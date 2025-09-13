UE ar putea revizui interdicția pentru mașinile cu combustie anul acesta
HotNews.ro, 13 septembrie 2025 09:00
Mai multe surse din apropierea reuniunii pe care reprezentanții industriei auto din Europa, prin ACEA, au avut-o cu președinta Comisiei Europene, Ursula van der Leyen, susțin că a fost invocată o posibilitate ca revizuirea planurilor…
• • •
Acum 5 minute
09:20
Trafic restricţionat pe mai multe bulevarde și străzi din București în acest weekend. Ce rute ocolitoare sunt # HotNews.ro
Traficul rutier va fi restricţionat, sâmbătă şi duminică, pe mai multe bulevarde şi străzi din Bucureşti, cu ocazia desfăşurării unor evenimente sportive, culturale şi adunări publice, a anunțat Brigada Rutieră a Capitalei. Sâmbătă are loc…
Acum 15 minute
09:10
Incendiu la Penitenciarul Găiești, clădirea s-a umplut cu fum, 200 de persoane evacuate # HotNews.ro
Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineaţa la Penitenciarul Găeşti, aproximativ 200 de persoane fiind evacuate, anunţă ISU Dâmboviţa, citat de Agerpres. ”În jurul orei 07:55, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, a fost…
09:10
„Nașul AI” prezice că inteligența artificială va genera șomaj „masiv”, iar bogații lumii vor fi și mai bogați # HotNews.ro
Informaticianul Geoffrey Hinton a contribuit la inventarea tehnologiei din spatele ChatGPT. Acum, el avertizează că AI ar putea distruge chiar locurile de muncă pe care ar fi trebuit să le îmbunătățească, relatează Business Insider. „Ce…
Acum 30 minute
09:00
Acum o oră
08:50
Moody’s a menținut ratingul României, dar și perspectiva negativă: „Rămân riscuri semnificative” # HotNews.ro
Agenţia de rating Moody’s a confirmat, vineri, calificativul României la ”Baa3”, perspectiva rămând negativă, transmite News.ro. Această treaptă de rating este cea mai redusă din categoria în care se recomandă investițiile, sub ea fiind așa-numita…
08:50
Director DGASPC: „Am avut o speţă care m-a frapat, un tânăr a vândut carnea din congelator pentru droguri” # HotNews.ro
Medicul Alexandra Dobre, director general adjunct în DGASPC Sector 2, a vorbit vineri seară despre situaţiile-limită în care ajung unii tineri pentru a avea bani de droguri. Medicul a povestit, în emisiunea Medika Antidrog de…
08:30
Văduva lui Charlie Kirk, discurs emoționant după asasinarea acestuia: „Nu aveți idee ce ați dezlănțuit în întreaga lume” – VIDEO # HotNews.ro
Văduva lui Charlie Kirk, Erika, a ţinut un discurs emoţionant în care le-a mulţumit salvatorilor pentru că au încercat să îi salveze viaţa soţului ei, după ce acesta a fost împuşcat mortal în campusul unei…
Acum 2 ore
08:20
Pânza de scenă din 1924 pentru „Le Train Bleu” al Baletului Rus este cunoscută ca fiind cea mai mare lucrare a lui Pablo Picasso – are dimensiuni impresionante, de 10,4 x 11,6 metri (considerabil mai…
08:20
SuperLiga: Vicecampioana, deplasare la o echipă care a obținut doar un punct în opt etape # HotNews.ro
FC Metaloglobus București va juca acasă în SuperLiga cu CFR 1907 Cluj, sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 21.30, notează lpf.ro. Contactul bucureștenilor cu prima ligă se dovedește a fi unul dificil, aceștia reușind doar…
08:00
Fitch a retrogradat Franța la cel mai redus nivel avut vreodată / Finanțele țării, în una dintre cele mai grave situații din zona euro # HotNews.ro
Agenția de rating Fitch a retrogradat vineri seara ratingul suveran al Franței la „A+”, sancționând-o pentru instabilitatea politică persistentă și incertitudinile bugetare care împiedică redresarea finanțelor publice aflate într-o situație gravă, transmite AFP. Nivelul actual…
07:40
INTERVIU Declarație surprinzătoare de la un angajat al Rusiei la Chișinău: „Nu cred că Moscova este împotrivă ca Moldova să devină membră a UE. Asta știu bine” # HotNews.ro
„Neutralitatea și participarea Moldovei în UE ar putea oferi șanse pentru cooperarea între Rusia și Europa”, a spus, într-un interviu pentru publicul românesc al HotNews, Valerii Demidețchi, corespondentul TASS la Chișinău încă din 1990. Site-ul…
07:30
Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a avut loc sâmbătă în Pacific, în largul peninsulei ruse Kamchatka, și a declanșat o alertă de tsunami, potrivit serviciilor seismologice americane, transmite France Presse. Cutremurul a avut loc…
Acum 4 ore
07:10
„Mi-am dat seama că războiul la noi a început practic odată cu războiul din Ucraina, pentru că e un alt tip de război – unul informațional, care vizează inimile și gândirea oamenilor”. De când l-am…
07:00
Weekend trending în București, 13-14 septembrie: José Carreras în Piața Constituției, festival dedicat filmului de dans și Comic Con pe stadion # HotNews.ro
Și acest weekend Bucureștiul se animă cu festivaluri, concerte și evenimente pentru toate gusturile. Temperaturile devin și ele mai apropiate de cele cu care eram obișnuiți să înceapă toamna, ba chiar sunt anunțate și ceva…
07:00
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” # HotNews.ro
Interceptarea dronelor rusești care ar pătrunde în spațiul aerian național, așa cum a făcut Polonia în urmă cu câteva zile, s-ar face cel mai ușor și rapid cu avioanele de vânătoare, în situații punctuale, însă…
Acum 12 ore
00:20
Monica Tatoiu acuză că a fost „scuipată şi ameninţată” în faţa poliţiştilor după ce a reclamat muzica tare la o nuntă. Poliţia Capitalei o contrazice # HotNews.ro
Poliţia Capitalei a transmis, vineri seară, că afirmaţiile făcute de Monica Tatoiu potrivit cărora a fost „scuipată şi ameninţată” în faţa poliţiştilor după ce a încercat să oprească o nuntă de romi „nu reflectă realitatea…
00:00
Susținere copleșitor majoritară la ONU pentru crearea unui stat palestinian și dezarmarea Hamas/ România și Moldova au votat în mod diferit # HotNews.ro
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a votat vineri cu o majoritate covârşitoare în favoarea unei declaraţii care prezintă „măsuri concrete, cu termene precise şi ireversibile” pentru o soluţie cu două state între Israel şi palestinieni,…
12 septembrie 2025
23:40
Zelenski propune NATO „interceptarea comună” a țintelor rusești. Discuții intense la Kiev # HotNews.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, vineri că multe dintre detaliile garanțiilor de securitate pentru Ucraina au fost deja radactate, adăugând că trupele stăine pe pământ ucrainean ar semnala sprijin politic pentru Kiev, scrie Reuters. Emisarul…
23:10
Program pilot de învățare a limbii române în sistemul public de învățământ din Franța. Unde va fi implementat # HotNews.ro
Româna va deveni limbă străină obligatorie în sistemul public preuniversitar francez, printr-un program-pilot care va fi implementat în cadrul Collège Aimé et Eugenie Cotton, din localitatea Blanc-Mesnil, la nord-est de Paris. Programul-pilot se va desfăşura…
23:10
Universitatea Cluj și Rapid București au terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, vineri, în etapa a noua din SuperLiga. Universitatea Cluj – Rapid 0-0, în etapa 9 din SuperLiga Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău…
23:00
Trump se întâlnește cu premierul Qatarului, la trei zile după atacul israelian de la Doha # HotNews.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, îl va găzdui la cină vineri pe premierul Qatarului Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, la complexul său de golf din Bedminster (New Jersey, la nord-est), a anunţat Casa Albă, relatează AFP, preluată…
22:50
SuperLiga: Când se joacă Universitatea Craiova – Dinamo. Alte două derby-uri vor avea loc în etapa #11 # HotNews.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei cu numărul 11 din SuperLiga, una în care se vor disputa trei derby-uri. Primul meci încins va avea loc între Universitatea Craiova și Dinamo, vineri, pe 26…
22:40
Conflictul dintre PSD și PNL se agravează la Iași. Replica social-democraților: „Cu cine să ai dialog, cu cei care au măsluit licitații?” # HotNews.ro
Şeful filialei judeţene PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru, susţine că liderii ieşeni ai liberalilor sunt rupţi de realitate şi că social-democraţii nici nu au cu cine să colaboreze de la PNL, pentru că liberalii nu fac…
22:20
Ce se știe până acum despre presupusul ucigaș al lui Charlie Kirk, dar și ce întrebări nu au încă un răspuns # HotNews.ro
