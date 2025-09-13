Cutremur de 7,4 în largul peninsulei Kamceatka, în estul Rusiei. Epicentrul, la 111 km de o bază de submarine nucleare

16:10

O boală care timp de decenii afecta doar vârstnicii devine din ce în ce mai frecventă la tinerii de 30-40 de ani. Comunitatea medicală e perplexă. Cancerul de apendice, o boală extrem de rară până acum, devine din ce în ce mai frecvent la tineri. Un studiu publicat în revista Annals of Internal Medicine arată […] Articolul Un tip de cancer rar, din ce în ce mai întâlnit. Boala nu dă simptome și este diagnosticată mai ales la tineri apare prima dată în PS News.