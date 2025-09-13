Cristi Chivu, în pericol la Inter?! ”E un meci foarte riscant pentru el!”
Sport.ro, 13 septembrie 2025 11:50
Interul lui Cristi Chivu se va duela cu Juventus în etapa a treia din Serie A.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum o oră
11:50
Interul lui Cristi Chivu se va duela cu Juventus în etapa a treia din Serie A.
11:50
Continuă meciurile din etapa cu numărul 4 din campionatul Franței.
11:40
Partida Brentford - Chelsea este LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la ora 22:00.
11:40
Radu Drăgușin a transmis un mesaj, după ce a revenit la antrenamentele lui Tottenham.
Acum 2 ore
11:20
Fotbalistul a rupt contractul cu el, dar îi ține partea! Ce a spus Ioan Becali despre internaționalul român # Sport.ro
Echipa națională a României a avut evoluții slabe la meciurile din luna septembrie, amicalul cu Canada (scor 0-3) și duelul cu Cipru (scor 2-2) din preliminariile pentru Mondial.
11:10
Vladimir Screciu a fost în vizorul unei formații din afară, dar are șanse minime să mai schimbe echipa.
11:00
Cât ghinion pentru Real Madrid! Încă un titular s-a accidentat și va lipsi o perioadă lungă # Sport.ro
Ghinioanele se țin lanț la Real Madrid!
11:00
Minunea continuă: promovata în La Liga, neînvinsă și după deplasarea de la Sevilla! În lot e și un fotbalist român # Sport.ro
Elche CF are un debut neașteptat în campionatul Spaniei.
10:50
West Ham - Tottenham, în direct pe VOYO, de la 19:30! Meci complicat pentru echipa lui Thomas Frank # Sport.ro
West Ham - Tottenham va fi în direct pe VOYO și va avea loc de la 19:30.
10:50
Cea mai frumoasă voleibalistă româncă a lăsat Ciprul pentru Italia. E fiica unui idol al rapidiștilor # Sport.ro
Aceasta este singura stranieră din lotul echipei sale.
10:40
Mircea Lucescu se află într-o situație incertă pe banca echipei naționale.
10:30
Metaloglobus - CFR Cluj, de la ora 21:30. Mihai Teja are un bilanț excelent în fața ardelenilor! # Sport.ro
Partida dintre Metaloglobus București și CFR Cluj se dispută în cadrul etapei a noua din Superligă.
Acum 4 ore
10:20
Alex Chipciu a reacționat după ce Mircea Lucescu a fost contestat la națională: ”Doamne ferește! Suntem în 2025” # Sport.ro
Meciul U Cluj – Rapid s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, în runda a noua din Superliga României.
10:10
Meciul UTA Arad - FC Argeș se joacă în cadrul etapei cu numărul 9 din Superligă.
10:10
Arsenal - Nottingham Forest, în direct pe VOYO, de la 14:30! „Tunarii” se pot revanșa după înfrângerea cu Liverool # Sport.ro
Arsenal - Nottingham Forest este în direct pe VOYO și va avea loc de la 14:30.
10:00
Pe ce loc a încheiat campionul european Rareș Toader concursul la aruncarea greutății de la Mondialele de la Tokyo # Sport.ro
Campionatul Mondial de atletism se desfășoară în perioada 13-21 septembrie în capitala Japoniei.
09:40
Lider nou în Liga 2, totul se poate schimba după meciurile de azi! Partidele încep la ora 11:00 # Sport.ro
Modificări în clasamentul diviziei secunde.
09:40
U Cluj a remizat vineri seară cu Rapid, scor 0-0, în etapa a noua din Superliga României.
09:30
Olandezii l-au taxat pe Dennis Man, iar antrenorul s-a decis: „Nu a lăsat cea mai bună impresie” # Sport.ro
Dennis Man nu a avut parte de startul pe care și l-ar fi dorit la PSV.
08:50
Accidentare horror! Fostul dinamovist s-a lovit la cap și a început să se zbată pe teren: verdictul medicilor # Sport.ro
Standard Liege a remizat cu KV Mechelen, scor 1-1, în etapa a șaptea din campionatul Belgiei.
08:50
Eliminată de Universitatea Craiova, Istanbul Bașakșehir s-a înțeles cu un nume uriaș din fotbalul turc # Sport.ro
Echipa din Super Lig s-a despărțit de tehnicianul Cagdaș Atan.
08:40
Bayer Leverkusen, victorie cu gol marcat deși avea doi eliminați! Fostul dinamovist Aleix Garcia, pe teren # Sport.ro
Noul antrenor Kasper Hjulmand a debutat astfel cu o victorie, în meciul din etapa a treia din Bundesliga.
08:40
Alexandru Pașcanu nu s-a ferit să vorbească despre arbitraj la finalul duelului cu ”U” Cluj din Superliga.
Acum 6 ore
08:10
Francezul pleacă din campionatul grec după doar un an.
