Rocsana Marcu, pe masa de operație în Dubai! Descoperirea medicilor în timp ce o tratau: „Ferească Dumnezeu”

Sarcina ectopică reprezintă o afecțiune gravă, care apare atunci când un ovul fertilizat se implantează în afara uterului. De obicei, acesta se implantează în trompa uterină. Acest tip de sarcină nu poate evolua normal și poate pune în pericol viața femeii dacă nu este tratată la timp. Iar printre cele mai grave complicații ale unei sarcini ectopice se numără ruptura trompei uterine. Aceasta este o urgență medicală care necesită intervenție imediată.