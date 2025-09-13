Bosch va investi sute de milioane de euro în plus în software-ul de gestionare a mișcării vehiculului, până în 2028
Profit.ro, 13 septembrie 2025 08:50
Grupul german Bosch anunță că, până în 2028, va investi o sumă suplimentară de ordinul sutelor de milioane de euro în software-ul său de gestionare a mișcării vehiculului (Vehicle Motion Management). De asemenea, cu soluțiile brake-by-wire și steer-by-wire, Bosch estimează că va atinge venituri cumulate din vânzări de peste 7 miliarde de euro până în 2032.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
09:20
Un singur abonament Game Pass Ultimate poate deschide biblioteca completă tuturor din casă dacă folosești setarea Home Xbox.
09:20
Rusia crește finanțarea pentru cercetarea în domeniul îmbătrânirii și longevității, în timp ce Putin evocă ideea nemuririi # Profit.ro
Fundația Rusă pentru Știință (RSF) și-a intensificat sprijinul pentru proiectele medicale legate de îmbătrânire și longevitate în ultimii ani, a relatat vineri publicația în exil Novaya Gazeta Europe, citată de The Moscow Times.
Acum 10 minute
09:10
Vinul zilei: un rosé proaspăt și elegant, cu note de căpșuni, caise albe și corcodușe galbene. Fin și aromat, se potrivește perfect cu pește, fructe de mare, carne albă sau brânzeturi # Profit.ro
Vinul de azi, Jelna Amprenta Transilvaniei Pinot Noir Rosé 2024, este un vin proaspăt și elegant, expresia rafinată a terroir-ului din Lechința.
Acum 30 minute
09:00
GRAFIC Cum au evoluat în timp salariile din învățământ: Au trecut de media națională în 2018. În 2023 greva le-a mărit saltul # Profit.ro
În 2014, salariul mediu net în învățământ era cu 11% sub media pe economie, dar din 2017 trendul s-a inversat. În prezent, profesorii câștigă mai mult decât media națională, diferența fiind de aproximativ 6% în 2025. Evoluția nu a fost însă liniară, ci marcată de două momente decisive: 2018 și 2023.
08:50
Bosch va investi sute de milioane de euro în plus în software-ul de gestionare a mișcării vehiculului, până în 2028 # Profit.ro
Grupul german Bosch anunță că, până în 2028, va investi o sumă suplimentară de ordinul sutelor de milioane de euro în software-ul său de gestionare a mișcării vehiculului (Vehicle Motion Management). De asemenea, cu soluțiile brake-by-wire și steer-by-wire, Bosch estimează că va atinge venituri cumulate din vânzări de peste 7 miliarde de euro până în 2032.
Acum o oră
08:30
Noile smartphone-uri ale seriei iPhone 17 sunt disponibile acum și în România la precomandă.
Acum 2 ore
08:20
Complex de birouri scos la vânzare în București. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
00:00
Moody’s confirmă ratingul României, dar perspectiva rămâne negativă. Riscuri semnificative de implementare a măsurilor fiscale # Profit.ro
Moody’s a confirmat calificativul României la "Baa3", pe ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, cu perspecitivă negativă. Agenția internațională de evaluare fiscală spune că măsurile fiscale adoptate de guvern în iulie și septembrie au îmbunătățit semnificativ perspectivele fiscale ale României, însă rămân riscuri semnificative de implementare.
12 septembrie 2025
23:40
Moody’s cconfirmă ratingul României, dar perspectiva rămâne negativă. Riscuri semnificative de implementare a măsurilor fiscale # Profit.ro
Moody’s a confirmat calificativul României la "Baa3", pe ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, cu perspecitivă negativă. Agenția internațională de evaluare fiscală spune că măsurile fiscale adoptate de guvern în iulie și septembrie au îmbunătățit semnificativ perspectivele fiscale ale României, însă rămân riscuri semnificative de implementare.
23:00
ONU aprobă cu majoritate covârșitoare, dar boicotată de Washington și Tel Aviv, o declarație referitoare la soluția cu două state, Palestina și Israel, condamnând Hamas # Profit.ro
Adunarea Generală a Națiunilor Unite a votat vineri cu o majoritate covârșitoare în favoarea unei declarații care prezintă „măsuri concrete, cu termene precise și ireversibile” pentru o soluție cu două state între Israel și palestinieni, relatează Reuters.
