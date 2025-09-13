ANAF, controale în complexurile comerciale din Bucureşti şi Ilfov: Acţiuni de control cu un efectiv de 120 de inspectori antifraudă
Ziarul Financiar, 13 septembrie 2025 07:30
ANAF, controale în complexurile comerciale din Bucureşti şi Ilfov: Acţiuni de control cu un efectiv de 120 de inspectori antifraudă
Aeroportul Internaţional Satu Mare estimează o creştere de peste 40% a traficului de pasageri în 2025 # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional Satu Mare, subordonat Consiliului Judeţean Satu Mare, estimează că va ajunge până la finalul acestui an la 100.000 de pasageri, în creştere cu peste 40% faţă de anul anterior, când aeroportul a fost tranzitat de 70.206 de oameni.
Profitul net al producătorului român de instalaţii pentru ridicat Elmas Braşov a crescut de 2,5 ori în 2024, la afaceri de 231,9 mil. lei # Ziarul Financiar
Elmas Braşov, producător român de instalaţii pentru ridicat, a finalizat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 231,9 mil. lei (46,6 mil. euro), în creştere cu 14,5% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri de 202,5 mil. lei (aproape 41 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Ministerul Afacerilor Externe salută creşterea vigilenţei pe Flancul Estic al NATO în cadrul operaţiunii „Eastern Sentry”: O nouă dovadă a solidarităţii Aliate şi a angajamentului de a apăra fiecare centimetru de teritoriu al NATO # Ziarul Financiar
Ministerul Afacerilor Externe salută lansarea operaţiunii „Eastern Sentry”, anunţată de NATO ca măsură de vigilenţă sporită pe Flancul Estic, subliniind că aceasta reprezintă o dovadă de solidaritate aliată şi un răspuns necesar la acţiunile iresponsabile ale Rusiei.
Pinum securizează finanţarea de 10 milioane euro de la Banca Transilvania pentru o fabrică de la zero la Moara Vlăsiei. „Noua fabrică va dubla capacitatea de producţie“ # Ziarul Financiar
Pinum Doors & Windows, producător de uşi şi ferestre, parte a grupului italian Nusco, a încheiat un acord cu Banca Transilvania în valoare de peste 10 milioane de euro, fonduri destinate dezvoltării unei fabrici de ultimă generaţie în Moara Vlăsiei, în nordul Bucureştiului.
ZF Live. Dumitru Blaga, preşedinte al Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România – APMR: Producţia naţională suferă foarte mult şi nu a fost băgată în seamă în ultima perioadă. Dacă nu vom pune accent pe producătorii români, va creşte în continuare deficitul comercial # Ziarul Financiar
Dumitru Blaga, preşedinte al Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România – APMR, spune că industria mobilei, la fel ca orice altă industrie producătoare şi exportatoare, are nevoie de sprijin şi de dialog din partea guvernului, mai ales atunci când se iau măsuri care afectează activitatea producătorilor.
Speranţa de viaţă a românilor, în creştere uşoară, dar tot la coada clasamentului european. În 2024, speranţa de viaţă la naştere a urcat la 76,6 ani, cu două luni mai mult decât în 2023 şi cu 1,5 ani faţă de anul 2022 # Ziarul Financiar
Speranţa de viaţă la naştere a ajuns la 76,6 ani în anul 2024, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistică. Faţă de anii precedenţi, speranţa de viaţă a crescut, astfel că valoarea înregistrată de România în 2024 este cu două luni mai mare decât în 2023 şi cu 1,5 ani mai mare faţă de anul 2022, după cum arată statisticile europene.
Deficitul de cont curent a crescut în primele şapte luni ale anului cu 2,6 mld.euro, la un total de 17,2 mld.euro, după ce deficitul din comerţul internaţional de bunuri s-a majorat cu aproape 2 mld.euro, iar excedentul balanţei serviciilor a crescut, susţinut de IT&C şi transporturi # Ziarul Financiar
Vasluiul, cel mai sărac judeţ din România, atrage o investiţie de aproape 11 milioane de euro: familia Mihăilă construieşte o fabrică de nutreţuri cu ajutor de stat de 6,5 milioane de euro # Ziarul Financiar
Rosavis Prod, un business de familie fondat în 2007 de soţii Vica şi Constantin Mihăilă în comuna Roşieşti din judeţul Vaslui, care creşte anual 2 milioane de pui, trece la nivelul următor: investeşte 10,8 milioane de euro într-o fabrică de nutreţuri, din care 6,5 milioane provin dintr-un ajutor de stat.
Fondul European de Investiţii lansează un nou program de 100 mil. euro pentru a finanţa fonduri de tehnologie, acceleratoare şi proiecte de transfer tehnologic din România # Ziarul Financiar
Fondul European de Investiţii (FEI) a lansat un nou apel de finanţare în valoare de până la 100 de milioane de euro, destinat să stimuleze ecosistemul de inovaţie din România. Noul program, denumit „Innovation Romania Holding Fund”, este finanţat prin Programul Operaţional „Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare” 2021-2027 şi îşi propune să sprijine companiile inovatoare prin intermediul unor fonduri specializate.
