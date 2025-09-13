Combinatul siderurgic Hunedoara se închide, după 141 de ani. Aproape 500 de angajați, în șomaj tehnic

10:10

Un studiu recent, citat de Medscape, arată că băuturile energizante pot crește riscul de suicid, în timp ce consumul moderat de cafea poate avea efect protector asupra sănătății mentale. Cercetătorii au realizat o meta-analiză pe un eșantion impresionant de peste 1,5 milioane de persoane, analizând relația dintre tipurile de băuturi cofeinizate și sănătatea psihică. Rezultatele […]