22:50
ONU aprobă cu o majoritate covârșitoare, dar boicotată de Washington și Tel Aviv, o declarație referitoare la soluția cu două state, Palestina și Israel, care condamnă Hamas # Profit.ro
Adunarea Generală a Națiunilor Unite a votat vineri cu o majoritate covârșitoare în favoarea unei declarații care prezintă „măsuri concrete, cu termene precise și ireversibile” pentru o soluție cu două state între Israel și palestinieni, relatează Reuters.
22:20
Directorul ”Apele Române”, Sorin Lucaci, demis de ministrul Mediului. 300 de milioane de euro din PNRR pierduți pentru apărare împotriva inundațiilor # Profit.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis pe directorul Administrației Naționale ”Apele Române”, Sorin Lucaci. ”România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esențiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundațiilor. Nu s-a construit niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite. Din cele 13 baraje prevăzute, unul singur va mai fi finanțat. Din 13 poldere, a mai rămas un singur polder”, explică Buzoianu.
22:10
Salt de 9% la bursă al acțiunilor Digi care ating un maxim istoric. Valoare de piață de peste 9 miliarde lei # Profit.ro
Într-o sesiune în care în piață a ajuns știrea că societatea vizează listarea operațiunilor sale din Spania, titlurile operatorului telecom Digi au explodat pe un nou maxim istoric.
22:10
NATO răspunde la incidentele cu drone ale Rusiei cu o operațiune defensivă: Eastern Sentry ar urma să întărească apărarea pe flancul estic # Profit.ro
Operația NATO Eastern Sentry, anunțată de secretarul general al NATO și de comandantul forțelor aliate din Europa (SACEUR), cu caracter strict defensiv, reprezintă un răspuns ferm și rapid la incidentele în care drone ale Federației Ruse au încălcat spațiul aliat, precum cazul recent din Polonia, situațiile din România - unde fragmente de drone au fost identificate pe teritoriul național și evenimente similare în alte state aliate de pe flancul estic, arată Ministerul Apărării Naționale (MApN).
21:20
Bosch va investi sute de milioane de euro în plus ]n software-ul de gestionare a mișcării vehiculului, până în 2028 # Profit.ro
Grupul german Bosch anunță că, până în 2028, va investi o sumă suplimentară de ordinul sutelor de milioane de euro în software-ul său de gestionare a mișcării vehiculului (Vehicle Motion Management). De asemenea, cu soluțiile brake-by-wire și steer-by-wire, Bosch estimează că va atinge venituri cumulate din vânzări de peste 7 miliarde de euro până în 2032.
21:10
Boicotul împotriva participării Israelului la Eurovision se extinde: Țările de Jos se alătură protestului, după Spania și Irlanda # Profit.ro
După Spania și Irlanda, Țările de Jos vor boicota Eurovisionul anul viitor dacă Israelul va participa, a anunțat vineri, asociația audiovizuală publică olandeză Avrotros, invocând războiul din Gaza și „interferențele” Israelului în cadrul ultimei ediții a concursului de muzică.
20:40
Potrivit unor noi informații apărute în presă, marca chineză GAC va construi două modele electrice în Austria. Unul dintre modelele care vor fi produse în această țară va fi un SUV electric.
Acum 24 ore
20:10
Marii companii din industria luxului caută să atragă consumatori noi prin produse mai accesibile # Profit.ro
Marii companii din industria luxului caută să atragă consumatori noi prin produse mai accesibile, dar fără a-și dilua exclusivitatea, pe fondul unei încetiniri vizibile a pieței. În acest context, Louis Vuitton a lansat recent o colecție de cosmetice mult așteptată, care include rujuri la 160 de dolari bucata, balsamuri de buze și palete de farduri, semnalând o strategie mai largă de diversificare, transmite CNBC.
19:50
Kremlinul a transmis că negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina pentru a pune capăt conflictului sunt „în pauză”, nefiind stabilită nicio dată pentru următoarea rundă de discuții, relatează AFP.
19:30
Ungaria și Slovacia trebuie să renunțe la gazul și energia nucleară din Rusia, avertizează trimisul lui Trump # Profit.ro
Secretarul american al energiei, Chris Wright, a cerut țărilor din UE care continuă să cumpere combustibili fosili din Rusia să renunțe la campania împotriva eforturilor blocului european de a pune capăt dependenței energetice de Moscova și să cumpere în schimb din America, relatează POLITICO.