OMV Petrom, la un pas de a depăşi Hidroelectrica pentru a deveni cea mai valoroasă companie de la Bursa de Valori Bucureşti. Toţi greii din energie, în galop de la începutul anului. De ce bate Hidroelectrica pasul pe loc? # Ziarul Financiar
De la producţia de energie verde şi soluţiile de stocare până la investiţiile în surse convenţionale, piaţa locală de profil traversează o perioadă de efervescenţă nemaiîntâlnită. Anul 2025 va aduce o valoare record a investiţiilor, iar asta se vede direct atât în bugetele companiilor, cât şi în evaluările lor bursiere. Investitorii răsplătesc astfel nu doar rezultatele curente, ci mai ales planurile de dezvoltare ambiţioase.
Un producător chinez de camioane şi autobuze verzi caută să facă o fabrică în Europa de Est. Ungaria şi România sunt pe listă # Ziarul Financiar
Compania Wisdom Motor din China, care produce camioane şi autobuze „verzi“ (zero-emission) se uită să investească într-o fabrică în Europa de Est, iar Ungaria şi România sunt ţările care sunt analizate. Motivul din spatele acestei mutări este acela că firma exportă autobuze electrice în Europa de Vest, în Danemarca, Marea Britanie sau Germania, iar o unitate de fabricaţie ar facilita transportul bunurilor.
Dan Şucu la Genova, în faţa liderilor de business şi a oficialilor locali: „De ce un investitor român nu poate face în Italia ce au făcut investitorii italieni în România după anii 90? Poate că v-aţi gândit că vine un om de afaceri dintr-o ţară săracă, dar nu este chiar aşa. România este o cu totul altă ţară decât cea de acum trei decenii” # Ziarul Financiar
Tranzacţie între americani: Advent International vinde producătorul de medicamente Zentiva, cu fabrici şi în România, fondului de investiţii american GTCR pentru 4,1 miliarde de euro # Ziarul Financiar
Producătorul european de medicamente generice Zentiva, care are în România două fabrici în Capitală şi este cel mai mare producător de pe piaţa locală după cifra de afaceri, intră în portofoliul americanilor de la GTCR după o tranzacţie uriaşă în peisajul farmaceutic european, de 4,1 mld. euro, potrivit Reuters.
ZF Live. Cosmin Popovici, CEO Magnor, un business de 50 mil. euro, cu EBITDA de 5,5 mil. euro: Aurul este cea mai lichidă formă de deţinere de active. Poate chiar mai lichidă decât numerarul, pentru că e universal valabil. Circa 80% din businessul nostru este cu aur, pentru că este principala linie de business # Ziarul Financiar
Aurul este cea mai lichidă formă de deţinere de active, chiar mai lichid decât numerarul, pentru că este universal valabil. Businessul Magnor este orientat în proporţie de 80% în jurul aurului pentru că este principala linie de business şi tocmai datorită lichidităţii pe care o oferă, a spus Cosmin Popovici, CEO al Magnor, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
Ce schimbă obligativitatea unui cont bancar? Este bine ca orice firmă să aibă cont bancar? Tiberiu Moisă, Banca Transilvania: Existenţa contului bancar nu limitează flexibilitatea, în schimb dă acces la o lume care oferă opţiuni interesante de explorat. Poate că astăzi te descurci doar cu cash, dar în timp clienţii tăi vor dori şi altceva # Ziarul Financiar
Existenţa contului bancar pentru companii nu limitează flexibilitatea, în schimb oferă acces la o lume care oferă opţiuni interesante de explorat, firmele având astfel posibilitatea să fie la curent cu produsele bancare, inclusiv cu soluţii de finanţare adaptate, devin mai vizibile, iar o bună parte din activitate poate fi derulată, în continuare, în numerar, exact ca până acum, după cum reiese din declaraţiile lui Tiberiu Moisă, director general adjunct midCorporate & IMM la Banca Transilvania.
Cum a început şcoala? În judeţul Cluj, mai mult de 600 de elevi învaţă în containere, 38 de şcoli au cerut decalarea orei de începere a programului, iar şase şcoli au cerut scurtarea orelor şi pauzelor cu 5 minute # Ziarul Financiar
Anul şcolar 2025–2026 a început în judeţul Cluj cu mai mult de 600 de elevi care învaţă în containere, cu 38 de şcoli care au cerut decalarea orei de începere a programului şi şase şcoli care au cerut scurtarea orelor şi pauzelor cu cinci minute, arată datele transmise de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Cluj la solicitarea ZF.
Lovitură pentru Viktor Orban: Curtea Europeană de Justiţie nu vrea să îi lase pe ruşii de la Rosatom să construiască o centrală nucleară în Ungaria pentru că nu se ştie dacă guvernul a respectat regulile europene privind achiziţiile publice. Proiectul trebuia să înceapă încă din 2014 # Ziarul Financiar
