ar putea aduce câștiguri de puțin peste 500 de lei cu doar două evenimente din fotbalul european de top
22:20
Ce se întâmplă cu Dennis Man la echipa naţională?! Verdictul lui Giovanni Becali: “Eu nu l-aş scoate din echipa de start! O să înceapă să joace şi la PSV” # Fanatik
Giovanni Becali, verdict în direct în cazul lui Dennis Man. Sfatul impresarului pentru ca fotbalistul lui PSV să revină la forma care l-a consacrat.
Acum 12 ore
22:00
Condiția pusă de Gică Hagi pentru a veni la națională. Apropiatul „Regelui” a dat toate detaliile # Fanatik
Dezvăluiri în premieră despre venirea lui Gică Hagi ca selecționer la naționala României! Condiția pusă de „Rege” pentru a semna cu FRF
21:50
Cristi Chivu îi răspunde lui Fabio Capello înainte de Juventus – Inter. Ce spune despre criticile la adresa lui Calhanoglu # Fanatik
Cristi Chivu, reacție fermă după ce Fabio Capello l-a criticat pe Hakan Calhanoglu. Ce a spus antrenorul român înainte de Juventus - Inter
21:40
O sportivă care a reprezentat SUA la Jocurile Olimpice, reacție șoc după moartea lui Charlie Kirk: ”Am reușit!” # Fanatik
Reacție șoc din partea unei faimoase sportive din SUA după moartea lui Charlie Kirk. Mesajul ei a generat mari controverse.
21:20
Antonio Rudiger, out din lotul lui Real Madrid înainte de meciul cu Sociedad! Probleme mari pentru Xabi Alonso # Fanatik
Probleme mari de lot pentru Xabi Alonso înainte de Real Sociedad - Real Madrid! Ce se întâmplă cu Antonio Rudiger
21:10
Indexarea pensiilor amânată până în 2027. Cine va pierde câte 600 de lei pe lună din cei 4 milioane de pensionari # Fanatik
4 milioane de pensionari nu vor avea parte de creșterea pensiilor în 2027. Toți vor încasa cu 600 de lei mai puțin pentru coșul de cumpărături, în doar câteva luni.
20:50
Ștefan Baiaram a rupt tăcerea despre plecarea de la Universitatea Craiova: „Asta îmi doresc!” # Fanatik
Cum a reacționat Ștefan Baiaram după ce a aflat de oferta primită din străinătate. Mesajul clar al tânărului fotbalist de la Universitatea Craiova.
20:40
Prezentatoarea TV care întoarce toate privirile la 34 de ani l-a lăsat cu gura căscată până și pe soțul ei. ”Atât de frumoasă” # Fanatik
Moderatoarea TV care impresionează la 34 de ani l-a uimit inclusiv pe partenerul său de viață. E frumoasă și atrăgătoare.
20:20
Adrian Mititelu a răbufnit după ce FC U Craiova a fost exclusă din competiții: ”Eu sunt un martir al acestei situații”. Video # Fanatik
Adrian Mititelu își linge rănile după ce FC U Craiova a fost exclusă din competiții și se consideră un martir în lupta pe care o duce cu FRF.
20:00
Cât de bogați sunt Mike Tyson și Floyd Mayweather, de fapt. Ce avere dețin și cu ce afaceri se mai ocupă # Fanatik
Mike Tyson și Floyd Mayweather sunt două legende ale boxului profesionist. Ce averi au reușit însă să strângă de-a lungul carierei lor?
19:50
„Viitorul sună bine!”. Vodafone și UEFA, parteneriat de top pe cea mai mare scenă a fotbalului european # Fanatik
Se anunță un viitor strălucit pentru fotbalul din Europa. Vodafone și UEFA au încheiat un parteneriat pentru a susține cele mai importante competiții
19:50
Care sunt riscurile la care se expune țara ce introduce un ministru virtual. Eficiență reală sau doar o strategie de imagine: ”Trebuie să fim foarte atenți” # Fanatik
O țară europeană introduce un ministru virtual pentru achiziții publice. Experții pun însă sub semnul întrebării eficiența AI în gestionarea funcțiilor guvernamentale complexe.
19:30
FCSB primește tot mai multe vești neplăcute despre jucătorii săi. Mihai Stoica a anunțat cine va sta un an de zile din cauza accidentării.
19:10
Universitatea Cluj și-a luat atacant de la rivala CFR. Ce spune președintele clubului despre ultimul transfer făcut de ardeleni.
18:50
„Putin vrea să demonstreze că NATO e o iluzie!” Un expert în Rusia dezvăluie riscurile slăbiciunii arătate de Trump în problema dronelor # Fanatik
Atitudinea ambiguă a lui Trump față de dronele rusești intrate în Polonia amplifică temerile europenilor. Experţii avertizează că NATO riscă să fie percepută ca o iluzie.
18:40
Cum arată la 51 de ani unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din lume. Fizicul său a surprins pe toată lumea # Fanatik
Un fost fotbalist de 51 de ani a uimit o lume întregă. Ce face acesta pentru a se menține în formă și pentru a avea un fizic de invidiat.
