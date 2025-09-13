Un senator PSD propune ca prima zi de școală să fie zi liberă pentru părinți: „Statul trebuie să fie partenerul familiei”
Gândul, 13 septembrie 2025 11:50
Senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană a depus la Senat o inițiativă legislativă prin care propune ca prima zi a anului școlar să fie liberă pentru părinți. Măsura ar urma să fie aplicată angajaților care au copii în învățământul preșcolar, primar și gimnazial. „Festivitatea de deschidere a fiecărui an şcolar reprezintă un moment încărcat de emoţii, atât […]
Acum 30 minute
12:00
Schimbarea conducerii Prefecturii Iași a adus, din nou, în atenție o problemă veche cu care se confruntă mii de oameni – există întârzieri chiar și de ordinul săptămânilor la programările la examenul pentru permisul auto, în special la proba practică. Potrivit Ziarul de Iași, situația este cauzată în principal de lipsa de personal la Serviciul […]
Acum o oră
11:50
Un senator PSD propune ca prima zi de școală să fie zi liberă pentru părinți: „Statul trebuie să fie partenerul familiei” # Gândul
11:50
Raluca Turcan spune cu cine i-a fost cel mai greu să colaboreze:”Îmi cereți un politician. Eu am doi” # Gândul
Invitată la emisiunea „La Măruță”, Raluca Turcan a dezvăluit că cei mai dificili politicieni cu care a colaborat au fost chiar doi dintre candidații la președinție: Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. „Când ceream bani pentru cultură, parcă ceream să-i duc acasă”, a spus fostul ministru, referindu-se la mandatul din Guvernul Ciolacu. Raluca Turcan a mărturisit […]
11:40
Primele declarații publice ale soției lui Charlie KIRK, după asasinarea acestuia /”Nu aveți idee ce ați dezlănțuit în întreaga țară” # Gândul
Erika Kirk, soția activistului Charlie Kirk, asasinat în atacul armat comis la Universitatea din Utah, a promis să continue activitățile acestuia și i-a avertizat pe inamicii mișcării conservatoare din Statele Unite, după ce președintele Donald Trump a denunțat acțiunile grupurilor politice de stânga. ”Sunt Erika Kirk, Charlie Kirk este soțul meu. Cei care fac răul, […]
11:30
RĂZVAN, de 13 ani, elev în clasa a VII-a, a decedat în curtea școlii în care învăța, în timp ce își aștepta mama. „A zis că îi e sete” # Gândul
Un elev în vârstă de 13 ani de la școala din localitatea Băița de Sub Codru a leșinat în curtea unității de învățământ. Chemat să intervină, echipajul medical de pe ambulanță nu l-a mai putut salva pe copil, constatând decesul acestuia. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Maramureș, Florina Meteș, a precizat […]
Acum 2 ore
11:20
Diana Buzoianu a numit un director interimar la Apele Române: „Are un mandat foarte clar de reorganizare” # Gândul
După ce l-a demis pe Sorin Lucaci de la conducerea Apele Române, Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a anunțat sâmbătă dimineață că l-a numit în funcția de director interimar al instituției pe Florin Ghiță. Diana Buzoianu a declarat că noul șef de la Apele Române „are un mandat foarte clar de reorganizare”. Din 2014 până în […]
11:10
Ce spune Clotilde Armand despre Elena Lasconi, pe care a TRĂDAT-O în favoarea lui Nicușor Dan: „Impulsivă și sufletistă” # Gândul
Clotilde Armand a caracterizat-o pe Elena Lasconi, fosta sa colegă de partid pe care a trădat-o în favoarea lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, ca fiind „impulsivă și sufletistă”. Ea a participat săptămâna aceasta la „Sosurile picante”, emisiune moderată de Cătălin Măruță, unde invitații trebuie să răspundă la întrebări incomode sau să mănânce picant. Întrebată […]
10:40
A venit weekend-ul, iar ziua trebuie începută cu voie bună. GÂNDUL.RO îți vine în ajutor cu un banc bun – „Ieși cu mine în seara asta?”. Continuarea te va face să râzi. – Ieși cu mine în seara asta? – Nu, că ești însurat! – Nu-i adevărat, nu te mai lua după nevastă-mea, aia scrie numai […]
