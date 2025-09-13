În ce condiții pensionari vor lua sute de lei în plus pensie în 2026? Marius Budăi anunță
Newsweek.ro, 13 septembrie 2025 07:20
Indexarea pensiilor în 2025 a fost amânată din cauza deficitului bugetar. Care pensionari vor primi ...
• • •
Acum 10 minute
07:40
Plastice îmbătrânite sau murdare în mașină? Iată câteva trucuri ieftine pentru a le face ca noi # Newsweek.ro
În timp, plasticele din habitaclul mașinii îmbătrânesc, iar praful și diverse impurități murdăresc r...
Acum 30 minute
07:30
Alimentele pe care nu ai voie să le mănânci de Înălțarea Sfintei Cruci. Cresc în copaci # Newsweek.ro
Tradiția spune că, pe 14 septembrie, anumite fructe nu trebuie atinse. Sâmburii sau forma lor aminte...
07:20
Un turist a uitat 4000 euro într-un taxi. Ce recompensă a primit șoferul pentru că a înapoiat banii? # Newsweek.ro
Un turist elvețian a uitat 4.000 de euro într-un taxi. Un taximetrist a găsit banii, i-a returnat și...
07:20
Acum o oră
07:10
Horoscop 14 septembrie. Luna în Gemeni aduce energie pozitivă Fecioarelor. Racii au planuri mari # Newsweek.ro
Horoscop 14 septembrie. Luna în Gemeni aduce energie pozitivă Fecioarelor. Racii au planuri mari. Sc...
Acum 12 ore
22:30
Crima care a șocat SUA. Guvernator Utah: „Rusia și China vor să vadă sânge în America” # Newsweek.ro
Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat că „boți” din Rusia și China încearcă să incite ...
22:10
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis pe directorul de la Apele Române, Sorin Lucaci # Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis pe directorul de la Administraţia Naţională Apele Româ...
21:50
Autostrăzile Moldovei: Planul B de finanțare dacă nu vin fonduri din programul de înarmare # Newsweek.ro
O conferință care a reunit la Iași reprezentanții instituțiilor și autorităților de care depind A7 ș...
21:20
Iașul, parcare cu plată – Parcometre și abonamente pe 4.111 de locuri de parcare la bordură de pe 42...
20:50
Charlie Ottley, englezul îndrăgostit de România, se chinuie de cinci ani să obţină cetăţenia română # Newsweek.ro
Charlie Ottley, englezul îndrăgostit de România, autorul seriei de documentare "Wild Carpathia", se ...
20:00
Alzheimer ar putea fi detectată cu acest test simplu de sânge, înainte să-ţi fure memoria # Newsweek.ro
Maladia Alzheimer ar putea fi detectată timpuriu, cu acest test simplu de sânge, înainte să-ţi fure ...
19:50
Un actor din serialul „Game of Thrones” este cel mai puternic om din lume. A ridicat 510 kilograme # Newsweek.ro
Serialul „Game of Thrones” a cucerit publicul din toată lumea, inclusiv prin prestațiile actorilor c...
19:40
Cele 400 de radare fixe, din arhitectura informaţională de transporturi a României, ar putea să nu m...
19:20
Prețurile cafelei nu au mai crescut atât de mult, în ultimele decenii. Donald Trump de asta se agită # Newsweek.ro
Niciodată prețurile cafelei nu au crescut atât de mult, în ultimele decenii, încă din anul 1997. Don...
19:00
Cele mai noi căști de la Apple oferă traducere în timp real în altă limbă. Prețul: de la 249 $ # Newsweek.ro
Compania Apple a lansat săptămâna aceasta nu doar cel mai subțire iPhone din istorie, 17 Air, ci și ...
18:50
Parlamentul Germaniei cere ca NATO să doboare dronele Rusiei deasupra Ucrainei. „Trebuie s-o facem” # Newsweek.ro
Președintele Comisiei de Apărare din Parlamentul german, Thomas Rowekamp, a declarat că NATO trebu...
