Ziarul Financiar, 13 septembrie 2025 11:45

Paradox pe piaţa muncii: Ofertele de joburi sunt din ce în ce mai puţine, dar salariile cresc. Cum explică situaţia Andrei Frunză, şeful platformei de recrutare BestJobs VIDEO

Industria mobilei, unul dintre puţinele sectoare economice aflate pe excedent comercial, are probleme. Dumitru Blaga, preşedinte al Asociaţiei Produ­cătorilor de Mobilă din România: „Aportul pozitiv al balanţei comerciale a scăzut. Vom fi bătuţi din cauza consumului extra-naţional sau european” VIDEO Ziarul Financiar
Dacă vă uitaţi după joburi în programare sau vânzări ar trebui să vă răzgândiţi: IT-ul şi vânzările înregistrează cele mai abrupte scăderi privind oferta de joburi disponibile, iar automatizarea începe să îşi spună cuvântul asupra angajărilor VIDEO Ziarul Financiar
Dacă România putea să funcţioneze cu 1,1 milioane de bugetari în 2015, azi de ce are nevoie de 1,3 milioane când avem o populaţie mai mică? Numărul românilor scade, numărul bugetarilor creşte. Vedeţi aici câţi bugetari, pe categorii de personal, erau în 2015 şi câţi sunt acum. De aici ar trebui să înceapă restructurarea Ziarul Financiar
România are în prezent 1.305.595 de bugetari, potrivit datelor Ministerului Finanţelor pentru iunie 2025. Cu zece ani în urmă, în decembrie 2015, erau 1.187.217. Aşadar, în plină scădere demografică, statul a găsit de cuviinţă să angajeze încă 118.000 de oameni.
Începutul sfârşitului siderurgiei româneşti? ArcelorMittal, cel mai mare producător european de oţel, închide definitiv fabrica de la Hunedoara. Aproape 500 de oameni rămân fără locuri de muncă Ziarul Financiar
ANAF, controale în complexurile comerciale din Bucureşti şi Ilfov: Acţiuni de control cu un efectiv de 120 de inspectori antifraudă Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional Satu Mare estimează o creştere de peste 40% a traficului de pasageri în 2025 Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional Satu Mare, subordonat Consiliului Judeţean Satu Mare, estimează că va ajunge până la finalul acestui an la 100.000 de pasageri, în creştere cu peste 40% faţă de anul anterior, când aeroportul a fost tranzitat de 70.206 de oameni.
Profitul net al producătorului român de instalaţii pentru ridicat Elmas Braşov a crescut de 2,5 ori în 2024, la afaceri de 231,9 mil. lei Ziarul Financiar
Elmas Braşov, producător român de instalaţii pentru ridicat, a finalizat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 231,9 mil. lei (46,6 mil. euro), în creştere cu 14,5% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri de 202,5 mil. lei (aproape 41 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Nicio surpriză: După măsurile dure de austeritate ale Guvernului Bolojan, agenţia de rating Moody's menţine România în categoria ţărilor recomandate pentru investiţii Ziarul Financiar
Ministerul Afacerilor Externe salută creşterea vigilenţei pe Flancul Estic al NATO în cadrul operaţiunii „Eastern Sentry”: O nouă dovadă a solidarităţii Aliate şi a angajamentului de a apăra fiecare centimetru de teritoriu al NATO Ziarul Financiar
Ministerul Afacerilor Externe salută lansarea operaţiunii „Eastern Sentry”, anunţată de NATO ca măsură de vigilenţă sporită pe Flancul Estic, subliniind că aceasta reprezintă o dovadă de solidaritate aliată şi un răspuns necesar la acţiunile iresponsabile ale Rusiei.
