Guvernul României a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană. Ce urmează?

Newsweek.ro, 13 septembrie 2025 08:50

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că România a transmis oficial PNRR-ul rene...

Acum 5 minute
09:20
FOTO Dronă militară misterioasă, fără însemne, descoperită pe o plajă la Marea Neagră din Bulgaria Newsweek.ro
O dronă militară misterioasă, fără însemne, a fost descoperită pe o plajă la Marea Neagră dintr-o re...
Acum 10 minute
09:10
Cutremur puternic, în estul Rusiei. A fost dată alertă de tsunami. Ce magnitudine a avut? Newsweek.ro
Un cutremur puternic a lovit în această dimineață peninsula Kamceatka din estul Rusiei. Serviciul se...
Acum 30 minute
08:50
Acum 2 ore
08:20
Moody s a confirmat ratingul României la Baa3. Măsurile Guvernului Bolojan, apreciate de analiști Newsweek.ro
Măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan sunt apreciate de analiștii Moody s. Agenția de...
08:00
Operațiunea secretă a NATO contra Rusiei: „Eastern Sentry”. Unde vor fi desfășurate forțe terestre? Newsweek.ro
NATO lansează operațiunea „Eastern Sentry” pentru a consolida apărarea flancului estic al alianței, ...
07:50
Secretele gogonelelor perfecte. Iată reţeta care le păstrează tari și gustoase toată iarna Newsweek.ro
Murăturile de toamnă nu sunt doar o tradiție, ci și o probă a priceperii gospodinelor. Pentru ca gog...
07:40
Plastice îmbătrânite sau murdare în mașină? Iată câteva trucuri ieftine pentru a le face ca noi Newsweek.ro
În timp, plasticele din habitaclul mașinii îmbătrânesc, iar praful și diverse impurități murdăresc r...
07:30
Alimentele pe care nu ai voie să le mănânci de Înălțarea Sfintei Cruci. Cresc în copaci Newsweek.ro
Tradiția spune că, pe 14 septembrie, anumite fructe nu trebuie atinse. Sâmburii sau forma lor aminte...
Acum 4 ore
07:20
Un turist a uitat 4000 euro într-un taxi. Ce recompensă a primit șoferul pentru că a înapoiat banii? Newsweek.ro
Un turist elvețian a uitat 4.000 de euro într-un taxi. Un taximetrist a găsit banii, i-a returnat și...
07:20
În ce condiții pensionari vor lua sute de lei în plus pensie în 2026? Marius Budăi anunță Newsweek.ro
Indexarea pensiilor în 2025 a fost amânată din cauza deficitului bugetar. Care pensionari vor primi ...
07:10
Horoscop 14 septembrie. Luna în Gemeni aduce energie pozitivă Fecioarelor. Racii au planuri mari Newsweek.ro
Horoscop 14 septembrie. Luna în Gemeni aduce energie pozitivă Fecioarelor. Racii au planuri mari. Sc...
Acum 12 ore
22:30
Crima care a șocat SUA. Guvernator Utah: „Rusia și China vor să vadă sânge în America” Newsweek.ro
Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat că „boți” din Rusia și China încearcă să incite ...
22:10
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis pe directorul de la Apele Române, Sorin Lucaci Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis pe directorul de la Administraţia Naţională Apele Româ...
21:50
Autostrăzile Moldovei: Planul B de finanțare dacă nu vin fonduri din programul de înarmare Newsweek.ro
O conferință care a reunit la Iași reprezentanții instituțiilor și autorităților de care depind A7 ș...
21:20
Iașul, parcare cu plată – Parcometre și abonamente pe 4.111 de locuri de parcare Newsweek.ro
Iașul, parcare cu plată – Parcometre și abonamente pe 4.111 de locuri de parcare la bordură de pe 42...
20:50
Charlie Ottley, englezul îndrăgostit de România, se chinuie de cinci ani să obţină cetăţenia română Newsweek.ro
Charlie Ottley, englezul îndrăgostit de România, autorul seriei de documentare "Wild Carpathia", se ...
