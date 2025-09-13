Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”

08:20

La vârsta de 18 ani, Tyler Robinson, suspectat pentru uciderea activistului conservator Charlie Kirk, părea să aibă în faţă un viitor strălucit. Adolescentul din Utah obţinuse note foarte bune la examenul de admitere la facultate şi câştigase o bursă de patru ani la Universitatea de Stat din Utah, în Logan. Mama sa chiar a postat pe Facebook un videoclip în care Tyler, cel mai mare dintre cei trei fii ai săi, citea cu voce tare scrisoarea şcolii care îi oferea bursa. „Este atât de entuziasmat să-şi înceapă drumul şi va fi atât de uimitor pentru el!”, a scris ea într-o altă postare. Patru ani mai târziu, Tyler riscă pedeapsa cu moartea.