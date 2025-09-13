România, relație toxică cu China: Locul 25 la exporturi, locul 5 la import. Deficit: 8.000.000.000 $
Acum 15 minute
10:40
20.000 lei salariu și 8.000 lei pensie pentru sindicalistul-șef de la CFR. Lider sindical de 34 ani # Newsweek.ro
Florea Dobrescu conduce sindicatul Drum de Fier din cadrul CFR. Aproape 20.000 lei salariu și 8.000 ...
Acum o oră
10:20
Lovitură grea, pentru Franța. Fitch i-a retrogradat ratingul la cel mai scăzut nivel din istorie # Newsweek.ro
În plină criză politică și cu o economie care se clatină din cauza unui deficit excesiv, Franța a ma...
10:20
România, relație toxică cu China: Locul 25 la exporturi, locul 5 la import. Deficit: 8.000.000.000 $ # Newsweek.ro
România are o relație toxică cu China. Statul-mamur este pe locul 25, la exporturi, şi pe locul 5, l...
Acum 2 ore
09:50
Penitenciarul Găeşti, inundat de fum. Peste 200 de persoane, evacuate. Pompierii intervin în forță # Newsweek.ro
Întreaga clădire a Penitenciarului Găeşti a fost inundată de fum în această dimineață. Peste 200 de ...
09:40
Două medalii de bronz pentru România, la Campionatele Mondiale de Starturi la Bob şi Skeleton # Newsweek.ro
Sportivii români au obținut două medalii de bronz la Campionatele Mondiale de Starturi la Bob şi Ske...
09:20
FOTO Dronă militară misterioasă, fără însemne, descoperită pe o plajă la Marea Neagră din Bulgaria # Newsweek.ro
O dronă militară misterioasă, fără însemne, a fost descoperită pe o plajă la Marea Neagră dintr-o re...
09:10
Cutremur puternic, în estul Rusiei. A fost dată alertă de tsunami. Ce magnitudine a avut? # Newsweek.ro
Un cutremur puternic a lovit în această dimineață peninsula Kamceatka din estul Rusiei. Serviciul se...
Acum 4 ore
08:50
Guvernul României a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană. Ce urmează? # Newsweek.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că România a transmis oficial PNRR-ul rene...
08:20
Moody s a confirmat ratingul României la Baa3. Măsurile Guvernului Bolojan, apreciate de analiști # Newsweek.ro
Măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan sunt apreciate de analiștii Moody s. Agenția de...
08:00
Operațiunea secretă a NATO contra Rusiei: „Eastern Sentry”. Unde vor fi desfășurate forțe terestre? # Newsweek.ro
NATO lansează operațiunea „Eastern Sentry” pentru a consolida apărarea flancului estic al alianței, ...
07:50
Secretele gogonelelor perfecte. Iată reţeta care le păstrează tari și gustoase toată iarna # Newsweek.ro
Murăturile de toamnă nu sunt doar o tradiție, ci și o probă a priceperii gospodinelor. Pentru ca gog...
07:40
Plastice îmbătrânite sau murdare în mașină? Iată câteva trucuri ieftine pentru a le face ca noi # Newsweek.ro
În timp, plasticele din habitaclul mașinii îmbătrânesc, iar praful și diverse impurități murdăresc r...
07:30
Alimentele pe care nu ai voie să le mănânci de Înălțarea Sfintei Cruci. Cresc în copaci # Newsweek.ro
Tradiția spune că, pe 14 septembrie, anumite fructe nu trebuie atinse. Sâmburii sau forma lor aminte...
07:20
Un turist a uitat 4000 euro într-un taxi. Ce recompensă a primit șoferul pentru că a înapoiat banii? # Newsweek.ro
Un turist elvețian a uitat 4.000 de euro într-un taxi. Un taximetrist a găsit banii, i-a returnat și...
07:20
În ce condiții pensionari vor lua sute de lei în plus pensie în 2026? Marius Budăi anunță # Newsweek.ro
Indexarea pensiilor în 2025 a fost amânată din cauza deficitului bugetar. Care pensionari vor primi ...
