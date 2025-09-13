Brazilia se pregătește pentru posibile sancțiuni americane după condamnarea la închisoare a fostului președinte Jair Bolsonaro
Aktual24, 13 septembrie 2025 08:50
Brazilia s-a declarat vineri în alertă în fața unor posibile noi sancțiuni impuse de Statele Unite, în urma condamnării fostului președinte Jair Bolsonaro pentru tentativă de lovitură de stat, o decizie care a provocat reacții dure din partea administrației președintelui american Donald Trump. „Sunt foarte nemulțumit de această condamnare”, a declarat Trump într-un comunicat, în […]
• • •
Acum 10 minute
09:10
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru: “România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană” # Aktual24
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Dragoş Pîslaru a anunţat că România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană.”Urmează aprobarea formală de către Comisie şi apoi decizia Consiliului ECOFIN”. ”Vineri, ora 21:30, sediul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene: România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană. Pentru efortul excepţional al acestor zile, mulţumesc colegilor […]
09:10
Trei călugărițe austriece au fugit de la azil și s-au întors la mănăstirea lor părăsită din Alpi # Aktual24
Trei călugărițe austriece, în vârstă de peste 80 de ani au fugit din azilul de bătrâni unde fuseseră internate și s-au întors la fosta lor mănăstire. Sora Bernadette, în vârstă de 88 de ani, sora Regina, în vârstă de 86 de ani, și sora Rita, în vârstă de 82 de ani, sunt ultimele trei călugărițe […]
Acum 30 minute
08:50
Bucătăreasa nigeriană și fostă deținătoare a unui record mondial Guinness, Hilda Baci, a încercat să prepare cea mai mare oală cu orez jollof din lume, un preparat popular din Africa de Vest. Mii de oameni s-au adunat la Lagos pentru a urmări cea mai recentă încercare a influenceriței culinare de a doborî recordul mondial, după […]
08:50
Acum o oră
08:30
Japonia stabilește un record: Aici trăiesc aproape 100.000 de persoane cu vârsta peste 100 de ani # Aktual24
Numărul persoanelor din Japonia cu vârsta de 100 de ani sau mai mult a crescut la un nivel record de aproape 100.000, a anunțat guvernul japonez. Stabilind un nou record pentru al 55-lea an consecutiv, numărul centenarilor din Japonia a fost de 99.763 în septembrie, a anunțat Ministerul Sănătății. Din acest total, femeile au reprezentat […]
Acum 2 ore
08:20
Un nou cutremur puternic a lovit peninsula rusă Kamceatka, dar alerta de tsunami emisă inițial a fost ulterior retrasă # Aktual24
Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter a lovit sâmbătă dimineață zona de coastă a peninsulei Kamchatka din Rusia, conform datelor furnizate de US Geological Survey (USGS). Potrivit Associated Press, seismul a avut loc la ora locală 05:15, cu epicentrul localizat la 111,7 kilometri est de orașul Petropavlovsk-Kamceatski, la o adâncime de […]
08:10
După ce Fitch și Standard and Poor’s (S&P) au menținut România în categoria investițională, chiar dacă la un pas de junk, a venit rândul Moody’s, ultima agenție de rating de top, să ia aceeași decizie. Este o veste bună pentru români și pentru guvern, care ar trebui să reușească să se împrumute la costuri măcar […]
Acum 4 ore
07:20
Combinatul siderurgic Hunedoara se închide, după 141 de ani. Aproape 500 de angajați, în șomaj tehnic # Aktual24
Compania siderurgică ArcelorMittal a luat decizia de a opri definitiv activitatea la combinatul Hunedoara, care produce profile şi corniere pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură, a anunţat, vineri, compania. „Această decizie dificilă vine după o perioadă prelungită de condiţii de piaţă foarte grele, determinate de preţuri foarte mari la energia electrică şi de presiunea […]
07:10
Germania, Franța și Marea Britanie solicită împreună, „încetarea imediată a operațiunilor militare israeliene” în orașul Gaza # Aktual24
