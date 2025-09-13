Paramount critică angajamentul celor peste 4000 de actori, artiști și producători de a boicota instituțiile de film israeliene: „„Avem nevoie de mai multă implicare și comunicare, nu de mai puțină”
G4Media, 13 septembrie 2025 10:20
Paramount a declarat vineri că condamnă angajamentul semnat la începutul acestei săptămâni de peste 4.000 de actori, artiști și producători, inclusiv câteva vedete de la... © G4Media.ro.
• • •
Fitch retrogradează ratingul Franței, afectată de criză, la cel mai scăzut nivel din istorie # G4Media
Agenția de rating Fitch a retrogradat vineri ratingul suveran al Franței la cel mai scăzut nivel din istorie, retrăgând economiei a doua ca mărime din... © G4Media.ro.
Record negativ pentru Tadej Pogacar – Campionul mondial, locul 29 în Marele Premiu al Quebecului / Slovenul nu mai terminase o cursă de o zi în afara primilor 20 de trei ani # G4Media
Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a încheiat vineri Marele Premiu de la Québec pe poziția a 29-a, la 26 de secunde de învingătorul francez Julian... © G4Media.ro.
Trei refugiați ucraineni au devenit călăuze pentru conaționali care voiau să intre ilegal în România # G4Media
Din momentul începerii războiului în Ucraina, peste 26.000 de cetăţeni au trecut ilegal graniţa în România, majoritatea prin zona montană a Maramureşului, dar au fost... © G4Media.ro.
Paramount critică angajamentul celor peste 4000 de actori, artiști și producători de a boicota instituțiile de film israeliene: „„Avem nevoie de mai multă implicare și comunicare, nu de mai puțină” # G4Media
MOTIVAREA judecătoarei Savonea în cazul Cameliei Bogdan: fosta judecătoare ar fi aplicat legislația europeană în materie de confiscare, deși nu era transpusă în legislația română și se aplica pentru viitor / Experți: miza este revizuirea sentinței de recuperare a prejudiciului de 60 de milioane de euro din dosarul lui Dan Voiculescu # G4Media
Şefa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, judecătoarea Lia Savonea, susţine în motivarea deciziei privind-o pe fosta judecătoare Camelia Bogdan că aceasta din urmă ar... © G4Media.ro.
FOTO – VIDEO | Locul din Maramureș unde natura dictează ritmul vieții / Case risipite pe dealuri, hrana din gospodărie și povești spuse în jurul vetrei # G4Media
Viața într-un sat izolat de munte are un ritm pe care orașul l-a pierdut de mult. Casele sunt așezate rar, pe câte un deal, despărțite... © G4Media.ro.
Fotbalul și cruzimea nu fac echipă: Apel global pentru salvarea câinilor din Maroc / ONG-urile din America Latină se alătură inițiativei # G4Media
51 de organizații pentru protecția animalelor din America Latină s-au alăturat campaniei de oprire a uciderii câinilor fără stăpân din Maroc înainte de Cupa Mondială... © G4Media.ro.
Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineaţa la Penitenciarul Găeşti, aproximativ 200 de persoane fiind evacuate, anunţă ISU Dâmboviţa, citat de Agerpres. ”În jurul orei 07:55,... © G4Media.ro.
SUA s-au angajat în Consiliul de Securitate al ONU să apere „fiecare centimetru” din teritoriul aliaților NATO după ce Rusia a trimis drone și o rachetă în Polonia # G4Media
Statele Unite au declarat vineri în Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite că „vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” după o incursiune în Polonia... © G4Media.ro.
O dronă adusă de valuri a fost descoperită vineri dimineaţa pe plaja nordică din Burgas, în zona Solniţke, iar armata a transportat-o la o bază... © G4Media.ro.
Cum își exprimă pisicile afecțiunea: Comportamente firești pe care nu ar trebui să le pedepsim # G4Media
Pisicile au un limbaj propriu, bazat pe instincte, pe care oamenii le interpretează uneori greșit. De la frământatul cu lăbuțele până la „cadourile” neașteptate lăsate... © G4Media.ro.
Traficul rutier restricţionat pe mai multe străzi din București în acest weekend. Vezi rutele ocolitoare # G4Media
Traficul rutier va fi restricţionat, sâmbătă şi duminică, pe mai multe bulevarde şi străzi din Bucureşti, cu ocazia desfăşurării unor evenimente sportive, cultural-artistice şi adunări... © G4Media.ro.