19:00
Stellantis și VW încearcă să prindă din urmă Toyota și Renault pe segmentul de motoare hibrid # Profit.ro
Șeful Stellantis în Europa, Jean Philippe Imparato, prezent la Munchen pentru a susține lansările de modele ale mărcii Opel, a declarat că grupul va dezvolta propriile motoare full hybrid, pentru a acoperi un segment de piață pe care compania l-a ratat în ultimii ani, din cauza unei strategii eronate. Aceeași intenție a fost anunțat anterior și de VW, care va lansa primul său model hibrid anul viitor.
18:50
Microsoft a scăpat de o posibilă amendă din partea Uniunii Europene pentru abuz de poziție dominantă în legătură cu aplicația sa de videoconferințe Teams, după ce Comisia a anunțat că a acceptat propunerea companiei de a o separa clar de programele sale precum Word, Excel și Outlook, transmite AFP.
18:40
Șeful AI de la Databricks, cofondată de români și evaluată la 100 miliarde dolari, renunță la poziție și își face propriul start-up # Profit.ro
Naveen Rao, șeful diviziei de inteligență artificială a Databricks, startup american cu doi români printre fondatori, evaluat la peste 100 de miliarde de dolari, renunță la funcție pentru a-și lansa propria afacere, axată pe dezvoltarea unui nou tip de computer.
18:20
Șeful AI de la Databricks, cofondată de români ;i evaluat la 11 miliarde dolari, renunță la poziție și își face propriul start-up # Profit.ro
Naveen Rao, șeful diviziei de inteligență artificială a Databricks, startup american cu doi români printre fondatori, evaluat la peste 100 de miliarde de dolari, renunță la funcție pentru a-și lansa propria afacere, axată pe dezvoltarea unui nou tip de computer.
18:20
18:10
VIDEO Profit.ro TV Educație cu Profit – Bogdan Albu, consultant în strategie: Viitorul piețelor financiare este on-chain, iar dobânda compusă rămâne cea mai puternică forță din univers. Aurul devine garantul unor tokeni digitali # Profit.ro
Piețele financiare trec prin transformări fundamentale, de la tokenizarea acțiunilor și obligațiunilor, până la ascensiunea inteligenței artificiale și apariția unor riscuri majore de fraudă. Bogdan Albu, consultant în strategie în industria financiară, a explicat la emisiunea Educație cu Profit de la Profit.ro TV de ce angajatul nu este ferit de riscuri, cum antreprenoriatul și investițiile pasive pot oferi stabilitate pe termen lung, care este impactul regulii lui 72 asupra randamentelor și de ce viitorul investițiilor va fi marcat de inovații digitale, inclusiv de așa-numitul „aur digital”. De asemenea, el atrage atenția că „numărul escrocheriilor a crescut enorm în ultimii ani” și că, în contextul AI, până și persoane publice pot deveni victime ale unor scheme sofisticate.
17:20
Adina Călin, CEC Bank, va participa la Maratonul Profit.ro Educație Financiară Ediția a VII-a # Profit.ro
Adina Călin, Director Produse și Servicii Bancare la CEC Bank, va participa la Maratonul Profit.ro Educație Financiară Ediția a VII-a, programat să fie organizat pe 18 septembrie.
17:10
Mai multe surse din apropierea reuniunii pe care reprezentanții industriei auto din Europa, prin ACEA, au avut-o cu președinta Comisiei Europene, Ursula van der Leyen, susțin că a fost invocată o posibilitate ca revizuirea planurilor de interzicere a mașinilor cu emisii de CO2 să fie discutată în acest an.
17:00
Donald Trump a spus că răbdarea sa față de președintele rus Vladimir Putin „se epuizează rapid” și a menționat posibilitatea unor sancțiuni împotriva băncilor și sectorului petrolier rus, fără a se angaja ferm în acest sens, relatează AFP.
17:00
Deficitul extern depășește 17 miliarde de euro în iulie, însă deteriorarea încetinește ușor. Investițiile străine directe cresc # Profit.ro
Deficitul de cont curent a continuat să se adâncească în iulie, însă ritmul a încetinit față de prima parte a anului. O veste bună vine din creșterea investițiilor străine directe pentru a doua lună la rând peste nivelul din 2024, însă acestea rămân reduse în comparație cu amploarea deficitului extern.