10:30
Începe dimineața de sâmbătă cu un zâmbet! GÂNDUL.RO îți înseninează ziua cu bancul „Se vede că ești însurat”. – Se vede că eşti însurat, ai mereu cămăşile perfect călcate. – Da, este primul lucru pe care soţia m-a învăţat să-l fac. Să râdem în continuare: Bulă se angajează matelot pe iahtul lui Bill Gates Cu ocazia împlinirii […]
Acum 4 ore
10:10
Un incendiu puternic a izbucnit la Penitenciarul Găeşti. Flăcările au cuprins tubulatura de ventilaţie şi au generat un fum dens. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate, a anunţat ISU Dâmboviţa. Popmpierii au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă. Detaşamentul Titu a sosit cu o autoscară şi un echipaj SMURD, iar […]
10:00
Ministrul Mediului a anunțat demiterea directorului Apelor Române, Sorin Lucaci. Diana Buzoianu a invocat nevoia urgentă de reformă și transparență în instituție, în luarea decizie. Apele Române a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, iar acest lucru a dus la afectarea unor proiecte esențiale de apărare împotriva inundațiilor. „Reforma este esențială” „Reforma […]
09:30
Rapidiștii au atacat arbitrajul, după remiza cu U Cluj. „E penalty. O să iasă Nelutu Sabău și o să ne spună cum s-a inventat apa” # Gândul
U Cluj a terminat la egalitate cu Rapid, 0-0, vineri seara, pe Cluj Arena, în etapa a 9-a a Superligii, dar oaspeții susțin că nu au primit un penalty. În minutul 88, Antoine Baroan a fost faultat de Cisse și cei de la Rapid au primit o lovitură liberă de la marginea careului. Christensen a […]
09:30
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi după ce își recuperase permisul. Ce ALCOOLEMIE avea # Gândul
Un bărbat în vârstă de 41 de ani, din județul Sibiu, a fost reținut, vineri, 12 septembrie, după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului în localitatea Daneș. Fapta s-a petrecut a doua zi după ce șoferul își recuperase permisul suspendat anterior pentru o infracțiune similară. Ce alcoolemie avea șoferul Bărbatul de 41 de […]
09:10
Podcastul „Altceva cu Adrian Artene” revine cu un nou sezon! Primul invitat: ministrul Culturii András Demeter # Gândul
Noul sezon al podcastului ”Altceva cu Adrian Artene” începe sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 19:00, cu un invitat special: ministrul Culturii, András István Demeter. Într-un dialog sincer și provocator, jurnalistul Adrian Artene și invitatul său discută despre prezentul și viitorul culturii în România, despre rolul artei într-o societate în continuă schimbare și despre provocările […]
09:00
Agenția MOODY’S: România rămâne printre ţările recomandate pentru investiţii, dar cu perspectivă negativă # Gândul
Agenţia de rating Moody’s a decis să păstreze România în categoria țărilor recomandate pentru investiţii – „Investment grade” -, dar ratingul este Baa3 cu perspectivă negativă. Măsurile de austeritate promovate de Guvernul Bolojan, precum creşterea TVA-ului şi eliminarea subvenţiilor la energie, au fost suficiente pentru a convinge Moody’s că ţara noastră încă este un loc […]
Acum 6 ore
08:20
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 708. Germania, Franța și Marea Britanie cer Israelului „să înceteze imediat operațiunile militare în Gaza” # Gândul
Germania, Franța și Marea Britanie au cerut „o încetare imediată a operațiunilor militare israeliene în orașul Gaza”, după ce armata lui Netanyahu și-a anunțat intenția de a-și intensifica atacurile în capitala palestiniană. „Solicităm urgent o încetare imediată a operațiunilor militare israeliene din orașul Gaza, care provoacă strămutări masive de civili, victime civile și distrugerea infrastructurii […]
08:10
Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea din programul pe care îl desființează acum # Gândul
