Alina Cuciurean, directoarea Colegiului Silvic din Cîmpulung Moldovenesc: Există un cod vestimentar obligatoriu pentru toată lumea agreat și acceptat de părinți și de noi

În istoria post-decembristă a României nu a mai existat un Guvern care să își asume răspunderea în Parlament pentru patru legi odată și nici ca moțiunile de cenzură ale Opoziției să fie votate duminica. Moțiunile au fost respinse. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Cătălin Nechifor, fost deputat, europarlamentar și președinte al Consiliului Județean Suceava, […] Articolul Cătălin Nechifor, după ce Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pentru 4 legi: Asta nu prea mai seamnă a democrație, nu prea mai seamnă a participativitate, nu prea mai seamănă a dezbatere