Acum 24 ore
20:00
Alzheimer ar putea fi detectată cu acest test simplu de sânge, înainte să-ţi fure memoria Newsweek.ro
Maladia Alzheimer ar putea fi detectată timpuriu, cu acest test simplu de sânge, înainte să-ţi fure ...
19:50
Un actor din serialul „Game of Thrones” este cel mai puternic om din lume. A ridicat 510 kilograme Newsweek.ro
Serialul „Game of Thrones” a cucerit publicul din toată lumea, inclusiv prin prestațiile actorilor c...
19:40
Cele 400 de radare fixe ar putea să nu mai fie instalate. Care este miza financiară? Newsweek.ro
Cele 400 de radare fixe, din arhitectura informaţională de transporturi a României, ar putea să nu m...
19:20
Prețurile cafelei nu au mai crescut atât de mult, în ultimele decenii. Donald Trump de asta se agită Newsweek.ro
Niciodată prețurile cafelei nu au crescut atât de mult, în ultimele decenii, încă din anul 1997. Don...
19:00
Cele mai noi căști de la Apple oferă traducere în timp real în altă limbă. Prețul: de la 249 $ Newsweek.ro
Compania Apple a lansat săptămâna aceasta nu doar cel mai subțire iPhone din istorie, 17 Air, ci și ...
18:50
Parlamentul Germaniei cere ca NATO să doboare dronele Rusiei deasupra Ucrainei. „Trebuie s-o facem” Newsweek.ro
Președintele Comisiei de Apărare din Parlamentul german, Thomas Rowekamp, ​​a declarat că NATO trebu...
18:30
Economia Marii Britanii a înregistrat creștere zero, în luna iulie. Lira sterlină se depreciază Newsweek.ro
Economia Marii Britanii a înregistrat creștere zero, în luna iulie, în urma celei mai mari contracţi...
18:20
O femeiea amânat 10 ani de pușcărie cu 6 nașteri. Greșeala care a trimis-o într-un final după gratii Newsweek.ro
O femeie acuzată de proxenetism a încercat să scape de închisoare după ce a rămas gravidă. Femeia a ...
18:10
Trump anunţă că va desfăşura Garda Naţională în Memphis pentru a lupta împotriva criminalităţii Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că va desfăşura trupe ale Gărzii Naţionale în or...
18:10
ArcelorMittal opreşte definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, unde produce corniere Newsweek.ro
ArcelorMittal anunţă că a luat decizia de a opri definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, ca...
17:40
Mirel Rădoi (Universitatea Craiova) - Farul ne-a creat probleme mereu, şi în meciurile de acasă Newsweek.ro
Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă...
17:20
Singura divă adevărată a filmului românesc are 84 de ani. Interzisă de Elena Ceaușescu și Iliescu Newsweek.ro
Singura divă adevărată a filmului românesc a fost o actriță iubită mult de români și de o frumusețe ...
17:20
Un cercetător român a obținut „Nobelul american”. A dezvoltat terapia care tratează fibroza chistică Newsweek.ro
„Nobelul american”, așa cum este supranumit Premiul Lasker ce se acordă pentru cercetarea biomedical...
17:00
Despăgubiri de 3,7 milioane de euro pentru tinerii români morți în Italia. Au fost luați de viitură Newsweek.ro
Despăgubiri de 3,7 milioane de euro pentru tinerii români morți în Italia. Au fost luați de viitură....
16:50
Despăgubiri de 3.700.000 € cer familiile tinerilor români luați de viitură în Italia. Acuzații grave Newsweek.ro
Familiile celor trei tineri care au murit după ce au așteptat aproape o oră să fie salvați din apele...
16:30
Cine se uită în Coreea de Nord la filme străine e lichidat de Kim. Năstase s-a pozat cu el Newsweek.ro
Dictatorul din Coreea de Nord Kim Jong Un, care s-a întâlnit Adrian Năstase la Beijing la invitația ...
16:30
Un bărbat a încercat să-și omoare socrul de două ori. L-a otrăvit, apoi a tăiat frânele Newsweek.ro
Un bărbat a încercat să-și omoare socrul de două ori. L-a otrăvit, apoi a tăiat frânele. Cum a fost ...