Berlinul, Parisul și Londra au cerut vineri „o încetare imediată a operațiunilor militare israeliene în orașul Gaza”, după ce armata israeliană și-a anunțat intenția de a-și intensifica atacurile în oraș, relatează AFP, preluata de Agerpres. „Solicităm urgent o încetare imediată a operațiunilor militare israeliene din orașul Gaza, care provoacă strămutări masive de civili, victime civile […]
Acum 12 ore
23:20
O statuie de bronz în memoria lui Franz Beckenbauer a fost dezvelită, vineri, în vârful esplanadei care duce spre Allianz Arena, stadionul lui Bayern Munchen, la a cărui construcție fostul mare fotbalist a jucat un rol major la începutul anilor 2000. Legendă a fotbalului german ca jucător (campion european în 1972, câștigător al Cupei Mondiale […]
23:10
Fosta președintă a Curții Supreme din Nepal, Sushila Karki, a devenit prima femeie premier # Aktual24
Fosta președintă a Curții Supreme din Nepal, Sushila Karki, a devenit premier interimar al țării, după ce protestele anticorupție au dus la înlăturarea guvernului. Karki, în vârstă de 73 de ani, a depus, vineri, jurământul în cadrul unei scurte ceremonii, devenind prima femeie care conduce națiunea himalayană, după ce s-a ajuns la un acord cu […]
23:00
Opt moschei din Olanda au primit scrisori de amenințare acoperite cu pete roșii care seamănă cu sângele. Scrisorile, alcătuite din versete decupate din Coran, afirmă că „Islamul nu este mai bun decât nazismul” și „Islamul trebuie să moară”. Moscheile au solicitat măsui suplimentare de securitate. Moscheea Ayasofya din Rotterdam a fost prima care a primit […]
22:40
Președintele american Donald Trump va lua vineri cina cu trimisul său special, Steve Witkoff, și premierul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a anunțat Casa Albă. Întâlnirea are loc după ce Israelul a lansat un atac împotriva liderilor Hamas la Doha, capitala Qatarului, potrivit Associated Press. Liderul qatarez a vorbit joi la o reuniune […]
22:20
Trump spune că directorul general al Union Pacific l-a convins să trimită trupe la Memphis pentru a combate ciminalitatea # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat vineri că va trimite Garda Națională la Memphis pentru a combate ciminalitatea de acolo, cu sprijinul primarului și al guvernatorului. De la trimiterea Gărzii Naționale la Los Angeles și Washington, președintele republican a reflectat deschis asupra trimiterii de trupe în alte orașe, susținând că acestea sunt necesare pentru a combate […]
21:50
Țările de Jos s-au alăturat Irlandei și altor țări care amenință că vor boicota concursul Eurovision 2026 dacă Israelul va participa. Postul de televiziune olandez AvroTros a declarat astăzi că adoptă această poziție ca răspuns la pierderile de vieți omenești din Gaza. Acest lucru vine la o zi după ce postul de televiziune irlandez RTE […]
21:20
Licee închise în două orașe olandeze din cauza violenței tinerilor și distribuirii unor videoclipuri cu abuzuri # Aktual24
Liceele din două orașe vecine din Țările de Jos au fost închise vineri din cauza unui val de violențe care a implicat două grupuri de tineri. Toate cele cinci licee din Beverwijk și Heemskerk au fost închise în încercarea de a restabili calmul după ce au circulat imagini cu adolescenți atacați și cu videoclipuri generate […]
21:10
Armenia și Turcia, a căror granița comună este închisă de peste 30 de ani, au reluat discuțiile privind normalizarea relațiilor # Aktual24
Reprezentanții Armeniei și Turciei se întâlnesc pe teritoriul armean pentru negocieri cu privire la normalizarea relațiilor. Ministrul armean de externe, Ani Badalian, a anunțat că astăzi reprezentantul special al Turciei, Serdar Kilic, responsabil pentru procesul de normalizare a relațiilor cu Armenia, a sosit în țară prin punctul de control Margara, unde a fost întâmpinat de […]
20:40