07:10
Horoscop 14 septembrie. Luna în Gemeni aduce energie pozitivă Fecioarelor. Racii au planuri mari # Newsweek.ro
Horoscop 14 septembrie. Luna în Gemeni aduce energie pozitivă Fecioarelor. Racii au planuri mari. Sc...
Acum 12 ore
22:30
Crima care a șocat SUA. Guvernator Utah: „Rusia și China vor să vadă sânge în America” # Newsweek.ro
Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat că „boți” din Rusia și China încearcă să incite ...
22:10
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis pe directorul de la Apele Române, Sorin Lucaci # Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis pe directorul de la Administraţia Naţională Apele Româ...
Acum 24 ore
21:50
Autostrăzile Moldovei: Planul B de finanțare dacă nu vin fonduri din programul de înarmare # Newsweek.ro
O conferință care a reunit la Iași reprezentanții instituțiilor și autorităților de care depind A7 ș...
21:20
Iașul, parcare cu plată – Parcometre și abonamente pe 4.111 de locuri de parcare la bordură de pe 42...
20:50
Charlie Ottley, englezul îndrăgostit de România, se chinuie de cinci ani să obţină cetăţenia română # Newsweek.ro
Charlie Ottley, englezul îndrăgostit de România, autorul seriei de documentare "Wild Carpathia", se ...
20:00
Alzheimer ar putea fi detectată cu acest test simplu de sânge, înainte să-ţi fure memoria # Newsweek.ro
Maladia Alzheimer ar putea fi detectată timpuriu, cu acest test simplu de sânge, înainte să-ţi fure ...
19:50
Un actor din serialul „Game of Thrones” este cel mai puternic om din lume. A ridicat 510 kilograme # Newsweek.ro
Serialul „Game of Thrones” a cucerit publicul din toată lumea, inclusiv prin prestațiile actorilor c...
19:40
Cele 400 de radare fixe, din arhitectura informaţională de transporturi a României, ar putea să nu m...
19:20
Prețurile cafelei nu au mai crescut atât de mult, în ultimele decenii. Donald Trump de asta se agită # Newsweek.ro
Niciodată prețurile cafelei nu au crescut atât de mult, în ultimele decenii, încă din anul 1997. Don...
19:00
Cele mai noi căști de la Apple oferă traducere în timp real în altă limbă. Prețul: de la 249 $ # Newsweek.ro
Compania Apple a lansat săptămâna aceasta nu doar cel mai subțire iPhone din istorie, 17 Air, ci și ...
18:50
Parlamentul Germaniei cere ca NATO să doboare dronele Rusiei deasupra Ucrainei. „Trebuie s-o facem” # Newsweek.ro
Președintele Comisiei de Apărare din Parlamentul german, Thomas Rowekamp, a declarat că NATO trebu...
18:30
Economia Marii Britanii a înregistrat creștere zero, în luna iulie. Lira sterlină se depreciază # Newsweek.ro
Economia Marii Britanii a înregistrat creștere zero, în luna iulie, în urma celei mai mari contracţi...
18:20
O femeiea amânat 10 ani de pușcărie cu 6 nașteri. Greșeala care a trimis-o într-un final după gratii # Newsweek.ro
O femeie acuzată de proxenetism a încercat să scape de închisoare după ce a rămas gravidă. Femeia a ...
18:10
Trump anunţă că va desfăşura Garda Naţională în Memphis pentru a lupta împotriva criminalităţii # Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că va desfăşura trupe ale Gărzii Naţionale în or...
18:10
ArcelorMittal opreşte definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, unde produce corniere # Newsweek.ro
ArcelorMittal anunţă că a luat decizia de a opri definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, ca...
17:40
Mirel Rădoi (Universitatea Craiova) - Farul ne-a creat probleme mereu, şi în meciurile de acasă # Newsweek.ro
Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă...
17:20
Singura divă adevărată a filmului românesc are 84 de ani. Interzisă de Elena Ceaușescu și Iliescu # Newsweek.ro
Singura divă adevărată a filmului românesc a fost o actriță iubită mult de români și de o frumusețe ...