Cine este Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk? Tocmai câștigase o bursă universitară # G4Media
La vârsta de 18 ani, Tyler Robinson părea să aibă în faţă un viitor strălucit. Adolescentul din Utah obţinuse note foarte bune la examenul de... © G4Media.ro.
Designerul care a creat și pentru Lady Gaga, reciclează kimonouri japoneze și îmbină treningul cu croșeturi va face spectacol într-o piață de vechituri din Timișoara # G4Media
În 2011, designerul timișorean Dinu Bodiciu s-a făcut remarcat în urma colaborării cu faimoasa cântăreața Lady Gaga, căruia i-a creat un costum cu sacou și... © G4Media.ro.
Enciclopedia Britannica dă în judecată Perplexity pentru folosirea neautorizată a conţinutului # G4Media
Enciclopedia Britannica şi Merriam-Webster au intentat un proces împotriva companiei Perplexity AI, acuzând-o că le foloseşte ilegal materialele în ”motorul său de răspunsuri”, bazat pe... © G4Media.ro.
Agenţia de rating Moody’s a confirmat, vineri, calificativul României la ”Baa3”, perspectiva rămând negativă, transmite News.ro. Decizia de a menţine perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative... © G4Media.ro.
Cât de benefic este câinele în viața ta, potrivit Harvard. Cum reușesc animalele de companie să ne influențeze pozitiv organismul # G4Media
Câinii schimbă atmosfera din casă. Privirea atentă, energia contagioasă și loialitatea fără margini creează o legătură unică și emoționantă între stăpâni și animale. Dar dincolo de... © G4Media.ro.
Ce este „power nap” sau „puiul de somn” de 10 minute în miezul zilei, noua strategie anti-oboseală a oamenilor ocupați / Beneficii uriașe cu efort minim, potrivit studiilor # G4Media
Conceptul de „power nap” a câștigat o popularitate crescândă, fiind adoptat tot mai mult nu doar de oameni obișnuiți, ci și de mari companii multinaționale,... © G4Media.ro.
Cum a pierdut România sute de milioane de euro din PNRR pentru infrastructura de Sănătate / Studiu de caz: Spitalul de oncologie și cardiologie intervențională de la Alba Iulia și Institutul regional de oncologie de la Timișoara # G4Media
Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) oferea României posibilitatea să construiască, cu bani europeni nerambursabili, 27 de spitale noi. Dintre ele, doar 24 au... © G4Media.ro.
Director în DGASPC: Am avut o speţă care m-a frapat, un tânăr care a vândut carnea din congelator pentru droguri / Consumul de droguri duce la situaţii-limită şi greu de imaginat # G4Media
Medicul Alexandra Dobre, director general adjunct în cadrul DGASPC Sector 2, a povestit că în cariera sa a văzut cazuri de tineri care au vândut... © G4Media.ro.
VIDEO | Un bulldog francez adună zilnic bidoane de pe stradă și le duce la reciclat. Câți bani face câinele din colectarea PET-urilor de trei ori pe zi # G4Media
Un bulldog francez din Guangzhou, provincia Guangdong (China) a cucerit inimile internauților prin faptul că adună sticle de plastic de pe străzi și le duce... © G4Media.ro.
Preşedintele SUA, Donald Trump, îl va găzdui la cină vineri pe premierul Qatarului Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, la complexul său de golf din Bedminster (New... © G4Media.ro.
O statuie în memoria lui Franz Beckenbauer a fost inaugurată în faţa stadionului lui Bayern Munchen # G4Media
Clubul german Bayern Munchen a dezvelit vineri o statuie a lui Franz Beckenbauer, ca un omagiu adus legendei grupării bavareze şi a fotbalului german, transmite... © G4Media.ro.
România a transmis oficial PNRR renegociat către Comisia Europeană / Proiecte de 7 miliarde euro au fost eliminate / Cele mai mari pierderi sunt la infrastructura din sănătate # G4Media
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat vineri seară că România a transmis oficial PNRR renegociat către Comisia Europeană, după care urmează aprobarea... © G4Media.ro.
