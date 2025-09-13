Trump avertizează că răbdarea sa față de Putin „se epuizează rapid”

10:40

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că niciodată nu va fi de acord cu vaccinarea obligatorie. ”Consider că oamenii […] The post Ministrul Sănătăţii: Nu voi fi de acord niciodată cu vaccinarea obligatorie; oamenii au dreptul să aleagă dacă folosesc sau nu un tratament medical appeared first on Financial Intelligence.