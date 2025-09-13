Paramount critică angajamentul celor peste 4000 de actori, artiști și producători de a boicota instituțiile de film israeliene: „„Avem nevoie de mai multă implicare și comunicare, nu de mai puțină”

G4Media, 13 septembrie 2025 10:20

Paramount a declarat vineri că condamnă angajamentul semnat la începutul acestei săptămâni de peste 4.000 de actori, artiști și producători, inclusiv câteva vedete de la...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 5 minute
10:50
Fitch retrogradează ratingul Franței, afectată de criză, la cel mai scăzut nivel din istorie G4Media
Agenția de rating Fitch a retrogradat vineri ratingul suveran al Franței la cel mai scăzut nivel din istorie, retrăgând economiei a doua ca mărime din...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
10:30
Record negativ pentru Tadej Pogacar – Campionul mondial, locul 29 în Marele Premiu al Quebecului / Slovenul nu mai terminase o cursă de o zi în afara primilor 20 de trei ani G4Media
Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a încheiat vineri Marele Premiu de la Québec pe poziția a 29-a, la 26 de secunde de învingătorul francez Julian...   © G4Media.ro.
10:30
Trei refugiați ucraineni au devenit călăuze pentru conaționali care voiau să intre ilegal în România G4Media
Din momentul începerii războiului în Ucraina, peste 26.000 de cetăţeni au trecut ilegal graniţa în România, majoritatea prin zona montană a Maramureşului, dar au fost...   © G4Media.ro.
Acum o oră
10:20
Paramount critică angajamentul celor peste 4000 de actori, artiști și producători de a boicota instituțiile de film israeliene: „„Avem nevoie de mai multă implicare și comunicare, nu de mai puțină” G4Media
Paramount a declarat vineri că condamnă angajamentul semnat la începutul acestei săptămâni de peste 4.000 de actori, artiști și producători, inclusiv câteva vedete de la...   © G4Media.ro.
10:10
MOTIVAREA judecătoarei Savonea în cazul Cameliei Bogdan: fosta judecătoare ar fi aplicat legislația europeană în materie de confiscare, deși nu era transpusă în legislația română și se aplica pentru viitor / Experți: miza este revizuirea sentinței de recuperare a prejudiciului de 60 de milioane de euro din dosarul lui Dan Voiculescu G4Media
Şefa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, judecătoarea Lia Savonea, susţine în motivarea deciziei privind-o pe fosta judecătoare Camelia Bogdan că aceasta din urmă ar...   © G4Media.ro.
10:00
FOTO – VIDEO | Locul din Maramureș unde natura dictează ritmul vieții / Case risipite pe dealuri, hrana din gospodărie și povești spuse în jurul vetrei G4Media
Viața într-un sat izolat de munte are un ritm pe care orașul l-a pierdut de mult. Casele sunt așezate rar, pe câte un deal, despărțite...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:50
Fotbalul și cruzimea nu fac echipă: Apel global pentru salvarea câinilor din Maroc / ONG-urile din America Latină se alătură inițiativei G4Media
51 de organizații pentru protecția animalelor din America Latină s-au alăturat campaniei de oprire a uciderii câinilor fără stăpân din Maroc înainte de Cupa Mondială...   © G4Media.ro.
09:30
Incendiu la Penitenciarul Găești din Dâmbovița, 200 de deținuți au fost evacuați G4Media
Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineaţa la Penitenciarul Găeşti, aproximativ 200 de persoane fiind evacuate, anunţă ISU Dâmboviţa, citat de Agerpres. ”În jurul orei 07:55,...   © G4Media.ro.
09:30
SUA s-au angajat în Consiliul de Securitate al ONU să apere „fiecare centimetru” din teritoriul aliaților NATO după ce Rusia a trimis drone și o rachetă în Polonia G4Media
Statele Unite au declarat vineri în Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite că „vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” după o incursiune în Polonia...   © G4Media.ro.
09:20
Bulgaria investighează o dronă de proveniență necunoscută găsită pe o plajă din Burgas G4Media
O dronă adusă de valuri a fost descoperită vineri dimineaţa pe plaja nordică din Burgas, în zona Solniţke, iar armata a transportat-o la o bază...   © G4Media.ro.
09:00
Incendiu la Penitenciarul Găești din Dâmbovița, 200 de prizonieri au fost evacuați G4Media
Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineaţa la Penitenciarul Găeşti, aproximativ 200 de persoane fiind evacuate, anunţă ISU Dâmboviţa, citat de Agerpres. ”În jurul orei 07:55,...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
08:40
Cum își exprimă pisicile afecțiunea: Comportamente firești pe care nu ar trebui să le pedepsim G4Media
Pisicile au un limbaj propriu, bazat pe instincte, pe care oamenii le interpretează uneori greșit. De la frământatul cu lăbuțele până la „cadourile” neașteptate lăsate...   © G4Media.ro.
