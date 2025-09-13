Paradox pe piaţa muncii: Ofertele de joburi sunt din ce în ce mai puţine, dar salariile cresc. Cum explică situaţia Andrei Frunză, şeful platformei de recrutare BestJobs VIDEO

09:45

Existenţa contului bancar pentru companii nu limitează flexibilitatea, în schimb oferă acces la o lume care oferă opţiuni interesante de explorat, firmele având astfel posibilitatea să fie la curent cu produsele bancare, inclusiv cu soluţii de finanţare adaptate, devin mai vizibile, iar o bună parte din activitate poate fi derulată, în continuare, în numerar, exact ca până acum, după cum reiese din declaraţiile lui Tiberiu Moisă, director general adjunct midCorporate & IMM la Banca Transilvania.