Mai sunt ceva mai mult de 2 săptămâni până la alegerile parlamentare din Republica Moldova și încercările Rusiei de a influența aceste alegeri și a deraia parcursul european al țării devin tot mai intense, tot mai dure, tot mai fără perdea. Rusia deja își testează noi arme de influențare a alegerilor, începând cu cele generate […]
20:40
Un apel fals privind un atac armat la Academia Navală s-a soldat cu rănirea unei persoane # Aktual24
Un apel fals privind un atacator armat la Academia Navală a SUA din Maryland a dus la rănirea unei persoane. Persoana rănită a fost transportată cu elicopterul la spital joi și se afla în stare stabilă, a declarat locotenentul Naweed Lemar, purtătorul de cuvânt al bazei care găzduiește academia, într-un comunicat citat de Associated Press. […]
20:30
Un elev de 12 ani din localitatea Băița de Sub Codru, județul Maramureș, a murit, vineri, după ce s-a prăbușit în curtea școlii la finalul orelor, în timp ce își aștepta mama, angajată a școlii. Copilul s-ar fi plâns toată ziua că nu se simte bine. La ora de sport ar fi jucat fotbal și […]
Acum 24 ore
20:10
Rușii bogați continuă să petreacă nestingheriți vacanțe de lux în Europa. Germania dorește să impună condiții mai restrictive la eliberarea vizelor pentru ruși # Aktual24
Ca parte a unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, guvernul german pledează pentru o eliberare mai restrictivă a permiselor de intrare în spațiul Schengen. Un document de poziție solicită implementarea deplină a orientărilor publicate de Comisia Europeană în 2022. Aceste orientări au fost menite să restricționeze semnificativ eliberarea vizelor pentru cetățenii ruși în statele […]
19:40
Charlie Kirk, un proeminent activist conservator și susținător al lui Donald Trump tocmai a fost asasinat. Acum câteva luni, o politiciană democrată a fost asasinată și ea. Donald Trump însuși a supraviețuit unei încercări în 2024. Din tabăra democrată, soțul lui Nancy Pelosi a scăpat și el doar rănit. Acum câțiva ani, congresmena democrată Gabrielle […]
18:50
Trump, avertisment adresat Kremlinului: ”Răbdarea mea se epuizează rapid”. Ce are de gând să facă # Aktual24
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că răbdarea sa cu omologul său rus Vladimir Putin „se epuizează rapid” şi a evocat posibilitatea unor sancţiuni împotriva băncilor şi a sectorului petrolier ruseşti, relatează AFP, citată de Agerpres. Preşedintele american a adăugat, în timpul unui interviu în direct la canalul de televiziune Fox News, că preşedintele […]
18:20
Presshub: ÎCCJ rescrie istoria dosarului ICA: Savonea o transformă pe Camelia Bogdan din judecător în acuzat # Aktual24
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a motivat soluția dată într-un dosar care are ca obiect „plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată”. Plângerea a fost făcută de compania GRIVCO a lui Dan Voiculescu și alți trei foști condamnați în 2014 în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare (ICA) și o vizează pe fosta […]
18:00
Raport ONU: În Coreea de Nord au loc tot mai multe execuții în cazul celor prinși că se uită la filme și seriale străine # Aktual24
Guvernul nord-coreean aplică din ce în ce mai des pedeapsa cu moartea, inclusiv pentru persoanele surprinse vizionând și distribuind filme și seriale străine, potrivit unui important raport al ONU. Țara, care rămâne în mare parte izolată de lume, supune populația la mai multă muncă forțată, restricționându-i în același timp libertățile, se mai arată în raport. […]
17:40
Delir AUR, un deputat susține că ”pământul din Dobrogea” ajunge pe vapoare spre Spania: ”Pământul românesc este excavat, încărcat în camioane și exportat în Spania” # Aktual24
Deputatul AUR Titus Muncaciu susține că ”pământul românesc” din Dobrogea este furta cu camioanele și apoi transportat cu vapoarele in Spania. După ce progaganda suveranistă a pretins ca apa și nămolul din barajul Vidraru sunt furate de Franța apare acum un nou fake news hazliu. Un deputat AUR pretinde că pământul din Dobrogea este furat […]