08:40
Traficul rutier restricţionat pe mai multe străzi din București în acest weekend. Vezi rutele ocolitoare G4Media
Traficul rutier va fi restricţionat, sâmbătă şi duminică, pe mai multe bulevarde şi străzi din Bucureşti, cu ocazia desfăşurării unor evenimente sportive, cultural-artistice şi adunări...   © G4Media.ro.
08:40
Cine este Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk? Tocmai câștigase o bursă universitară G4Media
La vârsta de 18 ani, Tyler Robinson părea să aibă în faţă un viitor strălucit. Adolescentul din Utah obţinuse note foarte bune la examenul de...   © G4Media.ro.
08:10
Designerul care a creat și pentru Lady Gaga, reciclează kimonouri japoneze și îmbină treningul cu croșeturi va face spectacol într-o piață de vechituri din Timișoara G4Media
În 2011, designerul timișorean Dinu Bodiciu s-a făcut remarcat în urma colaborării cu faimoasa cântăreața Lady Gaga, căruia i-a creat un costum cu sacou și...   © G4Media.ro.
08:00
Enciclopedia Britannica dă în judecată Perplexity pentru folosirea neautorizată a conţinutului G4Media
Enciclopedia Britannica şi Merriam-Webster au intentat un proces împotriva companiei Perplexity AI, acuzând-o că le foloseşte ilegal materialele în ”motorul său de răspunsuri”, bazat pe...   © G4Media.ro.
08:00
Moody’s confirmă ratingul României la ”Baa3”, iar perspectiva rămâne negativă G4Media
Agenţia de rating Moody’s a confirmat, vineri, calificativul României la ”Baa3”, perspectiva rămând negativă, transmite News.ro. Decizia de a menţine perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative...   © G4Media.ro.
07:40
Cât de benefic este câinele în viața ta, potrivit Harvard. Cum reușesc animalele de companie să ne influențeze pozitiv organismul G4Media
Câinii schimbă atmosfera din casă. Privirea atentă, energia contagioasă și loialitatea fără margini creează o legătură unică și emoționantă între stăpâni și animale. Dar dincolo de...   © G4Media.ro.
07:40
Ce este „power nap” sau „puiul de somn” de 10 minute în miezul zilei, noua strategie anti-oboseală a oamenilor ocupați / Beneficii uriașe cu efort minim, potrivit studiilor G4Media
Conceptul de „power nap” a câștigat o popularitate crescândă, fiind adoptat tot mai mult nu doar de oameni obișnuiți, ci și de mari companii multinaționale,...   © G4Media.ro.
07:10
Cum a pierdut România sute de milioane de euro din PNRR pentru infrastructura de Sănătate / Studiu de caz: Spitalul de oncologie și cardiologie intervențională de la Alba Iulia și Institutul regional de oncologie de la Timișoara G4Media
Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) oferea României posibilitatea să construiască, cu bani europeni nerambursabili, 27 de spitale noi. Dintre ele, doar 24 au...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:30
Director în DGASPC: Am avut o speţă care m-a frapat, un tânăr care a vândut carnea din congelator pentru droguri / Consumul de droguri duce la situaţii-limită şi greu de imaginat G4Media
Medicul Alexandra Dobre, director general adjunct în cadrul DGASPC Sector 2, a povestit că în cariera sa a văzut cazuri de tineri care au vândut...   © G4Media.ro.
23:20
VIDEO | Un bulldog francez adună zilnic bidoane de pe stradă și le duce la reciclat. Câți bani face câinele din colectarea PET-urilor de trei ori pe zi G4Media
Un bulldog francez din Guangzhou, provincia Guangdong (China) a cucerit inimile internauților prin faptul că adună sticle de plastic de pe străzi și le duce...   © G4Media.ro.
23:00
Casa Albă informează că Donald Trump va cina vineri cu prim-ministrul Qatarului G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, îl va găzdui la cină vineri pe premierul Qatarului Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, la complexul său de golf din Bedminster (New...   © G4Media.ro.
23:00
O statuie în memoria lui Franz Beckenbauer a fost inaugurată în faţa stadionului lui Bayern Munchen G4Media
Clubul german Bayern Munchen a dezvelit vineri o statuie a lui Franz Beckenbauer, ca un omagiu adus legendei grupării bavareze şi a fotbalului german, transmite...   © G4Media.ro.
22:50
România a transmis oficial PNRR renegociat către Comisia Europeană / Proiecte de 7 miliarde euro au fost eliminate / Cele mai mari pierderi sunt la infrastructura din sănătate G4Media
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat vineri seară că România a transmis oficial PNRR renegociat către Comisia Europeană, după care urmează aprobarea...   © G4Media.ro.
