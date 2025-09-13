Opoziția politică din Turcia, vizată de o nouă razie ordonată de procurorii loiali regimului autoritar Erdogan

G4Media, 13 septembrie 2025 13:20

Un procuror din Istanbul a ordonat sâmbătă arestarea a 48 de membri ai municipalităţii Bayrampasa, un district din Istanbul condus de opoziţie, inclusiv primarul, în...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Acum 10 minute
13:50
Noi tensiuni în coaliție. Premierul Bolojan ar vrea să elimine plafonarea adaosului la alimentele de bază, Sorin Grindeanu cere ”urgent” clarificări partenerilor de guvernare G4Media
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a prezentat sâmbătă pe rețelele sociale "zvonul" că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar urma să fie...
13:50
Ce se poate întâmpla în organismul tău când consumi prea multe proteine G4Media
Alături de carbohidrați și grăsimi, proteinele reprezintă unul dintre principalii macronutrienți care alcătuiesc dieta noastră. Este, de asemenea, singurul macronutrient care ne furnizează aminoacizi. Când...
Acum 30 minute
13:40
Grădiniță pentru câini: De ce sud-coreenii investesc sume uriașe în educația animalelor de companie (VIDEO) G4Media
Industria animalelor de companie din Coreea de Sud explodează, pe măsură ce rata natalității scade la niveluri record și tot mai multe familii aleg să...
13:30
Italianul Marco Bezzecchi va pleca din pole position la Marele Premiu al statului San Marino G4Media
Italianul Marco Bezzecchi (Aprilia) a fost cel mai rapid, sâmbătă, în calificările pentru Marele Premiu de la San Marino la MotoGP, notează News.ro. Este al...
Acum o oră
13:20
13:10
Bătaie între interlopi în plină zi la Craiova, un mort și mai mulți răniți G4Media
Două clanuri de interlopi s-au bătut sâmbătă în plină zi la Craiova pe bulevardul Nicolae Romanescu, iar conflictul s-a soldat cu un mort și mai...
13:00
Sorin Grindeanu lansează o nouă temă ce poate produce tensiune în coaliție. El preia zvonul că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie și anunță că cere ”urgent” clarificări partenerilor de guvernare G4Media
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a prezentat sâmbătă pe rețelele sociale "zvonul" că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar urma să fie...
13:00
Rugby Championship runda 4: Africa de Sud câștigă fără precedent în Noua Zeelandă / Argentina, victorie la limită cu Australia G4Media
Africa de Sud a înregistrat un rezultat istoric, sâmbătă dimineața, în runda a 4-a din Rugby Championship, competiția de elită a emisferei sudice, după ce...
Acum 2 ore
12:40
Ministrul Apărării despre vârsta de pensionare: Discuția e la anumite deduceri, nu la vârstă / Ar fi foarte grav să depopulăm sistemul naţional de apărare – de armată, Ministerul de Interne și serviciile secrete G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat la Prima TV că în ultima perioadă discuţia privnd creşterea vârstei de pensionare la militari se "rostogoleşte" în spaţiul...
12:20
După ce a testat sistemele de apărare împotriva dronelor ale Poloniei, Rusia a testat și răspunsul polonezilor la dezinformare (Politico) G4Media
Dezinformarea a încercat să pună incursiunea cu drone pe seama Ucrainei și să prezinte Polonia ca fiind slabă și confuză. Nu doar spațiul aerian al...
12:10
Noua tactică a militarilor ruși în Ucraina: s-au târât printr-un tunel și au intrat în orașul strategic Kupiansk G4Media
Luptele din jurul oraşului Kupiansk, în estul regiunii Harkov din Ucraina, se intensifică după ce soldaţi ruşi au reuşit să se infiltreze în oraşul situat...
12:10
Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo – Care sunt cele mai vechi recorduri ce pot fi doborâte în Japonia G4Media
Dacă „Mondo" Duplantis nu încetează să bată recordul mondial la săritura cu prăjina, centimetru după centimetru, unele performanțe istorice rezistă de foarte mulți ani. În...
12:10
Prăjitură răsturnată cu caise sau/și piersici – savurează aromele fructelor în combinație cu un pandișpan pufos G4Media
Puține deserturi evocă atât de bine gustul verii precum prăjiturile cu fructe. Aromele naturale, dulceața ușor acrișoară și textura moale a aluatului creează o combinație greu...