Un tânăr în vârstă de 22 de ani din Utah, pe nume Tyler Robinson, este principalul suspect în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk şi se află în arestul poliției, a anunţat guvernatorul acestui stat…
22:00
Benzi negre pe titlurile din „Meduza”, una dintre puținele publicații independente rusești. „Cenzura este dezgustătoare” / Ce s-a întâmplat # HotNews.ro
„Meduza”, una dintre cele mai cunoscute publicații independente rusești, care activează în prezent în exil, face apel către cititori pentru susținere financiară, într-o campanie impresionantă de crowdfunding, publicația riscând să se închidă. Timp de trei…
22:00
O celebră actriță franceză va fi judecată pentru evaziune fiscală. A pierdut deja procesul în primă instanță # HotNews.ro
Actriţa franceză Isabelle Adjani va compărea pe 26 februarie în faţa curţii de apel din Paris într-un dosar de fraudă fiscală pentru care fusese condamnată în primă instanţă, a indicat vineri, pentru AFP, o sursă…
21:40
Șeful de la „Apele Române” a fost demis. Ce i-a reproșat ministrul Mediului lui Sorin Lucaci # HotNews.ro
Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că l-a demis pe Sorin Lucaci din funcția de director al Administrației Naționale „Apele Române”, ministrul invocând faptul că România a pierdut 300.000.000 de euro prin PNRR din cauza…
21:00
Autorităţile georgiene au declarat vineri că cei doi ucraineni arestaţi cu o zi înainte, având în posesie explozibili militari puternici, au fost recrutaţi de serviciile secrete ucrainene pentru a introduce aceste substanţe în Rusia, relatează…
20:50
O femeie de 54 de ani din Iaşi este cercetată de poliţişti pentru uciderea animalelor cu intenţie fără drept, după ce a prins un porumbel şi l-a mâncat. Ea a fost internată pentru îngrijiri la…
Acum 24 ore
20:20
Parlamentul European face presiuni pentru modificarea acordului comercial încheiat la finele lunii iulie de UE și SUA, ceea ce riscă să creeze noi tensiuni, tocmai în momentul în care Bruxelles-ul încearcă să stabilizeze relațiile tensionate…
20:20
Victorie pentru protestatarii din Nepal. Noul guvern va fi condus de un premier pe care îl agrează # HotNews.ro
Nepal a pus capăt, vineri, mai multor zile de incertitudine politică după protestele care au forţat demisia fostului prim-ministru K.P. Sharma Oli, odată cu numirea fostei preşedinte a Curţii Supreme, Sushila Karki, ca şef al…
19:50
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că răbdarea sa cu președintele rus Vladimir Putin „se epuizează rapid” şi a evocat posibilitatea unor sancţiuni împotriva băncilor ruseşti şi a sectorului petrolier rusesc, dar fără a…
19:50
Maia Sandu a fost primită de Papa Leon XIV: „M-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită” # HotNews.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită vineri în audienţă de Papa Leon al XIV-lea, cu care a vorbit despre pace, credinţă şi aspiraţiile europene ale ţării, iar suveranul pontif i-a dat asigurări că…
19:30
Washington a suspendat pe termen nedeterminat „dialogul său strategic” cu Kosovo, considerând că acesta este obstrucţionat de recentele „acţiuni şi declaraţii” destabilizatoare ale prim-ministrului în funcţie al ţării balcanice, naţionalistul Albin Kurti, informează EFE, preluată…
19:20
Prețurile la produsele de bază vor crește de la 1 octombrie. Neînțelegeri între PSD și Ilie Bolojan privind prelungirea plafonării # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan nu este de acord cu prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază de la 1 octombrie, spun surse politice din PSD, cu care a discutat HotNews. Măsura plafonării adaosului comercial la…
19:20
Risto Radunovic (33 de ani) a acuzat o accidentare, după ce a fost convocat la naționala Muntenegrului pentru „dubla” cu Cehia și Croația, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Fundașul stânga al celor de la…
19:00
Un actor cu trei premii Oscar dezvăluie motivul emoționant care l-a convins după aproape un deceniu să joace într-un film # HotNews.ro
Legendarul actor american Daniel Day-Lewis, acum în vârstă de 68 de ani, a vorbit pentru prima dată despre decizia de a reveni să joace într-un film, la opt ani după ce a surprins Hollywood și…
18:40
Vizită surpriză la Ministerul Economiei. Un celebru jurnalist britanic a vizitat instituția: „Turismul românesc n-a avut un birou de promovare mai eficient ca el” # HotNews.ro