Acum 24 ore
18:30
Economia Marii Britanii a înregistrat creștere zero, în luna iulie. Lira sterlină se depreciază # Newsweek.ro
Economia Marii Britanii a înregistrat creștere zero, în luna iulie, în urma celei mai mari contracţi...
18:20
O femeiea amânat 10 ani de pușcărie cu 6 nașteri. Greșeala care a trimis-o într-un final după gratii # Newsweek.ro
O femeie acuzată de proxenetism a încercat să scape de închisoare după ce a rămas gravidă. Femeia a ...
18:10
Trump anunţă că va desfăşura Garda Naţională în Memphis pentru a lupta împotriva criminalităţii # Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că va desfăşura trupe ale Gărzii Naţionale în or...
18:10
ArcelorMittal opreşte definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, unde produce corniere # Newsweek.ro
ArcelorMittal anunţă că a luat decizia de a opri definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, ca...
17:40
Mirel Rădoi (Universitatea Craiova) - Farul ne-a creat probleme mereu, şi în meciurile de acasă # Newsweek.ro
Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă...
17:20
Singura divă adevărată a filmului românesc are 84 de ani. Interzisă de Elena Ceaușescu și Iliescu # Newsweek.ro
Singura divă adevărată a filmului românesc a fost o actriță iubită mult de români și de o frumusețe ...
17:20
Un cercetător român a obținut „Nobelul american”. A dezvoltat terapia care tratează fibroza chistică # Newsweek.ro
„Nobelul american”, așa cum este supranumit Premiul Lasker ce se acordă pentru cercetarea biomedical...
17:00
Despăgubiri de 3,7 milioane de euro pentru tinerii români morți în Italia. Au fost luați de viitură # Newsweek.ro
Despăgubiri de 3,7 milioane de euro pentru tinerii români morți în Italia. Au fost luați de viitură....
16:50
Despăgubiri de 3.700.000 € cer familiile tinerilor români luați de viitură în Italia. Acuzații grave # Newsweek.ro
Familiile celor trei tineri care au murit după ce au așteptat aproape o oră să fie salvați din apele...
16:30
Cine se uită în Coreea de Nord la filme străine e lichidat de Kim. Năstase s-a pozat cu el # Newsweek.ro
Dictatorul din Coreea de Nord Kim Jong Un, care s-a întâlnit Adrian Năstase la Beijing la invitația ...
16:30
Un bărbat a încercat să-și omoare socrul de două ori. L-a otrăvit, apoi a tăiat frânele # Newsweek.ro
Un bărbat a încercat să-și omoare socrul de două ori. L-a otrăvit, apoi a tăiat frânele. Cum a fost ...
16:20
METEO Cum va fi vremea pe 13 septembrie? Temperaturi ca-n mijlocul verii. Ce spun meteorologii despr...
16:10
UE de neclintit: Mașinile pe motorină și benzină mai au 10 ani. Strategie contra modelelor din China # Newsweek.ro
Consultarea UE cu industria auto privind obiectivul pentru 2035 de eliminare treptată a vehiculelor ...
16:10
Un roman este cercetat după ce a blocat o autostradă din Germania. Poliția face cercetări după ce re...
15:40
UE ar putea elimina gazul rusesc până în 2026. SUA presează Bruxelles-ul: "Se poate și în 6 luni" # Newsweek.ro
Uniunea Europeană ar putea elimina complet dependența de gazul rusesc în următoarele 6-12 luni, înlo...
15:30
Donald Trump spune că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk este în custodia autorităților # Newsweek.ro
Donald Trump spune că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk este în custodia autorităților....
15:20
Bulgaria a ajuns cu autostrada la Belgrad. România nu poate duce o autostradă în Serbia de 10 ani # Newsweek.ro
Bulgaria a terminat Autostrada Europa, care leagă Sofia de Belgrad și, mai departe, de vestul Europe...
15:00
Pensionarii ar urma să piardă 500 lei la pensie în următorii 2 ani. Anunțul FMI care dă fiori # Newsweek.ro
Austeritatea se va prelungi și anul viitor. Pensionarii ar urma să piardă 500 lei la pensie în următ...