Înainte de a fi numit premier, Ilie Bolojan a fost perceput în conștiința colectivă ca un mit al excelenței în administrația locală. Oradea, orașul pe care l-a condus timp de 12 ani, devenise etalonul de bune practici și de eficiență administrativă. Mitul gospodarului ideal l-a urmărit și la președinția Consiliului Județean Bihor. Legenda spunea că […]
08:00
Rapid a remizat vineri seara, în deplasare, scor 0-0, cu formația Universitatea Cluj, în etapa a noua din Superligă. În urma acestui rezultat, Rapid are 19 puncte, cu unul mai puțin decât liderul Universitatea Craiova, care duminică joacă acasă cu Farul. De partea cealaltă, U Cluj a adunat 13 puncte și a urcat pe ultimul […]
07:40
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1298. Donald Trump, mesaj cu subînțeles pentru Vladimir Putin: „Răbdarea mea se epuizează rapid” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 13 septembrie 2025, în a 1.298-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele american Donald Trump a declarat că răbdarea sa cu omologul său rus, Vladimir Putin, „se epuizează rapid”. Trump țintește sectorul petrolier al Rusiei În context, el a evocat posibilitatea unor sancțiuni aplicate […]
07:20
13 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Record absolut de temperatură la umbră: 57,7 °C / Moare Aurel Vlaicu # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 13 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Pe 13 septembrie 1922, localitatea Al’Aziziyah din Libia a intrat în istoria meteorologiei mondiale, când acolo s-a înregistrat o temperatură de 57,7 °C la umbră. Valoarea a fost considerată timp de aproape […]
07:10
Un polițist reținut după ce și-a STROPIT soția cu benzină merge, în continuare, la serviciu. Agentul este cercetat și într-un dosar de corupție # Gândul
Un polițist ilfovean reținut de două ori în ultimii șase ani, o dată pentru că și-a bătut soția și i-a turnat benzină pe haine, iar a doua oară pentru corupție, continuă să facă parte din structurile Ministerului de Interne. În toamna lui 2019, polițiștii ilfoveni au fost alertați de vecinii unei femei din Buftea cu […]
Acum 8 ore
04:50
Parlamentul European face presiuni pentru modificarea acordului comercial încheiat la finele lunii iulie de UE şi SUA, ceea ce riscă să creeze noi tensiuni, tocmai în momentul în care Bruxelles-ul încearcă să stabilizeze relaţiile tensionate cu preşedintele Donald Trump. Potrivit Bloomberg, eurodeputaţii fac presiuni pentru introducerea unei clauze de caducitate care ar limita durata reducerilor […]
Acum 12 ore
00:30
HOROSCOP financiar pentru luna septembrie 2025. Cum vor sta cu banii toate zodiile, în prima lună de toamnă # Gândul
Horoscopul financiar al lunii septembrie aduce o previzualizare a energiilor cosmice care se îndreaptă spre contul tău bancar. Sezonul Fecioarei acoperă primele trei săptămâni din septembrie și este o perioadă excelentă pentru a fi mai chibzuit, pentru a reduce cheltuielile și a deveni mai organizat. Pe 13 septembrie, conjuncția Soare-Mercur aduce claritate mentală și idei […]
00:10
NEPALUL are prima femeie premier după numirea în funcție a fostei preşedinte a Curţii Supreme, Sushila Karki, în urma demisiei lui K.P. Sharma Oli # Gândul
Fosta preşedinte a Curţii Supreme, Sushila Karki, a fost numită prim-ministru interimar după demisia premierului K.P. Sharma Oli, provocată de protestele din ultimele zile, care s-au soldat cu cel puţin 51 de morţi şi peste o mie de răniţi, conform celui mai recent bilanţ oficial. Potrivit Agerpres, după jurământul depus la sediul prezidenţial Sheetal Niwas, […]
12 septembrie 2025
23:50
Un nigerian din București, patronul unei firme de amenajări interioare, e acuzat de mai multe VIOLURI. Poliția încearcă acum identificarea victimelor # Gândul
Un bărbat nigerian, în vârstă de 30 de ani, patronul unei firme de amenajări interioare, acuzat că ar fi comis mai multe violuri în București, a fost reținut de polițiști și, ulterior, arestat de magistrați. Acum, Poliția Capitalei solicită ajutorul pentru identificarea și a altor victime. Potrivit stiripesurse.ro, este vorba despre Edosa Marcus, un nigerian […]
