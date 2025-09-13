Vești bune pentru români. Am trecut ultimul examen din 2025 și scăpăm de junk. Moody’s confirmă ratingul României

15:30

Premierul Ilie Bolojan anunţă, vineri, că opt proiecte care au fost iniţial incluse în PNRR şi care nu mai pot fi menţinute vor fi finanţate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027. Bolojan şi mai mulţi miniştri s-au întâlnit cu reprezentanţii unităţilor sanitare şi ai constructorilor. "8 proiecte care au fost iniţial incluse în Programul […]