16:20
METEO Cum va fi vremea pe 13 septembrie? Temperaturi ca-n mijlocul verii Newsweek.ro
METEO Cum va fi vremea pe 13 septembrie? Temperaturi ca-n mijlocul verii. Ce spun meteorologii despr...
16:10
UE de neclintit: Mașinile pe motorină și benzină mai au 10 ani. Strategie contra modelelor din China Newsweek.ro
Consultarea UE cu industria auto privind obiectivul pentru 2035 de eliminare treptată a vehiculelor ...
16:10
Cum a reușit un român să blocheze o autostradă din Germania? Pagube de 30.000 € Newsweek.ro
Un roman este cercetat după ce a blocat o autostradă din Germania. Poliția face cercetări după ce re...
15:40
UE ar putea elimina gazul rusesc până în 2026. SUA presează Bruxelles-ul: &#34;Se poate și în 6 luni&#34; Newsweek.ro
Uniunea Europeană ar putea elimina complet dependența de gazul rusesc în următoarele 6-12 luni, înlo...
15:30
Donald Trump spune că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk este în custodia autorităților Newsweek.ro
Donald Trump spune că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk este în custodia autorităților....
15:20
Bulgaria a ajuns cu autostrada la Belgrad. România nu poate duce o autostradă în Serbia de 10 ani Newsweek.ro
Bulgaria a terminat Autostrada Europa, care leagă Sofia de Belgrad și, mai departe, de vestul Europe...
15:00
Pensionarii ar urma să piardă 500 lei la pensie în următorii 2 ani. Anunțul FMI care dă fiori Newsweek.ro
Austeritatea se va prelungi și anul viitor. Pensionarii ar urma să piardă 500 lei la pensie în următ...
14:30
Protest al sindicatelor din administrația publică locală în București, pe 15 septembrie Newsweek.ro
Pe 15 septembrie, reprezentanți ai federațiilor sindicale reprezentative din administrația publică l...
14:20
Altarul Kremlinului: preoți moldoveni, racolați pe TikTok pentru propagandă rusească cu &#34;zero lei&#34; Newsweek.ro
O investigație de presă arată cum pelerinaje sponsorizate de Ilan Șor, coordonate de la Moscova pe g...
14:10
Cel mai mare constructor chinez de mașini electrice atacă Europa și „la priză”, pe model Tesla Newsweek.ro
BYD, cel mai mare constructor chinez de mașini electrice, nu se mai mulțumește să atace doar cu auto...
14:00
Ucraina lovește infrastructura de export petrolier a Rusiei. Sute de drone, spre porturile rusești Newsweek.ro
Ucraina a lovit Rusia. Primorsk, principalul port de încărcare a petrolului din Marea Baltică, a fos...
13:50
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu o delegație a FMI. Sprijin față de măsurile fiscale adoptate Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a primit, vineri, o delegaţie a Fondului Monetar Internaţional (FMI) cu care ...
13:40
Avertisment de la MAI: A existat o activitate de clonare a site-ului noii cărți de identitate Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că a existat o activitate de clonare a site-ului oficial a...
13:10
Fenomenul Labubu ia amploare: o rusoaică și-a &#34;vândut sufletul&#34; pentru păpuși. Putin, obsedat de ele Newsweek.ro
O tânără din Moscova a semnat un contract prin care și-a „vândut sufletul” pentru 100.000 de ruble, ...
13:00
Scandalul pensiilor speciale. Greva magistraților lasă pacienții fără tratamente. Cum e posibil? Newsweek.ro
Multe instanțe din România au încetat activitatea în semn de protest față de tăierea pensiilor speci...
12:50
Ajutor la pensie pentru plata facturilor. Dacă nu te înscrii repede, pierzi banii pe două luni Newsweek.ro
Ajutor la pensie pentru plata facturilor. Pensionarii care nu se înscriu până pe 27 septembrie vor p...
12:10
George Simion amenință parlamentarii cu o revoltă &#34;în stil Nepal”: &#34;Nu garantez că vor fi iertați&#34; Newsweek.ro
Liderul AUR, George Simion a amenințat cu proteste sângeroase similare celor din Nepal, după ce depu...