Acum 24 ore
23:00
Aproape 30.000 de locuri de muncă au fost scoase pe piață în ultima lună, anunță o platformă de recrutare, iar majoritatea sunt pentru debutanți și muncitori calificați. Cei interesați trebuie să își adapteze CV-ul astfel încât să fie selectați de softurile bazate pe inteligență artificială. Și asta pentru că tot mai mulți angajatori le folosesc. […]
22:50
Fondatorii One United Properties, Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, dezvăluie în premieră POVESTEA din spatele afacerii lor # Gândul
Fondatorii One United Properties, Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, au acceptat, în premieră absolută, să dezvăluie povestea captivantă a ascensiunii lor într-un amplu interviu, produs de companie, care ce aduce în prim-plan detalii intime despre copilărie, familie și deciziile profesionale. „Documentarul «From zero to ONE – The story of One United Properties» reprezintă o incursiune […]
22:40
John Elkann, președintele grupului Stellantis și al Ferrari, a ajuns la un acord cu procurorii italieni pentru a soluționa un controversat litigiu fiscal legat de moștenirea bunicii sale, Marella Caracciolo, decedată în 2019. Acordul prevede plata a 183 de milioane de euro către autoritățile fiscale italiene și executarea unui an de muncă în folosul comunității, […]
22:30
O femeie din Iași s-a ales cu dosar penal, sub acuzația de UCIDERE a animalelor cu intenție. Ce a făcut suspecta # Gândul
Polițiștii din municipiul Iași au fost sesizați, joi, cu privire la faptul că o persoană ar fi prins un porumbel pe care ulterior l-ar fi mâncat. La fața locului a fost identificată o femeie de 54 de ani, care a fost condusă la secție pentru clarificarea situației. Din cauza unei stări evidente de agitație și […]
22:20
Aproape 30.000 de locuri de muncă au fost scoase pe piață în ultima lună, anunță o platformă de recrutare, iar majoritatea sunt pentru debutanți și muncitori calificați. Cei interesați trebuie să își adapteze CV-ul astfel încât să fie selectați de softurile bazate pe inteligență artificială. Și asta pentru că tot mai mulți angajatori le folosesc. […]
22:20
Președintele american Donald Trump amenință cu deschiderea unei anchete la adresa miliardarului George Soros pentru că finanțează campanii de agitare a maselor în scopuri obscure. Trump a dezvăluit în cadrul unui interviu acordat Fox News faptul că mișcările de protest din țară nu sunt spontane, ci controlate de Soros și alte persoane interesate să răstoarne […]
22:20
John Elkann, președintele grupului Stellantis și al Ferrari, a ajuns la un acord cu procurorii italieni pentru a soluționa un controversat litigiu fiscal legat de moștenirea bunicii sale, Marella Caracciolo, decedată în 2019. Acordul prevede plata a 183 de milioane de euro către autoritățile fiscale italiene și executarea unui an de muncă în folosul comunității, […]
21:40
Pe lângă cei 464 de parlamentari, LUNAR se cheltuie suplimentar 1 milion euro cu angajații aleșilor # Gândul
Pe lângă salariile pe care le primesc cei 464 de parlamentari, lunar se mai cheltuie alți aproximativ de 1 milion de euro cu angajații aleșilor. Un singur parlamentar deține recordul, având 11 angajați. Conform datelor obținute de Digi 24, cei 464 de aleși și-au angajat 1.188 de oameni – consilieri, experți, consultanți, șoferi. Parlamentarii sunt […]
21:40
20% din BLOCURILE construite în ultimii 5 ani în România au fost în București, în special în cartierele de la periferie. Cât costă metrul pătrat # Gândul
20% din locuințele construite în ultimii 5 ani în România au fost în București. Mii de blocuri noi au apărut în special în cartierele de la marginea Capitalei. Pe măsură ce zonele respective s-au dezvoltat și au apărut drumuri, centre comerciale și linii noi de transport în comun, prețurile au urcat chiar și cu 40% […]
