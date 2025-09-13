Trump avertizează că răbdarea sa față de Putin „se epuizează rapid”
Financial Intelligence, 13 septembrie 2025 09:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că își pierde răbdarea cu președintele rus Vladimir Putin și că ar […]
Acum 30 minute
09:00
Trump avertizează că răbdarea sa față de Putin „se epuizează rapid"
Acum o oră
08:50
Gemini, platforma de tranzacționare a criptomonedelor a fraților Winklevoss, înregistrează o creștere de peste 14% la debutul pe Nasdaq # Financial Intelligence
Acțiunile bursei de criptomonede Gemini Space Station au crescut cu 14% vineri, după ce operatorul bursier a strâns […]
08:40
SUA solicită G7 și UE să impună tarife Chinei și Indiei pentru achizițiile de petrol rusesc # Financial Intelligence
Miniștrii de finanțe din G7 discută posibile tarife vamale pentru țările care „fac posibilă" războiul din Ucraina Secretarul […]
08:30
Dan Constantin este noul președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România # Financial Intelligence
Dan Constantin este noul președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, anunţă Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Pe […]
Acum 2 ore
08:20
Nvidia și OpenAI vor susține investiții majore în infrastructura de inteligență artificială din Marea Britanie # Financial Intelligence
Nvidia și OpenAI sunt în discuții pentru susținerea unei investiții majore în Marea Britanie, axată pe dezvoltarea infrastructurii […]
07:50
SUA promit în Consiliul de Securitate al ONU să apere „fiecare centimetru” din teritoriul NATO # Financial Intelligence
Statele Unite au declarat vineri în Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite că „vor apăra fiecare centimetru din […]
Acum 4 ore
07:10
Citatul săptămânii: “Pe hoţii mărunţi îi trimitem la închisoare, iar pe cei mari îi numim în funcţii publice” – Esop # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: “Pe hoţii mărunţi îi trimitem la închisoare, iar pe cei mari îi numim în funcţii publice” – Esop appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Nepal: Parlamentul a fost dizolvat; alegerile legislative stabilite pentru 5 martie # Financial Intelligence
Preşedintele nepalez Ramchandra Paudel a dizolvat parlamentul vineri seara şi a anunţat alegeri parlamentare pentru 5 martie 2026, […]
07:10
Moody’s confirmă ratingul României la ”Baa3”, iar perspectiva rămâne negativă # Financial Intelligence
Agenţia de rating Moody's a confirmat, vineri, calificativul României la "Baa3", perspectiva rămând negativă, potrivit News.ro. Decizia de […]
07:10
Fitch retrogradează ratingul Franţei intrate în criză politică la cel mai mic nivel atribuit vreodată. Fostul premier François Bayrou dă vina pe „elitele” care „resping adevărul”. Sarcina noului premier Lecornu se complică # Financial Intelligence
Agenţia Fitch a retrogradat vineri ratingul de credit suveran al Franţei la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, […]
07:00
Dragoş Pîslaru: “România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană” # Financial Intelligence
România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană vineri seara, a anunţat Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi […]
07:00
Berlinul, Parisul şi Londra cer “încetarea imediată a operaţiunilor militare israeliene” în oraşul Gaza # Financial Intelligence
Berlinul, Parisul şi Londra au cerut vineri "o încetare imediată a operaţiunilor militare israeliene în oraşul Gaza", după […]
Acum 12 ore
22:30
NATO lansează Operaţia Eastern Sentry pentru întărirea apărării pe flancul estic # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi comandantul Suprem al Forţelor Aliate (SACEUR), Alexus Grynkewich, au anunţat, vineri, […]
22:20
Ministra Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale Apele Române, Sorin Lucaci # Financial Intelligence
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis, vineri, din funcție, pe directorul Administrației Naționale 'Apele Române', Sorin Lucaci. Buzoianu […]
Acum 24 ore
18:50
Ministrul Economiei: Charlie Ottley a aplicat pentru cetăţenia română; dosarul încă se plimbă prin hăţişul birocratic # Financial Intelligence
Turismul românesc n-a avut vreodată un birou de promovare mai eficient decât jurnalistul britanic Charlie Ottley, care a […]