12:10
Noua miză a miliardarului Jeff Bezos: un start-up de 3 miliarde de dolari care vrea să învingă bătrânețea. Primele cercetări vizează reprogramarea celulelor și utilizarea inteligenței artificiale pentru prelungirea vieții G4Media
De trei ani, un proiect ambițios finanțat cu 3 miliarde de dolari promite să schimbe pentru totdeauna modul în care privim bătrânețea. Altos Labs, compania...
12:10
Mossad ar fi refuzat să efectueze o operațiune terestră pentru a ucide liderii Hamas din Qatar. În schimb, atacul a fost unul aerian al Forțelor Armate Israeliene G4Media
Au apărut relatări privind disensiuni pe scară largă în rândul liderilor de securitate de vârf înaintea operațiunii, care, potrivit Wall Street Journal, implica lansarea de...
12:00
Un profesor craiovean a fost reținut de poliție pentru că ar fi avut relații sexuale cu o fată de 16 ani G4Media
Un profesor din Craiova, în vârstă de 42 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunii de viol săvârşit asupra unui...
12:00
Violența bandelor criminale scăpată de sub control la Bruxelles, militarii ar putea patrula prin oraș din aprilie 2026 G4Media
Patrule de soldaţi ar putea începe să circule pe străzile capitalei belgiene începând cu 8 aprilie 2026, în încercarea de a combate violenţa legată de...
Acum 4 ore
11:40
Top 10 alimente sănătoase pentru câini și pisici: Ce să le oferi pentru o dietă echilibrată G4Media
Dacă iubești animalele, știi deja cât de mult contează alimentația pentru sănătatea și energia lor zilnică. Exact ca noi, câinii și pisicile au nevoie de...
11:40
STUDIU Dieta mediteraneană „verde” poate încetini îmbătrânirea creierului G4Media
Dieta mediteraneană „verde", care include suplimentar ceai verde și planta acvatică Mankai, poate ajuta cu o îmbătrânire mai lentă a creierului, potrivit unui nou studiu,...
11:20
Vânt puternic în localități din 11 județe până duminică seara G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis două atenţionări Cod galben de intensificări ale vântului pentru 11 judeţe, valabile începând de sâmbătă seara, până duminică seara,...
11:20
Pentagonul îi va sancţiona pe angajații care au postat comentarii ironice sau negative despre Charlie Kirk, deși Administrația Trump clamează că e campioana libertății de exprimare G4Media
Departamentul Apărării din SUA a anunţat vineri că îi va sancţiona pe membrii forţelor armate care au făcut postări negative sau batjocoritoare pe reţelele de...
11:00
Bula inteligenței artificiale și riscul unei crize financiare de proporții / Miza uriașă din spatele unei piețe supraevaluate G4Media
Creșterea fulminantă a pieței bursiere americane pare să fie susținută aproape în totalitate de o singură promisiune, cea a productivității nelimitate adusă de inteligența artificială...
11:00
Florin Ghiță devine director interimar la Apele Române după demiterea șefului de către ministrul Diana Buzoianu / Ghiță provine din instituția care a ratat 300 de milioane de euro din fonduri UE G4Media
Administraţia Naţională Apele Române va avea un director interimar, pe o perioadă tranzitorie, care are un mandat clar de transparenţă şi reorganizare, şi anume Florin...
10:50
Fitch retrogradează ratingul Franței, afectată de criză, la cel mai scăzut nivel din istorie G4Media
Agenția de rating Fitch a retrogradat vineri ratingul suveran al Franței la cel mai scăzut nivel din istorie, retrăgând economiei a doua ca mărime din...
10:30
Record negativ pentru Tadej Pogacar – Campionul mondial, locul 29 în Marele Premiu al Quebecului / Slovenul nu mai terminase o cursă de o zi în afara primilor 20 de trei ani G4Media
Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a încheiat vineri Marele Premiu de la Québec pe poziția a 29-a, la 26 de secunde de învingătorul francez Julian...
10:30
Trei refugiați ucraineni au devenit călăuze pentru conaționali care voiau să intre ilegal în România G4Media
Din momentul începerii războiului în Ucraina, peste 26.000 de cetăţeni au trecut ilegal graniţa în România, majoritatea prin zona montană a Maramureşului, dar au fost...
