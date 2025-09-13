Lansarea iPhone Air în China ar putea fi amânată

18:10

Piețele financiare trec prin transformări fundamentale, de la tokenizarea acțiunilor și obligațiunilor, până la ascensiunea inteligenței artificiale și apariția unor riscuri majore de fraudă. Bogdan Albu, consultant în strategie în industria financiară, a explicat la emisiunea Educație cu Profit de la Profit.ro TV de ce angajatul nu este ferit de riscuri, cum antreprenoriatul și investițiile pasive pot oferi stabilitate pe termen lung, care este impactul regulii lui 72 asupra randamentelor și de ce viitorul investițiilor va fi marcat de inovații digitale, inclusiv de așa-numitul „aur digital”. De asemenea, el atrage atenția că „numărul escrocheriilor a crescut enorm în ultimii ani” și că, în contextul AI, până și persoane publice pot deveni victime ale unor scheme sofisticate.