18:50
ArcelorMittal anunţă oprirea definitivă a producţiei la fabrica sa din municipiul Hunedoara # Financial Intelligence
Compania siderurgică ArcelorMittal a luat decizia de a opri "definitiv" activitatea la fabrica sa din municipiul Hunedoara, care […]
18:50
OMV vrea să taie costurile cu 400 milioane de euro şi să facă disponibilizări în Austria # Financial Intelligence
Grupul austriac OMV, acţionarul majoritar de la OMV Petrom, a anunţat vineri că a demarat un amplu program […]
18:40
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a avut, în cadrul vizitei sale de lucru în SUA, mai multe întâlniri cu […]
18:30
SUA: Individul suspectat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk a fost identificat ca fiind Tyler Robinson # Financial Intelligence
Individul suspectat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk, reținut de autorități, a fost identificat ca fiind , un […]
16:10
Constructorii auto presează Bruxelles-ul să regândească interdicţia vânzării de automobile cu motoare pe combustie din 2035 # Financial Intelligence
Cei mai mari constructori europeni de automobile se întâlnesc vineri cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, […]
16:10
Bolojan: Proiectele spitalelor ce nu mai pot fi finanţate prin PNRR, mutate pe fonduri din Programul Sănătate # Financial Intelligence
Proiectele spitalelor care nu mai pot fi finanţate prin PNRR vor fi mutate pe fonduri europene din Programul […]
16:10
UE ar putea renunţa la gazele ruseşti peste un an, susţine secretarul american al Energiei # Financial Intelligence
Uniunea Europeană ar putea abandona gazele ruseşti în următoarele şase până la 12 luni, prin înlocuirea lor cu […]
16:10
EssilorLuxottica evaluează cu atenţie o posibilă tranzacţie cu grupul Armani # Financial Intelligence
EssilorLuxottica va examina cu atenţie o posibilă investiţie în grupul Armani, după ce creatorul de modă a scris […]
15:20
Connections își menține obiectivul de creștere a veniturilor cu aproximativ 20% pentru întreg anul 2025 # Financial Intelligence
Connections, companie de tehnologie listată pe piața AeRo a Bursei de Valori București (simbol bursier CC), a înregistrat, […]
15:10
Cei mai talentați 50 de tineri artiști români pot fi descoperiți la Teatrul Național „I.L. Caragiale" București, în […]
12:40
FMI se aşteaptă la o creştere graduală a economiei României şi la reducerea inflaţiei până la finalul lui 2026 # Financial Intelligence
Economia României ar urma să crească gradual, pe fondul necesarei consolidări fiscale, care este esenţială pentru contracararea extinderii […]
12:20
Schimbări importante la impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport – majorări semnificative și facilități eliminate # Financial Intelligence
Diana Coroabă, Partener PwC România, Ana Maria Iordache, Partener D&B David și Baias, Anca Lungeanu, Senior Manager PwC România Creșteri […]
11:50
Luxul scapă, salamul plătește: Noua strategie ANAF împotriva firmelor din România # Financial Intelligence
Noua conducere ANAF a început în forță. Doar că forța asta s-a prăbușit spectaculos într-o direcție absurdă, care […]
11:40
În fiecare an, a doua zi de vineri din luna septembrie, consacrată ca Ziua Gazistului, oferă prilejul de […]
10:40
Ministrul Sănătăţii: Nu voi fi de acord niciodată cu vaccinarea obligatorie; oamenii au dreptul să aleagă dacă folosesc sau nu un tratament medical # Financial Intelligence
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că niciodată nu va fi de acord cu vaccinarea obligatorie. "Consider că oamenii […]
Ieri
09:00
Cisullo, One United Properties: „Programul de răscumpărare nu reprezintă o retragere de pe piața bursieră; Alocarea banilor către proiecte, dividende, buy-back – un echilibru delicat, de care se ocupă cei doi co-CEO” # Financial Intelligence
Programul de răscumpărare gigant, de până la 20% din companie, propus de One United Properties, în valoare de […]
07:20
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri pentru a discuta despre incursiunile dronelor în Polonia # Financial Intelligence
Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite se va reuni vineri pentru a discuta despre incursiunile dronelor în spaţiul […]
07:10
Consiliul de Securitate al ONU condamnă atacurile din Qatar, fără a numi Israelul # Financial Intelligence