10:20
Paramount critică angajamentul celor peste 4000 de actori, artiști și producători de a boicota instituțiile de film israeliene: „„Avem nevoie de mai multă implicare și comunicare, nu de mai puțină” G4Media
Paramount a declarat vineri că condamnă angajamentul semnat la începutul acestei săptămâni de peste 4.000 de actori, artiști și producători, inclusiv câteva vedete de la...
10:10
MOTIVAREA judecătoarei Savonea în cazul Cameliei Bogdan: fosta judecătoare ar fi aplicat legislația europeană în materie de confiscare, deși nu era transpusă în legislația română și se aplica pentru viitor / Experți: miza este revizuirea sentinței de recuperare a prejudiciului de 60 de milioane de euro din dosarul lui Dan Voiculescu G4Media
Şefa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, judecătoarea Lia Savonea, susţine în motivarea deciziei privind-o pe fosta judecătoare Camelia Bogdan că aceasta din urmă ar...
10:00
FOTO – VIDEO | Locul din Maramureș unde natura dictează ritmul vieții / Case risipite pe dealuri, hrana din gospodărie și povești spuse în jurul vetrei G4Media
Viața într-un sat izolat de munte are un ritm pe care orașul l-a pierdut de mult. Casele sunt așezate rar, pe câte un deal, despărțite...
Acum 6 ore
09:50
Fotbalul și cruzimea nu fac echipă: Apel global pentru salvarea câinilor din Maroc / ONG-urile din America Latină se alătură inițiativei G4Media
51 de organizații pentru protecția animalelor din America Latină s-au alăturat campaniei de oprire a uciderii câinilor fără stăpân din Maroc înainte de Cupa Mondială...
09:30
Incendiu la Penitenciarul Găești din Dâmbovița, 200 de deținuți au fost evacuați G4Media
Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineaţa la Penitenciarul Găeşti, aproximativ 200 de persoane fiind evacuate, anunţă ISU Dâmboviţa, citat de Agerpres. "În jurul orei 07:55,...
09:30
SUA s-au angajat în Consiliul de Securitate al ONU să apere „fiecare centimetru” din teritoriul aliaților NATO după ce Rusia a trimis drone și o rachetă în Polonia G4Media
Statele Unite au declarat vineri în Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite că „vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO" după o incursiune în Polonia...
09:20
Bulgaria investighează o dronă de proveniență necunoscută găsită pe o plajă din Burgas G4Media
O dronă adusă de valuri a fost descoperită vineri dimineaţa pe plaja nordică din Burgas, în zona Solniţke, iar armata a transportat-o la o bază...
09:00
Incendiu la Penitenciarul Găești din Dâmbovița, 200 de prizonieri au fost evacuați G4Media
Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineaţa la Penitenciarul Găeşti, aproximativ 200 de persoane fiind evacuate, anunţă ISU Dâmboviţa, citat de Agerpres. "În jurul orei 07:55,...
08:40
Cum își exprimă pisicile afecțiunea: Comportamente firești pe care nu ar trebui să le pedepsim G4Media
Pisicile au un limbaj propriu, bazat pe instincte, pe care oamenii le interpretează uneori greșit. De la frământatul cu lăbuțele până la „cadourile" neașteptate lăsate...
08:40
Traficul rutier restricţionat pe mai multe străzi din București în acest weekend. Vezi rutele ocolitoare G4Media
Traficul rutier va fi restricţionat, sâmbătă şi duminică, pe mai multe bulevarde şi străzi din Bucureşti, cu ocazia desfăşurării unor evenimente sportive, cultural-artistice şi adunări...
08:40
Cine este Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk? Tocmai câștigase o bursă universitară G4Media
La vârsta de 18 ani, Tyler Robinson părea să aibă în faţă un viitor strălucit. Adolescentul din Utah obţinuse note foarte bune la examenul de...
08:10
Designerul care a creat și pentru Lady Gaga, reciclează kimonouri japoneze și îmbină treningul cu croșeturi va face spectacol într-o piață de vechituri din Timișoara G4Media
În 2011, designerul timișorean Dinu Bodiciu s-a făcut remarcat în urma colaborării cu faimoasa cântăreața Lady Gaga, căruia i-a creat un costum cu sacou și...
