Starea de alertă, prelungită la Praid. După 4 luni de la dezastru, oamenii încă nu au apă potabilă

17:50

Timișoara aduce un ultim omagiu plasticului. În cimitire, e materialul care dă tonul – pe cruci, garduri şi chiar la colțul fiecărei alei, găsești coronițe care sfidează timpul și vremea. Țin veșnic, suportă luni întregi de soare şi ploi, iar avantajul este că îţi mai lasă şi bani să trăieşti, spun oamenii. Doar că bucuria celor vii nu se potriveşte cu credinţele autorităţilor, fie ele laice sau bisericeşti, care plănuiesc acum să dea afară plasticul din locurile de odihnă veşnică şi lăcaşele de cult.