Consiliul de Securitate al ONU a condamnat joi recentele atacuri împotriva Qatarului şi a făcut apel la "dezescaladare", […]
07:10
CNBC: Economia Franţei se confruntă cu un risc major, dincolo de turbulenţele politice # Financial Intelligence
După ce prim-ministrul Franţei a fost demis prin vot parlamentar, un succesor a fost instalat şi ţara a […]
07:10
SUA: Echipa lui Trump sporeşte securitatea după asasinarea lui Charlie Kirk (WSJ) # Financial Intelligence
Echipa preşedintelui american Donald Trump a început să întărească măsurile de securitate în urma asasinării activistului conservator Charlie […]
07:10
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat pentru tentativă de lovitură de stat # Financial Intelligence
Fostul şef de stat brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro a fost condamnat joi la 27 de ani […]
07:00
Trump susține că intruziunea unor drone în Polonia ar fi putut fi o ‘eroare’ din partea Rusiei # Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că intruziunea unor presupuse drone rusești pe teritoriul polonez ar fi […]
07:00
Premierul israelian Benjamin Netanyahu declară că “nu va exista un stat palestinian” # Financial Intelligence
Premierul israelian a afirmat joi că nu va exista un stat palestinian, declaraţie făcută în cursul unei ceremonii […]
07:00
Preşedintele Emmanuel Macron a anunțat că Franţa mobilizează trei avioane Rafale pentru a “contribui la protejarea spaţiului aerian polonez” # Financial Intelligence
Preşedintele Emmanuel Macron a anunţat joi că Franţa a decis să mobilizeze trei avioane de vânătoare Rafale "pentru […]
07:00
Rusia a cerut joi Poloniei să îşi reconsidere decizia de a închide graniţa cu Belarus, o măsură anunţată […]
11 septembrie 2025
22:20
Franța mobilizează trei avioane Rafale pentru a ‘contribui la protejarea spațiului aerian polonez’ (Macron) # Financial Intelligence
Franța a decis să mobilizeze trei avioane de vânătoare Rafale 'pentru a contribui la protejarea spațiului aerian polonez' […]
22:20
SUA: Anchetatorii au imagini cu ucigașul lui Charlie Kirk și au găsit pușca pe care acesta ar fi folosit-o # Financial Intelligence
Autoritățile care investighează uciderea lui Charlie Kirk au raportat joi că au 'imagini bune' cu presupusul autor al […]
22:10
ANAF Sector 1 a trimis sesizare penală către Parchetul de pe lângă Tribunalul București privind RICHRBT SRL încă de acum un an # Financial Intelligence
Pe 28 august 2024, inspectorii ANAF Sector 1 au consemnat oficial că sunt îndeplinite condițiile pentru declararea inactivității […]
19:20
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Washington D.C: Am demarat un program intens de întâlniri, în SUA, pentru alinierea obiectivelor strategice de investiţii ale României cu agenda marilor finanţatori şi a unor instituţii americane importante # Financial Intelligence
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, se află la Washington D.C, el afirmând că a demarat un program intens de […]
18:20
Cancelarul german analizează o prelungire a termenului limită pentru închiderea termocentralelor pe cărbune # Financial Intelligence
Germania ar trebui să aibă în vedere o pauză când vine vorba de închiderea ultimelor termocentrale pe cărbune, […]
18:10
Cine era Charlie Kirk, aliatul lui Trump și activist conservator, care a fost împuşcat la un miting la Utah Valley University din Orem? # Financial Intelligence
Google Trends a înregistrat o creștere a căutărilor pentru expresia „Cine este Charlie Kirk" odată cu răspândirea știrii […]
17:50
Cornelia Năstase, CC Tax Advisory: CASS pe indemnizația minimă de creștere a copilului necesită o corecție urgentă # Financial Intelligence
CC Tax Advisory atrage public atenția că aplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% asupra […]
17:50
FEI: Managerii de fonduri pot accesa 100 de milioane de euro pentru investiţii în transfer de tehnologie # Financial Intelligence
Managerii de fonduri pot aplica la Fondul European de Investiţii (FEI) pentru alocarea bugetară de 100 de milioane […]
17:50
Ivan: Marii consumatori din industria petrochimică – acces la preţuri rezonabile la gazele din Marea Neagră # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că va propune ca marii consumatori de energie electrică şi gaze […]
17:40
Romgaz a reziliat contractul cu DURO FELGUERA pentru CTE Iernut, potrivit informaţiilor transmise BVB. ROMGAZ SA informează actionarii […]