17:20
Economia rusă slăbește, iar companiile se plâng de costurile excesiv de mari ale împrumuturilor. Cu toate acestea, banca centrală a Rusiei și-a redus acum doar ușor rata dobânzii cheie. Rata va fi redusă de la 18 la 17%, au anunțat autoritățile monetare de la Moscova. Reducerile ulterioare ale ratelor dobânzii depind de încetinirea inflației. Douăzeci […]
17:20
Dovezi că Rusia a atacat deliberat Polonia. Cartelele SIM găsite în drone arată că atacul a fost pregătit de mai mult timp # Aktual24
Rusia a pregătit de cateva luni atacurile cu drone asupra Poloniei și Lituaniei, arată presa din cele două țări. Dovezile? Cartele SIM poloneze pentru a testa conectivitatea rețelei care au fost găsite în dronele doborâte recent de ucraineni. Forțele ruse pregăteau de luni de zile atacuri asupra Poloniei și Lituaniei, folosind modemuri 4G cu cartele […]
16:30
Rusia amenință Danemarca cu ”măsuri militare”: ”Politică ostilă militaristă a Copenhagăi” # Aktual24
Rusia va lua măsuri cu caracter militar ca răspuns la decizia Danemarcei de a găzdui producţia de combustibil pentru rachetele ucrainene, a avertizat vineri purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, informează EFE, citată de Agerpres. „Partea rusă va continua să apere cu fermitate şi hotărâre interesele sale legitime pentru a atenua […]
16:10
S-a rupt prietenia, SUA au un mesaj tăios pentru Viktor Orban. Administrația Trump insistă ca Ungaria și Slovacia să abandoneze energia rusească # Aktual24
Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a cerut cumpărătorilor de combustibili fosili ruși din UE să înceteze campaniile împotriva eforturilor UE de a abandona dependența energetică a Rusiei și, în schimb, să cumpere energie din America. Wright a declarat acest lucru vineri, la un eveniment de la Bruxelles, cuvintele sale fiind citate de Politico. Vorbind […]
16:10
PSD a încasat peste un milion de euro de la familia patronului Nuba, club exclusivist din București. Grindeanu și Vicol, clienți fideli la Nuba – VIDEO # Aktual24
Conform datelor centralizate de Expert Forum (EFOR), PSD a declarat împrumuturi totale de aproximativ 47 de milioane de lei în 2024, iar o parte semnificativă a acestei sume are legături cu mediul de afaceri din jurul cluburilor Nuba – localuri exclusiviste din București și Poiana Brașov, cunoscute pentru petrecerile la care participă frecvent oameni politici […]
15:50
A fost prins asasinul lui Charlie Kirk, anunță președintele Trump: ”Asta se întâmplă când ai niște fotografii bune” # Aktual24
Președintele Donald Trump a anunțat vineri că este „foarte sigur” că suspectul în cazul împușcării lui Charlie Kirk se află în arest. Patru surse familiarizate cu cazul au declarat pentru CNN că o persoană a fost reținută și este interogată în legătură cu împușcarea mortală. „Cineva care era foarte apropiat de el” l-a denunțat pe […]
15:40
Testamentul lui Giorgio Armani, nimic nu ajunge la copiii săi. Ce se va întâmpla cu casa de modă Armani, termene clare # Aktual24
Testamentul regretatului designer Giorgio Armani prevede că acțiunile casei de modă italiene cu același nume vor fi vândute treptat. În testamentul său, Armani a stipulat că un procent inițial de 15% din companie ar trebui vândut în termen de un an și jumătate, conform agenției de știri Ansa. După trei până la cinci ani de […]
15:40
Donald Trump anunță că asasinul activistului MAGA Charlie Kirk a fost prins: „Cred, cu un grad ridicat de certitudine, că îl avem” # Aktual24
O persoană a fost reținută de autoritățile americane în legătură cu uciderea lui Charlie Kirk, cunoscut activist conservator și fondator al organizației Turning Point USA. Potrivit unor surse apropiate anchetei și citate de CNN, suspectul se află în prezent în custodia poliției și este interogat, fără ca identitatea sa să fi fost deocamdată făcută publică. […]
15:30
