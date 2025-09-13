Agenția MOODY’S: România rămâne printre ţările recomandate pentru investiţii, dar cu perspectivă negativă

16:10

Turcia și Italia au anunțat că au semnat un acord pentru combaterea migrației ilegale, discutând în același timp modalități de consolidare a legăturilor dintre cele două țări. Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, și omologul său italian, Antonio Tajani, au semnat un „document operațional” care prevede o cooperare mai strânsă între Gărzile de Coastă din […]