Ce veşti ne aduc meteorologii: Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni Ziarul Financiar
Nicuşor Dan, la AmCham CEO Business Forum: România este mai stabilă decât era acum două luni şi va fi stabilă în faţa investitorilor şi a pieţelor financiare Ziarul Financiar
Tranzacţie în industria medicală: Alpha Medical devine acţionarul majoritar al Sante International, unul dintre marii jucători din piaţa de echipamente medicale. Tranzacţia a fost asistată de PwC, D&B David şi Baias Ziarul Financiar
19 lei. Atât costă cea mai rentabilă investiţie pe care poţi să o în tine ca să afli ce se întâmplă în lumea largă Ziarul Financiar
19 lei. Atât costă cea mai rentabilă investiţie pe care poţi să o faci ca să afli ce se întâmplă în jurul tău, în lumea largă Ziarul Financiar
Cine este presupusul ucigaş al activistului conservator american Charlie Kirk? Un tânăr de 22 de ani din Utah. Trump: „Sper să primească pedeapsa cu moartea” Ziarul Financiar
Jurnal bursier, 13 septembrie 2025: Investitorii ignoră pesimismul FMI şi intră la cumpărare. Digi, vedeta şedinţei cu o creştere de 9% a preţului acţiunilor Ziarul Financiar
Ce face ministrul de finanţe în America? Alexandru Nazare merge în vizită la cele mai mari bănci din lume pentru a le cere să investească mai mult în România Ziarul Financiar
Nicuşor Dan, la AmCham CEO Business Forum: „Soluţiile la criza bugetară nu trebuie să descurajeze investiţiile, ci să menţină încrederea investitorilor” Ziarul Financiar
Blu Capital Partners va colabora cu o echipă de investment banking pentru a crea un cabinet de consultanţă specializat în investment banking în Europa de Est Ziarul Financiar
Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene pune la bătaie 15 milioane de euro pentru IMM-urile din Valea Jiului. „Valea Jiului trece printr-un proces complex de reconversie economică, iar IMM-urile sunt motorul acestei schimbări” Ziarul Financiar
PwC: Schimbări importante la impozitele pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport. Majorări semnificative şi facilităţi eliminate Ziarul Financiar
Cine zicea că românii nu mai au bani de investit când toate s-au scumpit? Vânzarea de titluri de stat Fidelis a urcat cu 50% în septembrie faţă de luna precedentă la 2,1 mld. lei. Investitorii au preferat titlurile pe termen scurt, cu randamente de peste 7% Ziarul Financiar
Pinum securizează finanţarea de 10 milioane euro de la Banca Transilvania pentru o fabrică de la zero la Moara Vlăsiei. „Noua fabrică va dubla capacitatea de producţie“ Ziarul Financiar
Pinum Doors & Windows, producător de uşi şi feres­tre, parte a grupului ita­lian Nusco, a încheiat un acord cu Banca Transil­va­nia în valoare de peste 10 milioane de euro, fonduri destinate dezvoltării unei fabrici de ultimă generaţie în Moara Vlăsiei, în nordul Bucu­reştiului.
Noul plan american pentru pacea în Europa: Tarife de 100% pentru India şi China, în încercarea de a forţa Rusia să negocieze. Ţările europene ar urma să impună şi ele aceleaşi sancţiuni Ziarul Financiar
Fidelis septembrie: Subscrieri de 2,1 mld. lei, cu 50% peste ediţia precedentă. Investitorii au preferat titlurile pe termen scurt, cu randamente de peste 7% Ziarul Financiar
Trump spune că autorităţile americane l-au prins pe ucigaşul activistului conservator Charlie Kirk. Acesta a fost împuşcat la un eveniment public, iar pe gloanţe au fost găsite mesaje antifasciste Ziarul Financiar
ZF Live. Dumitru Blaga, preşedinte al Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România – APMR: Producţia naţională suferă foarte mult şi nu a fost băgată în seamă în ultima perioadă. Dacă nu vom pune accent pe producătorii români, va creşte în continuare deficitul comercial Ziarul Financiar
Dumitru Blaga, preşedinte al Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România – APMR, spune că industria mobilei, la fel ca orice altă industrie producătoare şi exportatoare, are nevoie de sprijin şi de dialog din partea guvernului, mai ales atunci când se iau măsuri care afec­tează activitatea producăto­rilor.