Camelia Bogdan, judecătoarea care l-a condamnat pe mogulul Dan Voiculescu la închisoare, a „tras” din cauza asta. Cea mai recentă dintre problemele sale este concluzia noii șefe alese a Înaltei Curți, Lia Savonea, că aceasta a comis „abuz în serviciu” când l-a condamnat pe șeful din umbră al trustului Intact la 10 ani de închisoare, […]
15:10
India cere Rusiei să-i elibereze cetățenii trimiși la război în Ucraina: ”Să se pună capăt acestei practici iar cetățenii noștri deja înrolați să fie eliberați” # Aktual24
India a anunțat că a cerut Rusiei să pună capăt practicii de recrutare a cetățenilor săi în armată și să-i elibereze pe cei inrolați deja și trimiși să lupte în războiul din Ucraina. Acest lucru vine în contextul în care în India au apărut informații conform cărora mai mulți cetățeni indieni au fost recrutați în […]
14:50
Polonia îi răspunde lui Trump: ”Atacul cu drone al Rusiei nu a fost o greșeală. Știm asta” # Aktual24
Premierul polonez Donald Tusk l-a contrazis vineri pe preşedintele american Donald Trump, care afirmase că s-ar putea ca dronele ruseşti intrate zilele trecute în Polonia ar putea să fi fost trimise din greşeală, transmite dpa, citată de Agerpres. „Am vrea şi noi ca atacul cu drone împotriva Poloniei să fi fost o greşeală. Dar nu […]
14:40
Germania intenționează să mărească efectivele armatei: ”Este de o importanță capitală ca armata să fie suficient de pregătită pentru război până în 2029” # Aktual24
Germania intenționează să mărească efectivele armatei cu 100.000 de soldați pentru a face față amenințărilor venite dinspre Rusia. Acest număr va fi adăugat la cei 62.000 existenți pentru a atinge noile obiective NATO. „Este de o importanță capitală ca armata să fie suficient de pregătită pentru război până în 2029 și să ofere capabilitățile pe […]
14:40
120 de inspectori ANAF au luat cu asalt trei complexuri comerciale din București: ”S-a procedat la sigilarea a peste 1.100 de spaţii de depozitare” # Aktual24
Agenţia Naţională de Administrarea Fiscală (ANAF) verifică, începând din 10 septembrie, cu 120 de inspectori antifraudă, trei complexuri comerciale şi logistice din Bucureşti şi judeţul Ilfov, potrivit unui comunicat al instituţiei. ANAF menţionează că acţiunile de control au avut loc având în vedere riscul fiscal corespunzător activităţilor ilicite asociate achiziţiei, transportului, depozitării şi comercializării de […]
14:10
Trump acționează: SUA vor face presiuni asupra G7 pentru a impune noi tarife vamale uriașe Chinei și Indiei din cauza petrolului rusesc # Aktual24
Administrația Trump intenționează să îndemne Grupul celor Șapte (G7) să impună sancțiuni Chinei și Indiei din cauza achiziției de petrol rusesc. SUA vor face presiuni pentru introducerea acestor tarife la o reuniune virtuală a miniștrilor de finanțe din G7, pe 12 septembrie, au declarat pentru FT patru surse familiarizate cu planul. Surse au declarat pentru […]
13:40
Lovitură pentru Budapesta. Curtea de Justiție a UE oprește finanțarea pentru centrala nucleară Paks-2 din Ungaria, construită de Rusia # Aktual24
Austria a obținut câștig de cauză și a blocat sprijinul financiar pentru centrala nucleară Paks-2 din Ungaria, construită de Rosatom, conform unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Curtea UE a anulat decizia Tribunalului UE și a invalidat planul Comisiei Europene de a acorda ajutor financiar Ungariei pentru construirea a două noi […]
13:10
Fiul lui Gușă (AUR) cere demiterea ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu: ”Trebuie demis urgent! Acționează iresponsabil” # Aktual24
Deputatul AUR Andrei Gușă, fiul lui Cozmin Gusă, susține că declarațiile ministrului Apărării, Ionuț Moșneanu, potrivit cărora DGIA ar fi avut complicități cu gruparea condusă de Horațiu Potra, au fost făcute fără probe și creează un precedent periculos, folosind suspiciuni pentru a compromite o structură de intelligence militar. Gușă susține că afirmațiile ministrului urmăresc decapitarea […]
13:00