Acum 12 ore
00:00
Ce fotbalist a lăudat Ioan Ovidiu Sabău după remiza cu Rapid: ”Foarte inteligent, mi-a plăcut mult” # Sport.ro
”U” Cluj a remizat cu Rapid, scor 0-0.
00:00
Victor Angelescu a făcut iureș după egalul cu "U" Cluj: "Poate deranjez la federație. Nu suntem doriți!" # Sport.ro
Rapid București a remizat 0-0 cu Universitatea Cluj în deschiderea etapei a 9-a din Superliga și a ratat șansa de a urca provizoriu pe primul loc.
12 septembrie 2025
23:50
FCSB dispune acum de numeroase variante în ofensivă, inclusiv U21.
23:30
Gâlcă, discurs apăsat după U Cluj - Rapid: "Am avut penalty! Trebuia să avem 4 puncte în plus" + mesaj direct pentru Șucu # Sport.ro
Universitatea Cluj și Rapid au remizat, scor 0-0, în runda a noua din Superliga.
Acum 24 ore
23:20
Claudiu Petrila, primele concluzii după remiza de la Cluj. Unde a arătat bine Rapidul și unde trebuie să mai lucreze # Sport.ro
”U” Cluj - Rapid s-a încheiat 0-0.
23:10
Fotbalistul, „măcelărit“ în careu și scos pe targă. Decizia arbitrului a stârnit controverse # Sport.ro
Meci cu de toate pe „Velodrome”!
22:40
Arne Slot, tehnicianul lui Liverpool, desemnat antrenorul lunii august în Premier League! # Sport.ro
Eșalonul de elită al Angliei se vede în România în exclusivitate pe VOYO.
22:30
Ioan Hora refuză să iasă din lumina reflectoarelor.
22:20
Florinel Coman (27 de ani) are parte de un start de sezon complicat în Qatar, la Al Gharafa.
21:50
Iulian Cristea și-a pus pelerina de erou la ”U” Cluj - Rapid! A scos fabulos de pe linia porții un șut puternic # Sport.ro
”U” Cluj - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
21:50
Trei povești mai puțin știute despre Adrian Păunescu. Cum l-a întors din drum pe Gică Hagi # Sport.ro
Poet, publicist, politician, dar și un mare pasionat de fotbal, Păunescu și-a trăit viața la intensitate maximă.
21:40
Alex Băluță, missing in action! Anunțul americanilor în cazul noului jucător de la Los Angeles FC # Sport.ro
Alexandru Băluță (31 de ani) a semnat în urmă cu două săptămâni și jumătate cu Los Angeles FC, formație din MLS, însă debutul său întârzie.
21:20
”U” Cluj - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
21:00
21:00
Kurt Zouma (30 de ani) a semnat recent cu CFR Cluj, iar fundașul francez a devenit unul dintre fotbaliștii cu cele mai importante CV-uri din istoria Superligii.
20:50
”Este o problemă ca Gică Hagi să fie selecționer cât timp Ianis încă joacă?” Florin Prunea, răspuns tranșant # Sport.ro
Naționala României nu traversează cea mai bună perioadă.
20:40
Vlahovic a fost invitat să plece de la Juventus, după ce torinezii i-au găsit înlocuitori # Sport.ro
Conducerea lui Juventus i-a anunțat pe agenții lui Dusan Vlahovic (25 de ani) că acesta se poate transfera pentru suma de sub 50 de milioane de euro.
20:40
Surprize uriașe la EuroBasket 2025. Vedetele Jokic, Doncic, Hernangomez, Valanciunas și Yabusele nu luptă pentru medalii # Sport.ro
Nume mari de la Europeanul de baschet au plecat acasă.
20:20
UEFA a anunțat o modificare importantă a regulamentului Champions League, care va intra în vigoare chiar din acest sezon.
20:20
Zeljko Kopic a rupt tăcerea despre schimbul Musi-Politic: ”Eram sigur de un singur lucru” # Sport.ro
În fereastra de transferuri recent încheiată, FCSB și Dinamo au realizat schimbul verii.
20:10
Campioana FCSB se află pe un modest loc 13 după primele 8 etape ale sezonului din Superliga.
19:40
Le-au promis fanilor că-l transferă pe Bernardo Silva sau că-l pun antrenor pe Jurgen Klopp! # Sport.ro
Unul dintre marile cluburi ale Europei își alege un nou președinte pe 25 octombrie.
19:30
Universitatea Cluj - Rapid se joacă în această seară, de la ora 21:00, în runda a noua din Superliga.
19:30
Erriyon Knighton, de două ori finalist olimpic, a fost suspendat vineri patru ani pentru dopaj cu steroizi anabolizanţi, ceea ce înseamnă că sprinterul american în vârstă de 21 de ani nu va putea participa la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.
19:10
Ianis Hagi și-a găsit, în sfârșit, o nouă echipă, după mai bine de două luni de la despărțirea de Rangers.
19:00
Internaționalul român care i-a dat pe spate pe olandezi: ”Pune-l în teren și știi exact ce primești. E un specialist” # Sport.ro
Dennis Man s-a transferat la PSV Eindhoven de la Parma în această fereastră de transferuri.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.