16:50
Mai multe surse din apropierea reuniunii pe care reprezentanții industriei auto din Europa, prin ACEA, au avut-o cu președinta Comisiei Europene, Ursula van der Leyen, susțin că a fost invocată o posibilitate ca revizuirea planurilor de interzicere a mașinilor cu emisii de CO2 să fie discutată în acest an.
16:40
Dacia Duster se confruntă cu o nouă „operațiune specială”, din cauza unei erori la frâna electrică # Profit.ro
SUV-ul Dacia Duster are parte de un nou program de rechemare în service, o operațiune specială, așa cum se numește în limbajul intern al Renault Group o rechemare cu caracter de siguranță. Cauza este o posibilă defecțiune a frânei de mână.
16:30
Schneider Electric: Cum se traduce sustenabilitatea în cash-flow și eficiență pentru companii # Profit.ro
De peste un sfert de secol, Schneider Electric a integrat sustenabilitatea ca principiu fundamental în modul în care își proiectează, operează și direcționează investițiile. Compania activează în peste 100 de țări, oferind soluții inteligente de automatizare și management al energiei. De la platforma EcoStruxure, dedicată clădirilor și industriei, până la servicii de decarbonizare și centre de date modulare, compania ajută organizațiile să-și optimizeze cheltuielile cu utilitățile, în primul rând cu energia electrică, să devină mai reziliente și să protejeze mediul înconjurător.
16:00
CNAIR a semnat contractul pentru construcția lotului 2 al Drumului Expres Arad – Oradea cu asocierea Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) - Straco Holding SRL (România). Contractul are o valoare de 2,76 miliarde de lei (fără TVA), iar asocierea are la dispoziție 24 de luni pentru a finaliza cei 39,7 km de la Salonta la Chișineu Cris.
16:00
ANALIZĂ 70% dintre locuințele noi din Capitală s-au construit în ultimii cinci ani în trei sectoare. Prețuri și cu 40% mai mari în cartierele care au reprezentat “vârful de lance” al dezvoltării rezidențiale # Profit.ro
Aproximativ 63.000 de locuințe au fost construite în ultimii cinci ani în București, acestea având o pondere de 20% în totalul livrat la nivel național. Sectorul 4 a fost motorul care a susținut dezvoltarea imobiliară a Capitalei din 2020 și până în prezent. Următoarele două epicentre de creștere au fost Sectoarele 3 și 6.
15:50
Lidl derulează o campanie în perioada 15 – 17 septembrie 2025 prin care clienții care returnează ambalaje cu simbolul SGR la aparatele de colectare din magazinele Lidl și folosesc voucherul generat în campanie în aceeași perioadă, împreună cu cardul Lidl Plus, primesc în aplicație un cupon de cumpărături în valoare de până la 25 de lei.
15:40
Danemarca intenționează să achiziționeze sisteme de apărare aeriană fabricate în Europa în valoare de 58 de miliarde de coroane daneze (9,11 miliarde de dolari), cea mai mare achiziție de armament din istoria țării, a anunțat vineri ministrul Apărării, invocând situația dificilă din punct de vedere al securității, relatează Reuters.
15:40
Fondul Monetar Internațional previzionează că economia României va crește în 2025 cu 1%, iar în 2026 cu 1,4%, estimări în scădere comparativ cu cele din primăvară, de 1,6% și, respectiv 2,8%.
15:20
Româna va deveni limbă străină obligatorie în sistemul public preuniversitar francez FOTO # Profit.ro
Româna va deveni limbă străină obligatorie în sistemul public preuniversitar francez, printr-un program-pilot care va fi implementat în cadrul Collège Aimé et Eugenie Cotton, din localitatea Blanc-Mesnil, din regiunea Île-de-France, la nord-est de Paris. Programul-pilot se va desfășura pe parcursul mai multor ani și are ca obiective creșterea graduală a numărului de elevi și structurarea unui curs de formare în limba română, în cadrul sistemului școlar francez, până la nivelul clasei a XII-a, informează Ambasada României în Franța.