17:20
Un cercetător român a obținut „Nobelul american”. A dezvoltat terapia care tratează fibroza chistică # Newsweek.ro
„Nobelul american”, așa cum este supranumit Premiul Lasker ce se acordă pentru cercetarea biomedical...
17:00
Despăgubiri de 3,7 milioane de euro pentru tinerii români morți în Italia. Au fost luați de viitură # Newsweek.ro
Despăgubiri de 3,7 milioane de euro pentru tinerii români morți în Italia. Au fost luați de viitură....
16:50
Despăgubiri de 3.700.000 € cer familiile tinerilor români luați de viitură în Italia. Acuzații grave # Newsweek.ro
Familiile celor trei tineri care au murit după ce au așteptat aproape o oră să fie salvați din apele...
16:30
Cine se uită în Coreea de Nord la filme străine e lichidat de Kim. Năstase s-a pozat cu el # Newsweek.ro
Dictatorul din Coreea de Nord Kim Jong Un, care s-a întâlnit Adrian Năstase la Beijing la invitația ...
16:30
Un bărbat a încercat să-și omoare socrul de două ori. L-a otrăvit, apoi a tăiat frânele # Newsweek.ro
Un bărbat a încercat să-și omoare socrul de două ori. L-a otrăvit, apoi a tăiat frânele. Cum a fost ...
16:20
METEO Cum va fi vremea pe 13 septembrie? Temperaturi ca-n mijlocul verii. Ce spun meteorologii despr...
16:10
UE de neclintit: Mașinile pe motorină și benzină mai au 10 ani. Strategie contra modelelor din China # Newsweek.ro
Consultarea UE cu industria auto privind obiectivul pentru 2035 de eliminare treptată a vehiculelor ...
16:10
Un roman este cercetat după ce a blocat o autostradă din Germania. Poliția face cercetări după ce re...
15:40
UE ar putea elimina gazul rusesc până în 2026. SUA presează Bruxelles-ul: "Se poate și în 6 luni" # Newsweek.ro
Uniunea Europeană ar putea elimina complet dependența de gazul rusesc în următoarele 6-12 luni, înlo...
15:30
Donald Trump spune că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk este în custodia autorităților # Newsweek.ro
Donald Trump spune că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk este în custodia autorităților....
15:20
Bulgaria a ajuns cu autostrada la Belgrad. România nu poate duce o autostradă în Serbia de 10 ani # Newsweek.ro
Bulgaria a terminat Autostrada Europa, care leagă Sofia de Belgrad și, mai departe, de vestul Europe...
15:00
Pensionarii ar urma să piardă 500 lei la pensie în următorii 2 ani. Anunțul FMI care dă fiori # Newsweek.ro
Austeritatea se va prelungi și anul viitor. Pensionarii ar urma să piardă 500 lei la pensie în următ...
14:30
Protest al sindicatelor din administrația publică locală în București, pe 15 septembrie # Newsweek.ro
Pe 15 septembrie, reprezentanți ai federațiilor sindicale reprezentative din administrația publică l...
14:20
Altarul Kremlinului: preoți moldoveni, racolați pe TikTok pentru propagandă rusească cu "zero lei" # Newsweek.ro
O investigație de presă arată cum pelerinaje sponsorizate de Ilan Șor, coordonate de la Moscova pe g...
14:10
Cel mai mare constructor chinez de mașini electrice atacă Europa și „la priză”, pe model Tesla # Newsweek.ro
BYD, cel mai mare constructor chinez de mașini electrice, nu se mai mulțumește să atace doar cu auto...
14:00
Ucraina lovește infrastructura de export petrolier a Rusiei. Sute de drone, spre porturile rusești # Newsweek.ro
Ucraina a lovit Rusia. Primorsk, principalul port de încărcare a petrolului din Marea Baltică, a fos...
13:50
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu o delegație a FMI. Sprijin față de măsurile fiscale adoptate # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a primit, vineri, o delegaţie a Fondului Monetar Internaţional (FMI) cu care ...