21:30
De ce par neverosimile imaginile cu dronele rusești din Polonia? S-au născut deja o grămadă de conspirații, dar explicația e foarte simplă # Gândul
Drone rusești ieftine din lemn și polistiren au invadat spațiul aerian al Poloniei săptămâna aceasta și au fost doborâte cu sisteme de arme de milioane de dolari, subliniind lipsa de pregătire adecvată a NATO pentru astfel de amenințări. Cel puțin 19 drone au intrat miercuri în spațiul aerian al Poloniei. A fost un „test politic […]
21:10
Noul ambasador al Chinei în România, primit de Oana Țoiu, chiar după războiul diplomatic cu China # Gândul
Noul ambasador al Republicii Populare Chineze în România, E.S. Feng Chen, s-a instalat zilele acestea la București. Culmea ironiei. După războiul diplomatic, declanșat cu China, Țoiu l-a primit pe ambasadorul chinez acreditat la București. Potrivit MAE, cei doi oficiali au exprimat dorința de cooperare, “în concordanță cu prioritățile de politică externă, interesele fundamentale și […]
21:00
POVESTEA lui Mohamed, egipteanul cucerit de România, care acum lucrează într-o piață de legume din Gherla: „Nu mă duc în altă parte” # Gândul
În plin scandal provocat de unii lideri politici extremişti care încurajează rasismul şi discriminarea, la Gherla se scrie povestea frumoasă a lui Muhomed, egipteanul care şi-a găsit rostul într-o piaţă din România. Muha, cum îi spun clienţii fideli, are 26 de ani şi până anul trecut muncea în hotelurile de la malul Mării Roşii. Acolo […]
20:50
O tânără de 21 de ani, victimă a unui accident, și-a recăpătat mobilitatea cu ajutorul terapiei moderne # Gândul
Ministrul Sănătății prezintă povestea unei tinere de 21 de ani, victimă a unui accident, care a suferit o fractură vertebrală gravă și a fost internată de urgență, iar apoi a început recuperarea medicală la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara. Alexandru Rogobete explică într-o postare pe Facebook că procesul de recuperare s-a realizat prin terapii […]
20:20
În loc să se predea, Tyler Robinson – presupusul asasin al lui Charlie Kirk – ar fi amenințat cu SINUCIDEREA după ce tatăl său l-a confruntat # Gândul
Tyler Robinson, acuzat de asasinarea lui Charlie Kirk, a amenințat că se va sinucide – în loc să se predea autorităților – după ce tatăl său l-a confruntat cu privire la crima comisă, potrivit unor surse din cadrul forțelor de ordine. Bărbatul și-a recunoscut fiul, în vârstă de 22 de ani, din fotografiile presupusului trăgător, […]
20:20
Daniel David, ministrul Educației, a declarat vineri seara, la B1 TV, despre moțiunea depusă de AUR în Parlament, care va fi votată luni, că: „Este o procedură democratică” și va fi prezent pentru a da explicații. Întrebat despre ziua de luni, când va fi dezbătută și votată moțiunea împotriva sa, Daniel David a declarat […]
19:40
Programele școlare sunt vechi de 25 de ani. Există și MANUALE scrise înainte ca unii elevii să se fi născut # Gândul
Istoria se repetă, an de an, în școala românească. Aceleași manuale vechi, rupte și prăfuite ajung în ghiozdanele copiilor. Și nu sunt vechi doar la propriu, ci și în teorie. Elevi învață după manuale redactate în 2005 și li se tot promite că acest lucru s-ar putea schimba. Cel mai devreme, bobocii clasei a IX-a […]
19:30
NATO lansează misiunea „Santinela estică”. Mark Rutte: „Am văzut drone care au încălcat spațiul aerian NATO în România, Estonia, Letonia și Lituania” # Gândul
NATO a anunțat lansarea misiunii „Santinela estică,” o nouă operațiune cu scopul de consolidare a apărării flancului estic al Europei. Lansarea misiunii vine ca răspuns la incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian polonez la începutul acestei săptămâni, a declarat secretarul general al alianței Mark Rutte: „Deși aceasta a fost cea mai mare concentrație de încălcări […]
19:20
Mirel Rădoi îi ia apărarea lui Mircea Lucescu: „Nu avem alți 23 de jucători cu care să îi înlocuiești” # Gândul