08:00
Enciclopedia Britannica dă în judecată Perplexity pentru folosirea neautorizată a conţinutului G4Media
Enciclopedia Britannica şi Merriam-Webster au intentat un proces împotriva companiei Perplexity AI, acuzând-o că le foloseşte ilegal materialele în "motorul său de răspunsuri", bazat pe...
08:00
Moody’s confirmă ratingul României la ”Baa3”, iar perspectiva rămâne negativă G4Media
Agenţia de rating Moody's a confirmat, vineri, calificativul României la "Baa3", perspectiva rămând negativă, transmite News.ro. Decizia de a menţine perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative...
Acum 8 ore
07:40
Cât de benefic este câinele în viața ta, potrivit Harvard. Cum reușesc animalele de companie să ne influențeze pozitiv organismul G4Media
Câinii schimbă atmosfera din casă. Privirea atentă, energia contagioasă și loialitatea fără margini creează o legătură unică și emoționantă între stăpâni și animale. Dar dincolo de...
07:40
Ce este „power nap” sau „puiul de somn” de 10 minute în miezul zilei, noua strategie anti-oboseală a oamenilor ocupați / Beneficii uriașe cu efort minim, potrivit studiilor G4Media
Conceptul de „power nap" a câștigat o popularitate crescândă, fiind adoptat tot mai mult nu doar de oameni obișnuiți, ci și de mari companii multinaționale,...
07:10
Cum a pierdut România sute de milioane de euro din PNRR pentru infrastructura de Sănătate / Studiu de caz: Spitalul de oncologie și cardiologie intervențională de la Alba Iulia și Institutul regional de oncologie de la Timișoara G4Media
Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) oferea României posibilitatea să construiască, cu bani europeni nerambursabili, 27 de spitale noi. Dintre ele, doar 24 au...
Acum 24 ore
23:30
Director în DGASPC: Am avut o speţă care m-a frapat, un tânăr care a vândut carnea din congelator pentru droguri / Consumul de droguri duce la situaţii-limită şi greu de imaginat G4Media
Medicul Alexandra Dobre, director general adjunct în cadrul DGASPC Sector 2, a povestit că în cariera sa a văzut cazuri de tineri care au vândut...
23:20
VIDEO | Un bulldog francez adună zilnic bidoane de pe stradă și le duce la reciclat. Câți bani face câinele din colectarea PET-urilor de trei ori pe zi G4Media
Un bulldog francez din Guangzhou, provincia Guangdong (China) a cucerit inimile internauților prin faptul că adună sticle de plastic de pe străzi și le duce...
23:00
Casa Albă informează că Donald Trump va cina vineri cu prim-ministrul Qatarului G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, îl va găzdui la cină vineri pe premierul Qatarului Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, la complexul său de golf din Bedminster (New...
23:00
O statuie în memoria lui Franz Beckenbauer a fost inaugurată în faţa stadionului lui Bayern Munchen G4Media
Clubul german Bayern Munchen a dezvelit vineri o statuie a lui Franz Beckenbauer, ca un omagiu adus legendei grupării bavareze şi a fotbalului german, transmite...
22:50
România a transmis oficial PNRR renegociat către Comisia Europeană / Proiecte de 7 miliarde euro au fost eliminate / Cele mai mari pierderi sunt la infrastructura din sănătate G4Media
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat vineri seară că România a transmis oficial PNRR renegociat către Comisia Europeană, după care urmează aprobarea...
22:40
Suedia face presiuni asupra UE privind restricțiile pentru utilizarea rețelelor sociale de către copii / „Pierdem o întreagă generație”, a declarat ministrul sănătății publice, Jakob Forssmed G4Media
Ministrul sănătății din Suedia a îndemnat UE să continue restricțiile privind utilizarea rețelelor de socializare de către copii, insistând în același timp ca acest lucru...
22:40
ONU aprobă cu o majoritate covârşitoare o declaraţie referitoare la soluţia cu două state, între Israel şi palestinieni G4Media
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a votat vineri cu o majoritate covârşitoare în favoarea unei declaraţii care prezintă „măsuri concrete, cu termene precise şi ireversibile"...