Speranţa de viaţă a românilor, în creştere uşoară, dar tot la coada clasamentului european. În 2024, speranţa de viaţă la naştere a urcat la 76,6 ani, cu două luni mai mult decât în 2023 şi cu 1,5 ani faţă de anul 2022 Ziarul Financiar
Speranţa de viaţă la naştere a ajuns la 76,6 ani în anul 2024, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistică. Faţă de anii precedenţi, speranţa de viaţă a crescut, astfel că valoarea înregistrată de România în 2024 este cu două luni mai mare decât în 2023 şi cu 1,5 ani mai mare faţă de anul 2022, după cum arată statisticile europene.
FMI a revizuit în scădere prognoza de creştere economică a României în 2025, la 1%, de la 1,6% în estimările anterioare, şi la 1,4% în 2026. ”Economia va creşte treptat în contextul consolidării fiscale, esenţială pentru a opri creşterea deficitelor gemene” Ziarul Financiar
NATO în alertă: Rusia şi Belarus lansează exerciţii militare masive la frontierele Poloniei, după incidentul cu drone Ziarul Financiar
Imobiliare.ro: 70% din locuinţele noi din Bucureşti s-au construit în ultimii 5 ani în trei sectoare. Sectorul 4 are cele mai mici preţuri, iar sectorul 3 conduce în topul livrărilor Ziarul Financiar
Deficitul de cont curent a crescut în primele şapte luni ale anului cu 2,6 mld.euro, la un total de 17,2 mld.euro, după ce deficitul din comerţul internaţional de bunuri s-a majorat cu aproape 2 mld.euro, iar excedentul balanţei serviciilor a crescut, susţinut de IT&C şi transporturi Ziarul Financiar
Vasluiul, cel mai sărac judeţ din România, atrage o investiţie de aproape 11 milioane de euro: familia Mihăilă construieşte o fabrică de nutreţuri cu ajutor de stat de 6,5 milioane de euro Ziarul Financiar
Rosavis Prod, un business de familie fondat în 2007 de soţii Vica şi Constantin Mihăilă în comuna Roşieşti din judeţul Vaslui, care creşte anual 2 milioane de pui, trece la ni­velul următor: investeşte 10,8 milioane de euro într-o fabrică de nutreţuri, din care 6,5 milioane provin dintr-un ajutor de stat.
Datoria externă totală a României a crescut în primele şapte luni din 2025 cu 15 mld.euro, până la 220 mld.euro. Datoria externă a administraţiei publice era de 120 mld.euro, în creştere cu 19 mld.euro faţă de decembrie 2024 Ziarul Financiar
Fondul European de Investiţii lansează un nou program de 100 mil. euro pentru a finanţa fonduri de tehnologie, acceleratoare şi proiecte de transfer tehnologic din România Ziarul Financiar
Fondul European de Investiţii (FEI) a lansat un nou apel de finanţare în valoare de până la 100 de milioane de euro, destinat să stimuleze ecosistemul de inovaţie din România. Noul program, denumit „Innovation Romania Holding Fund”, este finanţat prin Programul Operaţional „Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare” 2021-2027 şi îşi propune să sprijine companiile inovatoare prin intermediul unor fonduri specializate.
Varşovia tună şi fulgeră: Polonia acuză Rusia de atac deliberat cu drone, contrazicându-l pe Trump. Europa de Est, în stare de alertă sporită Ziarul Financiar
OMV Petrom, la un pas de a depăşi Hidroelectrica pentru a deveni cea mai valoroasă companie de la Bursa de Valori Bucureşti. Toţi greii din energie, în galop de la începutul anului. De ce bate Hidroelectrica pasul pe loc? Ziarul Financiar
De la producţia de energie verde şi soluţiile de stocare până la investiţiile în surse convenţionale, piaţa locală de profil traversează o perioadă de efervescenţă nemaiîntâlnită. Anul 2025 va aduce o valoare record a investiţiilor, iar asta se vede direct atât în bugetele companiilor, cât şi în evaluările lor bursiere. Investitorii răsplătesc astfel nu doar rezultatele curente, ci mai ales planurile de dezvoltare ambiţioase.