Ministerul Economiei a fost vizitat vineri de celebrul jurnalist britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru documentarele „Wild Carpathia” și „Flavors of Romania”, prin care a promovat diverse locuri din România. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat…
18:40
„Hei, fascistule! Ia asta!” – Presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk, un tânăr de 22 de ani pe nume Tyler Robinson. El nu era student la Utah Valley # HotNews.ro
Autorităţile americane au anunţat vineri că numele suspectului în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani din Utah. Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a confirmat într-o conferinţă…
18:00
Donald Trump trimite Garda Națională într-un alt oraș american. „Primarul este fericit, este un primar democrat” # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că va desfăşura trupe ale Gărzii Naţionale în oraşul Memphis, statul Tennessee, ca parte a măsurilor sale de combatere a criminalităţii care vizează marile oraşe din întreaga ţară…
18:00
Un avion Boeing 737 a aterizat de urgență în Japonia după ce la bord a fost semnalat un incendiu # HotNews.ro
Compania aeriană americană United Airlines a anunțat vineri că două persoane au suferit răni ușoare după ce un zbor cu destinația ce a decolat de la Tokyo cu destinața Cebu, în Filipine, a efectuat o…
17:40
17:40
Ministrul Mediului: „La Romsilva se cer bonusuri uriașe de pensionare”. Avertisment pentru noul șef al Regiei # HotNews.ro
Ministrul Mediului Diana Buzoianu a afirmat, într-un interviu pentru Agerpres, că foști angajați ai Romsilva au obținut, în primă instanță, acordarea de bonusuri de pensionare întrucât această prevedere nu a fost elimininată din contractul colectiv…
17:30
Ce argument are compania maghiară MVM, care vrea să cumpere E.ON România, în fața suspiciunilor că va aduce gaz rusesc. Decizia va aparține CSAT # HotNews.ro
„Este pe deplin garantat că gazul livrat României nu poate proveni din Rusia”, susține compania ungară de stat MVM, într-un răspuns la solicitarea HotNews.ro. La finalul anului trecut, MVM a încheiat un acord cu nemții…
16:50
Producător major de componente auto din România acuză că intră în incapacitate de plată dacă ANAF nu îi recunoaște ca deductibile unele cheltuieli # HotNews.ro
Producătorul de componente electrice și electronice pentru autovehicule Preh România, având în jur de 2.000 de salariați la fabrica sa de la Ghimbav și rulaj anual de peste 1 miliard de lei, parte a grupului…
16:40
OMV a dezvăluit că are un plan de reducere a cheltuielilor cu 400 de milioane de euro până la sfârșitul anului 2027, inclusiv prin disponibilizări, potrivit unui comunicat al grupului de la Viena, remis vineri…
16:40
Anunț de la vârful NATO după incursiunea dronelor rusești în Polonia. „Sperăm că vor lua măsuri pentru apărarea antiaeriană în România, Polonia și statele baltice” # HotNews.ro
Conținutul anunțului programat pentru vineri seară nu este deocamdată cunoscut, dar oficialii NATO s-au declarat îngrijorați, potrivit Politico, de lipsa de pregătire adecvată a Alianței în materie de apărare antiaeriană, în special împotriva dronelor. Secretarul…
16:30
După Spania şi Irlanda, și Olanda va boicota Eurovisionul anul viitor dacă Israelul va participa, a anunţat vineri asociaţia audiovizuală publică olandeză Avrotros, invocând războiul din Gaza şi „interferenţele” Israelului în cadrul ultimei ediţii a…
16:30
Dublă tentativă de asasinat. Un bărbat a încercat să-și ucidă socrul cu otravă, apoi i-a tăiat frâna de la mașină # HotNews.ro
Un bărbat din comuna Grebănu, judeţul Buzău, a fost trimis în judecată pentru că a încercat să-şi omoare fostul socru în două rânduri, o dată punându-i în ciorbă o substanţă mortal folosită pentru eutanasierea animalelor…
15:30
Cu cine vei fi coleg de birou peste 15 ani și ce trebuie să faci să te adaptezi. Generația Alpha ne prinde din urmă # HotNews.ro
Cea mai tânără cohortă demografică, Generația Alpha (copiii născuți între 2010–2025, va intra masiv pe piața muncii în următorul deceniu. Sunt cea mai numeroasă generație, peste 2 miliarde, și au crescut cu tehnologia „la robinet”.…