Mirel Rădoi consideră că selecționerul Mircea Lucescu nu ar trebui schimbat de la cârma naționalei după ce șansele de calificare la Cupa Mondială din 2026 s-au diminuat considerabil. Prima reprezentativă de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Ciprului, 2-2 (2-1), marți seara, pe GSP Stadium din Nicosia, în Grupa H a preliminariilor […]
19:20
Oficialii de la Varșovia îl contrazic pe Trump: Incursiunea DRONELOR rusești nu avea cum să fie accidentală # Gândul
Varșovia respinge versiunea președintelui american Donald Trump asupra incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian polonez. Polonia, susținută de aeronave din alte state NATO, a doborât miercuri drone care i-au încălcat spațiul aerian, fiind prima dată de la începutul războiului dintre Rusia și Ucraina când un astfel de eveniment se petrece. Uniunea Europeană a criticat Moscova […]
19:00
Decizia UE privind centrala nucleară construită de ruși în Ungaria, anulată de Curtea Europeană de Justiție. Budapesta anunță că proiectul va CONTINUA # Gândul
Curtea Europeană de Justiție a anulat decizia Uniunii Europene privind planurile pentru construcția unei centrale nucleare în Ungaria de către o companie rusă. Curtea Europeană de Justiție a argumentat că nu este clar dacă Guvernul lui Viktor Orban a respectat regulile UE privind achizițiile publice atunci când a atribuit contractul pentru centrala nucleară Paks II […]
18:50
Tatăl refugiatei din Ucraina, ucisă de un bărbat în SUA, trăiește o nouă dramă după moartea fiicei sale # Gândul
Stanislav Zarutskyi, tatăl tinerei ucrainene Iryna Zarutska, ucisă de un bărbat în SUA, nu a putut participa la înmormântarea acesteia în Charlotte, Carolina de Nord, din cauza regulilor stricte care interzic bărbaților apți de luptă să părăsească Ucraina. Bărbatul e „devastat” că nu a putut să-și ia rămas bun de la frumoasa sa fiică, care […]
18:10
Familiile tinerilor români luaţi de ape în timpul unei viituri în Italia, în 2024, cer despăgubiri de milioane de euro # Gândul
Familiile celor 3 tineri români morţi după ce au fost luaţi de o viitură produsă pe râul Natisone, în regiunea Udine, din nord-estul Italiei, au cerut în instanţă despăgubiri de 3,7 milioane de euro de la Ministerul italian de Interne şi de la Agenţia Regională de Coordonare a Sănătăţii. Sumele cerute reprezintă, potrivit avocatului familiilor celor […]
18:00
Polonia va folosi tehnologie de la BAE Systems pentru a construi o fabrică de armament de ultimă generație # Gândul
Compania britanică BAE Systems a semnat un contract cu Polonia, oferind licențele pentru tehnologii cheie care vor ajuta autoritățile poloneze să construiască o nouă fabrică de armament. Vineri, Guvernul polonez a confirmat că va construi o fabrică de obuze de artilerie de ultimă generație cu ajutorul BAE Systems. BAE va oferi licențele pentru tehnologii cheie […]
17:50
Premierul Ilie Bolojan vrea eliminarea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază # Gândul
Guvernul ia în calcul să nu mai prelungească limitarea adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază, de la 1 octombrie, au transmis surse politice pentru Gândul. Ultima prelungire a acestei măsuri a avut loc în luna iunie și expiră la data de 30 septembrie. Aceleași surse precizează că premierul Ilie Bolojan este cel care nu […]
17:50
Tratamentele pentru pacienții oncologici vor fi asigurate fără întreruperi: CNAS alocă 405 milioane de lei pentru MEDICAMENTE # Gândul
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a transmis, vineri, că monitorizează continuu modul de utilizare a bugetului aprobat pe toate domeniile de asistenţă medicală, iar în prezent nu există discontinuităţi în tratamentul pacienţilor oncologici. „Echipa CNAS apreciază eforturile depuse de Ministerul Finanțelor pentru identificarea soluțiilor necesare în vederea achitării tuturor obligațiilor scadente în luna […]
