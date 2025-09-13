Brazilia se pregătește pentru posibile sancțiuni americane după condamnarea la închisoare a fostului președinte Jair Bolsonaro

20:40

Mai sunt ceva mai mult de 2 săptămâni până la alegerile parlamentare din Republica Moldova și încercările Rusiei de a influența aceste alegeri și a deraia parcursul european al țării devin tot mai intense, tot mai dure, tot mai fără perdea. Rusia deja își testează noi arme de influențare a alegerilor, începând cu cele generate […]