22:40
Suedia face presiuni asupra UE privind restricțiile pentru utilizarea rețelelor sociale de către copii / „Pierdem o întreagă generație”, a declarat ministrul sănătății publice, Jakob Forssmed G4Media
Ministrul sănătății din Suedia a îndemnat UE să continue restricțiile privind utilizarea rețelelor de socializare de către copii, insistând în același timp ca acest lucru...   © G4Media.ro.
22:40
ONU aprobă cu o majoritate covârşitoare o declaraţie referitoare la soluţia cu două state, între Israel şi palestinieni G4Media
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a votat vineri cu o majoritate covârşitoare în favoarea unei declaraţii care prezintă „măsuri concrete, cu termene precise şi ireversibile”...   © G4Media.ro.
22:20
Parlamentul a fost dizolvat în Nepal / Alegerile legislative stabilite pentru 5 martie G4Media
Preşedintele nepalez Ramchandra Paudel a dizolvat parlamentul vineri seara şi a anunţat alegeri parlamentare pentru 5 martie 2026, la propunerea noului prim-ministru Sushila Karki, a...   © G4Media.ro.
22:10
Expoziţia de fotografie „Bucureştiul interbelic” – din 20 septembrie, la Arcul de Triumf G4Media
Expoziţia de fotografie „Bucureştiul interbelic” va avea loc între 20 septembrie şi 20 octombrie, cu ocazia Zilelor Bucureştiului, la Arcul de Triumf, transmite Agerpres. ”Imaginaţi-vă...   © G4Media.ro.
22:00
Cătălin Drulă și-a început în stradă campania pentru Primăria Capitalei: În 8 luni, cât am fost ministru, am arătat că se poate să te iei de mafioți și să îi dai jos G4Media
Chiar dacă nu e lămurit în privința susținerii candidaturii sale pentru Primăria Capitalei, deputatul USR Cătălin Drulă și-a început campania în stradă, interacționând cu bucureștenii....   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
21:40
Maru, cea mai urmărită pisică din istoria platformei YouTube, a murit la 18 ani (VIDEO) G4Media
În 2016, Maru a obținut recordul mondial pentru felina cu cele mai multe vizualizări pe Youtube. Stăpânul său a postat videoclipuri cu Maru intrând în...   © G4Media.ro.
21:30
Elevii de clasa a V-a primesc burse de merit în anul școlar 2025-2026 pe baza mediei notelor din primele două module / Prima plată se face în data de 20 februarie G4Media
Elevii de clasa a V-a vor primi bursă de merit în valoare de 450 de lei pe lună în februarie 2026, pentru luna ianuarie. Pentru...   © G4Media.ro.
21:20
Diana Buzoianu l-a demis pe Sorin Lucaci, directorul Administrației Naționale „Apele Române” G4Media
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Lucaci: “Reforma Apele Române este esențială. Este nevoie să aducem transparență în această...   © G4Media.ro.
21:20
Filarmonica „George Enescu” pune în vânzare biletele pentru concertele şi recitalurile din noua stagiune G4Media
Biletele individuale la concertele şi recitalurile din Stagiunea Simfonică şi Stagiunea Camerală 2025-2026 ale Filarmonicii ”George Enescu” vor fi puse în vânzare luni, 15 septembrie,...   © G4Media.ro.
21:20
Actriţa franceză Isabelle Adjani va fi judecată în apel pentru fraudă fiscală / Ea e acuzată că şi-a stabilit în mod fraudulos domiciliul în Portugalia în 2016 şi 2017, sustrăgându-se de la plata a 236.000 de euro din impozitul pe venit G4Media
Actriţa franceză Isabelle Adjani va compărea pe 26 februarie, 2026, în faţa curţii de apel din Paris într-un dosar de fraudă fiscală pentru care fusese...   © G4Media.ro.
21:10
Luciana Antoci, proaspăt numită consilier al premierului Bolojan pe probleme de educaţie: În acest context marcat de frământări şi nemulţumiri, îmi doresc să deschid linii de dialog real între decidenţi şi oamenii şcolii G4Media
Liberala Luciana Antoci a anunţat că a fost numită, vineri, consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan pe probleme de educaţie, ea precizând că...   © G4Media.ro.
21:10
Foto | Povestea fascinantă a mierii, istorisită la Târgul Național de la București / Cea mai organică miere a Europei și povestea hidromelului călugăresc G4Media
La sfârșitul acestei săptămâni (12-14 septembrie)  se desfășoară ediția de toamnă a Târgului Național al Mierii. Evenimentul are loc în incinta Platformei Apicole Băneasa, unde peste 100...   © G4Media.ro.