Femeia în vârstă de 35 de ani, Diana Lavric, depistată de autorități având asupra sa mai multe cuțite în momentul în care a încercat să intre în incinta Palatului Parlamentului a declarat că umblp permanent cu acestea în geantă. Ea a declarat că obișnuiește să poarte permanent cuțitele în geantă și că ar fi uitat […]
12:50
Și Adrian Severin a ajuns la Beijing. Atacuri violente la adresa UE și SUA: ”Guvernul SUA caută în mod constant noi războaie, consumând arme și îmbogățind complexul militar-industrial american” # Aktual24
Adrian Severin, fost ministru și europarlamentar condamnat penal pentru corupție, se află la Beijing în aceste zile, unde a lansat atacuri la adresa Uniunii Europene în cadrul conferinței „China in Sight Global Insight Forum” 2025. La o săptămână după Dăncilă și Adrian Năstase, a ajuns la Beijing și Adrian Severin, alt condamnat penal care s-a […]
12:30
Lider UDMR, combinații pe seama ANAF pentru a ajuta anumiți oameni de afaceri. DNA l-a prins și l-a trimis în judecată # Aktual24
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Târgu Mureș au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lui Barti Tihamer, președinte regional al UDMR și vicepreședinte al Consiliului Județean Harghita, și a lui Kurko Andras, șef administrație adjunct – inspecție fiscală la AJFP Harghita, acuzați de fapte de corupție și acces ilegal la informații […]
12:30
Gigantul german din domeniul apărării, Rheinmetall, va deschide o fabrică de muniții în Ucraina într-o ”regiune sigură” # Aktual24
Ministrul Apărării, Denis Smihal, a avut întâlniri cu reprezentanții mai multor companii de apărare de top în timpul vizitei sale la Londra, săptămâna aceasta. Smihal a anunțat joi că gigantul german din domeniul apărării, Rheinmetall, va construi o fabrică de muniții pentru a aproviziona armata ucraineană într-o „regiune sigură” a Ucrainei, relatează Kyiv Post. Într-un […]
12:00
O femeie de 70 de ani din Florida a mușcat de gât un pitbull pentru a-și salva câinele: „Nu aveam altă opțiune” – VIDEO # Aktual24
În Orlando, Florida, o femeie în vârstă de 70 de ani a devenit eroină după ce a reușit să își salveze câinele dintr-un atac violent, recurgând la un gest extrem: a mușcat un pitbull de gât. Shirley Pasamanick se afla la ieșirea dintr-un supermarket local împreună cu Sparky, câinele ei în vârstă de 14 ani, […]
11:40
Un respectabil pensionar canadian, acuzat în mod fals pe internet că ar fi asasinul lui Charlie Kirk, a fost amenințat cu moartea de sute de fanatici MAGA # Aktual24
În urma tragediei care a dus la uciderea comentatorului conservator Charlie Kirk la un eveniment universitar din Utah, o eroare gravă a captat atenția publicului și a evidențiat vulnerabilitățile sistemului de informare: identificarea falsă a pensionarului canadian Michael Mallinson drept presupusul atacator. Mallinson, un bancher pensionar din Toronto, în vârstă de 77 de ani, nu […]
11:10
Directorul FBI, Kash Patel, și șeful interimar al Centrului de prevenire a terorismului intern,criticați dur pentru felul cum conduc ancheta în cazul asasinării lui Charlie Kirk # Aktual24
Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, petrecută pe 10 septembrie 2025 în timpul unui eveniment la Utah Valley University, a declanșat o investigație federală de amploare. FBI, sub conducerea directorului Kash Patel, coordonează ancheta într-un caz considerat deja un act de violență politică sau terorism intern. Potrivit autorităților, Kirk a fost împușcat de la distanță cu […]
11:10
Cehia trimite elicoptere de luptă și soldați în apărarea Poloniei. UE se mobilizează după atacul cu drone al Rusiei # Aktual24
Ministrul Apărării Naționale din Polonia a prezentat joi, în Sejm, informații cu privire la evenimentele de marți noapte, când peste zece drone folosite de Rusia pentru a ataca Ucraina au zburat în spațiul aerian polonez, iar avioane militare poloneze și aliate au fost folosite pentru a doborî unele dintre ele. În declarația sa, a vorbit, […]