Suedia face presiuni asupra UE privind restricțiile pentru utilizarea rețelelor sociale de către copii / „Pierdem o întreagă generație”, a declarat ministrul sănătății publice, Jakob Forssmed # G4Media
Ministrul sănătății din Suedia a îndemnat UE să continue restricțiile privind utilizarea rețelelor de socializare de către copii, insistând în același timp ca acest lucru... © G4Media.ro.
ONU aprobă cu o majoritate covârşitoare o declaraţie referitoare la soluţia cu două state, între Israel şi palestinieni # G4Media
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a votat vineri cu o majoritate covârşitoare în favoarea unei declaraţii care prezintă „măsuri concrete, cu termene precise şi ireversibile”... © G4Media.ro.
Preşedintele nepalez Ramchandra Paudel a dizolvat parlamentul vineri seara şi a anunţat alegeri parlamentare pentru 5 martie 2026, la propunerea noului prim-ministru Sushila Karki, a... © G4Media.ro.
Expoziţia de fotografie „Bucureştiul interbelic” va avea loc între 20 septembrie şi 20 octombrie, cu ocazia Zilelor Bucureştiului, la Arcul de Triumf, transmite Agerpres. ”Imaginaţi-vă... © G4Media.ro.
Cătălin Drulă și-a început în stradă campania pentru Primăria Capitalei: În 8 luni, cât am fost ministru, am arătat că se poate să te iei de mafioți și să îi dai jos # G4Media
Chiar dacă nu e lămurit în privința susținerii candidaturii sale pentru Primăria Capitalei, deputatul USR Cătălin Drulă și-a început campania în stradă, interacționând cu bucureștenii.... © G4Media.ro.
În 2016, Maru a obținut recordul mondial pentru felina cu cele mai multe vizualizări pe Youtube. Stăpânul său a postat videoclipuri cu Maru intrând în... © G4Media.ro.
Elevii de clasa a V-a primesc burse de merit în anul școlar 2025-2026 pe baza mediei notelor din primele două module / Prima plată se face în data de 20 februarie # G4Media
Elevii de clasa a V-a vor primi bursă de merit în valoare de 450 de lei pe lună în februarie 2026, pentru luna ianuarie. Pentru... © G4Media.ro.
Diana Buzoianu l-a demis pe Sorin Lucaci, directorul Administrației Naționale „Apele Române” # G4Media
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Lucaci: “Reforma Apele Române este esențială. Este nevoie să aducem transparență în această... © G4Media.ro.
Filarmonica „George Enescu” pune în vânzare biletele pentru concertele şi recitalurile din noua stagiune # G4Media
Biletele individuale la concertele şi recitalurile din Stagiunea Simfonică şi Stagiunea Camerală 2025-2026 ale Filarmonicii ”George Enescu” vor fi puse în vânzare luni, 15 septembrie,... © G4Media.ro.
Actriţa franceză Isabelle Adjani va fi judecată în apel pentru fraudă fiscală / Ea e acuzată că şi-a stabilit în mod fraudulos domiciliul în Portugalia în 2016 şi 2017, sustrăgându-se de la plata a 236.000 de euro din impozitul pe venit # G4Media
Actriţa franceză Isabelle Adjani va compărea pe 26 februarie, 2026, în faţa curţii de apel din Paris într-un dosar de fraudă fiscală pentru care fusese... © G4Media.ro.
Luciana Antoci, proaspăt numită consilier al premierului Bolojan pe probleme de educaţie: În acest context marcat de frământări şi nemulţumiri, îmi doresc să deschid linii de dialog real între decidenţi şi oamenii şcolii # G4Media
Liberala Luciana Antoci a anunţat că a fost numită, vineri, consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan pe probleme de educaţie, ea precizând că... © G4Media.ro.
Foto | Povestea fascinantă a mierii, istorisită la Târgul Național de la București / Cea mai organică miere a Europei și povestea hidromelului călugăresc # G4Media
La sfârșitul acestei săptămâni (12-14 septembrie) se desfășoară ediția de toamnă a Târgului Național al Mierii. Evenimentul are loc în incinta Platformei Apicole Băneasa, unde peste 100... © G4Media.ro.