18:30
Andrei Florian, meci de foc în Malta! Românul invincibil din echipa lui McGregor boxează cu titlul pe masă în main event # Fanatik
Andrei Florian, noua stea a boxului profesionist, reprezintă, din nou, România la nivel înalt. Invincibilul pugilist luptă în main event la o gală importantă din Malta
18:30
Adrian Mutu și Florin Prunea, replici dure în direct: ”I-a făcut pe români să plângă mai mult decât Sclava Isaura” / ”Un bărbat frumos, dar mai face urât la băutură!” # Fanatik
Prezenți la o emisiune de umor difuzată la TV, Adrian Mutu și Florin Prunea nu au ratat ocazia de a se ”înțepa” reciproc.
18:20
Giovanni Becali, revoltat după ce Borza a fost accidentat de preparatorul fizic: “Rapid poate să ceară despăgubiri” # Fanatik
Giovanni Becali, sfat pentru oficialii de la Rapid după ce Andrei Borza s-a accidentat în cantonamentul echipei naționale. “E un ghinion incredibil”.
18:10
Rezultate SuperLiga, etapa 9. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet. Absențe mari pentru Gâlcă în U Cluj – Rapid # Fanatik
Vezi programul complet al etapei 9 din SuperLiga, cine transmite meciurile la TV și online, rezultatele finale, marcatorii și schimbările din clasament. Toate detaliile despre derby-uri, surprize și jucătorii etapei
18:00
Ianis Hagi e pregătit de debutul în Turcia. Când ar putea juca primul meci pentru noua sa echipă, Alanyaspor. Presa a făcut anunțul.
17:40
Mihai Lixandru resimte presiunea de la FCSB înaintea meciului cu Csikszereda: „E foarte important să legăm două victorii!” # Fanatik
Mihai Lixandru știe că FCSB trece printr-o situație ingrată în SuperLiga și are emoții înaintea deplasării la Csikszereda. Ce mesaj le-a transmis coechipierilor săi
17:20
Doar așa îl vor ierta! Vladislav Blănuță a primit ultimatum din partea ultrașilor Dinamo Kiev. „Cuvintele nu sunt de ajuns” # Fanatik
Ce îi cer suporterii ucraineni lui Vladislav Blănuță să facă pentru a-l ierta pentru mesajele pro-ruse distribuite. Ultrașii au vorbit cu presa britanică.
Acum 24 ore
17:10
Câți ruși au primit cetățenie română de la începutul războiului din Ucraina. Acuzații grave la adresa autorităților române # Fanatik
Din ce în ce mai muți cetățeni ruși își cumpără cetățenie română. Ce spun autoritățile de la București despre filiera folosită de aceștia pentru a ajunge în UE
17:10
„Am fost în situația dânsului și știu cum se simte”. Ce sfat i-a dat Mirel Rădoi lui Mircea Lucescu după tensiunile de la națională # Fanatik
Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, a oferit o primă reacție interesantă după Baiaram nu a jucăt niciun minut cu Cipru și Canada. Află ce a spus
16:50
Secretarul general al Guvernului se opune creşterii TVA în Horeca. Radu Oprea avertizează că turismul pe litoral a scăzut în această vară # Fanatik
Fosul ministrul PSD-ist al economiei, Radu Oprea, consideră că industria Horeca nu trebuie împovărată o nouă majorare a TVA-ului.
16:50
Islam Slimani, primul interviu în tricoul CFR Cluj! Le-a pus gând rău rivalelor: „Vreau să marchez mult”. Video # Fanatik
Primele declarații date de Slimani din postura de jucător al celor de la CFR Cluj. „Sunt foarte fericit să fiu aici, la un club mare din România”
16:40
Ce meserie și-ar fi dorit să aibă soția lui Lionel Messi. Antonela Roccuzzo nu și-a mai finalizat studiile niciodată, însă nu regretă alegerea făcută # Fanatik
Deși Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, se bucură de un succes uriaș pe plan profesional, iată că visurile ei erau altele acum ceva timp.
16:30
Italienii pun o presiune uriașă pe Cristi Chivu înaintea „șocului” Juventus – Inter: „E obligat să facă asta” # Fanatik
Ce scrie presa din Peninsulă înainte de „Derby d’Italia”. Cristi Chivu are o misiune complicată la Torino. „E obligat să ofere un răspuns”.
16:10
Adrian Mititelu a decis! Ce se întâmplă cu FC U Craiova și anunț pentru jucători: „Să-și găsească echipe” # Fanatik
Situația clubului FC U Craiova devine una critică. Ce decizie a luat Adrian Mititelu la câteva zile după anunțul federației.
16:00
SuperGigi, cotă record de 70.000 pentru etapa de SuperLiga: “Cu 13 lei am ajuns la câștigul maxim de 1 milion de lei” # Fanatik
SuperGigi a oferit la FANATIK SUPERLIGA ponturile sale pentru a etapa a 9-a din SuperLiga, iar cota finală este una impresionantă.
15:50
Cipriotul care a creat haos în defensiva “tricolorilor” a revenit în SuperLiga: “I-am zis că nu mai accept să joace sub standardul de la națională” # Fanatik
Un jucător cipriot care s-a remarcat în meciul cu România, avertizat la FANATIK SUPERLIGA că nu mai poate să joace în campionatul României sub nivelul de la națională.