21:00
Femeie de 54 de ani din Iași, cercetată de poliţişti după ce a prins un porumbel şi l-a mâncat G4Media
O femeie de 54 de ani din Iaşi este cercetată de poliţişti pentru uciderea animalelor cu intenţie fără drept, după ce a prins un porumbel...   © G4Media.ro.
21:00
Soluție temporară pentru criza apei din Târnăveni. Locuitorii de aici nu au apă potabilă la robinet din luna iunie, după dezastrul de la Praid G4Media
Locuitorii din municipiul Târnăveni și din comunele Fântânele și Suplac din județul Mureș vor avea în curând apă potabilă la robinet, deși soluția găsită este...   © G4Media.ro.
20:50
FOTO Kia prezintă platforma versatilă Tasman / Este destinată cerințelor militare, cât și celor comerciale G4Media
Kia a prezentat la salonul militar Defense and Security Equipment International (DSEI) o platformă de camionetă versatilă, care poate fi folosită atât în scopuri comerciale, cât și...   © G4Media.ro.
20:50
VIDEO Un nou monument de tip hypogeu datat în secolele IV-V, descoperit în Dobrogea G4Media
Un monument de tip hypogeu a fost descoperit în Dobrogea, potrivit Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC). Mai multe informații despre el vor...   © G4Media.ro.
20:50
Poliția lansează un apel public către persoanele care s-au mai confruntat sau au fost victime ale nigerianului arestat preventiv în Capitală, după ce a strâns de gât şi violat o prostituată G4Media
Un bărbat a fost arestat preventiv în Capitală, pentru comiterea infracțiunii de viol, după ce a agresat sexual și fizic o femeie în propria locuință....   © G4Media.ro.
20:50
De ce este necesară educația financiară la copii, încă de mici. Doar așa pot evita greșelile părinților lor G4Media
Copiii ar trebui să aibă la toate materiile lecții legate indirect de bani, investiții și împrumuturi, ca să evite greșelile părinților. © G4Media.ro.
20:50
Sushila Karki a fost numită prim-ministru interimar în Nepal după demisia lui K.P. Sharma Oli G4Media
Nepal a pus capăt, vineri, mai multor zile de incertitudine politică după protestele care au forţat demisia fostului prim-ministru K.P. Sharma Oli, odată cu numirea...   © G4Media.ro.
20:40
Concluziile FMI în România: Inflaţia rămâne ridicată până la finalul lui 2026/ Economia va creşte gradual pe fondul consolidării fiscale/ Pachetul de reforme, binevenit, trebuie pus integral în aplicare/ Abordarea prudentă a BNR rămâne adecvată G4Media
Inflaţia va rămâne ridicată până la finalul anului 2026, iar creşterea economică va fi de doar 1% în 2025 (în scădere faţă de prognoza din...   © G4Media.ro.
20:30
Universitatea din Bucureşti: 80% din tronsonul Facultăţii de Istorie, finalizat /Proiectul de consolidare şi restaurare a Palatului Universităţii din Bucureşti a fost finanțat prin Compania Națională de Investiții G4Media
Aproximativ 80% din tronsonul aferent Facultăţii de Istorie al Universităţii din Bucureşti este finalizat şi urmează să fie predat pentru recepţie facultăţii în următoarele luni,...   © G4Media.ro.
20:10
VIDEO&FOTO 13 ambarcațiuni din Serbia au ajuns pe apă la Timișoara. Port improvizat în spatele Catedralei G4Media
Regata Bega 2025, organizată de Asociaţia Culturală Ecluze, continuă proiectul ediţiilor anterioare, când mai multe ambarcaţiuni din Serbia au traversat frontiera pe apă şi au...   © G4Media.ro.
20:10
Explozibilii confiscaţi de la cei doi cetăţeni ucraineni arestaţi în Georgia urmau să ajungă în Rusia G4Media
Autorităţile georgiene au declarat vineri că cei doi ucraineni arestaţi cu o zi înainte, având în posesie explozibili militari puternici, au fost recrutaţi de serviciile...   © G4Media.ro.
20:10
STUDIU Păsările flamingo roz migratorii îmbătrânesc într-un ritm mai lent decât cele sedentare G4Media
Păsările flamingo roz migratorii îmbătrânesc într-un ritm mai lent şi trăiesc mai mult decât cele care nu migrează, potrivit unui studiu realizat de Tour du...   © G4Media.ro.
20:00
Gheorghe Hagi revine pe teren, luni, în echipa Legendelor Lumii, într-un meci caritabil G4Media
Gheorghe Hagi va juca luni, 15 septembrie, la Lisabona, în echipa Legendelor Lumii, care va înfrunta echipa Legendelor Portugaliei, într-un meci caritabil, transmite News.ro. Meciul...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.