Digi angajează gigantul american Rothschild pentru a analiza o posibilă listare a diviziei din Spania, evaluată la 2,5 mld. euro şi cu aproape 10 mil. clienţi. Acţiunile, plus 3% la Bursa de Valori Bucureşti Ziarul Financiar
Un producător chinez de camioane şi autobuze verzi caută să facă o fabrică în Europa de Est. Ungaria şi România sunt pe listă Ziarul Financiar
Compania Wisdom Motor din China, care produce camioane şi autobuze „verzi“ (zero-emission) se uită să investească într-o fabrică în Europa de Est, iar Ungaria şi Româ­nia sunt ţările care sunt analizate. Motivul din spatele acestei mutări este acela că firma exportă autobuze electrice în Europa de Vest, în Dane­marca, Marea Britanie sau Germa­nia, iar o unitate de fabricaţie ar fa­cilita transportul bunurilor.
Dan Şucu la Genova, în faţa liderilor de business şi a oficialilor locali: „De ce un investitor român nu poate face în Italia ce au făcut investitorii italieni în România după anii 90? Poate că v-aţi gândit că vine un om de afaceri dintr-o ţară săracă, dar nu este chiar aşa. România este o cu totul altă ţară decât cea de acum trei decenii” Ziarul Financiar
Eurial Certified oferă servicii la un standard comparabil cu segmentul maşinilor noi pe piaţa auto second-hand Ziarul Financiar
Tranzacţie între americani: Advent International vinde producătorul de medicamente Zentiva, cu fabrici şi în România, fondului de investiţii american GTCR pentru 4,1 miliarde de euro Ziarul Financiar
Producătorul european de medicamente generice Zentiva, care are în România două fabrici în Ca­pitală şi este cel mai mare producător de pe piaţa locală după cifra de afa­ceri, intră în portofoliul americanilor de la GTCR după o tranzacţie uriaşă în peisajul farmaceutic european, de 4,1 mld. euro, potrivit Reuters.
BNR lansează în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 125 de ani de la naşterea Henriettei Yvonne Stahl, la un preţ de vânzare de 620 lei Ziarul Financiar
ZF Live. Cosmin Popovici, CEO Magnor, un business de 50 mil. euro, cu EBITDA de 5,5 mil. euro: Aurul este cea mai lichidă formă de deţinere de active. Poate chiar mai lichidă decât numerarul, pentru că e universal valabil. Circa 80% din businessul nostru este cu aur, pentru că este principala linie de business Ziarul Financiar
Aurul este cea mai lichidă formă de deţinere de active, chiar mai lichid decât numerarul, pentru că este universal valabil. Businessul Magnor este orientat în proporţie de 80% în jurul aurului pentru că este principala linie de business şi tocmai datorită lichidităţii pe care o oferă, a spus Cosmin Popovici, CEO al Magnor, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
România avea la finalul lunii iunie 4,9 milioane pensionari şi o pensie medie lunară de 2.932 lei, în creştere cu 20% faţă de T2 2024 Ziarul Financiar
Salariul mediu brut pe economie a fost în iulie mai mic cu 45 de lei decât în iunie Ziarul Financiar
Numărul de locuinţe date în folosinţă în primul semestru din 2025 s-a redus faţă de perioada similară din 2024. Singura regiune pe creştere a fost Nord-Est Ziarul Financiar
Ce schimbă obligativitatea unui cont bancar? Este bine ca orice firmă să aibă cont bancar? Tiberiu Moisă, Banca Transilvania: Existenţa contului bancar nu limitează flexibilitatea, în schimb dă acces la o lume care oferă opţiuni interesante de explorat. Poate că astăzi te descurci doar cu cash, dar în timp clienţii tăi vor dori şi altceva Ziarul Financiar
Existenţa contului bancar pentru companii nu limitează flexibilitatea, în schimb oferă acces la o lume care oferă opţiuni interesante de explorat, firmele având astfel posibilitatea să fie la curent cu produsele bancare, inclusiv cu soluţii de finanţare adaptate, devin mai vizibile, iar o bună parte din activitate poate fi derulată, în continuare, în numerar, exact ca până acum, după cum reiese din declaraţiile lui Tiberiu Moisă, director general adjunct midCorporate & IMM la Banca Transilvania.