15:10
ULTIMA ORĂ ArcelorMittal oprește definitiv producția la fabrica din Hunedoara. Salariații disponibilizați vor primi plăți compensatorii # Profit.ro
Compania siderurgică ArcelorMittal a luat decizia de a opri definitiv activitatea la fabrica sa din municipiul Hunedoara, care produce profile și corniere pentru piețele de energie, construcții și infrastructură, a anunțat compania.
15:10
Republica Moldova: Toamna spionilor, războiul sondajelor false și primari interziși în România # Profit.ro
Cele mai importante știri din 11 septembrie din Republica Moldova.
15:00
Nostalgia TV lansează grila de toamnă. Seriale care au scris istorie și premiere așteptate # Profit.ro
Toamna aceasta, Nostalgia TV, televiziune ce face parte din portofoliul Clever Group, îi poartă pe telespectatori într-o călătorie în timp, acolo unde amintirile copilăriei, serile de familie și emoția poveștilor clasice revin la viață.
15:00
ULTIMA ORĂ Fidelis – oferta lunii septembrie de titluri de stat pentru populație adună subscrieri semnificativ mai mari decât la exercițiile din vară. Preferință clară pentru titlurile denominate în euro # Profit.ro
Obligațiunile guvernamentale puse în vânzare de Ministerul Finanțelor au avut o căutare bună și s-au apropiat de reperul unei tranșe de la FMI de la sfârșitul anilor ’90. Investitorii au fugit, totuși, de scadențele lungi la lei.
14:50
FOTO VIDEO Controale cu 120 de inspectori Antifraudă în trei complexuri comerciale și logistice din București și Ilfov # Profit.ro
ANAF a inițiat acțiuni de control în trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov, având în vedere riscul fiscal corespunzător activităților ilicite asociate achiziției, transportului, depozitării și comercializării de bunuri cu risc fiscal ridicat, anunță Fiscul. La controale, începute în data de 10 septembrie, participă 120 de inspectori antifraudă.
14:10
VIDEO Profit.ro Live TV – Alexandra Boroș, co-fondatoare SQB Robotics: Avem potențialul să ne transformăm într-un unicorn. Suntem în curs de a atrage 500.000 de euro. Vizăm și extinderea în Emirate # Profit.ro
Modelul de business al SQB Robotics s-a schimbat din vânzarea de magazine automatizate în închirierea acestora, compania pregătește trei noi locații în România și lansează o nouă linie de business sub brandul Proximart. Start-up-ul a investit deja 100.000 de euro în dezvoltarea tehnologiei și se află în procesul de atragere a unei finanțări de 500.000 de euro de la business angels. Extinderea internațională vizează Emiratele Arabe Unite, unde există deja o cultură puternică a adoptării roboților și a inteligenței artificiale.
13:50
FMI se așteaptă la o creștere graduală a economiei României și la reducerea inflației până la finalul lui 2026 # Profit.ro
Economia României ar urma să crească gradual, pe fondul necesarei consolidări fiscale, care este esențială pentru contracararea extinderii deficitelor gemene, în timp ce inflația va rămâne temporar la un nivel ridicat, înainte de a scădea sub marja de toleranță a BNR, până la finalul lui 2026, se arată în concluziile vizitei misiunii Fondului Monetar Internațional, după consultările cu autoritățile române în baza Articolului IV.
13:50
Explicația Ryanair după ce a tăiat două milioane de locuri de la zborurile din Spania. Acum intenționează să taie încă un milion # Profit.ro
Operatorul aerian irlandez este nemulțumit de creșterea cu 6,5% a taxelor pentru pasageri și spune că vizează reducerea zborurilor de pe aeroporturi regionale spaniole, inclusiv din Santiago de Compostela, Vigo, Valladolid, Jerez și Tenerife din Insulele Canare, scriu Financial Times și Reuters.
13:50
Creatorul de modă Giorgio Armani a dat instrucțiuni fundației care controlează grupul de lux pe care l-a înființat să vândă în următoarele 18 luni o participație de 15%, și apoi să renunțe la încă 30-55%, sau să listeze compania, în următorii cinci ani, transmite Reuters.
13:30
Apple și Samsung nu reușesc să concureze eficient cu producătorii chinezi de smartwatch-uri și brățări inteligente, care sunt dispuși să vândă cu o marjă mai mică de profit.
13:30
Premier Restaurants România, operatorul lanțului de restaurante McDonald’s în România, își continuă expansiunea și inaugurează restaurantul cu numărul 110 din țară.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.