Femeie de 54 de ani din Iași, cercetată de poliţişti după ce a prins un porumbel şi l-a mâncat # G4Media
O femeie de 54 de ani din Iaşi este cercetată de poliţişti pentru uciderea animalelor cu intenţie fără drept, după ce a prins un porumbel... © G4Media.ro.
Soluție temporară pentru criza apei din Târnăveni. Locuitorii de aici nu au apă potabilă la robinet din luna iunie, după dezastrul de la Praid # G4Media
Locuitorii din municipiul Târnăveni și din comunele Fântânele și Suplac din județul Mureș vor avea în curând apă potabilă la robinet, deși soluția găsită este... © G4Media.ro.
FOTO Kia prezintă platforma versatilă Tasman / Este destinată cerințelor militare, cât și celor comerciale # G4Media
Kia a prezentat la salonul militar Defense and Security Equipment International (DSEI) o platformă de camionetă versatilă, care poate fi folosită atât în scopuri comerciale, cât și... © G4Media.ro.
Un monument de tip hypogeu a fost descoperit în Dobrogea, potrivit Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC). Mai multe informații despre el vor... © G4Media.ro.
Poliția lansează un apel public către persoanele care s-au mai confruntat sau au fost victime ale nigerianului arestat preventiv în Capitală, după ce a strâns de gât şi violat o prostituată # G4Media
Un bărbat a fost arestat preventiv în Capitală, pentru comiterea infracțiunii de viol, după ce a agresat sexual și fizic o femeie în propria locuință.... © G4Media.ro.
De ce este necesară educația financiară la copii, încă de mici. Doar așa pot evita greșelile părinților lor # G4Media
Copiii ar trebui să aibă la toate materiile lecții legate indirect de bani, investiții și împrumuturi, ca să evite greșelile părinților. © G4Media.ro.
Sushila Karki a fost numită prim-ministru interimar în Nepal după demisia lui K.P. Sharma Oli # G4Media
Nepal a pus capăt, vineri, mai multor zile de incertitudine politică după protestele care au forţat demisia fostului prim-ministru K.P. Sharma Oli, odată cu numirea... © G4Media.ro.
Concluziile FMI în România: Inflaţia rămâne ridicată până la finalul lui 2026/ Economia va creşte gradual pe fondul consolidării fiscale/ Pachetul de reforme, binevenit, trebuie pus integral în aplicare/ Abordarea prudentă a BNR rămâne adecvată # G4Media
Inflaţia va rămâne ridicată până la finalul anului 2026, iar creşterea economică va fi de doar 1% în 2025 (în scădere faţă de prognoza din... © G4Media.ro.
Universitatea din Bucureşti: 80% din tronsonul Facultăţii de Istorie, finalizat /Proiectul de consolidare şi restaurare a Palatului Universităţii din Bucureşti a fost finanțat prin Compania Națională de Investiții # G4Media
Aproximativ 80% din tronsonul aferent Facultăţii de Istorie al Universităţii din Bucureşti este finalizat şi urmează să fie predat pentru recepţie facultăţii în următoarele luni,... © G4Media.ro.
VIDEO&FOTO 13 ambarcațiuni din Serbia au ajuns pe apă la Timișoara. Port improvizat în spatele Catedralei # G4Media
Regata Bega 2025, organizată de Asociaţia Culturală Ecluze, continuă proiectul ediţiilor anterioare, când mai multe ambarcaţiuni din Serbia au traversat frontiera pe apă şi au... © G4Media.ro.
Explozibilii confiscaţi de la cei doi cetăţeni ucraineni arestaţi în Georgia urmau să ajungă în Rusia # G4Media
Autorităţile georgiene au declarat vineri că cei doi ucraineni arestaţi cu o zi înainte, având în posesie explozibili militari puternici, au fost recrutaţi de serviciile... © G4Media.ro.
STUDIU Păsările flamingo roz migratorii îmbătrânesc într-un ritm mai lent decât cele sedentare # G4Media
Păsările flamingo roz migratorii îmbătrânesc într-un ritm mai lent şi trăiesc mai mult decât cele care nu migrează, potrivit unui studiu realizat de Tour du... © G4Media.ro.
Gheorghe Hagi va juca luni, 15 septembrie, la Lisabona, în echipa Legendelor Lumii, care va înfrunta echipa Legendelor Portugaliei, într-un meci caritabil, transmite News.ro. Meciul... © G4Media.ro.