14:30
Protest al sindicatelor din administrația publică locală în București, pe 15 septembrie # Newsweek.ro
Pe 15 septembrie, reprezentanți ai federațiilor sindicale reprezentative din administrația publică l...
14:20
Altarul Kremlinului: preoți moldoveni, racolați pe TikTok pentru propagandă rusească cu "zero lei" # Newsweek.ro
O investigație de presă arată cum pelerinaje sponsorizate de Ilan Șor, coordonate de la Moscova pe g...
14:10
Cel mai mare constructor chinez de mașini electrice atacă Europa și „la priză”, pe model Tesla # Newsweek.ro
BYD, cel mai mare constructor chinez de mașini electrice, nu se mai mulțumește să atace doar cu auto...
14:00
Ucraina lovește infrastructura de export petrolier a Rusiei. Sute de drone, spre porturile rusești # Newsweek.ro
Ucraina a lovit Rusia. Primorsk, principalul port de încărcare a petrolului din Marea Baltică, a fos...
13:50
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu o delegație a FMI. Sprijin față de măsurile fiscale adoptate # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a primit, vineri, o delegaţie a Fondului Monetar Internaţional (FMI) cu care ...
13:40
Avertisment de la MAI: A existat o activitate de clonare a site-ului noii cărți de identitate # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că a existat o activitate de clonare a site-ului oficial a...
13:10
Fenomenul Labubu ia amploare: o rusoaică și-a "vândut sufletul" pentru păpuși. Putin, obsedat de ele # Newsweek.ro
O tânără din Moscova a semnat un contract prin care și-a „vândut sufletul” pentru 100.000 de ruble, ...
13:00
Scandalul pensiilor speciale. Greva magistraților lasă pacienții fără tratamente. Cum e posibil? # Newsweek.ro
Multe instanțe din România au încetat activitatea în semn de protest față de tăierea pensiilor speci...
12:50
Ajutor la pensie pentru plata facturilor. Dacă nu te înscrii repede, pierzi banii pe două luni # Newsweek.ro
Ajutor la pensie pentru plata facturilor. Pensionarii care nu se înscriu până pe 27 septembrie vor p...
12:10
George Simion amenință parlamentarii cu o revoltă "în stil Nepal”: "Nu garantez că vor fi iertați" # Newsweek.ro
Liderul AUR, George Simion a amenințat cu proteste sângeroase similare celor din Nepal, după ce depu...
12:00
NASA interzice chinezilor să participe la programele sale spațiale. Suspiciuni de spionaj # Newsweek.ro
Agenția spațială americană NASA a blocat accesul cetățenilor chinezi cu vize americane valabile la f...
12:00
Becali face o biserică într-o arie protejată, fără autorizații. „Este lemn și nu este construcție” # Newsweek.ro
Latifundiarul din Pipera și patronul FCSB Gigi Becali face o biserică într-o arie protejată, fără au...
11:50
Călin Georgescu apără pensiile speciale de 25.000 lei. „Magistrații sunt disprețuiți de Bolojan” # Newsweek.ro
Călin Georgescu se poziționează de partea judecătorilor și procurorilor. Călin Georgescu apără pensi...
11:40
Starea democrației la nivel global: România, scoruri apropiate de Congo, Tunisia, India și Lesotho # Newsweek.ro
Raportul privind starea democrației la nivel global în 2025, realizat de grupul de reflecţie Interna...
11:30
Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru complot de lovitură de stat în Brazilia # Newsweek.ro
Curtea Supremă din Brazilia l-a condamnat pe fostul președinte Jair Bolsonaro la 27 de ani și trei l...
11:20
O monedă de argint cu un chip de femeie, lansată de BNR. Cât valorează și de unde se poate cumpăra? # Newsweek.ro
O monedă din argint cu un chip de femeie urmează să fie lansată de BNR. Tirajul este de 5.000 de exe...
